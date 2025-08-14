Garda Națională mobilizată de Trump ajunge în Washington pentru a sprijini menținerea ordinii publice
Ziarul National, 14 august 2025 23:30
Cei 800 de membri ai Gărzii Naţionale, mobilizaţi de Donald Trump pentru a "curăţa" Washingtonul, se află acum deja în capitala americană, a confir...
• • •
Acum o oră
23:30
Acum 2 ore
22:30
Trump și Putin în pragul unui summit istoric: Înțelegerea cu Zelenski, cheia păcii în Ucraina. Riscul unui eșec, doar 25% # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a subliniat joi, cu o zi înainte de întâlnirea din Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin, că doar un summit ...
22:30
VIDEO // Irina Vlah, legături strânse cu penalul Ilan Șor? Lidera așa-zisului bloc electoral "patriotic", după indicații la Moscova împreună cu Victoria Furtună # Ziarul National
Liderii partidelor proruse se întorc în R. Moldova după o întâlnire „de lucru” cu oficialii moscoviți. Printre cei care se întorc „acasă” se nu...
22:15
Rețeaua de socializare X întâmpină dificultăți la nivel mondial: utilizatorii semnalează probleme cu încărcarea mesajelor # Ziarul National
Numeroase persoane care folosesc rețeaua de socializare X au raportat o problemă cu platforma lui Elon Musk, care nu încărca mesaje joi după-amiază...
22:15
Rusia interzice ONG-ul Reporters Sans Frontières în mijlocul reprimării disidenței media # Ziarul National
Ministerul rus al Justiției a declarat organizația nonguvernamentală Reporters Sans Frontières (RSF) ”indezirabilă” în Rusia, astfel interzicându-i...
Acum 4 ore
21:15
Republica Moldova va experimenta o tranziție liniștită în data de 15 august 2025, cu temperaturi care oscilează ușor față de ziua precedentă. Noapt...
Acum 6 ore
18:15
Rusia și Ucraina au realizat un schimb de prizonieri, înaintea întâlnirii Putin-Trump: 84 de militari și civili au fost repatriați # Ziarul National
Rusia și Ucraina au efectuat joi un schimb de câte 84 de prizonieri de război, conform Ministerului rus al Apărării. Acest schimb a avut loc cu puț...
Acum 8 ore
17:30
ULTIMA ORĂ // Veste bună pentru cetățenii care vor să plece în România, fără să mai stea la coadă și câte două ore. Postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va activa 24/24 din 15 august 2025, ora 08:00 # Ziarul National
Postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va activa 24/24 din 15 august 2025, ora 08:00, oferind participanților la trafic o nouă opțiune de trav...
17:15
ULTIMA ORĂ // Poliția a reținut persoanele care au aruncat un obiect EXPLOZIBIL în apropierea casei primarului de Stăuceni. Indivizii au fost reținut la Aeroportul Internațional Chișinău, în momentul în care intenționau să fugă din R. Moldova # Ziarul National
Persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, aruncând în adiacentul casei sale un obiect exploziv - au fost reținute astă...
17:15
FOTO // Oamenii lui Putin sunt aproape de Alaska. Avionul oficial rusesc este cel mai urmărit zbor din lume. PROGRAMUL zilei de vineri, când urmează întrevederea Trump-Putin # Ziarul National
Primul avion al delegației ruse la summitul Trump-Putin din Alaska a plecat de la Moscova și este deja aproape de destinație. Avionul oficial, ...
17:15
Tinerii angajați în industrii strategice vor primi un adaos de 3 000 de lei la salariu. Ce criterii trebuie să îndeplinească cei care vor să intre în posesia banilor # Ziarul National
Programul național pentru oferirea indemnizațiilor lunare tinerilor angajați pentru prima dată în domenii strategice a fost lansat și este acti...
16:30
Atac cibernetic dejucat: Polonia împiedică sabotajul rețelei de apă al unui oraș major # Ziarul National
Un oraș important din Polonia aproape a rămas fără apă miercuri din cauza unui atac cibernetic, dar acesta a fost neutralizat la timp, a anunțat jo...
16:15
Partidul lui Chicu, pe un butoi de pulbere înainte de parlamentare. Unii dintre liderii PDCM a PĂRĂSIT formațiunea, după ce au fost șterși pe lista electorală a blocului „Alternativa”, dominată de oamenii lui Ion Ceban # Ziarul National
Mai mulți membri ai Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) au hotărât să părăsească formațiunea, fiind nemulțumiți de modul î...
16:15
ULTIMA ORĂ // Șor SCHIMBĂ locația protestului de sâmbătă și face o declarație surprinzătoare: „Chișinăul este al nostru”. Manifestanții vor promova destabilizările puse la cale de Rusia lângă monumentul în memoria victimelor DEPORTĂTRILOR staliniste # Ziarul National
Condamnatul Ilan Șor a schimbat locația protestului de sâmbătă, 16 august curent, după ce Guvernul a primit dreptul de a organiza expoziția „În ...
Acum 12 ore
15:30
Putin elogiază încercările SUA de a soluționa conflictul din Ucraina, pe fondul avansului rus în noi teritorii ucrainene # Ziarul National
Liderul rus, Vladimir Putin, a apreciat joi eforturile „sincere” ale Statelor Unite de a încerca să încheie conflictul din Ucraina. În ajunul summi...
14:30
Trump pregătește garanții de securitate pentru Ucraina fără implicarea NATO, dezvăluie surse europene # Ziarul National
Președintele Donald Trump a afirmat că Statele Unite sunt pregătite să ofere garanții de securitate Ucrainei, însă doar sub anumite condiții, confo...
13:30
Ambasadorul UE, Jānis Mažeiks, își încheie mandatul în Chișinău după progresul colaborării cu Republica Moldova # Ziarul National
Șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, ambasadorul Jānis Mažeiks, își încheie mandatul în Republica Moldova. Cu această ocazie, vicepremier...
12:30
Ministerul Energiei dezbate strategii cheie pentru alinierea la normele UE în domeniul energiei # Ziarul National
14.08.2025, Chișinău - Ministerul Energiei a organizat pe 6 și 13 august consultări publice pe tema Poziției de Negociere pentru Capitolul 15 – Ene...
12:30
Cadre didactice din toată țara, instruite pentru a oferi sprijin psiho-emoțional copiilor vulnerabili și refugiați # Ziarul National
Peste 100 de cadre didactice și manageri din instituțiile de învățământ din țară, alături de angajați ai centrelor de zi comunitare din Chișinău, H...
12:30
ULTIMA ORĂ // Dreptate pentru bolnavii de cancer. Ministra Sănătății a semnat ORDINUL privind desfășurarea tratamentului chimioterapeutic în cadrul spitalelor raionale și SC Bălți # Ziarul National
Începând de astăzi, 14 august 2025, spitalele raionale și SC Bălți vor desfășura tratamente chimioterapeutice. Un ordin în acest sens a fost sem...
12:15
Mihai Popșoi, despre tentativele Rusiei de a destabiliza și vulnerabiliza R. Moldova. „Țara noastră se află la ADĂPOSTUL marii familii europene și știe ce are de făcut # Ziarul National
Este clar pentru toți că Rusia nu dorește ca R. Moldova să progreseze. Aceasta vrea să împiedice țara să devină democratică și prosperă, o par...
11:45
Parlamentul se întrunește pentru o sesiune specială dedicată noilor judecători ai Curții Constituționale # Ziarul National
Biroul permanent al Parlamentului se va întruni vineri, 15 august, pentru o ședință. În cadrul acesteia, se va analiza solicitarea speakerului Igor...
11:15
Resturi căzute de la drone ucrainene au declanșat un incendiu la o rafinărie de petrol aparținând companiei Lukoil din Volgograd, a transmis guvern...
11:15
Administrator de agenție turistică din Chișinău arestat pentru escrocherie: prejudicii de peste 1,8 milioane lei în urma ofertelor înșelătoare pentru vacanțe avantajoase # Ziarul National
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, au obținut, pe 13 august 2025, aplicarea arestului preventiv pentru o pe...
11:15
Întâlnire cheie la Londra: Keir Starmer discută cu Volodimir Zelenski înaintea summitului Trump-Putin din Alaska # Ziarul National
Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, va avea o întrevedere joi, la Londra, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu o zi înainte de summi...
11:15
Rusia afirmă că a distrus fabrici de rachete în Ucraina, inclusiv sisteme de apărare Patriot occidentale # Ziarul National
Ministerul Apărării din Rusia a anunțat joi că, în luna iulie, forțele sale au lovit în Ucraina mai multe fabrici de rachete, birouri de proiectare...
11:15
ULTIMA ORĂ // Minus un concurent electoral la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Listele de subscripție au fost întoarse CEC # Ziarul National
Activistul Marcel Darie, unul dintre candidații independenți la alegerile parlamentare din 28 septembrie, nu se va regăsi în buletinele de vot....
Acum 24 ore
10:45
AUDIO // Minorii, carne de tun în RĂZBOIUL hibrid purtat de Rusia și partidele proruse împotriva R. Moldova. SCHEMA care ar fi fost pusă la cale de oamenii lui Tarlev și Furtună # Ziarul National
Minorii din R. Moldova sunt folosiți tot mai des de partidele proruse în scopuri politice. După ce Partidul „Inima Moldovei” al Irinei Vlah a f...
10:30
Ion Chicu, REPETENT la capitolul aprovizionării R. Moldova cu gaze naturale? ANRE explică fostului premier al lui Dodon cum se formează TARIFELE # Ziarul National
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) îi explică lui Ion Chicu, fostul premier al lui Igor Dodon, cum se formează tarif...
10:30
Omor brutal în Bălți: Bărbat acuzat de uciderea prietenului după o dispută alimentată de alcool # Ziarul National
Procuratura Bălți a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanță cauza unui bărbat de 34 de ani, acuzat de omor intenționat săvârșit cu deose...
10:30
Proimobil lansează Academia Proimobil 2.0 – un nou standard în formarea specialiștilor imobiliari # Ziarul National
După succesul primei ediții a Academiei Proimobil, care în doar un an a format peste 200 de specialiști imobiliari, compania anunță lansarea Aca...
09:00
️ BerbecÎntr-un univers plin de oportunități, simbolul curajului și energiei găsește azi o sursă de motivație care îi impinge spre noi începuturi...
09:00
Summitul Trump-Putin: Discuții tensionate privind posibilele schimburi teritoriale între Rusia și Ucraina # Ziarul National
Ucrainenii sunt în așteptarea cu nerăbdare a rezultatului summitului din Alaska, programat pentru vineri, între Vladimir Putin și Donald Trump. T...
Ieri
23:00
Nicușor Dan, după discuții cu liderii UE și Trump: Pacea trebuie să protejeze interesele Ucrainei și Europei # Ziarul National
Președintele României, Nicușor Dan, a împărtășit câteva detalii despre videoconferința la care a participat alături de liderii europeni și de preșe...
23:00
Trump propune summit trilateral cu Putin și Zelenski după întâlnirea din Alaska, amenințând Rusia cu repercusiuni dacă nu oprește războiul # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că dorește o reuniune rapidă cu omologii săi, rusul Vladimir Putin și ucraineanul Volodimir Z...
22:00
În data de 14 august 2025, Republica Moldova va experimenta o creștere semnificativă a temperaturilor. Se așteaptă diferențe de până la 10 grade fa...
22:00
Macron dezvăluie voința americană: armistițiu în Ucraina înaintea summitului Trump-Putin din Alaska # Ziarul National
"Voința americană" este "obţinerea unui armistiţiu" în Ucraina, a anunţat miercuri preşedintele francez Emmanuel Macron, după o discuţie virtuală c...
21:00
Zelenski îl avertizează pe Trump și liderii europeni: Putin blufează înaintea summitului din Alaska # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că a comunicat cu omologul său american Donald Trump și câțiva lideri europeni, într-o...
21:00
Speranțe pentru pace în Ucraina: liderii europeni și Zelenski discută cu Trump înaintea summitului cu Putin în Alaska # Ziarul National
Cancelarul german, Friedrich Merz, a anunţat miercuri că liderii europeni și Volodimir Zelenski au avut o discuție ”constructivă” cu președintele a...
19:00
Incendiile dezastruoase din Europa: Un pompier voluntar își pierde viața în Spania, mii de evacuări în Grecia din cauza flăcărilor necruțătoare # Ziarul National
Incendiile, fie provocate de mâna omului sau stârnite de furtuni şi agravate de căldură intensă şi vânturi puternice, au continuat să provoace deva...
19:00
Rusia își extinde controlul în Donețk: Avans rapid și evacuări în zece localități strategice # Ziarul National
Miercuri, Rusia a anunțat cucerirea a două localități în estul Ucrainei, într-o zonă strategică unde Moscova a avansat rapid în ultimele zile, prev...
17:30
Trump laudă liderii europeni înaintea discuțiilor privind pacea în Ucraina: „Oameni extraordinari” # Ziarul National
Donald Trump a caracterizat miercuri liderii europeni, cu care urma să discute despre situația din Ucraina, drept „oameni extraordinari”. Această o...
17:30
Trump laudă liderii europeni înaintea discuțiilor de pace cu Rusia, Moscova minimalizează dialogul cu SUA # Ziarul National
Donald Trump a descris miercuri liderii europeni alături de care urma să discute despre Ucraina drept „oameni extraordinari”. Acest comentariu, făc...
17:15
Moscova minimalizează consultările europene cu Trump și menține cererile sale pentru Ucraina # Ziarul National
Rusia a descris miercuri consultările prevăzute între liderii europeni și Donald Trump, menite să-l convingă să susțină interesele Ucrainei, drept ...
17:15
ULTIMA ORĂ // Primăria Chișinău se ESCHIVEAZĂ să facă front comun cu organele de drept, pentru a INTERZICE protestul anunțat de Șor: „Nu e suficient demersul Poliției” # Ziarul National
Poliția R. Moldova insistă pe lângă Primăria Chișinău ca protestul anunțat de Ilan Șor pe 16 august în Piața Marii Adunări Naționale, la car...
17:15
Avocații primarului Ion Ceban contestă în instanță interdicția de a intra în România, acuzând încălcarea drepturilor fundamentale și motive politice în plină campanie electorală. # Ziarul National
Avocații primarului Chișinăului, Ion Ceban, afectat de o interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen pentru o durată de cinci ani, au ...
16:30
Familia și prietenii unui erou român cer sprijin pentru repatrierea trupului după tragedia din Spania # Ziarul National
Familia și prietenii lui Mircea Spiridon, românul care și-a pierdut viața în incendiul din Tres Cantons, regiunea Madrid, în timp ce încerca să sal...
15:30
Republica Moldova se pregătește intens pentru dialogul crucial cu UE pe teme agricole și de siguranță alimentară # Ziarul National
13 august 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a început astăzi sesiunea finală de simulări în pregătirea pentru scree...
15:30
Israel: Disensiuni între șeful Statului Major și ministrul apărării privind planul de atac în Gaza # Ziarul National
Armata israeliană a informat miercuri că șeful Statului Major, Eyal Zamir, a aprobat „conceptul principal” al unui plan de atac în Gaza.„Şeful St...
15:30
Guvernul blochează planurile lui Șor: Piața Marii Adunări Naționale găzduiește o expoziție de securitate pe 16 august # Ziarul National
Piața Marii Adunări Naționale devine centrul discuțiilor aprinse. Planurile grupării asociate cu condamnatul Ilan Șor, care intenționa să aducă pro...
