Incubatoarele de afaceri vor beneficia de suport pentru consolidarea instituțională

Ziua de Azi, 15 august 2025 11:00

Incubatoarele de Afaceri din Republica Moldova vor beneficia de suport complex din partea mai multor parteneri de dezvoltare, pentru consolidarea instituțională și integrarea practicilor verzi și reziliente în activitatea lor, transmite MOLDPRES. Necesitățile și priorităților de dezvoltare ale incubatoarelor de afaceri urmează a fi identificate în rezultatul unei colaborări în acest sens dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), PNUD Moldova, Norvegia, Suedia, Programul EU4Moldova: Comunități Locale, implementat de GIZ Moldova și Agenția Niponă pentru Cooperare Internațională (JICA). În baza priorităților stabilite, autoritățile vor elabora un program amplu de creștere a capacităților și consolidare instituțională a incubatoarelor de afaceri, a anunțat ODA. Printre acțiunile care urmează a fi desfășurate se numără evaluarea instituțională și elaborarea strategiei de dezvoltare pentru întreaga rețea de incubatoare, desfășurarea unui program de capacitare și consolidare instituțională în domeniul de gen și climă a incubatoarelor de afaceri și finanțarea integrării unor soluții climatice în spațiile deținute de incubatoarele de afaceri. Potrivit ODA, scopul acțiunilor este ca incubatoarele de afaceri să devină mai reziliente și să ofere antreprenorilor sprijin practic și soluții moderne, care să îi pregătească pentru provocările climatice și economice.

Acum 10 minute
11:00
Acum o oră
10:30
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, s-a întâlnit cu silvicultorii din sudul țării Ziua de Azi
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, a avut joi, 14 august, o întrevedere cu silvicultorii din cadrul Silva Sud, în cadrul căreia s-a discutat despre rezultatele Programului de împădurire și provocările zilnice ale specialiștilor din teren. Lazarencu a mulțumit pădurarilor pentru munca depusă și pentru rezultatele obținute, subliniind rolul important al colaborării cu primăriile care au pus la dispoziție terenuri pentru împădurire. „În această primăvară, în jur de 170 de hectare de teren au fost împădurite la Silva Sud, ceea ce confirmă că localitățile și cetățenii înțeleg din ce în ce mai bine necesitatea pădurilor pentru sate și țară”, a declarat ministrul. În aceeași deplasare în sudul țării, ministrul a vizitat localitatea Chioselia, unde, cu sprijinul Fondului Național pentru Mediu, vor fi procurate peste 1.200 de tomberoane și un tractor multifuncțional pentru colectarea organizată a deșeurilor. Primăria Chioselia a alocat 35 de hectare de teren pentru împădurire, acțiune menită să facă satul „mai verde și mai sănătos pentru generațiile viitoare”, potrivit ministrului.
10:30
Poșta Moldovei lansează marca poștală „Etnii. Polonezi” Ziua de Azi
Pe 15 august 2025, Poșta Moldovei a lansat o nouă marcă poștală din seria „Etnii. Polonezi”, dedicată istoriei, tradițiilor și contribuției comunității poloneze la patrimoniul cultural al țării. Marca poștală are o valoare nominală de 5 lei și un tiraj de 50.000 de exemplare, fiind însoțită de un plic „Prima zi” în ediție limitată de 200 de bucăți. Designul artistic și machetarea au fost realizate de Oleg Cojocari. Poșta Moldovei a transmis mulțumiri colecționarilor și pasionaților de filatelie pentru interesul constant și susținerea inițiativelor culturale.
10:15
Din 18 august, documentele pentru licențiere și autorizații se depun doar la Chișinău sau online Ziua de Azi
Începând cu 18 august 2025, Agenția Servicii Publice anunță schimbări importante în procesul de primire a documentelor pe suport de hârtie pentru: licențierea activității de întreprinzător; autorizarea operațiunilor cu mărfuri strategice; clasificarea structurilor de primire turistică cu funcții de cazare. Toate dosarele fizice vor fi depuse și înregistrate exclusiv la sediul central ASP din Chișinău, str. Alexandru Pușkin nr. 42, bloc G (intrarea principală la intersecția străzilor A. Pușkin și Columna). Program: luni-vineri, 08:00-16:30 (pauză 12:00-13:00). Cei care nu sunt din Chișinău nu mai pot depune documentele fizic la oficiile teritoriale ASP. Pentru a evita deplasarea, ASP recomandă utilizarea platformei online „Ghișeul Unic”: https://actpermisiv.gov.md/#/home. Întrebări și detalii suplimentare: dlims@asp.gov.md | asp@asp.gov.md Mai multe informații despre proceduri, taxe și termene sunt disponibile pe site-ul ASP: https://www.asp.gov.md
Acum 2 ore
10:00
CMF Cahul debutează în Liga 2 împotriva FC Chișinău Ziua de Azi
CMF Cahul va debuta sâmbătă, 16 august, ora 18:00, în Liga 2 a Campionatului Republicii Moldova la fotbal, într-un meci disputat la Chișinău împotriva echipei FC Chișinău. Adversarul este o formație cu experiență, clasată în ultimele două sezoane aproape de vârful ierarhiei. Clubul invită suporterii, în special pe cahulenii stabiliți în Chișinău, să fie prezenți în tribune și să susțină echipa la primul său meci în noua competiție.
10:00
ARF Cantemir a organizat meciul amical „Diaspora acasă” pentru fotbaliștii 40+ Ziua de Azi
Asociația Raională de Fotbal Cantemir a desfășurat un meci amical cu genericul „Diaspora acasă”, destinat fotbaliștilor cu vârsta de peste 40 de ani. Evenimentul a avut loc pe terenul „Amoliga Cantemir” și a reunit sportivi care nu au mai jucat împreună de peste 15 ani. Organizatorii au mulțumit Primarului orașului Cantemir, Departamentului Tineret și Sport, precum și lui Macaria Nichita pentru implicarea în organizare și arbitraj. La final, a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului, care a primit un cadou de preț – un balon simbolic. Participanții au propus ca acest turneu să devină o tradiție anuală.
10:00
În Cantemir vor fi modernizate mai multe străzi printr-un proiect de peste 8 milioane lei Ziua de Azi
Primarul orașului Cantemir, Roman Ciubaciuc, a anunțat despre lansarea unui proiect de reparație a mai multor străzi din localitate. Primăria a lansat deja licitația pentru selectarea antreprenorilor. Lucrările sunt finanțate din bugetul de stat și bugetul local. „Locuitorii orașului și oaspeții localității vor avea în curând acces la drumuri mai bune datorită noului proiect al Primăriei – «Modernizarea drumurilor din Cantemir». Valoarea totală a proiectului este de 8.237.651,96 lei, dintre care contribuția Primăriei Cantemir este de 823.765,20 lei. Crearea unor condiții de calitate pentru locuitorii Cantemirului este prioritatea noastră numărul unu”, a declarat Roman Ciubaciuc. Primarul a precizat că lucrările de reparație din cadrul proiectului „Modernizarea drumurilor din Cantemir” vor fi efectuate pe diferite tronsoane ale străzilor Ștefan cel Mare, Iuri Gagarin, Mihai Eminescu și 31 August 1989. Termenul de implementare a proiectului este de 12 luni.
09:15
Subvenții pentru fermieri: plăți directe pe animale și lapte, cereri din 15 august Ziua de Azi
De astăzi, 15 august, fermierii pot depune cereri pentru plăți directe în sectorul zootehnic. Măsurile acoperă plăți pe cap de animal pentru junci peste 3 luni și junci peste 12 luni, precum și plăți pe kilogram de lapte de vacă, oaie și capră.  Sunt eligibili crescătorii ale căror exploatații zootehnice sunt autorizate, animalele sunt identificate și asigurate. Pentru sprijinul pe kilogram de lapte se solicită dovezi ale livrării laptelui către unități de procesare autorizate sau ale procesării în propria fermă autorizată. Cantitățile de lapte trebuie înscrise în facturi în kilograme. Cererile pentru lapte se depun până la 26 septembrie, pentru laptele facturat în semestrul întâi al anului 2025. Cererile pentru plățile pe cap de animal se depun până la 17 octombrie. Dosarul cuprinde: cererea de solicitare, lista animalelor, copia autorizației sanitar veterinare, copia poliței de asigurare a animalelor, certificatul de apartenență la o asociație de profil declarația pe proprie răspundere. Pentru sprijinul la kilogram se anexează și copiile facturilor fiscale. Detalii suplimentare sunt disponibile pe pagina AIPA, secțiunea Plăți în sectorul zootehnic sau AICI. 
Acum 4 ore
08:15
Stereotipurile care ne decid cariera – de la școală la birou Ziua de Azi
De la desene animate și jocuri la manuale școlare și interacțiuni familiale, stereotipurile de gen pătrund subtil, dar puternic, în fiecare aspect al vieții noastre. Ele nu sunt simple prejudecăți, ci construcții sociale adânc înrădăcinate care, în Republica Moldova, ca și în multe alte societăți, modelează fundamental traiectoriile educaționale și profesionale ale indivizilor. De la primele interacțiuni în mediul educațional până la alegerile cruciale de carieră, așteptările sociale legate de gen dictează percepțiile, aspirațiile și deciziile tinerilor, limitând adesea potențialul uman și perpetuând inegalitățile. Impactul stereotipurilor de gen începe mult înainte de a păși în sala de clasă. Cercetările, precum studiul publicat în revista Science în 2017, demonstrează că încă de la vârsta de șase ani, fetele încep să-și subestimeze propria inteligență, fiind mai puțin predispuse să asocieze ingeniozitatea cu propriul gen, spre deosebire de băieți. Această percepție timpurie, adesea perfidă, poate eroda încrederea fetelor în propriile abilități și le poate descuraja să exploreze domenii considerate în mod stereotipic „masculine”, cum ar fi științele exacte, ingineria sau tehnologia. Această distincție precoce nu este întâmplătoare, ea este rezultatul unei expuneri constante la mesaje implicite și explicite care definesc „ce înseamnă să fii fată” sau „ce înseamnă să fii băiat”. Perpetuarea inegalității: Segregarea educațională în școli Sistemul educațional, departe de a fi un spațiu neutru, este adesea locul în care inegalitățile de gen prind rădăcini adânci. Deși la nivel legislativ Republica Moldova promovează accesul egal la educație, în practică, școlile continuă să reflecte și să reproducă stereotipuri vechi, în special prin felul în care organizează activitățile didactice și extracurriculare. Un exemplu relevant este organizarea orelor de educație tehnologică. În multe școli din țară, această disciplină, care ar trebui să dezvolte competențe practice și să cultive gândirea tehnică și creativitatea, este împărțită în funcție de gen: băieții sunt învățați să lucreze cu lemnul, să meșterească sau să repare, în timp ce fetele sunt trimise să coase în cruciuliță sau la lecții de găti. Deși această practică nu este prevăzută în curriculumul național, ea este adesea aplicată tacit, pe fondul unor norme sociale adânc înrădăcinate. Această diviziune nu doar limitează paleta de competențe a copiilor, dar contribuie și la construcția unor idei adânc internalizate: că băieții sunt mai potriviți pentru meserii „tehnice” sau „serioase”, iar fetele pentru domenii „creative”, „delicate” sau legate de îngrijire. Aceste mesaje subtile, dar constante, influențează alegerile academice și profesionale ulterioare și contribuie la fenomenul segregării ocupaționale de pe piața muncii. Aceleași stereotipuri se regăsesc și în organizarea activităților extracurriculare. Cluburi de robotică și concursuri STEM sunt frecvent dominate de băieți, în timp ce fetele sunt încurajate să participe la ateliere de estetică, muzică sau dans. Iar când o fată își exprimă dorința de a merge la atelierul de tâmplărie sau un băiat vrea să învețe să coase – răspunsul, de multe ori, e o privire ironică sau o glumă care rănește. Una dintre elevele clasei a VIII-a de la Liceul Teoretic „George Meniuc” din Chișinău ne-a relatat cum, în cadrul orelor de educație tehnologică, fetele și băieții sunt separați de la bun început. „Noi, fetele, învățăm să coasem sau să desenăm. În același timp, băieții lucrează cu lemnul și învață să folosească diverse unelte”, povestește ea. Această împărțire, deși informală, este acceptată ca „normală” în școală, dar contribuie subtil la ideea că există activități „pentru băieți” și altele „pentru fete”, un model care, fără să fie interogat, poate influența percepțiile copiilor despre propriile abilități și viitorul lor profesional. Pentru a combate aceste stereotipuri în mod sistemic, sunt necesare intervenții la mai multe niveluri: Curriculum incluziv, care să promoveze diversitatea și să încurajeze copiii să-și exploreze interesele fără constrângeri de gen; Formarea cadrelor didactice în recunoașterea și combaterea stereotipurilor, astfel încât să devină agenți ai schimbării; Implicarea comunității și a părinților, care au un rol crucial în susținerea egalității de șanse pentru copiii lor; Monitorizarea activităților școlare din perspectiva egalității de gen, pentru a identifica și corecta practici discriminatorii. Fără o reflecție conștientă asupra modului în care sunt educați copiii, nu doar ce învață, ci cum și de ce, riscăm să perpetuăm, din generație în generație, aceleași inegalități. Când spui unei fetițe de 9 ani că nu-i pentru ea să bată cuie, ce-i spui, de fapt, despre viitorul ei? Educația modelează nu doar mințile copiilor, ci și limitele pe care le vor simți toată viața. De la stereotip la statistică: Impactul asupra alegerilor profesionale În Republica Moldova, stereotipurile de gen continuă să influențeze alegerile profesionale ale tinerilor, perpetuând inegalități semnificative pe piața muncii. Deși femeile reprezintă aproximativ 51% din totalul cercetătorilor din țară, conform datelor Biroului Național de Statistică, distribuția acestora este inegală între domenii. Femeile sunt majoritare în științele umaniste (61,3%) și în științele medicale (60,2%), dar sunt subreprezentate în științele naturale, inginerie și tehnologie, unde bărbații domină. Această segregare profesională nu reflectă o lipsă de capacitate sau interes din partea femeilor, ci este adesea rezultatul influenței stereotipurilor de gen care le descurajează să urmeze cariere în domenii percepute ca fiind „masculine”. Mai mult, un studiu revelator realizat de Columbia Business School a subliniat un aspect adesea trecut cu vederea: îndemnul bine intenționat „urmează-ți pasiunea” poate, paradoxal, să întărească stereotipurile de gen. Femeile, influențate de normele sociale, tind să-și asocieze pasiunile cu domenii considerate tradițional feminine, cum ar fi îngrijirea, educația sau artele, în timp ce bărbații se orientează instinctiv spre domenii percepute ca fiind mai lucrative sau prestigioase, cum ar fi finanțele sau ingineria. Acest ciclu vicios limitează opțiunile și perpetuează disparitățile economice. În societatea moldovenească, rolurile tradiționale de gen rămân adânc înrădăcinate și exercită o presiune considerabilă. Un raport al UNFPA a scos în evidență o realitate îngrijorătoare: 60% dintre bărbații din Moldova consideră că este mai bine ca mamele de copii preșcolari să nu lucreze, iar un procent similar de 60% dintre femei declară că sunt principalele responsabile pentru treburile casnice. Aceste percepții nu doar că limitează dramatic participarea femeilor pe piața muncii, dar le și influențează fundamental alegerile profesionale, forțându-le adesea să aleagă cariere flexibile sau part-time, care le permit să jongleze cu responsabilitățile casnice, chiar dacă acestea nu corespund pe deplin aspirațiilor lor. Stereotipurile de gen nu sunt simple „idei”, ci forțe puternice care modelează destine și limitează potențialul uman. Ele influențează profund alegerile educaționale și profesionale ale indivizilor din Republica Moldova, perpetuând inegalități și frânând progresul. Pentru a construi o societate cu adevărat echitabilă, incluzivă și prosperă, capabilă să valorifice întregul potențial al cetățenilor săi, este absolut esențial să abordăm și să eliminăm aceste stereotipuri. Acest demers necesită un efort concertat, nu doar în cadrul sistemului educațional, prin revizuirea programelor școlare și a practicilor didactice, ci și la nivel social, prin campanii de conștientizare, prin promovarea modelelor pozitive și prin schimbarea mentalităților adânc înrădăcinate. Doar astfel putem asigura că fiecare individ, indiferent de gen, are libertatea și oportunitatea de a-și urma pasiunile și de a-și atinge potențialul maxim, contribuind pe deplin la dezvoltarea națională.
Acum 24 ore
15:45
Postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va activa 24/24 din 15 august 2025, ora 08:00 Ziua de Azi
Incepând cu 15 august 2025, ora 08:00, postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va funcționa în regim 24/24 de ore, oferind participanților la trafic o nouă opțiune de traversare a frontierei în orice moment al zilei sau al nopții. Decizia a fost luată de comun acord de autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România, pentru a spori mobilitatea și confortul cetățenilor. „Extinderea programului la 24/24 răspunde așteptărilor participanților la trafic și sporește predictibilitatea traversării pe acest segment de frontieră. Mulțumesc colegilor din Republica Moldova și România pentru cooperarea eficientă și pentru mobilizarea necesară implementării rapide a noului program”, a declarat Alexandru Iacub, directorul Serviciului Vamal . Avantajele noului program Flexibilitate maximă – traversarea frontierei este posibilă la orice oră, inclusiv noaptea; Reducerea aglomerației – distribuirea fluxului de călători pe întreaga durată a zilei; Acces facil – o opțiune suplimentară pentru locuitorii zonelor învecinate și pentru cei care tranzitează regiunea. Această măsură vine să ofere călătorilor mai multă libertate de deplasare și posibilitatea de a alege momentul cel mai convenabil pentru traversarea frontierei. Notă de context: Leova–Bumbăta este al șaptelea punct de trecere pe segmentul cu România, deschis în 2023 pentru a descongestiona fluxurile pe coridoarele rutiere principale și a susține reorientarea comerțului spre piața europeană.
15:30
Momentul în care fiul unui șef al Poliției, student la Academia de Poliție, intră intenționat în mulțime cu microbuzul, la Vulcănești Ziua de Azi
Un student al Acemiei de Poliție „Ștefan cel Mare” a fost la un pas de a crea o tragedie, după ce ar fi pornit cu microbuzul pe contrasens, după care a intrat intenționat într-un grup de persoane ce se aflau pe trotuar. Incidentul ar fi avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 9 spre 10 august curent, în jurul orei 04:42, susțin sursele PulsMedia.MD. Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere, vezi VIDEO care au ajuns în posesia redacției PulsMedia.MD, se vede cum un microbuz se deplaseză pe contrasens, după care intenționat pornește spre un grup de tineri care se aflau pe trotuar, în fața magazinului Bomba. Din fericire, pietonii au reușit să se ferească din calea microbuzului, iar șoferul acestuia a coborât și a exclamat acronimul caracteristic grupărilor criminale „АУЕ”, dar și ar fi început să fluture cu legitimația de la Academie.  În urma incidentului, între șofer și grupul de tineri s-a iscat un conflict, cu injurii și pumni. Sursele menționează că la volanul mnicrobuzului s-ar fi aflat un tudent al Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”, în vârstă de 21 de ani. Ar fi vorba despre Savelii Zgherea, care este fiul lui Vasile Zgherea, șeful Secției Investigații Infracțiuni al Inspectoratului de Poliției Vulcănești, din cadrul Direcției de Poliție a UTA Găgăuzia. Sursele mai menționează că incidentul nu ar fi fost înregistrat și nici nu ar fi fost documentat din cauza că s-ar fi implicat tatăl buclucașului. AUE (sau AUE ; rusă : АУЕ, А.У.Е. ) este o organizație informală, bine ascunsă și vag definită de criminali ruși, formată în principal din copii și adolescenți, care sunt adesea conduși indirect de criminali adulți.  Acronimul, transcris din rusă : АУЕ sau А.У.Е., provine de la Арестантский уклад\устав един sau Арестантское уркаганское единстое единстав. La 17 august 2020, Curtea Supremă a Federației Ruse a decis să recunoască mișcarea drept extremistă.
15:15
Poliția avertizează: nouă metodă de înșelăciune prin care infractorii obțin acces la telefoane și aplicații bancare Ziua de Azi
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații anunță apariția unei noi scheme de fraudă, prin care infractorii pot controla de la distanță telefoanele mobile ale victimelor și pot accesa aplicațiile bancare instalate pe acestea. Potrivit poliției, escrocii contactează telefonic persoanele vizate, prezentându-se drept „angajați ai companiilor de telecomunicații”. Sub pretextul oferirii de asistență tehnică, aceștia solicită instalarea unei „versiuni actualizate” a aplicației operatorului, transmițând un link prin SMS, e-mail sau aplicații de mesagerie precum WhatsApp, Viber sau Telegram. Odată accesat linkul, pe dispozitiv se instalează o aplicație aparent legitimă, dar care conține funcții ascunse de control la distanță. Poliția îndeamnă cetățenii să fie vigilenți, să nu acceseze linkuri primite din surse necunoscute și să informeze imediat apropiații despre acest tip de fraudă.
15:15
482 de șoferi lăsați fără permis în ultimele două luni pentru viteză excesivă Ziua de Azi
Viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere, iar datele recente confirmă pericolul. În ultimele două luni ale acestui an, 482 de conducători auto au rămas fără dreptul de a conduce pentru o perioadă determinată, după ce au depășit limita legală de viteză. Poliția reamintește că suspendarea permisului este temporară, însă pierderea unei vieți este definitivă. Oamenii legii îndeamnă șoferii să adapteze viteza la condițiile de drum, să respecte limitele impuse și să fie pregătiți să oprească la timp. „Conduceți prudent, pentru a ajunge în siguranță acasă, lângă cei dragi”, este mesajul transmis de autorități.
15:15
Moldova, tot mai vizitată: record de turiști în prima jumătate a lui 2025 Ziua de Azi
În perioada ianuarie-iunie 2025, numărul total al turiștilor și excursioniștilor care au beneficiat de serviciile agențiilor de turism și tur-operatoare din Republica Moldova a ajuns la 228,3 mii de persoane, în creștere cu 8,7% față de aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Cum arată turismul pe categorii Turismul emițător (moldovenii care au călătorit în afara țării în scop turistic) a totalizat 146,4 mii persoane, în creștere cu 3,8%. Cele mai populare destinații au fost Turcia (40% din total), Egipt (18,3%), Bulgaria (14,1%), România (12,1%) și Grecia (3,9%). Durata medie a vacanțelor peste hotare a fost de 6,2 zile. Turismul receptor (vizitatori străini în Moldova) a înregistrat o creștere spectaculoasă de 44,8%, ajungând la 37,1 mii persoane. Majoritatea au fost excursioniști (95%), veniți pentru odihnă și agrement. Cei mai mulți turiști au venit din România (65%), Italia (21,7%) și Turcia (2%). Turismul intern (călătorii în interiorul țării) a crescut cu 3,1%, atingând 44,8 mii persoane, majoritatea excursioniști de o zi. Cele mai vizitate zone au fost Chișinău (39,5% din total), regiunea Centru (38,8%) și Sud (20,7%). Turismul emițător rămâne dominant, reprezentând 64,1% din totalul activităților turistice. Turismul receptor și cel intern dețin ponderi de 16,3% și, respectiv, 19,6%. Creșterea semnificativă a turismului receptor arată un interes sporit pentru Moldova ca destinație, în timp ce turismul intern și cel emițător își mențin trendul ascendent, dar cu ritm mai moderat.
14:30
Un drum local din raionul Cantemir a fost modernizat cu bani alocați din Fondul Rutier Ziua de Azi
Drumul regional G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32, din raionul Cantemir  este funcţional după ce au fost recepționate lucrările de reparație pe două sectoare importante: Baimaclia – Chioselia (km 21,32 – 24,73); Chioselia – Țărăncuța (km 26,11 – 27,90), transmite MOLDPRES. „În total, au fost reabilitați 5,20 kilometri de drum, cu o valoare a investițiilor de circa 23,7 milioane de lei, finanțare asigurată din Fondul Rutier. Un element esențial al proiectului a fost amenajarea unui sens giratoriu, menit să crească siguranța rutieră și să fluidizeze traficul în zonă”, explică Administraţia Naţională a Drumurilor (AND). Potrivit planificării pentru 2025, urmează să fie executate lucrări și pe următorul sector al aceluiași drum, între km 27,90 – 28,40 (Chioselia – Țărăncuța). „Modernizarea acestui tronson contribuie la îmbunătățirea conectivității între localități, oferind acces mai rapid la servicii și infrastructură modernă pentru locuitorii din regiune”, rezumă drumarii.
13:15
Tratamentul chimioterapeutic, disponibil în spitalele raionale Ziua de Azi
Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat o schimbare importantă în abordarea tratamentului oncologic din Republica Moldova. Începând de astăzi, chimioterapia va fi organizată și desfășurată nu doar în cadrul Institutului Oncologic din Chișinău, ci și în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți. Scopul acestei măsuri este de a aduce tratamentele mai aproape de pacienți, reducând costurile și disconfortul provocat de deplasările lungi spre capitală. „Aducem aceste tratamente, care nu sunt atât de complicate ca administrare, mai aproape de locul lor de trai, minimalizând costurile și evitând călătoriile anevoioase”, a declarat ministrul. Tratamentul va fi realizat de oncologii din teritoriu, iar medicamentele necesare vor fi furnizate de la nivel central. Întreg procesul va fi ghidat și monitorizat de specialiștii Institutului Oncologic, pentru a asigura calitatea și siguranța procedurilor. Această inițiativă urmărește să ofere pacienților acces rapid la servicii esențiale, reducând listele de așteptare și facilitând continuitatea îngrijirilor medicale. „Mai aproape de oameni, mai rapid, evitând rânduri, costuri și deplasări. Sănătate tuturora!”, a transmis Ala Nemerenco.
12:45
Cum se calculează prețul gazelor în Republica Moldova: ANRE detaliază structura costurilor Ziua de Azi
Pentru a evita speculațiile care circulă în ultima perioadă în spațiul public, ANRE informează consumatorii cu privire la modul de formare a prețului de furnizare a gazelor naturale, prezentând detalii despre structura acestuia și despre componentele de cost care îl influențează. Costul de achiziție a gazelor naturale, inclus în structura prețurilor reglementate, reprezintă media ponderată a tuturor achizițiilor în decursul perioadei de reglementare (an calendaristic). Costurile anuale de achiziție a gazelor naturale au avut întotdeauna cea mai mare pondere (cel puțin 60%) în structura prețului de furnizare. Este important de menționat că indicele de preț TTF (Title Transfer Facility) din Olanda este unul de referință pentru formarea prețurilor de tranzacționare a gazelor naturale, dar nu reprezintă neapărat prețul exact al contractelor. În funcție de disponibilitatea cantităților de gaze, cerere și ofertă, prețul efectiv de tranzacționare poate diferi de valoarea indicată de TTF, prin aplicarea unor diferențe (premium) sau prin utilizarea unor medii ale indicelui, pentru anumite perioade de timp (de exemplu: media lunară a indicelui TTF). Întrucât Republica Moldova nu dispune de o piață lichidă de tranzacționare a gazelor naturale, aceasta fiind liberalizată abia în ultimii ani, după o perioadă îndelungată de monopol, volumele de gaze naturale sunt achiziționate preponderent în țările din regiune, iar prețul gazelor naturale inclus în structura prețului reglementat cuprinde și costurile aferente serviciilor de transport din regiunea de achiziție până la livrarea în sistemul național de transport gaze naturale al Republicii Moldova.  Prețul mediu de achiziție inclus în prețul reglementat în vigoare este de 9381 lei/1000 m³ sau 60% din prețul în vigoare. O altă componentă importantă și indispensabilă o reprezintă costurile aferente serviciului de transport al gazelor naturale. Acest serviciu constă în transportarea gazelor naturale prin conducte, de la punctele de intrare în sistemul național de transport până la punctele de ieșire, către consumatorii finali sau către rețelele de distribuție. Costul serviciului de transport constituie 254 lei/1000 m³, adică 2 % din structura prețului reglementat. Costul serviciului de distribuție reprezintă 28 % din totalul componentelor de cost, respectiv 4401 lei/1000 m³. Serviciul de distribuție este prestat în Republica Moldova de 17 operatori ai sistemelor de distribuție și include activități precum racordarea consumatorilor la rețea, întreținerea și dezvoltarea acesteia, evidența volumelor de gaze prin echipamente de măsurare și intervenții rapide în caz de scurgeri, cu respectarea indicatorilor de calitate. Cheltuielile totale ale furnizorului necesare desfășurării activității de furnizare includ amortizarea mijloacelor fixe, cheltuieli operaționale (salarizare, administrative, materiale) și servicii prestate de terți. Această componentă reprezintă 4 %, adică 625 lei/1000 m³ din structura prețului reglementat. Rentabilitatea furnizorului influențează prețul de furnizare cu 90 lei/1000 m³, ceea ce reprezintă mai puțin de 1% din totalul componentelor de cost. Devierile tarifare sub formă de deficit, acumulate în cursul anului 2024 din cauza creșterii bruște a prețurilor de tranzacționare în semestrul II al anului și incluse spre recuperare în perioada de reglementare 2025, au influențat prețurile reglementate cu 750 lei/1000 m³, adică aproximativ 5 % din structura prețului reglementat. În concluzie, ANRE îndeamnă cetățenii să se informeze pe toate subiectele de interes public doar din surse oficiale, credibile și verificate. În scopul transparenței decizionale și a informării corecte a consumatorilor, Agenția publică pe pagina web calculele și structura prețurilor reglementate din toate sectoarele energetice, astfel încât fiecare persoană interesată poate accesa și studia orice informație din sector.  ANRE rămâne deschisă să ofere alte informații ce țin de evoluțiile din sectorul energetic care sunt de competența sa. Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în vigoare au fost aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 686/2024, care poate fi vizualizată accesând următorul link: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=146029&lang=ro .
12:30
Doi copii, la terapie intensivă după accidentul de la Cahul. Medicii de la IMC explică situația Ziua de Azi
Cei trei copii rămași orfani în urma accidentului rutier de la Cahul, în care părinții lor și-au pierdut viața, au fost transferați joi seara la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău pentru îngrijiri medicale, conform surselor PRO TV Potrivit medicilor, doi dintre minori se află internați la secția Terapie intensivă, în stare mai gravă, iar cel de-al treilea copil este spitalizat la secția de Ortopedie și Traumatologie, unde urmează tratament de specialitate.
12:15
Record dulce: Producția de înghețată din Republica Moldova atinge cel mai înalt nivel din ultimii cinci ani Ziua de Azi
Înghețata rămâne vedeta sezonului estival în Republica Moldova, iar datele publicate astăzi, 14 august 2025, de Biroul Național de Statistică confirmă acest lucru: producția autohtonă a atins în 2024 un volum record de 17,14 milioane litri, cel mai mare din ultimii cinci ani. Potrivit statisticilor, după o perioadă de stagnare în 2020-2021 (13,18 milioane litri), industria locală a cunoscut o creștere constantă, cu vârfuri în 2022 și 2024. În 2024, Republica Moldova a exportat 3.280 tone de înghețată, principalele destinații fiind Arabia Saudită (1.157 tone), Emiratele Arabe Unite (484 tone) și România (420 tone). Și apetitul pentru a testa sortimente din afara țării a crescut: în 2024 s-au importat 2.334 tone de înghețată, în special din Ucraina (1.309 tone), Belarus (359 tone) și România (340 tone). Statisticile arată clar că înghețata nu este doar un desert de vară, ci și un produs cu tot mai mare relevanță economică pentru Republica Moldova, atât pe piața internă, cât și pe cea internațională.
11:45
Facultatea de Științe Umaniste și Pedagogice din Cahul, modernizată prin proiectul „Învățământul Superior din Moldova” Ziua de Azi
Facultatea de Științe Umaniste și Pedagogice – USC a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul a beneficiat recent de investiții importante în infrastructură și resurse educaționale, prin proiectul „Învățământul Superior din Moldova” implementat de Ministerul Educației și Cercetării și finanțat de Banca Mondială. Șapte spații de învățare au fost echipate cu mobilier modern, tehnologie informatică performantă, softuri și resurse educaționale pentru cele patru domenii principale de studiu ale Facultății: Limba și literatura engleză Limba și literatura română Istorie și educație pentru societate (civică) Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară Formare pentru cadrele didactice Profesorii au beneficiat de instruiri susținute de formatori naționali și internaționali, pentru a integra cele mai noi tendințe în educație. Totodată, au fost elaborate și publicate ghiduri și suporturi de curs menite să sprijine procesul de predare, învățare și evaluare. Facultatea dispune acum de toate resursele necesare pentru a oferi studii de înaltă calitate și a pregăti absolvenți pentru o carieră de succes. Cei care nu s-au înscris încă la studii o pot face în sesiunea suplimentară, desfășurată în perioada 13–15 august. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina oficială a instituției: https://admiterea.usch.md/ sau pe pagina de Facebook a universității.
11:45
Poliția Națională, mai bine echipată pentru siguranța cetățenilor: 57 de automobile noi în dotare Ziua de Azi
Modernizarea Poliției Republicii Moldova continuă, având ca prioritate protecția cetățenilor și susținerea echipelor operative. Recent, instituția a fost dotată cu 57 de automobile performante, achiziție care marchează nu doar o îmbunătățire a infrastructurii, ci și un angajament ferm pentru eficiență, reacție rapidă și profesionalism. Aceste vehicule, adaptate cerințelor actuale de intervenție, oferă un plus de siguranță pentru polițiști și sprijină desfășurarea optimă a misiunilor în teren. Ele reprezintă un instrument esențial pentru răspuns prompt în situații critice, contribuind totodată la creșterea încrederii comunității în forțele de ordine. Prin astfel de investiții, Poliția Națională își consolidează statutul de instituție modernă, aliniată standardelor europene și pregătită să facă față oricărei provocări, demonstrând încă o dată că siguranța publică rămâne o prioritate absolută.
11:30
Ghid pentru părinți: Cum să alegi și să cumperi inteligent rechizitele școlare Ziua de Azi
Începutul unui nou an școlar aduce mereu emoții, entuziasm și... lista de cumpărături pentru rechizite. Pentru mulți părinți, acest proces poate fi o provocare, atât din punct de vedere logistic, cât și financiar. Iată câteva recomandări care te vor ajuta să alegi rechizitele potrivite, să economisești timp și bani, dar și să îți pregătești copilul pentru un start reușit. Verifică ce ai deja acasă: Înainte să mergi la magazin, inventariază rechizitele rămase de anul trecut. Pixuri, creioane, rigle sau ghiozdane în stare bună pot fi refolosite. Acest pas simplu poate reduce lista de cumpărături și bugetul. Urmează lista oficială: Majoritatea școlilor oferă o listă detaliată de rechizite. Respectarea acesteia te ajută să eviți achizițiile inutile și să te asiguri că ai exact ceea ce va folosi copilul. Sfat: Fotografiază lista pe telefon pentru a o avea la îndemână oriunde. Investește în calitate pentru articolele esențiale: Produsele de bază, precum ghiozdanul, penarul, acuarelele sau caietele de lucru, merită să fie de calitate bună. Chiar dacă prețul inițial este mai mare, rezistența lor pe parcursul anului va compensa investiția. Stabilește un buget și respectă-l: Planifică din timp cât vrei să cheltui pentru rechizite și încearcă să te încadrezi. Compară prețurile din mai multe magazine fizice și online. Cumpărăturile făcute din timp te pot ajuta să profiți de reduceri. Alege rechizite ergonomice și sigure (ghiozdan cu spatele întărit și bretele late pentru a proteja coloana copilului; creioane și stilouri ergonomice, adaptate vârste; produse non-toxice, în special pentru clasele mici. Implică copilul în alegerea rechizitelor: Lasă-l să își aleagă culorile, modelele sau tematica preferată pentru câteva articole. Astfel, va fi mai motivat să le folosească și va învăța să ia decizii. Optează pentru seturi și pachete promoționale: Multe magazine oferă pachete cu preț redus care includ mai multe articole. Pot fi o opțiune bună pentru caiete, instrumente de scris și materiale de artă. Gândește-te la sustenabilitate: Alege rechizite refolosibile, din materiale reciclabile și evită risipa. E o ocazie bună să îi explici copilului importanța protejării mediului. Nu lăsa cumpărăturile pe ultima sută de metri: Magazinele sunt mai aglomerate, stocurile se epuizează, iar prețurile pot crește. Planificarea din timp reduce stresul și îți lasă timp pentru comparații. Pregătirea pentru școală nu trebuie să fie o cursă contra cronometru și nici o cheltuială copleșitoare. Cu organizare, atenție la detalii și implicarea copilului, vei transforma această perioadă într-o experiență plăcută și utilă pentru întreaga familie.
11:15
Inflația încetinește ușor în Republica Moldova, dar prețurile reglementate și tarifele energetice mențin presiunea asupra economiei Ziua de Azi
Rata anuală a inflației din Republica Moldova a scăzut în trimestrul II 2025 de la 8,8% în martie la 8,2% în iunie, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Media trimestrială a fost de 7,9%, cu aproape un punct procentual mai mică față de începutul anului. Deși indicatorul dă semne de temperare, acesta rămâne peste limita superioară a intervalului-țintă, în special din cauza majorării tarifelor la gaz, energie electrică și termică. Fără aceste influențe, inflația ar fi fost de 5,7% în iunie, în limitele țintei stabilite. BNM avertizează că, în perioada următoare, presiunile inflaționiste vor persista, alimentate și de condițiile agrometeorologice nefavorabile, în timp ce cererea agregată continuă să exercite un efect dezinflaționist. Pe fondul acestei evoluții, banca centrală a decis în august să reducă rata de bază la 6,25%, pentru a stimula consumul și investițiile, dar menține un ton prudent din cauza incertitudinilor externe și interne, inclusiv a conflictelor geopolitice și a volatilității prețurilor la energie. Prognoza BNM indică o scădere treptată a inflației până în 2026, când se va stabiliza în limitele țintei. Comunicatul integral al BNM vedeți aici.
11:15
Astăzi este ultima zi de înregistrare pentru votul prin corespondență Ziua de Azi
Astăzi, 14 august 2025, este ultima zi în care cetățenii Republicii Moldova se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, dacă în perioada scrutinului se vor afla în Statele Unite ale Americii, Canada, Regatul Norvegiei, Regatul Suediei, Republica Finlanda, Islanda, Japonia, Republica Coreea, Uniunea Australiei sau Noua Zeelandă. Procesul de înregistrare se face exclusiv online, prin intermediul platformei oficiale a Comisiei Electorale Centrale – vpc.cec.md. Alegătorii trebuie să urmeze pașii indicați în aplicație și să finalizeze procedura până la ora 23:59:59, ora locală a țării gazdă. CEC reamintește că votul prin corespondență este o opțiune destinată facilitării participării cetățenilor aflați la distanță mare de secțiile de vot, oferindu-le posibilitatea să-și exercite dreptul constituțional fără a se deplasa fizic în ziua alegerilor.
Ieri
10:00
„Oferte avantajoase” care nu au existat: 24 de persoane înșelate de o agenție de turism Ziua de Azi
24 de persoane au rămas fără vacanțele promise, după ce o femeie de 41 de ani, administrator al unei agenții de turism din Chișinău, ar fi încasat sume considerabile pentru pachete turistice inexistente, conform realitatea.md Potrivit procurorilor, între septembrie 2024 și iulie 2025, suspecta ar fi convins clienții să achite în numerar pentru oferte „avantajoase” de călătorii, însă promisiunile nu au fost respectate. Prejudiciul estimat depășește 1,8 milioane de lei. Anchetatorii au identificat până acum 24 de victime, dar cred că numărul acestora ar putea fi mai mare. Femeia a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Urmărirea penală este în desfășurare, vizând identificarea tuturor celor implicați și recuperarea prejudiciului. Autoritățile îndeamnă persoanele păgubite să se adreseze organelor de drept și reamintesc cetățenilor să verifice atent credibilitatea ofertelor turistice înainte de a efectua plăți.
10:00
Cahul rămâne fără apă pe 15 august, din cauza lucrărilor la rețeaua electrică Ziua de Azi
S.A. „Apă-Canal Cahul” informează consumatorii că, în data de 15 august 2025, între orele 09:45 și 17:30, vor fi efectuate lucrări planificate de reparație a echipamentelor electrice care alimentează Stația de Pompare Nr. 1 (r. Prut). Potrivit notificării transmise de Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A., aceste lucrări ar putea provoca întreruperi temporare în furnizarea apei potabile în municipiul Cahul și în localitățile din aria de deservire. Reprezentanții „Apă-Canal” își cer scuze pentru eventualele neplăceri și îndeamnă consumatorii să ia măsuri de prevenire, asigurându-se din timp cu rezerve de apă. Pentru informații suplimentare și actualizări, consumatorii pot contacta dispeceratul la numărul 0 299 22000.
09:30
Peste 40 km din drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești intră în reabilitare Ziua de Azi
Un important proiect de infrastructură rutieră urmează să schimbe calitatea traficului în sudul Republicii Moldova. Peste 40 de kilometri din drumul național R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești vor fi reabilitați și modernizați, investiția ridicându-se la 57,1 milioane de euro, bani alocați de Banca Europeană pentru Investiții. Lucrările se vor desfășura pe sectorul de drum cuprins între km 83+025, la sensul giratoriu din orașul Cantemir, și km 124+769, la intrarea în municipiul Cahul, traversând satele Gotești, Chircani, Cucoara, Zîrnești și Roșu. Modernizarea acestui tronson va îmbunătăți siguranța și confortul traficului pentru mii de locuitori și va asigura o legătură mai rapidă cu punctul de frontieră Giurgiulești, nod esențial de conectare la coridoarele europene de transport. Contractul de finanțare a fost semnat pe 12 august, în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea, între Administrația Națională a Drumurilor și compania desemnată să execute lucrările. În următorii trei ani, drumul va fi reconstruit și lărgit, vor fi amenajate accesele către terenurile agricole și intersecțiilor minore, construite trotuare și instalat iluminatul stradal intravilan și în intersecții. Proiectul mai prevede construcția zidului de sprijin, a sistemului de drenaj subteran, consolidarea pantelor, construcția podurilor.  De asemenea, va fi amenajat sistemul de evacuare a apelor prin construcția podețelor, rigolelor consolidate cu beton și șanțurilor, dar și reamenajate unele utilități, cum ar fi linii electrice, linii de comunicații, canalizare subterană, conducte de apă și gaze.
08:45
Veniturile din impozitul pe chirii au ajuns la 52,4 milioane lei, în creștere cu 28% față de anul trecut Ziua de Azi
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 28,1% în perioada ianuarie-iulie 2025 și constituie 52,4 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2024. Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada ianuarie-iulie 2025 au fost identificate 1051 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile.  De asemenea, au fost efectuate controale la 127 persoane fizice care dau în locațiune bunuri imobile, fiind calculate suplimentar la buget: plăți de bază în sumă de 285,1 mii lei, majorare de întârziere în sumă de 14,1 mii lei și aplicată amendă în mărime de 16,4 mii lei. În rezultatul acțiunilor întreprinse, în perioada ianuarie-iulie 2025 au fost înregistrate 17 171 contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile, sau cu 17% mai multe decât în perioada similară a anului 2024. Precizăm că, în conformitate cu art. 901, alin. (34) din Codul fiscal, persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosință proprietate imobiliară, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.  Contractul de locațiune trebuie să fie înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat în termen de 7 zile de la data încheierii acestuia. Impozitul se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs. Serviciul Fiscal de Stat reamintește persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care transmit în posesie și/sau în folosință proprietate imobiliară altor persoane fizice, inclusiv prin utilizarea platformelor Booking, Airbnb și altele, despre necesitatea onorării obligațiunilor fiscale aferent veniturilor obținute. Ghidul privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă a proprietății imobiliare poate fi consultat aici.
13 august 2025
14:30
Sergiu Rența renunță să candideze independent. Va fi pe un loc de frunte pe lista LOC Ziua de Azi
Consilierul independent în consiliul municipal și raional Cahul, Sergiu Rența, a făcut anunțul întru-un LIVE pe Facebook.  Potrivit lui, procentul de voturi care trebuie să-l acumuleze un candidat independent este unul extrem de mare șansele de accede în parlament sunt foarte mici. Astfel, pentru a nu irosi voturile pe care le-ar putea acumula, Sergiu Rența a decis să candideze pe lista Partidului Liga Orașelor și Comunelor, condus de actualul primar de Leova, Alexandru Bujorean.  În același LIVE, Sergiu Rență menționează că a acumulat circa 2500 de semnături în susținerea sa ca și candidat independent pentru Alegerile Parlamentare din 28 septembrie 2025, menționând totodată că ar urma să fie poziționat pe un loc de frunte în lista LOC. Reamintim că la Alegerile Locale Generale din 2023, LOC a reușit să obțină 4 mandate de consilier municipal Cahul, fiind a 3-a după mărime fracțiune din CM Cahul după PAS și PSRM.  Menționăm că la moment au fost înregistrate în cursa electorală 4 partide politice și un candidat independent. 
13:30
Doi dintre cei trei frați răniți în accidentul de la Cahul vor fi transferați la Chișinău Ziua de Azi
Doi dintre cei trei frați răniți în accidentul de ieri, 12 august, din satul Burlăceni, raionul Cahul, se află în stare gravă și urmează să fie transferați la Chișinău pentru tratament specializat. Cel de-al treilea copil rămâne internat la spitalul raional, sub supraveghere medicală atentă, scrie ipn.md Menționăm că la data de 12 august curent s-a produs un grav accident rutier la ieșirea din satul Burlaceni, raionul Cahul. La ora 16:37, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale urgente la mai multe victime ce au suferit în urma impactului violent.  În urma impactului violent, cele cinci persoane aflate în Volkswagen au rămas blocate în interiorul vehiculului. La fața locului au intervenit echipaje ale poliției, salvatorilor și ambulanței, care au efectuat operațiuni de descarcerare.
12:45
Astăzi începe sesiunea de admitere suplimentară la universitățile din Moldova Ziua de Azi
Începând cu 13 august 2025, candidații la studii superioare de licență și master care nu au participat la sesiunea de bază sau nu s-au regăsit pe liste pot depune dosarele online pe www.eadmitere.gov.md până pe 15 august. Rezultatele intermediare vor fi publicate pe 20 august, iar cele finale pe 24 august. În sesiunea de bază, desfășurată între 21-28 iulie, au fost înmatriculați 11 986 de studenți la licență și 3 794 la master. Comanda de stat a fost acoperită în proporție de circa 80% la licență și 82% la master. Cele mai căutate domenii rămân Științe economice, Drept și Sănătate, unde aproape toate locurile bugetare au fost ocupate. Domeniul Științe ale educației câștigă tot mai mult interes, după sesiunea de bază fiind ocupate 86% din locurile alocate, rămânând circa 280 de locuri vacante la universitățile din Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat. Totodată, mai sunt disponibile locuri la domeniile: Inginerie, Tehnologii de fabricare și prelucrare, Matematică și statistică, Științe chimice și biologice, Științe ale mediului, Servicii ale securității, Științe agricole, Silvicultură și Medicină veterinară, la Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”. Pentru detalii despre admitere, candidații pot apela linia gratuită 0 8000 5005 sau consulta platforma eadmitere.gov.md. Suport pentru completarea formularului online poate fi oferit și de comisiile de admitere ale universităților.
11:45
ANSA oferă 50 de euro pentru depistarea cadavrelor de mistreți infectați cu PPA Ziua de Azi
Între 6 și 12 august 2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost confirmate trei focare de Pestă porcină africană (PPA): unul în satul Braniște, raionul Rîșcani, și două în satul Seliște, raionul Leova. Toate cazurile au fost înregistrate la porci domestici. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) avertizează crescătorii de porcine să anunțe imediat medicii veterinari, autoritățile locale sau subdiviziunile teritoriale ale ANSA în cazul îmbolnăvirii, morții animalelor sau depistării cadavrelor de mistreți. Pentru a stimula raportarea rapidă, instituția anunță o recompensă de 50 de euro pentru fiecare cadavru de mistreț identificat și notificat autorităților, indicând locul exact unde se află. De asemenea, în contextul desfășurării lucrărilor de recoltare a cerealelor, ANSA îndeamnă fermierii să evite hrănirea porcilor cu cereale proaspăt recoltate. Acestea ar putea fi potențial contaminate de către mistreți cu virusul PPA. Evitați utilizarea în hrana animalelor a resturilor culinare și respectați cerințele minime de biosecuritate. Solicităm cetățenilor să nu procure animale fără certificate sanitar- veterinare și produse alimentare din locuri neautorizate. Nu achiziționați produse alimentare din carne de porc din țările vecine, în scopul aducerii acestora în Republica Moldova, deoarece vor fi confiscate și distruse, din motivul riscului pe care îl reprezintă.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:45
CNAMUP: 3 Echipe de asistență medicală au fost implicate în accidentul de la Burlăceni Ziua de Azi
La data de 12 august curent s-a produs un grav accident rutier la ieșirea din satul Burlaceni, raionul Cahul. La ora 16:37, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale urgente la mai multe victime ce au suferit în urma impactului violent.  Pentru deservirea solicitării au fost alocate 3 echipe de asistență medicală urgentă, dintre care 2 din cadrul SAMU Vulcănești și una SAMU Cahul.  Potrivit informațiilor preliminare s-au tamponat două automobile, una marca Mercedes Gelandewagen și Volkswagen Golf. La locul solicitării, echipele AMU au efectuat triajul victimelor și s-a constatat că familia formată din 5 persoane, pasagerii automobilului Volkswagen Golf, printre care 3 minori de 4, 7 și respectiv 10 ani au avut de suferit traumatisme de diferite grade.  Cu regret, în urma accidentului teribil, părinții copiilor în vârstă de 31 și respectiv 32 de ani au decedat până la sosirea ambulanței din cauza traumatismelor incompatibile cu viața. Ulterior, echipele AMU au transportat copiii în stare gravă cu monitorizarea permanentă a parametrilor vitali la spital ( 2 la IMSP Spitalul Raional Cahul și 1 la IMSP Spitalul Raional Vulcănești) pentru tratament specializat în condiții de staționar.  Oamenii legii documentează cazul și urmează să stabilească toate circumstanțele producerii tragicului accident rutier. Datele alarmante denotă că, în fiecare an, zeci de persoane își pierd viața sau suferă traume grave în urma accidentelor rutiere.  IMSP CNAMUP repetat face un apel către toți participanții la trafic – șoferi, pasageri, pietoni – să manifeste prudență, responsabilitate și respect reciproc în trafic!
10:30
Asigurare medicală gratuită pentru studenții moldoveni din străinătate: Ce trebuie să faci Ziua de Azi
În perioada vacanței de vară, mulți elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi moldoveni care învață peste hotare se întorc acasă. Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) îi îndeamnă să-și actualizeze statutul de persoană asigurată, pentru a beneficia gratuit de servicii medicale pe durata șederii în Republica Moldova. Pentru activarea asigurării, tinerii trebuie să depună o cerere și documentele confirmative – cum ar fi adeverința de la instituția de învățământ sau alte acte care atestă statutul de elev/student/masterand/doctorand cu frecvență la zi și durata anului academic – la Secția relații cu beneficiarii din cadrul Agenției teritoriale CNAM de la domiciliu. Formularul cererii poate fi descărcat de pe site-ul oficial al CNAM. Statutul de persoană asigurată se acordă de la data depunerii documentelor și este valabil până la finalizarea perioadei de studii menționată în actul confirmativ, cu posibilitatea prelungirii în cazul promovării în anul următor. Cei care doresc să verifice online calitatea de asigurat o pot face accesând linkul: https://aoam.cnam.gov.md:10201/check-status.
10:15
Peste 400 de canale TikTok, vizate pentru blocare în Republica Moldova din cauza dezinformării Ziua de Azi
Autoritățile Republicii Moldova – Poliția Națională, ANRCETI și Serviciul de Informații și Securitate – au anunțat intensificarea acțiunilor împotriva dezinformării în mediul online. În ultima perioadă, au fost transmise solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok, care însumează peste 1,2 milioane de urmăritori și 4,5 milioane de vizualizări. Potrivit datelor oficiale: 98 de canale promovau narative false despre implicarea Republicii Moldova în războiul din Ucraina – 59 au fost deja blocate; 12 canale răspândeau informații privind presupuse fraude electorale – 7 au fost blocate; 128 de canale vizau atacuri coordonate împotriva persoanelor publice – 53 au fost blocate; 2 canale difuzau dezinformări despre activitatea organelor de drept – niciunul nu a fost blocat până acum; 97 de canale promovau mesaje împotriva partidului de guvernământ și incitau la ură și violență – 43 au fost blocate; 6 canale difuzau informații false privind traficul de minori ucraineni – 2 au fost blocate. Autoritățile îndeamnă cetățenii să verifice informațiile înainte de a le distribui și să se informeze din surse oficiale. Combaterea dezinformării rămâne o prioritate națională pentru protejarea securității și stabilității Republicii Moldova.
10:15
Un arhitect din Comrat a fost reținut de CNA pentru trafic de influență și corupere pasivă Ziua de Azi
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar pornit pe faptele de trafic de influență și corupere pasivă. Acțiunile vizează arhitectul din cadrul Primăriei Comrat, care ar fi pretins și primit mijloace financiare necuvenite pentru eliberarea autorizației de construire. Potrivit denunțătorului, bărbatul ar fi solicitat mijloace bănești pentru facilitarea înregistrării unui teren atribuit prin decizia Consiliului Municipal Comrat și pentru obținerea autorizației de construire a unui imobil pe acest teren. În cadrul urmăririi penale, mijloacele bănești estorcate, în sumă de 6 000 de lei, au fost transmise sub controlul ofițerilor CNA, fiind documentate și alte episoade de pretindere și primire de bani. În urma perchezițiilor efectuate astăzi dimineața la domiciliul, automobilul și biroul de serviciu al bănuitului, au fost depistate probe concludente pentru urmărirea penală. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor conexiunilor și probarea faptelor. CNA reamintește că orice persoană se prezumă nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile a instanței de judecată.
09:00
Creștinii ortodocși de stil vechi intră în Postul Adormirii Maicii Domnului Ziua de Azi
Creștinii ortodocși care urmează calendarul neîndreptat (iulian) intră la data de 14 august, în Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut și ca Postul Sfintei Marii. Este al treilea post ca importanță din an și cel mai nou dintre cele patru posturi mari din tradiția creștină. De obicei, lăsatul secului pentru postul Adormirii Maicii Domnului se face în data de 13 august, conform calendarului neîndreptat. În anii în care această zi cade miercurea sau vinerea, se lasă sec cu o zi mai înainte și postul se prelungește cu o zi, așa cum se întâmplă și în acest an,  prelungindu-se astfel la 15 zile – situație valabilă și în acest an. Postul îi pregătește pe credincioși pentru cele două mari praznice din luna august: Schimbarea la Față a Mântuitorului Iisus Hristos și Adormirea Maicii Domnului. El este considerat unul mai aspru, fiind rânduit după regulile Postului Mare, cu abținere de la produse de origine animală și, în multe zile, chiar de la untdelemn și vin. Potrivit tradiției, aceste zile de post amintesc de virtuțile și darurile Maicii Domnului, dar și de exemplul de rugăciune și post pe care însăși Născătoarea de Dumnezeu l-a urmat înainte de mutarea sa la cele veșnice. Sinaxarul praznicului arată că Maica Domnului a petrecut în rugăciune și post înainte de Adormirea sa. Originea postului a fost fixată la cinci secole după Adormirea Maicii Domnului. La început, durata era diferită în funcție de loc: creștinii din Antiohia posteau o singură zi, iar cei din Ierusalim opt zile. Uniformizarea a fost stabilită în anul 1166, la Sinodul din Constantinopol, hotărându-se ca Postul Adormirii Maicii Domnului să fie ținut între 1 și 15 august (calendar gregorian), respectiv între 14 și 28 august (calendar iulian).
08:15
Când biroul devine un loc periculos: Anatomia hărțuirii la locul de muncă Ziua de Azi
Hărțuirea la locul de muncă nu este un incident izolat, ci o prezență insidioasă, profund resimțită. Ea se strecoară în birouri, deghizată în „glume nevinovate” și însoțită de tăceri apăsătoare. Se ascunde sub râsete forțate și în spatele ușilor închise, adesea minimizată cu remarci precum: „Ce te superi? Așa am glumit, prietenește”. Tragicul adevăr este că în Republica Moldova, una din cinci femei a trăit/trăiește această experiență. Însă, cel mai dureros, majoritatea tac. Le este teamă. Le este rușine. Și, oricât de clară ar fi legislația, ea rămâne o literă moartă dacă nu este aplicată. Deși avem, în sfârșit, o lege care nu mai lasă loc de interpretări, realitatea din teren, adesea, contrazice progresul legal. O spunem răspicat: dacă nu vorbim noi, frica și complicitatea vor continua să o acopere. Conform Studiului privind percepțiile și incidența fenomenului hărțuirii sexuale la locul de muncă, realizat în 2023 de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, aproximativ 17% dintre femeile angajate au declarat că au fost expuse la forme directe de hărțuire sexuală, precum gesturi obscene, atingeri neconsensuale sau glume cu tentă sexuală. Un procent semnificativ, de 8%, a menționat că au fost îmbrățișate fără permisiune, iar 2,2% dintre respondente au raportat experiențe grave, în care li s-au solicitat relații sexuale în schimbul unor beneficii sau favoruri la locul de muncă. Ce spune legea și cum ar trebui să funcționeze în practică Codul Muncii și Codul Penal al Republicii Moldova definesc hărțuirea sexuală ca pretinderea unui act sexual sau a unei acțiuni cu caracter sexual prin comportament fizic, verbal sau nonverbal, dacă se creează o atmosferă ostilă, umilitoare, discriminatorie. Conform Legii nr. 316/2022, aceste fapte sunt acum infracțiuni sancționate penal. Avocata și conferențiara universitară, Ludmila Spînu, explică: „Pentru comiterea hărțuirii sexuale, indiferent de locul comiterii, vor fi aplicate sancțiuni penale, adică cele mai aspre pedepse instituite în societate. Legislatorul a fost hotărât să nu lase soluții lejere, urmărind prin aceasta și un scop de prevenire a hărțuirii sexuale”. Ludmila Spînu menționează că, din punct de vedere juridic, hărțuirea sexuală presupune solicitarea explicită sau implicită a unui act sexual ori a unei acțiuni cu conotație sexuală, exprimată prin comportament fizic, verbal sau nonverbal. Esențial este că această conduită creează o atmosferă ostilă, umilitoare sau jignitoare pentru victimă. Solicitarea poate lua forma unei cereri directe, a unei insinuări sau a unui comportament de intimidare, și este adesea însoțită de un raport de putere sau de dependență – fie materială, profesională sau emoțională. În unele cazuri, făptuitorul amenință victima cu divulgarea unor informații compromițătoare, folosindu-le ca instrument de presiune. „Trebuie să fie clar: hărțuirea sexuală este considerată faptă consumată din momentul în care este formulată o astfel de solicitare, indiferent dacă actul în sine s-a produs sau nu”, subliniază avocata. Prin urmare, realizarea sau nereușita intenției agresorului nu influențează existența infracțiunii, atâta timp cât comportamentul a generat o stare de disconfort, degradare sau frică pentru victimă. Tăcerea: cel mai mare obstacol în calea justiției Un prim pas în sancționarea hărțuirii sexuale este ca victima să aleagă să vorbească. Iar aici intervine una dintre cele mai mari provocări: convingerile adânc înrădăcinate în societate. Ludmila Spînu atrage atenția că tradițiile și stereotipurile vechi, precum ideea că victima „și-a căutat-o” sau că mai bine „nu spui nimănui”, sunt printre principalele cauze ale criminalității latente pe acest subiect. Aceste mentalități afectează nu doar victimele, ci și modul în care reacționează instituțiile. „Chiar și unii reprezentanți ai organelor de drept pot deveni o piedică în procesul de documentare și sancționare, fiind ei înșiși parte a acestei societăți educate astfel”, afirmă avocata. Cu toate acestea, menționează că formările continue adresate polițiștilor și procurorilor încep să aibă efect, contribuind la o mai bună receptivitate și gestionare a cazurilor de hărțuire. Din punct de vedere legal, hărțuirea sexuală este o infracțiune cu caracter formal – ceea ce înseamnă că statul are obligația să intervină imediat ce se formulează o solicitare de natură sexuală, chiar dacă actul respectiv nu a avut loc. ,,Fără o victimă care să vorbească și să coopereze cu ancheta, acest mecanism nu poate fi declanșat. Plângerea e esențială – iar instituțiile sunt obligate nu doar să o recepționeze, ci și să încurajeze victimele să o formuleze.'', menționează Ludmila Spînu, avocată și conferențiară universitară Deși modificările legislative din ultimii ani au adus obligații clare pentru angajatori în ceea ce privește prevenirea hărțuirii sexuale, aplicarea lor practică depinde esențial de implicarea instituțiilor statului. Avocata Ludmila Spînu subliniază că aceste modificări oferă un cadru solid de protecție a inviolabilității sexuale, a libertății psihice și a demnității persoanei. Însă doar atunci când reprezentanții organelor de drept își îndeplinesc cu responsabilitate sarcinile de investigație și intervin prompt, legislația își atinge scopul. ,,Vorbim despre un mecanism deja existent, aplicabil oricărui tip de criminalitate – nu trebuie reinventat, doar pus în aplicare.'' - Ludmila Spînu, avocată și conferențiară universitară Ești victimă? Iată ce trebuie să știi și ce poți face! Dacă ai fost supusă hărțuirii sexuale, este esențial să știi că legislația națională îți oferă protecție reală. Aceste fapte sunt sancționate penal – cu cele mai severe pedepse prevăzute de lege. Acționează! Poți depune o plângere direct la poliție sau la procuratură. Este dreptul tău fundamental și nu trebuie să te temi că nu vei fi ascultată. Caută sprijin legal! Ai dreptul la un avocat, ales sau desemnat de stat. Republica Moldova oferă inclusiv asistență juridică gratuită. Adună dovezi! Fiecare detaliu, mesaj (text, email), înregistrare audio/video sau martor poate face diferența în procesul de investigație. Notează tot! Ai curajul să vorbești! Nu ești singură. Fără vocea ta, mecanismul legal rămâne doar pe hârtie. ,,Este nevoie de curaj să denunțați asemenea fapte ilicite, comise în orice context, inclusiv la locul de muncă, și să luați legătura cu un avocat, care să vă ghideze în pașii necesari.'' - Ludmila Spînu, avocată și conferențiară universitară Și încă ceva important: Nu transforma biroul într-un spațiu de umilință „A fost doar o glumă”, „Te-ai supărat degeaba. Era un compliment”. Aceste justificări acoperă zilnic forme subtile, dar persistente, de hărțuire sexuală la locul de muncă. Chiar dacă nu par grave, ele contribuie la un climat profesional profund ostil și inegal. Nu este vorba despre umor, ci despre putere – despre cine are voie să existe liber și respectat într-un spațiu profesional și cine este redus la tăcere. Potrivit unui raport al Organizației Internaționale a Muncii (ILO, 2022), aproape una din cinci persoane la nivel global a fost victima unei forme de violență sau hărțuire la locul de muncă, iar în majoritatea cazurilor victimele sunt femei. Același raport indică faptul că 8,5% (echivalentul a 277 de milioane de persoane) au experimentat violența fizică și hărțuirea în viața lor profesională. În Moldova, statisticile par să reflecte o imagine similară. Glumele cu tentă sexuală, remarcile despre aspectul fizic, insinuările „amuzante” – toate acestea par nevinovate, dar au un efect cumulativ dăunător. Studiile arată că umorul sexist este una dintre cele mai răspândite forme de micro-agresiune de gen, iar efectele sale psihologice sunt comparabile cu alte forme de violență. O cercetare a European Institute for Gender Equality (EIGE) confirmă că umorul sexist contribuie la normalizarea inegalității de gen, iar femeile expuse frecvent la astfel de comportamente dezvoltă niveluri mai ridicate de anxietate, o performanță scăzută și, adesea, ajung să abandoneze locul de muncă. În Moldova, cultura lui „am glumit” se intersectează periculos cu stereotipuri de gen adânc înrădăcinate. Femeile sunt condiționate să nu reacționeze, să „nu exagereze”, să nu iasă în evidență. Astfel, umorul devine un mecanism eficient de control social – o formă de hărțuire greu de denunțat, dar constant resimțită. O altă problemă majoră o reprezintă micro-agresiunile: discriminarea zilnică, mascată în „normalitate”. Aceste gesturi, observații sau comportamente subtile, repetate în timp, sapă adânc în încrederea și valoarea profesională a unei persoane. Ele nu țipă, nu lovesc, dar ucid încet spațiul de siguranță psihologică. Exemplele sunt nenumărate. Femeile sunt întrerupte frecvent în ședințe, ideile lor sunt ignorate până când sunt reformulate de un coleg bărbat. Li se fac observații nepotrivite despre ținută, tonul vocii sau starea emoțională – indicatori clasici ai evaluării prin lentila stereotipurilor de gen. Sunt trecute cu vederea la promovări sau în luarea deciziilor strategice, sub presupunerea că „nu vor rezista presiunii”. Toate acestea reflectă o cultură a excluderii cotidiene, ale cărei efecte se acumulează și duc la anxietate, burnout sau renunțare la un parcurs profesional promis. Conform unui raport al UN Women (2021), lipsa de acțiune în fața micro-agresiunilor crește probabilitatea escaladării spre forme mai grave de hărțuire și discriminare. Tăcerea menține hărțuirea invizibilă. Însă vocea victimelor, susținută de legi clare și instituții vigilente, o poate opri. Fiecare gest de curaj contează. Fiecare reacție instituțională – sau lipsa ei – face diferența. Avem legea. Acum, avem nevoie de aplicare, solidaritate și voință colectivă. Hărțuirea sexuală nu e o glumă deplasată. Nu e o scăpare. E o infracțiune. Și Moldova are, în sfârșit, mijloacele legale să o oprească. Întrebarea este: chiar o face?
12 august 2025
20:15
Poliția vine cu precizări despre tragicul accident din Burlăceni. Doi soți au murit, iar cei trei copii ai lor au ajuns la spital Ziua de Azi
Un grav accident rutier, produs în această seară în proximitatea satului Burlăceni, a curmat viețile a două persoane și a trimis la spital trei copii. Potrivit informațiilor preliminare, coliziunea s-a produs între un Mercedes, cu numere de înmatriculare străine, și un Volkswagen. Primele cercetări arată că viteza excesivă ar fi fost cauza principală a accidentului. În urma impactului violent, cele cinci persoane aflate în Volkswagen au rămas blocate în interiorul vehiculului. La fața locului au intervenit echipaje ale poliției, salvatorilor și ambulanței, care au efectuat operațiuni de descarcerare. Din nefericire, pentru șoferul de 32 de ani și soția acestuia, în vârstă de 33 de ani, nu s-a mai putut face nimic – aceștia au decedat pe loc. Cei trei copii ai cuplului, cu vârste de 5, 7 și 10 ani, au fost transportați de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Vezi și:  Tragedie la Burlăceni: două persoane decedate și trei copii răniți în urma unui accident gravVezi și:  Tragedie la Burlăceni: două persoane decedate și trei copii răniți în urma unui accident grav
18:15
Tragedie la Burlăceni: două persoane decedate și trei copii răniți în urma unui accident grav Ziua de Azi
Două persoane au murit și alte trei, dintre care copii, au fost rănite, în urma unui grav accident rutier produs în localitatea Burlăceni, raionul Cahul. Potrivit surselor PulsMedia.MD, accidentul s-a produs după ce două automobile – un Mercedes Gelandewagen și un Volkswagen – s-au ciocnit frontal. Impactul a fost extrem de violent: Mercedesul s-a răsturnat, iar Volkswagenul a ajuns într-o râpă de pe acostament. La fața locului au intervenit ambulanțe, echipaje de poliție și un echipaj de descarcerare. În total, cinci persoane au fost rănite, dintre care două în stare extrem de gravă. Potrivit informațiilor preliminare, cele două victime aflate în stare critică ar fi decedat înainte de sosirea ambulanței. Din rândul răniților fac parte și trei copii. Circumstanțele producerii tragediei urmează să fie stabilite de oamenii legii.
16:15
Alegătorii pot obține informații despre alegeri apelând un număr unic Ziua de Azi
Cetățenii cu drept de vot pot obține informații despre procesul de organizare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 apelând Centrul de Apel, cu numărul unic de telefon (+373) 22 880101. Centrul va funcționa până pe 29 septembrie 2025. Pe durata acestei perioade, operatorii Centrului de Apel vor oferi sprijin persoanelor responsabile de gestionarea listelor electorale din cadrul autorităților publice locale, precum și membrilor organelor electorale inferioare, pentru aplicarea unitară a procedurilor de gestionare și actualizare a Registrului de stat al alegătorilor. Alegătorii vor putea solicita informații referitoare la procedura de vot, actele necesare pentru exercitarea dreptului de vot, arondarea la secția de votare, modalitatea de declarare a locului de ședere, obținerea certificatul cu drept de vot. Atenționăm că prin intermediul Centrului de Apel nu pot fi depuse contestații. Linia de informare va funcționa de luni până vineri, între orele 08:00 și 17:00, iar în perioada 27-29 septembrie 2025 programul de lucru va fi extins până la 24 de ore pe zi. Apelurile către Centrul de Apel se taxează la tarif ordinar, atât de la telefonul fix, cât și de la cel mobil, din orice localitate a Republicii Moldova.
15:45
Tentativă de suicid într-un hotel din Cahul: tânără de 20 de ani salvată la timp Ziua de Azi
O tânără de 20 de ani a fost transportată de urgență la spital, noaptea trecută, după ce ar fi încercat să își pună capăt zilelor într-un hotel din municipiul Cahul. Incidentul s-a produs în jurul orei 22:46, într-o cameră de pe strada Alexei Mateevici, susțin sursele pulsmedia Potrivit poliției, apelul la 112 a fost făcut de o persoană care a găsit victima însângerată, cu o plagă tăiată în zona gâtului. La fața locului au intervenit imediat echipaje de poliție și ambulanță, iar tânăra a fost preluată și transportată la spital, unde i-a fost acordat ajutor medical. Primele informații arată că gestul ar fi fost determinat de un conflict cu părinții. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele, iar în prezent, tânăra se află în afara oricărui pericol.
15:30
Apă-Canal Cahul anunță sistarea apei în sectorul Lapaevca pe 13 august Ziua de Azi
Locuitorii sectorului Lapaevca din municipiul Cahul vor rămâne fără apă potabilă miercuri, 13 august 2025, în intervalul 08:00 – 20:00. Potrivit S.A. „Apă-Canal Cahul”, măsura este necesară pentru efectuarea lucrărilor de înlocuire a conductei magistrale cu diametrul de 300 mm, situată pe strada Mihai Viteazul. Reprezentanții întreprinderii își cer scuze pentru disconfortul creat și îi îndeamnă pe consumatori să își asigure din timp rezervele minime de apă necesare pentru consum și uz casnic.
13:15
Accidentele, principala cauză a mortalității în rândul tinerilor din Republica Moldova Ziua de Azi
Cele mai multe decese în rândul tinerilor cu vârsta între 15 și 34 de ani sunt provocate de accidente, intoxicații și traumatisme, potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică. În 2024, rata mortalității în această categorie de vârstă a fost de 96,2 decese la 100 000 locuitori, în scădere față de 2020 cu 14,8 decese. Din totalul deceselor, 41,3% au avut cauze externe, dintre care: Accidente de transport: 12,6% Leziuni auto-provocate: 9,9% Agresiuni/omucideri: 1,6% Pe lângă cauzele externe, alte motive frecvente ale mortalității tinerilor au fost bolile aparatului circulator (16,0%), bolile aparatului digestiv (9,9%), bolile aparatului respirator (8,7%) și tumorile (8,1%). Analiza pe segmente de vârstă arată că în rândul tinerilor de 15-19 ani mortalitatea a crescut în 2024 pentru majoritatea cauzelor, cu excepția tumorilor. În grupa 25-29 ani s-au înregistrat creșteri la decesele cauzate de tumori, boli ale aparatului circulator și leziuni auto-provocate. În schimb, în rândul tinerilor de 30-34 ani s-a constatat o scădere generală a mortalității, cu excepția bolilor respiratorii. Specialiștii atrag atenția asupra nevoii de campanii de prevenire a accidentelor rutiere, de combatere a suicidului și de promovare a unui stil de viață sănătos, pentru reducerea numărului de decese premature în rândul tinerilor.
13:15
Dosarul de pensionare: ce acte sunt necesare și ce trebuie să știi despre carnetul de muncă Ziua de Azi
Ai adunat zeci de ani de muncă, dar pensia nu vine automat – trebuie să o soliciți și să aduci dovezi clare ale activității tale. Pentru asta, ai nevoie de un dosar complet, iar carnetul de muncă joacă un rol esențial. Iată ce spune CNAS despre documentele necesare și ce se întâmplă dacă lipsesc unele informații, scrie anitcoruptie.md Când te pregătești pentru pensionare, primul pas este să verifici dacă toate perioadele de muncă sunt corect reflectate în actele tale – în special în carnetul de muncă. Acest document este în continuare actul de bază pentru dovedirea stagiului de cotizare înainte de 1 ianuarie 1999. Dacă carnetul a fost deja scanat de autorități, nu mai trebuie să aduci copia. Pentru a afla dacă a fost scanat, verifică ultima pagină, pe care trebuie să apară o ștampilă sau o mențiune cu textul „Scanat conform Hotărârii Guvernului nr. 426/2018”. Dacă nu există această inscripție, trebuie să te adresezi Casei Teritoriale de Asigurări Sociale din raza domiciliului pentru a-l scana și pentru a completa contul personal de asigurări sociale. Pe lângă carnetul de muncă, mai pot fi cerute documente suplimentare, mai ales dacă ai avut întreruperi în activitate, unele perioade nu sunt înscrise în carnet, informațiile sunt ilizibile sau incomplete. În aceste cazuri, CNAS acceptă adeverințe de la foști angajatori; extrase din ordine de angajare/concediere; copii ale contulului personal al angajatului în care se reflectă salariul calculat lunar; copii ale statelor de plată, schemei de încadrare; documente contabile sau fișe de personal. „Pentru confirmarea stagiului de cotizare se iau în considerare toate documentele ce reflectă perioada de muncă, dacă lipsesc sau sunt neclare înscrierile din carnetul de muncă”, precizează CNAS. În funcție de istoricul tău, printre documentele obligatorii care trebuie prezentate sunt diploma de studii superioare (de zi) – dacă ai învățat la facultate înainte de 1999 și livretul militar – dacă ai făcut armata. CNAS: „Conform Legii nr.156/1998, perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare sunt recunoscute perioada de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus, precum și perioada de studiu în instituțiile de învățământ superior de zi realizat până la 01.01.1999. Respectiv prezentarea livretului militar și a diplomei de studii la instituția de învățământ superior de zi este obligatorie pentru ca aceste perioade sa fie incluse în stagiul de cotizare”. Important: dacă nu prezinți aceste acte, perioadele respective NU vor fi luate în calcul. Verifică și corectează din timp Este ideal să verifici dosarul tău de muncă cu cel puțin 6 luni înainte de a depune cererea de pensionare. Poți consulta contul personal de asigurări sociale prin platforma Acces CPAS, unde găsești perioadele lucrate după 1 ianuarie 1999; contribuțiile sociale declarate de angajatori; informațiile scanate din carnetul de muncă. Dacă observi erori, poți solicita corectarea lor în timp util. Pe scurt: nu aștepta ziua pensionării ca să verifici actele. Pregătirea dosarului corect te ajută să eviți refuzuri sau întârzierea deciziei și îți garantează că pensia se va calcula în funcție de toată munca depusă.
12:30
Contrabandă cu haine și încălțăminte, stopată la Giurgiulești Ziua de Azi
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au documentat recent două cazuri de transport ilicit de mărfuri, în urma unor misiuni de control desfășurate în regiunea de sud a Republicii Moldova. În satul Giurgiulești, raionul Cahul, vameșii au oprit pentru verificări două microbuze de model Mercedes Sprinter. În interior au fost depistate articole de încălțăminte și îmbrăcăminte, unele dintre ele susceptibile de a încălca drepturile de proprietate intelectuală, care nu au fost declarate la trecerea frontierei vamale. Cazurile vizează doi cetățeni moldoveni, în vârstă de 33 și 42 de ani. Mărfurile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor, iar persoanele riscă sancțiuni contravenționale, conform legislației în vigoare.
11:15
Diana Domenco: „În Canada am învățat că implicarea civică schimbă societăți. În Moldova încă lipsește această credință” Ziua de Azi
Originară din Cahul, Republica Moldova, Diana Domenco locuiește de 12 ani în Canada. Pasionată de politică și implicare civică, a reprezentat perspectiva tinerilor la evenimente internaționale precum NATO Youth Summit 2025. Se implică activ în susținerea cauzelor ucrainene și crede cu tărie că tinerii au un rol decisiv în modelarea viitorului politic și securitar al lumii. – Cum a fost trecerea de la viața din Cahul la cea din Canada și ce te-a determinat să pleci? „Tranziția a fost extrem de dificilă, mai ales că am plecat încă din liceu. Mama ne-a spus mie și surorii mele că vom merge în Canada doar în vizită la tatăl nostru, care lucra acolo de doi ani. Însă, în realitate, nu a fost o vacanță; ne-am stabilit definitiv acolo. A trebuit să începem totul de la zero: să închiriem o locuință, să învățăm limba și să ne obișnuim cu un stil de viață complet diferit. Parinții au luat această decizie, iar noi eram încă copii atunci. Visul tatălui meu de a pleca în Canada a fost moștenit de la bunicul său, iar mama, fiind o mamă grijulie, se gândea la momentul în care noi vom pleca la studii în străinătate și nu-și putea imagina să ne vedem doar o dată sau de două ori pe an. Așa că a acceptat să încercăm viața în Canada.” – Cum ai descoperit pasiunea pentru politică și implicarea civică? „Tatăl meu a fost întotdeauna implicat și interesat de politică, iar acest lucru a avut o influență importantă asupra mea. După ce am ajuns în Canada, trebuia să dau la colegiu (CEGEP) și aveam două direcții care mă atrăgeau: economia și politica. Am ales International Business, iar în cadrul acestei specializări am fost expusă atât la economie, cât și la politică, realizând că politica este ceea ce mă pasionează cu adevărat. Șocul cultural a fost puternic, mai ales din cauza diversității etnice și culturale. Îmi amintesc cum unii moldoveni făceau remarci rasiste sau negative la adresa altor persoane, iar eu plângeam pentru că nu înțelegeam de ce oamenii vorbesc așa. Această diversitate a fost motivul pentru care mi-am dorit să contribui la apărarea drepturilor omului și la justiție. Mai târziu, când a început războiul din Ucraina, fiindcă mama mea este ucraineancă, am realizat cât de mult mă afectează și am simțit nevoia să mă implic mai profund. În plus, am o pasiune sinceră pentru istorie și pentru procesul continuu de învățare. Ador să citesc și cred că asta mă ajută foarte mult.” -Cum crezi că tinerii pot influența politicile internaționale, în special în contextul securității? „Tinerii joacă un rol fundamental în modelarea viitorului politic și securitar al lumii. La summitul NATO la care am participat, a fost subliniat un mesaj puternic: „Be the me who serve the we” – adică „Fii acel eu care servește acel noi”. Tinerii aduc energie, creativitate și o perspectivă proaspătă, fiind adesea cei care inițiază schimbări sociale majore. Istoria recentă ne arată exemple clare: mișcarea OTPOR din Serbia, care a contribuit la căderea unui regim autoritar, sau „Printemps érable” în Montreal, care a reunit mii de tineri în proteste pașnice. Mai mult, migrația tinerilor și conectivitatea globală influențează direct stabilitatea și securitatea unor țări, cum ar fi Albania, Muntenegru sau chiar Moldova. Prin activism, educație, participare la dialoguri globale și folosirea rețelelor sociale, tinerii pot exercita presiune asupra factorilor de decizie și pot construi punți de dialog între națiuni, contribuind astfel la pace și securitate internațională.” – Ce lecții poate prelua Republica Moldova din experiența Canadei în implicare civică și politică externă? „Republica Moldova este o țară cu un potențial imens, dar încă se confruntă cu efectele profunde ale „ADN-ului post-sovietic”, un set de mentalități și obiceiuri adânc înrădăcinate care, din păcate, pot frâna progresul. Am discutat cu academicieni care explică că această moștenire culturală face dificilă schimbarea și explică de ce, deși oamenii își doresc reforme, mulți nu sunt pregătiți să se implice activ. Unul dintre lucrurile esențiale pe care le-am observat în Canada este importanța unei societăți civile dinamice și educate, în care cetățenii au acces facil la informație și oportunități de participare politică.În Canada, implicarea în voluntariat și activități benevole este parte integrantă din viața tinerilor încă din liceu. Această cultură a voluntariatului nu doar că dezvoltă abilități, dar creează și o empatie reală față de ceilalți și o înțelegere profundă că fiecare acțiune, oricât de mică, contează. Această mentalitate încurajează cetățenii să fie activi și responsabili, să contribuie constant la binele comunității, ceea ce întărește țesutul social și încurajează o participare civică autentică.De exemplu, în Montreal există platforme digitale unde oamenii se pot înscrie la evenimente, seminarii și discuții pe teme care îi interesează — de la politică și finanțe, până la drepturile omului — și pot interacționa direct cu lideri sau experți, ceea ce le dă speranță și încredere că pot face diferența. În Moldova, cred că lipsește această speranță și această convingere că implicarea chiar contează. Votul, activismul, participarea la viața comunității sunt vitale pentru a crea schimbarea. Eu am avut șansa să mă stabilesc într-o țară care inițial nu era a mea, am învățat limbi noi, m-am adaptat și am construit o viață stabilă, însă nimic nu se compară cu dorul de casă, și de atât mă gândesc să mă întorc definitiv acasă. Sunt pregătită să aduc această experiență și să contribui la dezvoltarea comunității din Moldova, inspirând și motivând oamenii să creadă în puterea lor de a schimba lucrurile.” Povestea Dianei Domenco este despre curaj, adaptare și dorința de a construi punți între lumi. Deși viața i-a oferit un drum departe de Cahul, ea nu și-a pierdut niciodată legătura cu rădăcinile și credința că schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Experiența acumulată în Canada și pe scena internațională devine acum combustibil pentru un vis mai mare: acela de a aduce acasă valorile, cunoștințele și energia necesare pentru ca Moldova să devină o țară în care implicarea civică nu este excepția, ci regula. Iar pentru Diana, aceasta nu este doar o misiune personală, ci o chemare către toți cei care cred că viitorul poate fi scris împreună.
10:15
Peste 10 000 de dosare au fost depuse în turul I al admiterii în colegii și centre de excelență Ziua de Azi
Peste 10 000 de dosare au fost înregistrate în primul tur al concursului de admitere în cele 35 de colegii și 13 centre de excelență din țară, desfășurat în perioada 21 iulie – 10 august 2025. Înscrierea candidaților a avut loc exclusiv prin modulul e-Admitere din cadrul Sistemului informațional de management în educație pentru învățământul profesional tehnic. Din totalul dosarelor depuse, 386 vizează programe de formare profesională prin învățământ dual. Anul acesta, interesul pentru unele domenii a fost semnificativ, la unele specialități candidând între 2 și 3 elevi pentru un loc. Printre cele mai solicitate programe de formare profesională se regăsesc: programarea și testarea produselor program, dezvoltarea aplicațiilor web, medicină, îngrijirea bolnavilor, stomatologie, învățământ primar, educație timpurie, contabilitate, finanțe și bănci,  arhitectură. Pentru turul II al concursului de admitere, care se va desfășura în perioada 13 și 20 august 2025, rămân disponibile peste 1.000 de locuri. Rezultatele vor fi afișate în perioada 25–26 august 2025. Menționăm că turul I al admiterii în școlile profesionale se va încheia duminică, 17 august. Candidații care nu reușesc să depună dosarul până la această dată vor avea posibilitatea să participe la turul II al concursului.  Mai multe detalii despre admiterea în învățământul profesional tehnic sunt disponibile pe https://ipt.mec.gov.md/.
10:15
Atenționare pentru șoferi: Mașinile capcană ale poliției vor înregistra și depășirea limitei de viteză Ziua de Azi
Mașinile camuflate ale poliției, echipate cu camere video de 360 de grade, în curând vor putea înregistra și depășirea limitei legale de viteză, a anunțat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1, transmite agora.md. Numărul autovehiculelor aflate în căutare și identificate în trafic de către autorități a crescut semnificativ în țara noastră, de la 15-20 pe lună, la 25-30, precizează șeful IGP. Creșterea se datorează activității mașinilor camuflate, dotate cu sisteme video performante, care permit supravegherea traficului la 360 de grade. Aceste vehicule sunt capabile să identifice automat mașinile care circulă fără asigurare obligatorie, fără inspecție tehnică valabilă sau care figurează ca fiind căutate. În perioada următoare, sistemele din dotarea mașinilor camuflate vor putea și să constate depășirea vitezei de deplasare a vehiculelor, funcție aflată în curs de certificare. Specialiștii moldoveni au fost instruiți în acest sens în Lituania, iar autoritățile estimează că omologarea echipamentelor va fi finalizată în următoarele două săptămâni, permițând aplicarea legală a sancțiunilor. ,,Noi trebuie să conștientizăm că asta este un pericol. Când ducem un copil în mijlocul de transport și trebuie să îl punem în siguranță sau centura de siguranță trebuie să fie fixată corespunzător de a ne asigura viața. Nu doar de dragul ca să nu fim fixați de camerele video sau de polițist. Nu este securitatea polițistului, este securitatea fiecărui participant la trafic'' - Vasile Cernăuțeanu, șef Inspectoratului General de Poliție. Respectarea vitezei legale rămâne una dintre cele mai mari provocări în traficul rutier din R. Moldova. Un exemplu recent arată că, în localitatea Măgdăcești, aproximativ 15 vehicule, inclusiv camioane, au fost surprinse de mașinile capcană ale poliției circulând cu viteze de 80-90 km/h într-un interval de doar un minut, potrivit șefului IGP. Amintim că, la momentul de față Poliția Națională are în dotare 31 de autovehicule echipate cu tehnologii speciale, utilizate pentru supravegherea traficului și documentarea abaterilor de la regulile de circulație.
09:45
Tot mai puțini tineri încheie căsătorii în Republica Moldova Ziua de Azi
Numărul căsătoriilor în rândul tinerilor este în scădere constantă, arată datele prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS). În anul 2024, în Republica Moldova au fost încheiate 14,8 mii căsătorii, cu 6,0% mai puține față de anul precedent. În cazul căsătoriilor pentru prima dată, 86,1% dintre cupluri au avut ambii parteneri cu vârsta între 16 și 34 de ani. Tendințe demografice Datele arată o diminuare la toate grupele de vârstă, însă cele mai mari scăderi au fost înregistrate la: Bărbați 25-29 ani: -8,4% față de 2023 Femei 16-19 ani: -14,7% Vârsta medie la prima căsătorie este în creștere – 29,9 ani pentru bărbați și 26,9 ani pentru femei. Cei mai mulți bărbați care s-au căsătorit în 2024 pentru prima dată aparțin grupei de 25-29 ani (39,3%), iar cele mai multe femei – grupei 20-24 ani (45,7%). Specialiștii explică această tendință prin schimbarea priorităților tinerilor, care aleg să își continue studiile, să își dezvolte cariera sau să emigreze înainte de a întemeia o familie. În paralel, crește și vârsta la care se nasc primii copii, în special în mediul urban. Această evoluție este similară cu tendințele din alte țări europene, unde căsătoria este adesea amânată în favoarea stabilității financiare și personale.
