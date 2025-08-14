Horoscop 13 august – GEMENI – v-ați decis cu cine să semnați un contract
HotNews, 15 august 2025 01:50
Horoscop 13 august – o zi destul de bună. Ne vom gestiona energia astfel încât să ne ajungă pentru toate urgențele care pot apărea pe parcursul zilei. Să fim prompți în replică și eficienți în acțiuni. LEU Este momentul să vă „restartați", să dați drumul unui proiect în care v-ați pus mari speranțe și să
Acum 5 minute
01:50
Horoscop 13 august – GEMENI – v-ați decis cu cine să semnați un contract
Acum 8 ore
18:50
Partidul Republican „Inima Moldovei" constată că a devenit ţinta unui atac dirijat de către PAS, în care sunt implicate unele instituţii media şi jurnalişti aserviţi puterii
Partidul Republican „Inima Moldovei" constată că a devenit ţinta unui atac dirijat de către Partidul Acţiune şi Solidaritate, în care sunt implicate unele instituţii media şi jurnalişti aserviţi puterii. „Acest atac a început după ce PAS s-a plâns la Comisia Electorală Centrală că Partidul Republican „Inima Moldovei" îi foloseşte, în timpul protestelor sale, denumirea în
Acum 24 ore
08:00
Noi documente declasificate arată că înalți oficiali americani au indus în eroare publicul privind presupusa implicare a Rusiei în alegeri
Tulsi Gabbard, Director al Informațiilor Naționale din SUA (DNI), a declasificat documente din 2016 care arată că oficialii de rang înalt ai serviciilor de informații, inclusiv fostul director DNI James Clapper, au respectat ordinele președintelui Obama în crearea raportului despre presupusa coluziune Trump-Rusia, recunoscând totodată că acest lucru a compromis procedurile normale, dar a continuat
07:50
Anularea alegerilor din România este semnal de alarmă pentru democrație, spune Raportul SUA
Departamentul de Stat al Statelor Unite a publicat, în august 2025, Raportul anual privind practicile în domeniul drepturilor omului pentru anul 2024, dedicat României. Documentul face parte dintr-o serie globală de evaluări elaborate de Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al guvernului american, care analizează situația drepturilor fundamentale în aproape toate țările lumii. Scopul
07:40
Cazul de la Florești – pe lângă primar, ar mai fi reținuți tatăl edilului, medicul legist și un consătean
Pe lângă primarul Partidului Acțiune și Solidaritate din satul Frumușica, raionul Florești, ar mai fi reținuți tatăl edilului, medicul legist și un consătean. Potrivit surselor UNIMEDIA din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), primii ar fi participat la falsificarea expertizei medicale, iar localnicul – la bătaie. Potrivit surselor UNIMEDIA din cadrul INI, patru persoane ar
06:40
Horoscop 14 august – o zi solicitantă. Avem obiective clare de atins și e bine să ne dozăm energia, să ne calculăm resursele interioare ca să ajungem cu bine la punctul terminus. LEU Aveți o întrevedere cu niște oameni care vă propun o afacere ce pare promițătoare atât în ceea ce privește volumul de muncă,
Ieri
15:20
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică" va promova în viitorul Parlament o nouă abordare faţă de proprietatea de stat
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică" – ferm convins că nu vom putea vorbi de o dezvoltare economică autentică a Republicii Moldova până când nu vom face ordine în ceea ce ţine de proprietatea administrată de stat Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică" constată că, în mai bine de trei decenii de independenţă,
10:10
LIVE. Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei" protestează la Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale: Îl acuză pe Alexei Buzu de indiferență!
Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei" desfășoară o acțiune de protest la Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale. Ei îl acuză pe ministrul Alexei Buzu că promovează soluțiile antisociale ale PAS și nu-și îndeplinește atribuțiile directe pentru a proteja cetățenii aflați în dificultate. Potrivit lor, ministrul este indiferent față de problemele oamenilor.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:20
Curtea de Apel a emis decizia finală în favoarea primarului de Bălți. Alexandr Petkov: Nu vom permite nimănui să facă rău orașului!
Marți, 12 august, în cadrul unei ședințe cu conducătorii întreprinderilor municipale, primarul de Bălți ales din partea Partidului Nostru, Alexandr Petkov, a anunțat că Curtea de Apel a emis o decizie definitivă în favoarea orașului. Este vorba despre cauza în care acesta era acuzat de depășirea atribuțiilor de serviciu, după ce a refuzat să dea
19:50
Nu toți din blocul Alternativa au fost mulțumiți de lista candidaților pentru deputați prezentată la CEC. Ion Chicu a cauza plecării din politică a vicepreședintelui PCDM, Fadei Nagacevschi. Fadei Nagacevschi și-a exprimat dezacordul cu criteriul de repartizare în listă și anume cu plasarea pe listă a lui Ion Cojocari, vicepreședintele raionului Glodeni. Noi considerăm că
18:50
Premierul polonez Donald Tusk a anunțat marți inițierea procedurilor pentru expulzarea a 57 de cetățeni ucraineni și șase belaruși implicați în incidente violente la concertul rapperului belarus Max Korj, desfășurat pe 9 august pe Stadionul Național din Varșovia. Evenimentul, la care au participat peste 60.000 de oameni, a degenerat în haos după ce spectatorii au
17:10
Domnica Manole îi explică lui Sturza: Curtea Constituțională este o autoritate independentă și se supune doar Constituției
În contextul informației apărute în spațiul public vizavi de declarația unui fost politician din Republica Moldova referitoare la Curtea Constituțională, reiterăm că Curtea Constituțională este o autoritate independentă și se supune doar Constituției. Astfel, orice mesaj contrar ideii de independență a Curții este eronat. Le solicităm, de asemenea, persoanelor publice să manifeste prudență în exprimările
12:10
Renato Usatîi declară Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate Partidul Nostru va înainta în Parlament un proiect de lege privind introducerea unui meniu unic de alimentație în toate școlile din Republica Moldova. Inițiativa vizează asigurarea aceleiași calități a mâncării
10:40
Nina Cereteu, de la Partidul Nostru, a devenit cetățean de onoare al orașului Pensacola din SUA
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu (Partidul Nostru) a devenit cetățean de onoare al orașului Pensacola sediul comitatului Escambia din statul Florida, Statele Unite ale Americii. Certificatul privind oferirea acestui statut onorific i-a fost înmânat de către primarul orașului Pensacola, D.C. Reeves. Evenimentul a avut loc în cadrul vizitei primarului orașului Drochia în SUA, unde Nina
10:20
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „operațiune militară specială"
Vladimir Soloviov, propagandist al canalului de televiziune de stat rus Russia-1, a declarat că invazia pe scară largă a Rusiei „s-ar putea să nu fie ultima «SVO» a generației noastre", pe fondul tensiunilor diplomatice intense cu Azerbaidjanul. SVO este acronimul rus pentru „operațiune militară specială", termenul oficial folosit de Moscova pentru a descrie invazia pe
10:10
Un fost judecător ar fi fost găsit împușcat în cap sub un pod din capitală. Ar fi vorba despre Mihail Diaconu, care a fost magistrat la Curtea de Apel Centru. Pulsmedia.md scrie că descoperirea macabră a vut loc în această dimineață, pe str. Feredeului 4, sub pod, în preajmă căii ferate. Victima ar fi ex-judecătorul
09:00
Horoscop 12 august – FECIOARĂ – apar tot felul de confirmări: primiți undă verde pentru ce v-ați propus
Horoscop 12 august – o zi condimentată. Vom crea ocazii – dacă ele nu apar din senin – pentru a rezolva lucruri care ne apasă de ceva timp. LEU Vă faceți monetarul să vedeți cum stați la capitolul finanțe – a venit scadența și trebuie să faceți câteva plăți. Se rezolvă probleme mai vechi și
09:00
Trump l-a atacat pe Zelenski înaintea întâlnirii cu Putin și l-a avertizat: „Vor avea loc niște schimburi de teritorii"
„Îi voi spune lui Vladimir Putin: Trebuie să pui capăt acestui război, trebuie să-l oprești". Asta a declarat, duminică, Donald Trump, dar a adăugat că „nu depinde de el" încheierea unui acord între Rusia și Ucraina. Președintele american n-a ezitat să-l atace din nou pe Volodimir Zelenski, dar spune că va discuta cu liderii europeni,
11 august 2025
20:10
Conform deciziei Comisiei Electorale Centrale, Blocul Electoral Patriotic (BEP) al Socialiștilor, Comuniștilor, Inimii și Viitorului Moldovei va ocupa poziția a zecea în buletinul de vot. Despre aceasta a anunțat Irina Vlah, unul dintre liderii Blocului. Amintim că, astăzi, Consiliul Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inimii și „Viitorului Moldovei" a aprobat lista candidaților la funcția
10:50
Serghei Șoigu amenință Republica Moldova: „Exemplul negativ al Ucrainei se pare că nu opresc regimul de la Chișinău"
Serghei Șoigu, fostul ministru al Apărării din Rusia, susține că NATO intenționează să facă Moldova parte din infrastructura sa militară, dar nu va accepta țara în alianță, transmite presa de stat de la Moscova. Secretarul Consiliului rus de Securitate consideră că: „Țara este pregătită să devină parte integrantă a infrastructurii militare a alianței, dar fără
10:40
Diacov: Сei care reprezintă PSDE, Respect Moldova și Partidul Democrat Modern, doresc să revină la PDM-ul clasic
Dumitru Diacov declară că Marian Lupu, Tudor Ulianovschi, Boris Foca au încercat să discute câte ceva despre revenirea la PDM-ul clasic. Startul campaniei electorale parlamentare este tot mai aproape. Agitația politică și activismul partinic tot mai evident. Cam tot așa poate deveni și rezultatul. Dacă liderii partidelor nu vor demonstra înțelepciune. Practică de până acum
09:00
Vance: „SUA au terminat cu finanțarea războiului din Ucraina – europenii trebuie să-și asume responsabilitatea"
Vicepreședintele american JD Vance a declarat, duminică, că Statele Unite nu vor mai suporta costurile războiului din Ucraina și a cerut liderilor europeni să preia inițiativa atât financiar, cât și strategic. Declarațiile au fost făcute înaintea summitului din Alaska, unde președintele Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, urmează să discute un acord de
08:40
Țările europene vor să discute cu președintele american Donald Trump înainte de summitul programat în
07:10
Horoscop 11 august – o zi cu rezolvări. Mercur și-a reluat mersul direct și vom depăși cu ușurință obstacolele – avem inspirație și aplomb. LEU Se deblochează unele situații și veți putea primi bani pentru a vă face mici plăceri – poate o escapadă la mare sau la munte, pentru a vă reîncărca bateriile. Aveți […] The post Horoscop 11 august – LEU – se deblochează unele situații și veți putea primi bani first appeared on HotNews.md.
10 august 2025
17:20
Vitali Kliciko, primarul Kievului cere o încheiere negociată a războiului cu Rusia: Toată lumea în țară este obosită # HotNews
Primarul orașul Kiev, Vitali Kliciko, cere o încheiere negociată a războiului cu Rusia, în contextul în care temerile referitoare la cedarea forțată de teritorii din Ucraina către Rusia au crescut pe fondul Summitului care va avea loc pe 15 august, în Alaska. Potrivit Agerpres, care citează DPA, edilul este de părere că trebuie găsită o […] The post Vitali Kliciko, primarul Kievului cere o încheiere negociată a războiului cu Rusia: Toată lumea în țară este obosită first appeared on HotNews.md.
16:40
Horoscop 10 august – o zi a împăcării. O să ne trezim puși în fața unor situații care să ne aducă zâmbetul pe buze, exact când credeam că am încurcat-o rău. LEU Se poate să faceți cunoștință cu o persoană cu temperament puternic, iar deși aveți energie, va fi o provocare să țineți pasul. Evenimentele […] The post Horoscop 10 august – FECIOARĂ – зoate fi un moment special în familie first appeared on HotNews.md.
16:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea vizita Alaska la mijlocul lunii august, în perioada în care este planificată întâlnirea dintre președinții SUA și Rusiei, relatează CNN, citând surse. Volodimir Zelenski nu a fost menționat oficial ca posibil participant la întâlnirea din 15 august dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska. Cu toate acestea, Casa […] The post ULTIMA ORĂ: Zelenski ar putea zbura în Alaska în timpul întâlnirii dintre Putin și Trump first appeared on HotNews.md.
10:20
Noua Lege Europeană a Libertății Presei permite arestarea jurnaliștilor dacă este în „interes public” # HotNews
Noua Lege Europeană a Libertății Presei, intrată recent în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene, urmărește să protejeze independența presei și confidențialitatea surselor jurnalistice. Cu toate acestea, anumite prevederi controversate ale legii permit, în anumite situații justificate de „interesul public”, arestarea jurnaliștilor. Această excepție ridică semne de întrebare privind echilibrul dintre protejarea libertății […] The post Noua Lege Europeană a Libertății Presei permite arestarea jurnaliștilor dacă este în „interes public” first appeared on HotNews.md.
9 august 2025
16:30
Alexandr Petkov, primarul din Bălți anunță compensații pentru următorul sezon de încălzire # HotNews
Persoanele cu dizabilități din municipiul Bălți vor primi, în sezonul rece 2024-2025, sprijin financiar din partea autorităților locale pentru acoperirea cheltuielilor de încălzire. Anunțul a fost făcut de primarul Alexandr Petkov, care a precizat că alocația lunară va fi de 800 de lei, însumând 4000 de lei pentru întreaga perioadă rece, transmite IPN. Ajutorul material […] The post Alexandr Petkov, primarul din Bălți anunță compensații pentru următorul sezon de încălzire first appeared on HotNews.md.
11:00
Zelenski: „Ucrainenii nu își vor ceda pământul. Orice decizie luată fără Ucraina este o decizie împotriva păcii” # HotNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat după anunțul privind întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programată pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina. Liderul de la Kiev a avertizat că nicio decizie privind viitorul conflictului nu poate fi luată fără participarea Ucrainei și a denunțat cerințele „inacceptabile” ale Moscovei, […] The post Zelenski: „Ucrainenii nu își vor ceda pământul. Orice decizie luată fără Ucraina este o decizie împotriva păcii” first appeared on HotNews.md.
08:00
Donald Trump a anunţat vineri pe reţeaua sa Truth Social că „mult aşteptata întâlnire” cu omologul său rus Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska (nord-vest), relatează AFP. Preşedintele american, care a promis în repetate rânduri că va pune capăt războiului din Ucraina, a vorbit cu omologul său rus de […] The post Donald Trump a anunțat unde și când se va întâlni cu Vladimir Putin first appeared on HotNews.md.
07:50
Horoscop 9 august – CAPRICORN – intrați în posesia unor bani – posibil să vi se returneze o datorie # HotNews
Horoscop 9 august – Lună Plină, cu provocări azi. Poate că avem o agendă încărcată și o să vrem să bifăm, punct cu punct, tot ce ne-am propus, ca să mulțumim pe toată lumea. LEU Se petrec lucruri noi în plan profesional. Vă lansați pe o nouă orbită și vă veți asigura că direcția pe […] The post Horoscop 9 august – CAPRICORN – intrați în posesia unor bani – posibil să vi se returneze o datorie first appeared on HotNews.md.
8 august 2025
15:10
VIDEO. Boris Volosatîi despre partidul pe care-l conduce și relația cu AUR România: “Deciziile se iau în exclusivitate în interiorul partidului AUR din Republica Moldova” # HotNews
Partidul AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană a partidului AUR din România. Este declarația liderului formațiunii, Boris Volosatîi, care a reacționat public la zvonurile și speculațiile apărute în spațiul mediatic și pe rețelele sociale. „Este un partid independent, creat și înregistrat conform legislației în vigoare, cu oameni demni […] The post VIDEO. Boris Volosatîi despre partidul pe care-l conduce și relația cu AUR România: “Deciziile se iau în exclusivitate în interiorul partidului AUR din Republica Moldova” first appeared on HotNews.md.
13:50
Nina Cereteu, în Washington: Sunt impresionată de interesul partenerilor din SUA pentru dezvoltarea orașelelor noastre și a Republicii Moldova în general # HotNews
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, participă, în perioada 6-17 august, la programul „Lumea Deschisă” („Open World”), organizat de Congresul SUA și Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova. Acest program este un schimb profesional destinat liderilor locali din domeniul civic și politic. Potrivit primarului, prima zi a fost plină de inspirație și descoperiri, în care Dr. […] The post Nina Cereteu, în Washington: Sunt impresionată de interesul partenerilor din SUA pentru dezvoltarea orașelelor noastre și a Republicii Moldova în general first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 8 august – SĂGETĂTOR – O să vă bucurați de o serie de recuperări: vi se returnează bani # HotNews
Horoscop 8 august – O zi cu revelații. E bine să fim deschiși la minte și la suflet ca să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru și să fim flexibili dacă apar situații neprevăzute. LEU Se rezolvă probleme mai vechi și o să puteți face progrese, să dezvoltați proiecte pe care le aveți de […] The post Horoscop 8 august – SĂGETĂTOR – O să vă bucurați de o serie de recuperări: vi se returnează bani first appeared on HotNews.md.
7 august 2025
15:30
Maxim Moroșan, președintele Organizației Teritoriale Bălți a PSRM, consilier municipal, a anunțat vești bune pentru cetățenii moldoveni din Federația Rusă. Potrivit spuselor sale, în perioada 1 octombrie 2025 – 1 ianuarie 2026, cetățenii moldoveni care s-au întors acasă sau au intrat în Rusia (inclusiv prin alte țări) își vor putea legaliza statutul: „Pentru a face […] The post ULTIMA ORĂ: Maxim Moroșan a dat vestea bună pentru cetățenii moldoveni din Rusia first appeared on HotNews.md.
11:50
Liderul Partidul Noua Opţiune Istorică, Dmitri Torner: Vom propune în viitorul Parlament o nouă amnistie a capitalurilor # HotNews
Partidul Politic Noua Opţiune Istorică (NOI) este îngrijorat de stagnarea economiei naţionale în general, dar şi de declinul ce caracterizează cele mai importante domenii de activitate. Într-un comunicat de presă, formațiunea consideră că lucrul acesta se datorează atât lipsei de investiţii, cât şi faptului că un volum mare de mijloace financiare, din diverse motive, nu […] The post Liderul Partidul Noua Opţiune Istorică, Dmitri Torner: Vom propune în viitorul Parlament o nouă amnistie a capitalurilor first appeared on HotNews.md.
11:30
„Inima Moldovei” cere convocarea CSS. Irina Vlah: Stimată dnă Maia Sandu! Dvs. v-aţi întrebat vreodată cât de gravă este situaţia creată de partidul dvs. de buzunar… # HotNews
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu o adresare către Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, „după mai multe discuţii cu cetăţenii din diferite localităţi ale ţării”. Politiciana cere convocarea de urgență Consiliului Suprem de Securitate (CSS) pe subiectul datoriei de stat. „În cadrul vizitelor pe care le întreprind în teritoriu împreună cu colegii, […] The post „Inima Moldovei” cere convocarea CSS. Irina Vlah: Stimată dnă Maia Sandu! Dvs. v-aţi întrebat vreodată cât de gravă este situaţia creată de partidul dvs. de buzunar… first appeared on HotNews.md.
10:50
O tânără și-a dat demisia din corporație, iar acum câștigă mai mult dintr-un job pe care puțini îl iau în serios # HotNews
O tânără din Marea Britanie a dezvăluit cu, a renunțat la jobul ei din corporație, iar acum câștigă mai mult în doar 5 ore, plimbând câini. Maisy Tait, în vârstă de 24 de ani, sătulă de rutina unui loc de muncă de la 9 la 17, a decis să încerce un job care îi permite […] The post O tânără și-a dat demisia din corporație, iar acum câștigă mai mult dintr-un job pe care puțini îl iau în serios first appeared on HotNews.md.
10:50
Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru îndeamnă cetățenii să-și analizeze cu atenție alegerea – judecați după fapte, nu după vorbe frumoase # HotNews
Reprezentanții și susținătorii Partidului Nostru discută zilnic cu cetățenii, atât din țară, cât și de peste hotare, îndemnându-i să meargă la vot și să evalueze politicienii în funcție de ce au făcut, nu de ce promit frumos. Despre acest lucru a vorbit Alexandr Berlinschii, jurist și reprezentant al Partidului Nostru, în cadrul emisiunii „Important” de […] The post Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru îndeamnă cetățenii să-și analizeze cu atenție alegerea – judecați după fapte, nu după vorbe frumoase first appeared on HotNews.md.
08:40
Horoscop 7 august – Recuperări azi. O să trecem în revistă lucrurile pe care trebuia demult să le primim și o să facem presiuni să le obținem, în sfârșit. LEU Întrevedere cu cineva care așteaptă un răspuns de la voi: dacă vă implicați într-un proiect sau nu. Se rezolvă probleme din trecut și o să […] The post Horoscop 7 august – CAPRICORN – Vi se face o ofertă de lucru first appeared on HotNews.md.
6 august 2025
14:20
Într-un interviu acordat cotidianului Le Figaro, scriitorul și politologul Giuliano da Empoli avertizează că Europa se expune unei umiliri istorice în fața unei noi ordini mondiale dominată de lideri autoritari și strategi lipsiți de scrupule. În centrul criticii sale se află președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe care o consideră simbolul unei elite tehnocratice incapabile să […] The post Ursula von der Leyen a devenit simbolul supunerii europene first appeared on HotNews.md.
14:20
Renato Usatîi: Elveția, drept model pentru Moldova! Una din prioritățile Partidului Nostru – aderarea Moldovei la Schengen # HotNews
Partidul Nostru și-a stabilit ca una dintre priorități aderarea Republicii Moldova la spațiul Schengen, pentru a asigura cetățenilor libertatea de a călători în Europa. Declarația a fost făcută de președintele formațiunii, Renato Usatîi, la One TV. El spune că acest obiectiv este mai realist și mai ușor de realizat decât aderarea la Uniunea Europeană, subliniind […] The post Renato Usatîi: Elveția, drept model pentru Moldova! Una din prioritățile Partidului Nostru – aderarea Moldovei la Schengen first appeared on HotNews.md.
12:30
Partidul Republican „Inima Moldovei” desfășoară o nouă acțiune de protest la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Activiștii acuză partidul de guvernare de abuzuri și cere tragerea la răspundere a liderului formațiunii, Igor Grosu, care „a încălcat în mod repetat legislația electorală”. The post LIVE: Protest! „Inima Moldovei” cere excluderea PAS din alegeri first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 6 august – o zi destinsă. O să ne armonizăm cu cei din jur și o să se creeze acea atmosferă care să ne priască, să ne dezvoltăm frumos. LEU O să vă redresați din punct de vedere financiar și o să aveți bani de concediu, de excursii, sau să-i trimiteți pe copii în […] The post Horoscop 6 august – VĂRSĂTOR – poate încheiați cu succes un proiect și lansați un altul first appeared on HotNews.md.
5 august 2025
18:40
În incinta Primăriei municipiului Bălți a avut loc o ceremonie festivă de premiere a celor mai buni sportivi, antrenori și echipe sportive ale orașului – Gala Sportului – 2024. Evenimentul a reunit personalități remarcabile ale sportului bălțean – cei care au dus faima orașului atât pe plan național, cât și internațional. Cu un mesaj de […] The post Municipiul Bălți confirmă titlul de capitală sportivă a Moldovei first appeared on HotNews.md.
18:00
Ion Iliescu, fostul președinte al României, a murit, marți (5 august), la vârsta de 95 de ani. Primul președinte al României de după Revoluție s-a stins în urma mai multor probleme de sănătate. Ion Iliescu, primul preşedinte al României post-comuniste, a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 95 de ani, la Spitalul ”Agrippa Ionescu”, […] The post Ion Iliescu a murit. Fostul președinte al României avea 95 de ani first appeared on HotNews.md.
15:20
Partidul Republican „Inima Moldovei” consideră că există motive ca PAS să fie exclus din cursa electorală: Minimum trei! # HotNews
Partidul Republican „Inima Moldovei” a lansat o declarație în care acuză Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) că a comis mai multe încălcări în contextul alegerilor parlamentare. „La concret, în ultima perioadă, în spaţiul public au apărut mai multe informaţii şi secvenţe video de la întrevederile unor oficiali din Republica Moldova cu cetăţenii din diasporă. Caracterul […] The post Partidul Republican „Inima Moldovei” consideră că există motive ca PAS să fie exclus din cursa electorală: Minimum trei! first appeared on HotNews.md.
11:30
Cristian Hrituc: Situația actuală din Republica Moldova ne arată că suntem pe cale să asistăm la producerea unui dezastru după 28 septembrie # HotNews
Întotdeauna, înaintea unui eveniment nefericit, există voci care anunță pericolul producerii acestuia. Există semne, dacă vrei să le citești, care prevestesc producerea unui eveniment nefericit. Pentru că un eveniment nefericit, un dezastru, nu apare peste noapte, nu apare din neant, mai ales când vorbim de un „dezastru politic”. Situația actuală din Republica Moldova ne arată […] The post Cristian Hrituc: Situația actuală din Republica Moldova ne arată că suntem pe cale să asistăm la producerea unui dezastru după 28 septembrie first appeared on HotNews.md.
10:20
Republica Moldova trece prin una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa. Avem energie tot mai scumpă, exporturi care se prăbușesc, o industrie în regres, agricultură în colaps, mii de locuri de muncă pierdute și o criză demografică dramatică. În fața acestei realități, o parte din liderii opoziției aleg, din păcate, postura de spectatori […] The post Vlad Filat despre opozitie de decor sau captivi ai propagandei? first appeared on HotNews.md.
