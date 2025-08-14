Ion Ceban, despre viitoarele coaliții: Oamenii au obosit de discuții deșarte, oamenii au nevoie de soluții astăzi și acum
BreakingNews, 14 august 2025 11:30
Blocul ALTERNATIVA este gata să voteze în viitorul Parlament proiecte importante pentru cetățenii Republicii Moldova atât cu partidele de dreapta, cât și cu cele de stânga. Astfel a răspuns Ion Ceban la întrebarea despre coaliții și situația de după campania electorală. ”Blocul ALTERNATIVA are fixate mai multe angajamente în raport cu cetățenii Republicii Moldova și … Articolul Ion Ceban, despre viitoarele coaliții: Oamenii au obosit de discuții deșarte, oamenii au nevoie de soluții astăzi și acum apare prima dată în BreakingNews.
• • •
Alte ştiri de BreakingNews
Acum 15 minute
11:30
Ion Ceban, despre viitoarele coaliții: Oamenii au obosit de discuții deșarte, oamenii au nevoie de soluții astăzi și acum # BreakingNews
Blocul ALTERNATIVA este gata să voteze în viitorul Parlament proiecte importante pentru cetățenii Republicii Moldova atât cu partidele de dreapta, cât și cu cele de stânga. Astfel a răspuns Ion Ceban la întrebarea despre coaliții și situația de după campania electorală. ”Blocul ALTERNATIVA are fixate mai multe angajamente în raport cu cetățenii Republicii Moldova și … Articolul Ion Ceban, despre viitoarele coaliții: Oamenii au obosit de discuții deșarte, oamenii au nevoie de soluții astăzi și acum apare prima dată în BreakingNews.
Acum o oră
11:10
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și cei de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău- oficiul Ciocana, au documentat și destructurat activitatea infracțională a unui grup implicat în realizarea drogurilor în proporții deosebit de mari. Bănuiții distribuiau drogurile pe teritoriul sectorului Ciocana, în special prin aplicația mobilǎ … Articolul Cuplu reținut pentru trafic de droguri apare prima dată în BreakingNews.
Acum 2 ore
10:00
Primar din Florești, reținut după ce s-a ascuns timp de șapte ani pentru o crimă comisă în 2018 # BreakingNews
Victor Boicu, primarul satului Frumușica din raionul Florești, a fost reținut de poliție după ce ar fi reușit să evite legea timp de șapte ani. Acesta este acuzat că a comis o crimă gravă în propria localitate în anul 2018, faptă care abia acum a ieșit la iveală. Alături de primar, polițiștii au reținut și … Articolul Primar din Florești, reținut după ce s-a ascuns timp de șapte ani pentru o crimă comisă în 2018 apare prima dată în BreakingNews.
10:00
Procuratura Bălți a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în privința unui bărbat în vârstă de 34 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de omor intenționat săvârșit cu deosebită cruzime ( art. 145 alin. (2) lit. j) din Codul penal). Potrivit probatoriului, la 8 iunie 2025, în timp ce se afla la … Articolul Și-a omorât amicul de pahar cu un topor. Acuzatul – trimis în judecată apare prima dată în BreakingNews.
Acum 24 ore
18:00
Proiectele de infrastructură continuă: Casa de Cultură din Cucuruzenii de Sus, raionul Orhei, a fost renovată cu sprijinul echipei lui Ilan Șor # BreakingNews
Casa de Cultură din satul Cucuruzenii de Sus, cu o istorie de peste 75 de ani, și-a redeschis porțile după o renovare amplă. Clădirea, martoră a mai multor generații, a beneficiat de reparații la acoperiș, podea, tavan, uși și ferestre. Pereții exteriori au fost izolați termic și vopsiți, scena a fost modernizată, iar curtea a … Articolul Proiectele de infrastructură continuă: Casa de Cultură din Cucuruzenii de Sus, raionul Orhei, a fost renovată cu sprijinul echipei lui Ilan Șor apare prima dată în BreakingNews.
17:50
Ion Ceban acuză: „Interdicția în România, un truc politic al Maiei Sandu și Nicușor Dan” # BreakingNews
Primarul General al Chișinăului și președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a susținut astăzi o conferință de presă alături de avocatul Irina Șerban și avocatul din cadrul Societății Civile de Avocați „Dragne și Asociații”, Ion Dragne, pe tema interdicției de intrare în România care i-a fost impusă. Potrivit lui Ion Ceban, măsura are un caracter … Articolul Ion Ceban acuză: „Interdicția în România, un truc politic al Maiei Sandu și Nicușor Dan” apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Ion Dragne, avocatul lui Ceban, a cerut în instanță suspendarea interdicției de a intra în România # BreakingNews
Avocatul român Ion Dragne, care îl apără pe primarul Capitalei, Ion Ceban, consideră interdicția de intrare în România o formă de „exces de putere”. Potrivit lui Dragne, măsura este disproporționată și nu se bazează pe motive cunoscute, ceea ce reprezintă o depășire a competențelor autorităților. Pentru a contesta decizia, avocatul a demarat o procedură prealabilă … Articolul Ion Dragne, avocatul lui Ceban, a cerut în instanță suspendarea interdicției de a intra în România apare prima dată în BreakingNews.
17:00
Curtea de Apel din Atena a aprobat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova # BreakingNews
Curtea de Apel din Atena a emis o decizie favorabilă în privința extrădării lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală, care a transmis cererea de extrădare pe 24 iulie 2025. Chiar dacă instanța s-a pronunțat în favoarea extrădării, decizia nu este definitivă. Conform legislației elene, hotărârea finală îi aparține … Articolul Curtea de Apel din Atena a aprobat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Avocata Irina Șerban consideră interdicția lui Ion Ceban în România o „încălcare gravă a drepturilor omului” # BreakingNews
Avocata Irina Șerban a declarat că interdicția impusă primarului Capitalei, Ion Ceban, de a intra în România reprezintă o „încălcare gravă a drepturilor omului”. Potrivit avocatei, de o lună și jumătate nu se cunosc nici autoritatea care a emis decizia, nici temeiurile legale sau motivația acesteia, o situație pe care a catalogat-o drept „ambiguă și … Articolul Avocata Irina Șerban consideră interdicția lui Ion Ceban în România o „încălcare gravă a drepturilor omului” apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Forţele armate germane au paraşutat până acum 192 de tone de ajutoare umanitare deasupra Fâşiei Gaza pentru locuitorii din enclava palestiniană devastată de război. Până în prezent, au avut loc 18 zboruri cu ajutoare umanitare, a declarat miercuri o purtătoare de cuvânt a Ministerului german al Apărării la Berlin. Alte două zboruri sunt planificate pentru … Articolul Germania a parașutat peste 190 de tone de ajutor umanitar în Fașia Gaza apare prima dată în BreakingNews.
16:00
Grupul parlamentar „Victorie” pregătește o interpelare către Ministerul Justiției după ce administrația penitenciarului nr. 13 a refuzat să permită accesul aleșilor poporului la deținuți. „Vom trimite o interpelare parlamentară către Ministerul Justiției, deoarece acest lucru încalcă drepturile noastre ca deputați. Avem dreptul să vedem în ce condiții sunt deținuți colegii noștri”, a declarat deputatul Vadim … Articolul Deputații blocului „Victorie” sunt împiedicați ilegal să viziteze deținuții politici apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Primarul localității spune că adolescentul găsit fără suflare într-un râu era agresiv față de făptaș și îl provoca mereu: „Unde îl întâlnea, îl numea urât, cu prostii” # BreakingNews
O crimă șocantă a zguduit sudul Republicii Moldova. Un adolescent de 15 ani, dat dispărut săptămâna trecută, a fost găsit mort într-un râu. Potrivit Poliției, băiatul ar fi fost ucis cu o cruzime deosebită. Un tânăr de 17 ani, originar din aceeași localitate, a fost reținut și plasat în arest preventiv, fiind suspectat de comiterea … Articolul Primarul localității spune că adolescentul găsit fără suflare într-un râu era agresiv față de făptaș și îl provoca mereu: „Unde îl întâlnea, îl numea urât, cu prostii” apare prima dată în BreakingNews.
14:00
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea a doi deținuți, în vârstă de 24 și 27 de ani, pentru tentativă de evadare din penitenciar. Aceștia își ispășeau pedepsele pentru omor și alte infracțiuni în Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Potrivit probelor administrate, la 30 octombrie 2023, pe timp de noapte, condamnații, acționând de comun acord, au … Articolul Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 apare prima dată în BreakingNews.
13:30
Echipa Partidului Nostru a verificat stadiul lucrărilor la unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți # BreakingNews
Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți – construcția străzii Dovator – a ajuns la etapa principală de implementare. Proiectul, cu o lungime de aproape doi kilometri, va fluidiza traficul și va deschide oportunități pentru dezvoltarea întregului cartier, inclusiv zona Canalului de Canotaj, centrul orașului și „BAM”. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, … Articolul Echipa Partidului Nostru a verificat stadiul lucrărilor la unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Moldova blochează sute de canale TikTok implicate în dezinformare și manipulare online # BreakingNews
Autoritățile Republicii Moldova au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok (care conțin mii de video-uri), implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale. Potrivit Poliției, din aceste canale, 98 au fost identificate ca promovând ideea implicării Republicii Moldova în conflictul armat din Ucraina, prin tehnici de manipulare … Articolul Moldova blochează sute de canale TikTok implicate în dezinformare și manipulare online apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Ion Chicu: Sancțiunile împotriva lui Ion Ceban sunt „acțiuni electorale comandate de la Chișinău” # BreakingNews
Ion Chicu, lider al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) și unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a comentat în cadrul emisiunii „Gonța Show” sancțiunile impuse de România primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban – cap de listă al blocului. Chicu susține că măsura nu are fundament real și este parte a unui scenariu politic orchestrat de … Articolul Ion Chicu: Sancțiunile împotriva lui Ion Ceban sunt „acțiuni electorale comandate de la Chișinău” apare prima dată în BreakingNews.
12:20
Patru membri activi ai organizațiilor criminale „Kitaeț” și „Makena”, implicați în comiterea unui șantaj pe teritoriul țării noastre, au fost reținuți de ofițerii Direcției investigații criminale și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților „Fulger” și al angajaților Direcției Informații privind Pasagerii a IGPF și IP Călărași. Potrivit … Articolul Patru membri ai grupărilor Kitaeț și Makena, reținuți pentru șantaj apare prima dată în BreakingNews.
Ieri
09:40
Un deținut în vârstă de 32 de ani a evadat, marți seară, din Penitenciarul Mărgineni, județul Dâmbovița. Potrivit surselor Digi24, bărbatul ar fi sărit gardul unității de detenție în jurul orei 18:00. Condamnat pentru infracțiunea de act sexual cu un minor, deținutul a declanșat o amplă mobilizare a forțelor de ordine după ce a evadat … Articolul Alertă în toată România după evadarea unui deținut apare prima dată în BreakingNews.
09:10
O femeie din Statele Unite angajată ca asasină și care a încercat să împuște un bărbat în Marea Britanie de la distanță mică a fost găsită vinovată de conspirație la crimă. Aimee Betro, din West Allis, Wisconsin, a zburat în Marea Britanie ca parte a unui complot de a ataca o familie britanică din Birmingham … Articolul O femeie din SUA, condamnată pentru un asasinat eșuat în Marea Britanie apare prima dată în BreakingNews.
12 august 2025
17:20
Patru vehicole electorale au șanse reale de a trece pragul viitorului Parlament al Republicii Moldova: Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, Blocul Electoral Patriotic (Dodon, Voronin, Vlah, Tarlev), Blocul Electoral Alternativa (Ceban, Stoianoglo, Chicu, Tkaciuc) și Partidul Nostru (al lui Renato Usatâi). Majoritatea cercetărilor de opinie confirmă afirmația de mai sus. Blocul Electoral Patriotic, … Articolul EDITORIAL// OPOZIȚIA POATE SĂ-ȘI SECURIZEZE VOTURILE apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Peste 10 mii de oameni au ieșit la un miting împotriva represiunilor politice ale PAS # BreakingNews
În fața instituției penitenciare nr. 13, peste 10 mii de cetățeni au participat la un protest pașnic, cerând eliberarea Bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, Svetlanei Popan, soților Irinei și Ilia Volciuc. La acțiune s-au alăturat locuitori din întreaga țară, în ciuda filtrelor de poliție și a tentativelor forțelor de ordine de a reține protestatarii pe … Articolul Peste 10 mii de oameni au ieșit la un miting împotriva represiunilor politice ale PAS apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, Planul de digitalizare și dezvoltare a economiei Moldovei până în 2030. Proiectul presupune obiective clare pentru digitalizarea completă a serviciilor publice, modernizarea infrastructurii și susținerea mediului de afaceri inovativ. Primarul Capitalei și unul dintre lideri ai Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, a precizat … Articolul Blocul ALTERNATIVA prezintă planul de guvernanță digitală și incluzivă până în 2030 apare prima dată în BreakingNews.
13:50
Partidul Republican „Inima Moldovei” cere rechemarea imediată a Ambasadorului R. Moldova în România, Victor Chirilă: Manipulează, minte și chiar șantajează cetățenii # BreakingNews
Partidul Republican „Inima Moldovei” este revoltat de comportamentul inacceptabil al Ambasadorului Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, „care, într-o declaraţie publică, şi-a permis să manipuleze, să mintă şi chiar să şantajeze cetăţenii Republicii Moldova”. Într-o declarație publică a formațiunii se spune că, oficialul, „minţind cu neruşinare, a invocat o serie de scenarii halucinante care pretinde … Articolul Partidul Republican „Inima Moldovei” cere rechemarea imediată a Ambasadorului R. Moldova în România, Victor Chirilă: Manipulează, minte și chiar șantajează cetățenii apare prima dată în BreakingNews.
12:50
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a trimis în instanță dosarul unui tânăr de 26 de ani, acuzat că și-a ucis bunica de 82 de ani. Potrivit anchetei, pe 22 iunie 2025, în apartamentul comun din orașul Fălești, învinuitul, aflat în stare de ebrietate, i-ar fi aplicat victimei multiple lovituri cu un ciocan în cap și în … Articolul Tânăr din Fălești, trimis în judecată pentru omorul bunicii sale apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Nu e lună în care autorităţile din România să nu atragă atenţia asupra unui trend periculos pe Tik Tok. Mii de tineri cad pradă provocărilor de pe social media, care îi îndeamnă să urce pe clădiri dezafectate, să își facă sefie-uri în locuri care le-ar putea aduce moartea sau să bea substanţe periculoase. Psihologii văd … Articolul Viral sau mortal? Noile provocări de pe TikTok apare prima dată în BreakingNews.
12:00
Renato Usatîi: Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate # BreakingNews
Partidul Nostru va înainta în Parlament un proiect de lege privind introducerea unui meniu unic de alimentație în toate școlile din Republica Moldova. Inițiativa vizează asigurarea aceleiași calități a mâncării pentru toți elevii, indiferent de localitate. Anunțul a fost făcut de președintele formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. „Dacă într-o zi din săptămână, de exemplu joi, … Articolul Renato Usatîi: Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Doi bărbați condamnați la închisoare și confiscarea a 65 000 de euro pentru trafic de influență # BreakingNews
La data de 11 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovați doi bărbați pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, comis în mai multe episoade. Unul dintre inculpați a fost implicat în șase episoade, iar celălalt în zece. Instanța a stabilit pedepse privative de libertate pentru ambii, prin cumul parțial al pedepselor. Unul dintre … Articolul Doi bărbați condamnați la închisoare și confiscarea a 65 000 de euro pentru trafic de influență apare prima dată în BreakingNews.
11:30
Un bărbat de 52 de ani și-a pierdut viața, ieri, după ce a căzut de la înălțime pe șoseaua Hâncești din municipiul Chișinău. Victima ar fi căzut de la etajul nouă al unui bloc aflat în construcție, în timp ce efectua lucrări pe șantier. Ofițerul de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina … Articolul Chișinău: Un bărbat a căzut de la etajul nouă apare prima dată în BreakingNews.
11:20
Un avocat din municipiul Chișinău este cercetat de Centrul Național Anticorupție (CNA) într-un dosar de trafic de influență. Acesta este bănuit că ar fi pretins ilegal bani de la administratorul unei companii. Potrivit CNA, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra unor persoane dintr-o instituție de drept și că le-ar putea determina să adopte … Articolul Un avocat din Chișinău, cercetat de CNA: Ar fi cerut mită de 3.000 euro apare prima dată în BreakingNews.
10:00
Descoperire șocantă în această dimineață, în jurul orei 07:30, pe strada Feredeului 4 din Chișinău, sub un pod, în apropierea căii ferate. Un bărbat a fost găsit fără suflare, prezentând o plagă provocată de o armă de foc în regiunea capului. Potrivit surselor Pulsmedia.md, victima a fost identificată ca fiind judecătorul Mihai Diaconu, care a activat … Articolul Un judecător, găsit împușcat în cap sub un pod din Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
11 august 2025
17:30
Săptămâna trecută, în Capitală s-au înregistrat noi cazuri de îmbolnăvire cu rujeolă, tuberculoză și Covid-19. Despre aceste cazuri a relatat șeful Direcției Generale de Asistență Medicală și Socială, Vladimir Bolocan, în cadrul ședinței de astăzi, 11 august, a serviciilor Primăriei Chișinău, transmite breakingnews.md cu referire la deschide.md. „Situația rămâne alarmantă cu privire la rujeolă. Săptămâna trecută s-au repetat … Articolul Cazuri noi de rujeolă, tuberculoză și Covid-19, înregistrate în Capitală apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Renato Usatîi: După incidentul cu Igor Grosu la Geneva, Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui Parlamentului, primului-ministru, președintelui țării, deputaților și miniștrilor! # BreakingNews
Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui țării, deputaților, miniștrilor și altor demnitari. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. ”Elaborăm un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie pentru demnitari. Ne-am convins de necesitatea unui asemenea proiect, în special, după … Articolul Renato Usatîi: După incidentul cu Igor Grosu la Geneva, Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui Parlamentului, primului-ministru, președintelui țării, deputaților și miniștrilor! apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Liderul „Moldova Mare” critică unioniștii și susține independența țării în drumul spre UE # BreakingNews
Președintele Partidului Politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a lansat critici la adresa unioniștilor, acuzându-i că minimalizează identitatea moldovenească și susțin renunțarea la Găgăuzia și Transnistria pentru o integrare mai rapidă în Uniunea Europeană. Aceasta a făcut declarațiile în cadrul unei conferințe, subliniind că Moldova trebuie să rămână un stat independent și suveran, chiar și ca … Articolul Liderul „Moldova Mare” critică unioniștii și susține independența țării în drumul spre UE apare prima dată în BreakingNews.
16:30
Un tânăr în vârstă de 29 de ani este căutat de scafandri, după ce s-ar fi înecat în râul Nistru, în localitatea Sucleia din regiunea transnistreană. Acesta ar fi consumat alcool înainte de a intra în apă. Potrivit așa-numitului minister al afacerilor interne de la Tiraspol, bărbatul se afla la odihnă cu familia, în apropierea … Articolul Un tânăr este căutat de scafandri, după ce s-ar fi înecat în Nistru apare prima dată în BreakingNews.
15:50
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 11 august, lista celor 103 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Toate documentele necesare au fost depuse la Comisia Electorală Centrală (CEC). Unul dintre liderii Blocului, Ion Ceban, a subliniat că echipa ALTERNATIVA reunește manageri cu experiență, profesioniști din guvernele anterioare, foști parlamentari, dar și tineri politicieni … Articolul Blocul ALTERNATIVA și-a prezentat lista candidaților la alegerile parlamentare apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Un accident s-a produs în seara zilei de 10 august, în localitatea Costești, raionul Ialoveni, unde un carusel pe lanțuri destinat copiilor s-a prăbușit din cauza supraîncărcării. Ca rezultat, cinci copii au fost transportați la spital pentru tratament. Potrivit datelor preliminare, piesele caruselului s-au defectat din cauza depășirii greutății maxime admise, ceea ce a dus … Articolul Carusel pentru copii s-a prăbușit în Costești: cinci minori internați apare prima dată în BreakingNews.
14:50
VIDEO// Momentul în care un meteorit se prăbușește peste o casă din SUA: E mai vechi decât planeta Pământ # BreakingNews
Un meteorit s-a prăbușit în luna iunie peste o casă din orașul McDonough, statul Georgia (SUA). Cercetătorii de la Universitatea din Georgia au analizat un fragment și au stabilit că acesta s-a format în urmă cu aproximativ 4,56 miliarde de ani, fiind mai vechi decât planeta Pământ. După intrarea în atmosferă, meteoritul și-a redus dimensiunea … Articolul VIDEO// Momentul în care un meteorit se prăbușește peste o casă din SUA: E mai vechi decât planeta Pământ apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Într-o postare publică, Mariana Tauber a lansat critici dure la adresa candidaților PAS pentru Orhei, Nicu Popescu și Constantin Cheianu. Potrivit postării, cei doi ar fi demonstrat „cinism deschis” și ar fi revenit în țară doar pentru a candida, fără a se fi interesat anterior de problemele cetățenilor. Tauber a acuzat PAS că folosește bani … Articolul Tauber acuză PAS de risipă a banilor publici și dezinformare electorală la Orhei apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Ilan Șor a chemat cetățenii Republicii Moldova la o acțiune de protest nelimitată, programată să înceapă sâmbătă, la ora 15:00, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). În mesajul său, Șor critică dur guvernarea actuală, acuzând-o de eșecuri economice, sărăcie și intimidarea opoziției. El a susținut că singura soluție este înlăturarea regimului de la putere și … Articolul Ilan Șor cheamă la manifestații, criticând guvernarea și situația economică apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Poliția a destructurat o rețea de contrabandă cu droguri din Spania, livrate prin Telegram # BreakingNews
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, împreună cu polițiștii de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Botanica, angajații Direcției Regionale Vest a Poliției de Frontieră și procurorii Procuraturii Chișinău – Oficiul Botanica, au destructurat activitatea unei grupări infracționale specializate în introducerea prin contrabandă a drogurilor din Spania, în cantități mari, cu ulterioara comercializare pe teritoriul Republicii … Articolul Poliția a destructurat o rețea de contrabandă cu droguri din Spania, livrate prin Telegram apare prima dată în BreakingNews.
12:00
Crimă șocantă la Cahul: adolescent de 17 ani, arestat pentru uciderea cu cruzime a unui minor # BreakingNews
Procuratura Cahul informează despre arestarea preventivă pe un termen de 30 de zile a unui minor de 17 ani, învinuit de omorul cu deosebită cruzime a unui copil în vârstă de 15 ani. Potrivit probelor preliminare, victima a fost găsită în extravilanul satului Andrușul de Sus, raionul Cahul, la 7 august 2025, cu semne multiple … Articolul Crimă șocantă la Cahul: adolescent de 17 ani, arestat pentru uciderea cu cruzime a unui minor apare prima dată în BreakingNews.
11:50
Angajat al unei spălătorii, condamnat la 3 ani de închisoare pentru furt și răpire de BMW # BreakingNews
Procuratura municipiului Chișinău, informează despre condamnarea unui bărbat de 34 de ani, originar din Orhei, pentru comiterea infracțiunilor de răpire a unui mijloc de transport fără scop de însușire (art.192/1 alin.(1) Cod penal) și furt (art.186 alin.(2) lit.c) Cod penal). Potrivit probatoriului administrat, în noaptea lui 31 mai 2025, inculpatul, fiind angajat la o spălătorie … Articolul Angajat al unei spălătorii, condamnat la 3 ani de închisoare pentru furt și răpire de BMW apare prima dată în BreakingNews.
11:30
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță sinteza activităților desfășurate în perioada săptămânii precedente. Astfel, ofițerii anticorupție au desfășurat percheziții și au reținut mai multe persoane în cauze penale ce vizează acte de corupție. Într-un caz, CNA și PCCOCS au desfășurat 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unor cauze penale inițiate pe fapte … Articolul 12 milioane lei mită pentru o licitație – primar și avocat, printre suspecți apare prima dată în BreakingNews.
11:10
„O minciună murdară”: Blocul „Victorie” acuză regimul PAS că fabrică acuzații pentru a intimida cetățenii # BreakingNews
Blocul Politic „Victorie” a criticat dur mesajele poliției referitoare la „protestele plătite” de la Penitenciarul nr. 13, numindu-le o „minciună murdară și o provocare primitivă”. Într-o postare publică, reprezentanții blocului susțin că aceasta este o metodă standard a regimului PAS, prin care sunt fabricate „încălcări” pentru a justifica represiunile. Conform Blocului „Victorie”, puterea se teme … Articolul „O minciună murdară”: Blocul „Victorie” acuză regimul PAS că fabrică acuzații pentru a intimida cetățenii apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a lovit duminică provincia Balikesir, situată în nord-vestul Turciei. Cel puțin o persoană a murit, iar alte 29 au fost rănite. Cutremurul, cu epicentrul în orașul Sindirgi din provincia Balikesir, a provocat șocuri resimțite până la aproximativ 200 de kilometri spre nord, în Istanbul. O femeie în vârstă a … Articolul Cutremur de 6,1 grade în Turcia: o persoană a murit și 29 au fost rănite apare prima dată în BreakingNews.
10:10
O femeie de afaceri din Chișinău a fost omorâtă într-o localitate din Telenești. Suspectul i-ar fi aplicat victimei mai multe lovituri cu toporul în zona capului, ulterior ar fi aruncat corpul neînsuflețit într-o fântână. Totul s-a întâmplat pe 8 august, anunță polițiștiii. Conform rezultatelor preliminare ale anchetei, o femeie de 50 de ani, domiciliată în … Articolul O femeie de afaceri din Chișinău, ucisă cu toporul la Telenești apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Copilul găsit mort pe malul unui râu, dupǎ ce fusese dat dispǎrut, ar fi fost ucis. Suspectul, reținut # BreakingNews
Noi detalii despre cazul copilului care săptămâna curentă, în după-amiaza zilei de joi 7 august, în jurul orei, 16:00 a fost găsit mort pe malul unui iaz din localitatea Andrușul de Sus, din raionul Cahul. Potrivit surselor PulsMedia.MD din teritoriu, minorul a fost ucis cu sânge rece. Este vorba despre adolescentul în vârstă de 15 ani, din … Articolul Copilul găsit mort pe malul unui râu, dupǎ ce fusese dat dispǎrut, ar fi fost ucis. Suspectul, reținut apare prima dată în BreakingNews.
9 august 2025
12:50
Apărarea bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, susține că reținerea acesteia este ilegală și a depus o plângere de casație la Curtea de Apel privind măsura preventivă dispusă pe 5 august, în ziua pronunțării sentinței prin care a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Avocata Natalia Bairam afirmă că, întrucât sentința nu este definitivă și urmează … Articolul Avocata Evgheniei Guțul, Natalia Bairam, insistă: reținerea Başcanului este ilegală! apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Poliția anunță că a reținut doi cetățeni străini care lipeau, în Capitală, afișe cu mesaje ce incitau la ură socială, interetnică și religioasă. Cei doi suspecți au intrat în Republica Moldova în dimineața zilei de vineri, iar instituțiile de drept examinează ipoteza că scopul aflării acestora pe teritoriul țării este implicarea în perturbarea procesului electoral. … Articolul Poliția a reținut doi străini care lipeau afișe cu mesaje denigratoare apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Doi oameni au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea fostei fabrici Astra Vagoane din Arad, România, transmite IPN, citând Antena 3. Informația privind decesul a două persoane a fost confirmată de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean, care au ajuns primele la locul accidentului aviatic. Este vorba despre doi bărbați, … Articolul Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la Arad apare prima dată în BreakingNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.