În China, o companie își plătește angajații să slăbească și îi amendează dacă se îngrașă
BreakingNews, 15 august 2025 11:00
Compania chineză Insta360, cunoscută pentru camerele și stabilizatoarele sale, a lansat un challenge corporativ inedit, care a devenit viral pe platforma Weibo, acumulând peste 6,5 milioane de vizualizări, relatează City News Service. Regulile sunt simple și… profitabile: fiecare angajat primește 500 de yuani (circa 70 USD) pentru fiecare 0,5 kg pierdut, dar riscă să plătească
• • •
Denis Șova: Guvernarea nu este în stare să valorifice potențialul Republicii Moldova. Partidul Nostru propune proiecte concrete pentru dezvoltarea țării # BreakingNews
Republica Moldova are un potențial enorm, pe care actuala guvernare nu este în stare să-l valorifice. Partidul Nostru are proiecte concrete pentru dezvoltarea economiei și îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor. Cu aceste proiecte, partidul va merge în fața oamenilor la alegerile parlamentare, pentru ca cetățenii să le aprecieze pe 28 septembrie. Declarația a fost
Un bărbat de 71 de ani, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omorul concubinei, comis din gelozie # BreakingNews
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 71 de ani, acuzat de omorul concubinei, comis cu deosebită cruzime. Astfel, potrivit sentinței, recent emise de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, bărbatul a fost recunoscut vinovat, cu stabilirea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 20
Grav accident pe șoseaua Balcani: trei persoane la spital, un camion cuprins de flăcări # BreakingNews
Trei persoane au ajuns la spital după ce două autocamioane s-au ciocnit în această dimineață pe șoseaua Balcani, la intrarea în localitatea Grătiești, municipiul Chișinău. Oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 05:39. „Potrivit informațiilor preliminare, două autocamioane au fost implicate într-o coliziune, în circumstanțe care urmează a fi stabilite. În urma impactului, unul
VIDEO // Victoria Șapa, interviu pentru proiectul lui Mario Nawfal: „Toată lumea trebuie să știe despre crimele comise sub masca integrării europene” # BreakingNews
Într-un interviu incendiar acordat proiectului popularului blogger și antreprenor american Mario Nawfal, Victoria Șapa, reprezentant al blocului de opoziție „Victorie" și fost candidat la funcția de primar al municipiului Bălți – eliminată ilegal din cursa electorală de către regimul Maia Sandu-PAS – a dezvăluit ororile unei dictaturi în plină ascensiune în Republica Moldova. Cu detalii
Partidul Republican „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah, îşi exprimă indignarea faţă de acţiunile PAS şi ale slugilor sale, care au declanşat un nou val de teroare împotriva cetăţenilor. Într-o declarație a formațiunii se menționează: „În ultimele zile poliţiştii au efectuat zeci de percheziţii sub pretexte inventate. Oamenii sunt intimidaţi, persecutaţi, umiliţi etc. În paralel,
Un trecător a găsit cadavrul unui tânăr și a alertat autoritățile. Descoperirea macabră a avut loc joi, în jurul orei 11:30, într-o fâșie forestieră de pe strada Mircești din Chișinău. La fața locului s-a stabilit că victima este un tânăr în vârstă de 20 de ani, cadavrul căruia era spânzurat într-un copac, transmite breakingnews.md cu referire la pulsmedia.md.
Un bărbat de 50 de ani, originar din Nigeria, a fost prins de polițiștii din Köln cu 1,3 kilograme de cocaină ascunse în stomac. Drogurile, ambalate în 111 pachete de mărimea unor migdale, au fost înghițite în Olanda și urmau să fie transportate în Italia, transmite breakingnews.md cu referire la libertatea.ro. Suspectul a fost oprit pe autostrada A3,
Igor Cujba, Partidul Nostru: „Prioritatea acum este refacerea economiei. Iar pentru asta sunt necesari profesioniști” # BreakingNews
Nu este departe ziua în care țara va trebui să aleagă – să existe în continuare ori să dispară – iar interesul nostru național acum este refacerea economiei. Cu această declarație a venit, în cadrul emisiunii „Главное" de la TVC21, reprezentantul Partidului Nostru, Igor Cujba. El a adăugat că, pentru aceasta, este nevoie de oameni
Liderul politic Ilan Șor a anunțat o schimbare de ultim moment a locației pentru protestul nelimitat, programat pentru sâmbătă, 16 august, la ora 15:00. Acțiunea se va desfășura la Gara feroviară din Chișinău, în locul Pieței Marii Adunări Naționale (PMAN). În mesaj, Ilan Șor susține că a luat această decizie deoarece autoritățile ar fi refuzat
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut un funcționar public, bănuit că ar fi pretins și primit o mită în valoare de 1700 de euro pentru facilitarea angajării unei persoane într-o instituție de drept. Potrivit materialelor urmăririi penale, bărbatul, originar din municipiul Chișinău, ar fi solicitat suma menționată
O persoană a murit și alte cinci au fost rănite, miercuri seară, după ce un balon cu aer cald în care se aflau 34 de pasageri a aterizat violent pe un teren din provincia Friesland, în nordul Olandei. Autoritățile au deschis o anchetă. Accidentul a avut loc miercuri seară, în jurul orei 21:00, pe un
O alertă de călătorie în Spania a fost emisă de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), în contextul „valului de căldură extrem, care afectează întreaga peninsulă". Potrivit Agenției de Stat de Meteorologie a Spaniei (AEMET), canicula va persista până la 18 august 2025. Din cauza temperaturilor foarte ridicate, a lipsei precipitațiilor și a vânturilor puternice, au izbucnit
O femeie de 41 de ani s-a înecat în iazul în care a mers să se scalde. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgențǎ (IGSU), tragedia a avut loc miercuri seara, 13 august, în jurul orei 18:33, în iazul din localitatea Bușila, raionul Ungheni. Autoritǎțile au fost alertate la 112, iar la fața locului au
Unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Ion Chicu, acuză formațiunea de guvernare PAS și gruparea condusă de Ilan Șor că acționează „ca un tandem", servindu-și reciproc interesele politice. În cadrul emisiunii Rezoomat Chicu a afirmat că acțiunile publice și protestele grupării Șor duc, de regulă, la creșterea ratingului PAS: „Cum crește vizibilitatea acțiunilor grupării Șor, cum
În România violența domestică pare de neoprit, iar un caz celebru din București confirmă acest lucru. Milionarul Mihai Bizu, condamnat la doi ani și opt luni de închisoare pentru că a încercat să-și ucidă fosta soție, a fost încarcerat, dar eliberat după doar trei zile. Afaceristul a fost apărat în instanță chiar de actualul ministru
Ion Ceban, despre viitoarele coaliții: Oamenii au obosit de discuții deșarte, oamenii au nevoie de soluții astăzi și acum # BreakingNews
Blocul ALTERNATIVA este gata să voteze în viitorul Parlament proiecte importante pentru cetățenii Republicii Moldova atât cu partidele de dreapta, cât și cu cele de stânga. Astfel a răspuns Ion Ceban la întrebarea despre coaliții și situația de după campania electorală. "Blocul ALTERNATIVA are fixate mai multe angajamente în raport cu cetățenii Republicii Moldova și
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și cei de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău- oficiul Ciocana, au documentat și destructurat activitatea infracțională a unui grup implicat în realizarea drogurilor în proporții deosebit de mari. Bănuiții distribuiau drogurile pe teritoriul sectorului Ciocana, în special prin aplicația mobilǎ
Primar din Florești, reținut după ce s-a ascuns timp de șapte ani pentru o crimă comisă în 2018 # BreakingNews
Victor Boicu, primarul satului Frumușica din raionul Florești, a fost reținut de poliție după ce ar fi reușit să evite legea timp de șapte ani. Acesta este acuzat că a comis o crimă gravă în propria localitate în anul 2018, faptă care abia acum a ieșit la iveală. Alături de primar, polițiștii au reținut și
Procuratura Bălți a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în privința unui bărbat în vârstă de 34 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de omor intenționat săvârșit cu deosebită cruzime ( art. 145 alin. (2) lit. j) din Codul penal). Potrivit probatoriului, la 8 iunie 2025, în timp ce se afla la
Proiectele de infrastructură continuă: Casa de Cultură din Cucuruzenii de Sus, raionul Orhei, a fost renovată cu sprijinul echipei lui Ilan Șor # BreakingNews
Casa de Cultură din satul Cucuruzenii de Sus, cu o istorie de peste 75 de ani, și-a redeschis porțile după o renovare amplă. Clădirea, martoră a mai multor generații, a beneficiat de reparații la acoperiș, podea, tavan, uși și ferestre. Pereții exteriori au fost izolați termic și vopsiți, scena a fost modernizată, iar curtea a
Ion Ceban acuză: „Interdicția în România, un truc politic al Maiei Sandu și Nicușor Dan” # BreakingNews
Primarul General al Chișinăului și președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a susținut astăzi o conferință de presă alături de avocatul Irina Șerban și avocatul din cadrul Societății Civile de Avocați „Dragne și Asociații", Ion Dragne, pe tema interdicției de intrare în România care i-a fost impusă. Potrivit lui Ion Ceban, măsura are un caracter
Ion Dragne, avocatul lui Ceban, a cerut în instanță suspendarea interdicției de a intra în România # BreakingNews
Avocatul român Ion Dragne, care îl apără pe primarul Capitalei, Ion Ceban, consideră interdicția de intrare în România o formă de „exces de putere". Potrivit lui Dragne, măsura este disproporționată și nu se bazează pe motive cunoscute, ceea ce reprezintă o depășire a competențelor autorităților. Pentru a contesta decizia, avocatul a demarat o procedură prealabilă
Curtea de Apel din Atena a aprobat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova # BreakingNews
Curtea de Apel din Atena a emis o decizie favorabilă în privința extrădării lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală, care a transmis cererea de extrădare pe 24 iulie 2025. Chiar dacă instanța s-a pronunțat în favoarea extrădării, decizia nu este definitivă. Conform legislației elene, hotărârea finală îi aparține
Avocata Irina Șerban consideră interdicția lui Ion Ceban în România o „încălcare gravă a drepturilor omului” # BreakingNews
Avocata Irina Șerban a declarat că interdicția impusă primarului Capitalei, Ion Ceban, de a intra în România reprezintă o „încălcare gravă a drepturilor omului". Potrivit avocatei, de o lună și jumătate nu se cunosc nici autoritatea care a emis decizia, nici temeiurile legale sau motivația acesteia, o situație pe care a catalogat-o drept „ambiguă și
Forţele armate germane au paraşutat până acum 192 de tone de ajutoare umanitare deasupra Fâşiei Gaza pentru locuitorii din enclava palestiniană devastată de război. Până în prezent, au avut loc 18 zboruri cu ajutoare umanitare, a declarat miercuri o purtătoare de cuvânt a Ministerului german al Apărării la Berlin. Alte două zboruri sunt
Grupul parlamentar „Victorie” pregătește o interpelare către Ministerul Justiției după ce administrația penitenciarului nr. 13 a refuzat să permită accesul aleșilor poporului la deținuți. „Vom trimite o interpelare parlamentară către Ministerul Justiției, deoarece acest lucru încalcă drepturile noastre ca deputați. Avem dreptul să vedem în ce condiții sunt deținuți colegii noștri”, a declarat deputatul Vadim … Articolul Deputații blocului „Victorie” sunt împiedicați ilegal să viziteze deținuții politici apare prima dată în BreakingNews.
Primarul localității spune că adolescentul găsit fără suflare într-un râu era agresiv față de făptaș și îl provoca mereu: „Unde îl întâlnea, îl numea urât, cu prostii” # BreakingNews
O crimă șocantă a zguduit sudul Republicii Moldova. Un adolescent de 15 ani, dat dispărut săptămâna trecută, a fost găsit mort într-un râu. Potrivit Poliției, băiatul ar fi fost ucis cu o cruzime deosebită. Un tânăr de 17 ani, originar din aceeași localitate, a fost reținut și plasat în arest preventiv, fiind suspectat de comiterea … Articolul Primarul localității spune că adolescentul găsit fără suflare într-un râu era agresiv față de făptaș și îl provoca mereu: „Unde îl întâlnea, îl numea urât, cu prostii” apare prima dată în BreakingNews.
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea a doi deținuți, în vârstă de 24 și 27 de ani, pentru tentativă de evadare din penitenciar. Aceștia își ispășeau pedepsele pentru omor și alte infracțiuni în Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Potrivit probelor administrate, la 30 octombrie 2023, pe timp de noapte, condamnații, acționând de comun acord, au … Articolul Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 apare prima dată în BreakingNews.
Echipa Partidului Nostru a verificat stadiul lucrărilor la unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți # BreakingNews
Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți – construcția străzii Dovator – a ajuns la etapa principală de implementare. Proiectul, cu o lungime de aproape doi kilometri, va fluidiza traficul și va deschide oportunități pentru dezvoltarea întregului cartier, inclusiv zona Canalului de Canotaj, centrul orașului și „BAM”. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, … Articolul Echipa Partidului Nostru a verificat stadiul lucrărilor la unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți apare prima dată în BreakingNews.
Moldova blochează sute de canale TikTok implicate în dezinformare și manipulare online # BreakingNews
Autoritățile Republicii Moldova au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok (care conțin mii de video-uri), implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale. Potrivit Poliției, din aceste canale, 98 au fost identificate ca promovând ideea implicării Republicii Moldova în conflictul armat din Ucraina, prin tehnici de manipulare … Articolul Moldova blochează sute de canale TikTok implicate în dezinformare și manipulare online apare prima dată în BreakingNews.
Ion Chicu: Sancțiunile împotriva lui Ion Ceban sunt „acțiuni electorale comandate de la Chișinău” # BreakingNews
Ion Chicu, lider al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) și unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a comentat în cadrul emisiunii „Gonța Show” sancțiunile impuse de România primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban – cap de listă al blocului. Chicu susține că măsura nu are fundament real și este parte a unui scenariu politic orchestrat de … Articolul Ion Chicu: Sancțiunile împotriva lui Ion Ceban sunt „acțiuni electorale comandate de la Chișinău” apare prima dată în BreakingNews.
Patru membri activi ai organizațiilor criminale „Kitaeț” și „Makena”, implicați în comiterea unui șantaj pe teritoriul țării noastre, au fost reținuți de ofițerii Direcției investigații criminale și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților „Fulger” și al angajaților Direcției Informații privind Pasagerii a IGPF și IP Călărași. Potrivit … Articolul Patru membri ai grupărilor Kitaeț și Makena, reținuți pentru șantaj apare prima dată în BreakingNews.
Un deținut în vârstă de 32 de ani a evadat, marți seară, din Penitenciarul Mărgineni, județul Dâmbovița. Potrivit surselor Digi24, bărbatul ar fi sărit gardul unității de detenție în jurul orei 18:00. Condamnat pentru infracțiunea de act sexual cu un minor, deținutul a declanșat o amplă mobilizare a forțelor de ordine după ce a evadat … Articolul Alertă în toată România după evadarea unui deținut apare prima dată în BreakingNews.
O femeie din Statele Unite angajată ca asasină și care a încercat să împuște un bărbat în Marea Britanie de la distanță mică a fost găsită vinovată de conspirație la crimă. Aimee Betro, din West Allis, Wisconsin, a zburat în Marea Britanie ca parte a unui complot de a ataca o familie britanică din Birmingham … Articolul O femeie din SUA, condamnată pentru un asasinat eșuat în Marea Britanie apare prima dată în BreakingNews.
Patru vehicole electorale au șanse reale de a trece pragul viitorului Parlament al Republicii Moldova: Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, Blocul Electoral Patriotic (Dodon, Voronin, Vlah, Tarlev), Blocul Electoral Alternativa (Ceban, Stoianoglo, Chicu, Tkaciuc) și Partidul Nostru (al lui Renato Usatâi). Majoritatea cercetărilor de opinie confirmă afirmația de mai sus. Blocul Electoral Patriotic, … Articolul EDITORIAL// OPOZIȚIA POATE SĂ-ȘI SECURIZEZE VOTURILE apare prima dată în BreakingNews.
Peste 10 mii de oameni au ieșit la un miting împotriva represiunilor politice ale PAS # BreakingNews
În fața instituției penitenciare nr. 13, peste 10 mii de cetățeni au participat la un protest pașnic, cerând eliberarea Bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, Svetlanei Popan, soților Irinei și Ilia Volciuc. La acțiune s-au alăturat locuitori din întreaga țară, în ciuda filtrelor de poliție și a tentativelor forțelor de ordine de a reține protestatarii pe … Articolul Peste 10 mii de oameni au ieșit la un miting împotriva represiunilor politice ale PAS apare prima dată în BreakingNews.
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, Planul de digitalizare și dezvoltare a economiei Moldovei până în 2030. Proiectul presupune obiective clare pentru digitalizarea completă a serviciilor publice, modernizarea infrastructurii și susținerea mediului de afaceri inovativ. Primarul Capitalei și unul dintre lideri ai Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, a precizat … Articolul Blocul ALTERNATIVA prezintă planul de guvernanță digitală și incluzivă până în 2030 apare prima dată în BreakingNews.
Partidul Republican „Inima Moldovei” cere rechemarea imediată a Ambasadorului R. Moldova în România, Victor Chirilă: Manipulează, minte și chiar șantajează cetățenii # BreakingNews
Partidul Republican „Inima Moldovei” este revoltat de comportamentul inacceptabil al Ambasadorului Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, „care, într-o declaraţie publică, şi-a permis să manipuleze, să mintă şi chiar să şantajeze cetăţenii Republicii Moldova”. Într-o declarație publică a formațiunii se spune că, oficialul, „minţind cu neruşinare, a invocat o serie de scenarii halucinante care pretinde … Articolul Partidul Republican „Inima Moldovei” cere rechemarea imediată a Ambasadorului R. Moldova în România, Victor Chirilă: Manipulează, minte și chiar șantajează cetățenii apare prima dată în BreakingNews.
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a trimis în instanță dosarul unui tânăr de 26 de ani, acuzat că și-a ucis bunica de 82 de ani. Potrivit anchetei, pe 22 iunie 2025, în apartamentul comun din orașul Fălești, învinuitul, aflat în stare de ebrietate, i-ar fi aplicat victimei multiple lovituri cu un ciocan în cap și în … Articolul Tânăr din Fălești, trimis în judecată pentru omorul bunicii sale apare prima dată în BreakingNews.
Nu e lună în care autorităţile din România să nu atragă atenţia asupra unui trend periculos pe Tik Tok. Mii de tineri cad pradă provocărilor de pe social media, care îi îndeamnă să urce pe clădiri dezafectate, să își facă sefie-uri în locuri care le-ar putea aduce moartea sau să bea substanţe periculoase. Psihologii văd … Articolul Viral sau mortal? Noile provocări de pe TikTok apare prima dată în BreakingNews.
Renato Usatîi: Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate # BreakingNews
Partidul Nostru va înainta în Parlament un proiect de lege privind introducerea unui meniu unic de alimentație în toate școlile din Republica Moldova. Inițiativa vizează asigurarea aceleiași calități a mâncării pentru toți elevii, indiferent de localitate. Anunțul a fost făcut de președintele formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. „Dacă într-o zi din săptămână, de exemplu joi, … Articolul Renato Usatîi: Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate apare prima dată în BreakingNews.
Doi bărbați condamnați la închisoare și confiscarea a 65 000 de euro pentru trafic de influență # BreakingNews
La data de 11 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovați doi bărbați pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, comis în mai multe episoade. Unul dintre inculpați a fost implicat în șase episoade, iar celălalt în zece. Instanța a stabilit pedepse privative de libertate pentru ambii, prin cumul parțial al pedepselor. Unul dintre … Articolul Doi bărbați condamnați la închisoare și confiscarea a 65 000 de euro pentru trafic de influență apare prima dată în BreakingNews.
Un bărbat de 52 de ani și-a pierdut viața, ieri, după ce a căzut de la înălțime pe șoseaua Hâncești din municipiul Chișinău. Victima ar fi căzut de la etajul nouă al unui bloc aflat în construcție, în timp ce efectua lucrări pe șantier. Ofițerul de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina … Articolul Chișinău: Un bărbat a căzut de la etajul nouă apare prima dată în BreakingNews.
Un avocat din municipiul Chișinău este cercetat de Centrul Național Anticorupție (CNA) într-un dosar de trafic de influență. Acesta este bănuit că ar fi pretins ilegal bani de la administratorul unei companii. Potrivit CNA, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra unor persoane dintr-o instituție de drept și că le-ar putea determina să adopte … Articolul Un avocat din Chișinău, cercetat de CNA: Ar fi cerut mită de 3.000 euro apare prima dată în BreakingNews.
Descoperire șocantă în această dimineață, în jurul orei 07:30, pe strada Feredeului 4 din Chișinău, sub un pod, în apropierea căii ferate. Un bărbat a fost găsit fără suflare, prezentând o plagă provocată de o armă de foc în regiunea capului. Potrivit surselor Pulsmedia.md, victima a fost identificată ca fiind judecătorul Mihai Diaconu, care a activat … Articolul Un judecător, găsit împușcat în cap sub un pod din Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
Săptămâna trecută, în Capitală s-au înregistrat noi cazuri de îmbolnăvire cu rujeolă, tuberculoză și Covid-19. Despre aceste cazuri a relatat șeful Direcției Generale de Asistență Medicală și Socială, Vladimir Bolocan, în cadrul ședinței de astăzi, 11 august, a serviciilor Primăriei Chișinău, transmite breakingnews.md cu referire la deschide.md. „Situația rămâne alarmantă cu privire la rujeolă. Săptămâna trecută s-au repetat … Articolul Cazuri noi de rujeolă, tuberculoză și Covid-19, înregistrate în Capitală apare prima dată în BreakingNews.
Renato Usatîi: După incidentul cu Igor Grosu la Geneva, Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui Parlamentului, primului-ministru, președintelui țării, deputaților și miniștrilor! # BreakingNews
Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui țării, deputaților, miniștrilor și altor demnitari. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. ”Elaborăm un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie pentru demnitari. Ne-am convins de necesitatea unui asemenea proiect, în special, după … Articolul Renato Usatîi: După incidentul cu Igor Grosu la Geneva, Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui Parlamentului, primului-ministru, președintelui țării, deputaților și miniștrilor! apare prima dată în BreakingNews.
Liderul „Moldova Mare” critică unioniștii și susține independența țării în drumul spre UE # BreakingNews
Președintele Partidului Politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a lansat critici la adresa unioniștilor, acuzându-i că minimalizează identitatea moldovenească și susțin renunțarea la Găgăuzia și Transnistria pentru o integrare mai rapidă în Uniunea Europeană. Aceasta a făcut declarațiile în cadrul unei conferințe, subliniind că Moldova trebuie să rămână un stat independent și suveran, chiar și ca … Articolul Liderul „Moldova Mare” critică unioniștii și susține independența țării în drumul spre UE apare prima dată în BreakingNews.
Un tânăr în vârstă de 29 de ani este căutat de scafandri, după ce s-ar fi înecat în râul Nistru, în localitatea Sucleia din regiunea transnistreană. Acesta ar fi consumat alcool înainte de a intra în apă. Potrivit așa-numitului minister al afacerilor interne de la Tiraspol, bărbatul se afla la odihnă cu familia, în apropierea … Articolul Un tânăr este căutat de scafandri, după ce s-ar fi înecat în Nistru apare prima dată în BreakingNews.
