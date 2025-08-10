Vitali Kliciko, primarul Kievului cere o încheiere negociată a războiului cu Rusia: Toată lumea în țară este obosită

11:30

Întotdeauna, înaintea unui eveniment nefericit, există voci care anunță pericolul producerii acestuia. Există semne, dacă vrei să le citești, care prevestesc producerea unui eveniment nefericit. Pentru că un eveniment nefericit, un dezastru, nu apare peste noapte, nu apare din neant, mai ales când vorbim de un „dezastru politic”. Situația actuală din Republica Moldova ne arată […] The post Cristian Hrituc: Situația actuală din Republica Moldova ne arată că suntem pe cale să asistăm la producerea unui dezastru după 28 septembrie first appeared on HotNews.md.