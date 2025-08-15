Olga Cebotari: „PSRM va proteja votul diasporei împreună cu partenerii de bloc și alte forțe politice”

Oficial.md, 15 august 2025 08:10

Membrul Comitetului Executiv al PSRM, Olga Cebotari, a reiterat angajamentul Partidului Socialistilor de a apăra..

Acum 10 minute
08:10
Acum 24 ore
18:30
LOC și AUR au depus astăzi actele la CEC Oficial.md
Pe parcursul zilei de astăzi, Comisia Electorală Centrală a recepționat două cereri de înregistrare a..
18:10
Turismul din Republica Moldova – creștere susținută în primele șase luni din 2025 Oficial.md
În perioada ianuarie–iunie 2025, 228,3 mii persoane au beneficiat de serviciile agențiilor de turism și..
17:40
Poliția: Persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni au fost reținute astăzi Oficial.md
Persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, aruncând în adiacentul casei sale un..
16:20
Partidul Republican „Inima Moldovei” îşi exprimă solidaritatea cu cetăţenii hărţuiţi de guvernare şi vine cu un apel Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, îşi exprimă indignarea faţă de acţiunile PAS..
15:30
Clădirea fostei Zemstve Guberniale a Basarabiei va fi restaurată Oficial.md
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și Agenția de Dezvoltare Regională Chișinău au semnat..
15:30
A fost depistat un nou tip de fraudă telefonică ce vizeză aplicațiile bancare Oficial.md
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al INI, avertizează populația despre apariția unei noi metode de..
14:40
PAS invită cetățenii să doneze bani pentru campania electorală a formațiunii Oficial.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cheamă cetățenii să doneze bani pentru campania electorală a partidului,..
14:40
Funcționar public, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 1 700 de euro în schimbul angajării unei persoane într-o instituție de drept Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut un..
14:40
Avertizare de călătorie în Spania Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Spaniei, informează cetățenii moldoveni aflați..
14:40
Tinerii angajați în industrii strategice vor primi un adaos de 3000 de lei la salariu. Programul a fost lansat astăzi Oficial.md
Tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică vor beneficia de..
13:50
Trei tineri, printre care doi minori, sunt documentați pentru distribuirea drogurilor în sectorul Centru al capitalei Oficial.md
Angajații Inspectoratului de Poliție Centru și cei ai Direcției de Poliție Chișinău investighează activitatea ilegală..
12:10
IGSU: Se pevede pericol excepțional de incendiu cu caracter natural Oficial.md
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 15–21 august 2025, se prevede un pericol..
12:10
4 inițiative din primul pilon al proiectului candidatului independent la parlamentare Andrei Năstase Oficial.md
Andrei Năstase, primarul candidat independent înregistrat în alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, va fi..
11:40
Ion Ceban: Blocul Alternativa este gata să voteze în viitorul Parlament proiecte importante pentru cetățeni atât cu partidele de dreapta, cât și cu cele de stânga Oficial.md
Blocul ALTERNATIVA este gata să voteze în viitorul Parlament proiecte importante pentru cetățenii Republicii Moldova..
11:20
Igor Munteanu, despre numirea noii componențe a Curții Constituționale: Aberație dublă Oficial.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), a venit cu o reacție la..
11:10
Fotbal pe plajă. BSC Nistru este campioana Republicii Moldova 2025 Oficial.md
Pe Orange Arena din Chișinău a avut loc finala celei de-a 18-a ediții a Campionatului..
11:10
Fenomenul violenței tot mai raportat la organele de drept: Circa 16 mii sesizări în 2024 Oficial.md
Directoarea Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței Împotriva Femeilor și a Violenței în..
11:00
Biroul permanent va examina solicitarea de convocare a Parlamentului în sesiune specială Oficial.md
Biroul permanent va examina solicitarea Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, de convocare a Parlamentului în sesiune..
10:50
Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul anual privind situația drepturilor omului în Republica Moldova Oficial.md
Asociația Promo-LEX anunță că ieri, 13 august, Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul..
10:50
Exportul de înghețată: Ce mai mare cantitate a fost exportată în Arabia Saudită Oficial.md
În 2024, cea mai mare cantitate de înghețată exportată a fost în Abu Dhabi. Printre..
10:40
Și-a omorât amicul de pahar cu un topor. Acuzatul – trimis în judecată Oficial.md
Procuratura Bălți a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală..
10:40
A fost lansat Programul de formare a profesorilor din Centrele Educaționale ale Diasporei Oficial.md
Biroul relații cu diaspora, în parteneriat cu Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM),..
10:40
PNM a sesizat CEC: Cere dizolvarea ALDE Oficial.md
Partidul Național Moldovenesc a depus la Comisia Electorală Centrală o sesizare, prin care solicită emiterea..
10:40
INI și procurorii investighează un caz de omor comis în 2018 Oficial.md
Ofițerii INI în comun cu procurorii investighează un caz de omor, comis în 2018. Rudele..
10:20
Ultima zi de înregistrare pentru a vota prin corespondență Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că astăzi, 14 august 2025, este ULTIMA ZI pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență. Astfel, cetățenii..
10:10
Facilități pentru Diaspora adoptate de Parlament în ultimii 4 ani Oficial.md
Parlamentul de legislatura a XI-a a adoptat o serie de facilități pentru moldovenii stabiliți cu..
09:50
Erau ademeniți cu oferte turistice avantajoase, dar au fost prejudiciați cu bani în sumă de peste 1,8 mln. lei Oficial.md
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, la 13 august 2025 au obținut aplicarea..
09:30
BUN: Prezența în alegeri a unei componente unioniste coagulate devine o realitate incontestabilă Oficial.md
Blocul Unirea Națiunii (BUN) a fost, ieri, oficial înregistrat de Comisia Electorală Centrală (CEC) ca..
09:20
Liderul PSRM: PAS vrea să captureze definitiv Curtea Constituțională Oficial.md
Gruparea anticonstituțională PAS în regim de urgență vrea să captureze definitiv Curtea Constituțională prin transformarea..
09:00
Vicepremierul pentru reintegrare a discutat cu reprezentanții APL pe problema curselor de transport public din raionul Dubăsari Oficial.md
La inițiativa viceprim-ministrului pentru reintegrare Roman Roșca, a fost convocată o ședință de lucru consultativă..
Ieri
07:10
Wizz Air deschide o nouă rută din Chișinău spre Wroclaw Oficial.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău își extinde rețeaua de destinații prin introducerea zborurilor directe..
13 august 2025
17:50
Uniunea Centristă din Moldova a depus actele la CEC pentru a fi înregistrat la parlamentare Oficial.md
Pe parcursul zilei de astăzi, 13 august 2025, Comisia Electorală Centrală a recepționat o cerere de înregistrare..
17:40
Actualizare privind cererile de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc Oficial.md
Procuratura Generală informează că astăzi, Curtea de Apel Atena (Republica Elenă) a emis opinia sa..
17:20
Atena dă undă verde pentru extrădarea lui Vladimir Plahotniuc Oficial.md
Curtea de Apel Atena, Grecia, a examinat astăzi cererea de extrădare a ex-liderului democrat Vladimir..
17:20
Avocatul Ion Dragne: Interdicția impusă de România primarului este o formă de exces de putere Oficial.md
Avocatul Irina Șerban și avocatul din cadrul Societății Civile de Avocați „Dragne și Asociații”, Ion..
15:40
2 candidați la funcția de Procuror General admiși la proba interviu Oficial.md
Consiliul Superior al Procurorilor informează că, urmare a încheierii etapei de depunere a dosarelor în..
15:20
Vizită de monitorizare a stadiului lucrărilor de modernizare a infrastructurii feroviare din zona Cantemir și Fălciu, România Oficial.md
O echipă de specialiști din cadrul Întreprinderii de Stat “Calea Ferată din Moldova”, condusă de..
15:20
Clădirea Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală va trece printr-un amplu proces de reabilitare Oficial.md
Clădirea Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Chișinău va trece printr-un amplu proces..
15:20
Ion Ceban: Nu există temei și nu există nicio situație pentru care mi s-a aplicat interdicția în România Oficial.md
Liderul Mișcării Alternativa Națională, parte a Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, despre interdicția impusă: „Nu există..
15:20
Echipa de pompieri moldoveni continuă lupta cu incendiile din Grecia Oficial.md
Echipa de pompieri din Republica Moldova, detașată în Grecia în cadrul misiunii de combatere a..
15:10
Atena pentru extrădarea lui Vladimir Plahotniuc Oficial.md
Curtea de Apel Atena, Grecia, a examinat astăzi cererea de extrădare a ex-liderului democrat Vladimir..
15:10
Ion Bulgac: În plan legislativ, vizăm armonizarea cadrului normativ cu directivele UE, cu respectarea intereselor mediului de afaceri local Oficial.md
Ion Bulgac, reprezentant al Blocului Alternativa, spune că, în plan legislativ, Blocul pledează pentru armonizarea..
15:10
„În siguranță în vacanță” – expoziție organizată în Piața Marii Adunări Naționale Oficial.md
Sâmbătă, 16 august, cetățenii moldoveni din țară, dar și de peste hotare, care sunt acasă..
15:10
Republica Moldova desfășoară simulări pentru a se pregăti de screeningul bilateral pe capitolele 11 și 12 Oficial.md
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a început astăzi sesiunea  simulărilor finale în pregătirea pentru screeningul..
14:40
Andrei Năstase solicită Președintelui țării convocarea de urgență a CSS Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, fost ministru al Afacerilor Interne, s-a adresat..
14:40
Roman Roșca a discutat cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, aflat la final de mandat Oficial.md
La 13 august 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca a avut o întrevedere cu Excelența..
14:10
Igor Dodon: Opoziția va avea observatori în toate secțiile din diaspora, vom monitoriza fiecare procedură și fiecare numărătoare Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, spune..
13:30
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” va promova în viitorul Parlament o nouă abordare faţă de proprietatea de stat Oficial.md
Partidul Politic  „NOI – Noua Opţiune Istorică” constată că, în mai bine de trei decenii..
13:30
Moroșan critică decizia de a deschide doar două secții de votare în Federația Rusă Oficial.md
Maxim Moroșan, liderul Organizației Teritoriale Bălți a PSRM, consilier în Consiliul Municipal Bălți, critică dur..
