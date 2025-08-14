Număr record de dări în locațiune a bunurilor imobile, înregistrat la SFS în primele șapte luni ale anului
Unica.md, 14 august 2025 19:10
În primele șapte luni ale anului 2025, la Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au fost înregistrate 17.171 de contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile, marcând o creștere cu ...
• • •
Acum 15 minute
19:10
Număr record de dări în locațiune a bunurilor imobile, înregistrat la SFS în primele șapte luni ale anului # Unica.md
În primele șapte luni ale anului 2025, la Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au fost înregistrate 17.171 de contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile, marcând o creștere cu ...
Acum 30 minute
19:00
Chișinăul găzduiește în premieră „Concours Mondial de Bruxelles” dedicat vinurilor spumante # Unica.md
În această toamnă, Chișinăul devine epicentrul mondial al vinurilor spumante, găzduind pentru prima dată prestigioasa competiție internațională „Concours Mondial de Bruxelles". Evenimentul va avea loc între 3 și 5 septembrie ...
19:00
Producția de înghețată din Republica Moldova atinge un nou record. Exporturile, în creștere către țări din Orientul Mijlociu și Europa # Unica.md
Producția de înghețată în Republica Moldova a atins în 2024 un volum record de 17,14 milioane de litri, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Cifra marchează o creștere ...
Acum o oră
18:40
Melania Trump amenință cu un proces de peste un miliard de dolari împotriva lui Hunter Biden, fiul lui Joe Biden # Unica.md
Melania Trump, fosta primă-doamnă a Statelor Unite, a anunțat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, fiul președintelui Joe Biden, și îi va cere despăgubiri de peste un ...
18:30
Bloggerul Ilya Varlamov care a filmat vloguri și în Moldova, condamnat în lipsă la 8 ani de închisoare în Rusia # Unica.md
Tribunalul din Moscova l-a condamnat, în lipsă, pe cunoscutul blogger Ilya Varlamov la opt ani de închisoare cu regim general și la o amendă de 99,5 milioane de ruble (peste ...
18:30
Zeci de mii de acte de identitate ale turiștilor, furate de pe serverele hotelurilor din Italia și scoase la vânzare pe dark web # Unica.md
Agenția italiană de informații digitale (AGID) a anunțat că zeci de mii de acte de identitate scanate aparținând turiștilor au fost furate de pe serverele unor hoteluri din Italia și ...
Acum 2 ore
18:20
Incendiu de vegetație în cimitirul de lângă Biserica „Sfântul Nicolae” din Costești, Ialoveni # Unica.md
Un incendiu de vegetație a izbucnit astăzi în cimitirul de lângă Biserica „Sfântul Nicolae" din satul Costești, raionul Ialoveni. La fața locului au intervenit operativ echipajele de pompieri, care au ...
18:10
Descoperire macabră în Chișinău: Un tânăr de 20 de ani, găsit decedat într-o fâșie forestieră # Unica.md
Oamenii legii au fost alertați astăzi, în jurul orei 11:30, de către un trecător, după ce acesta a descoperit trupul neînsuflețit al unui tânăr într-o fâșie forestieră de pe strada ...
18:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut un funcționar public, bănuit că ar fi pretins și primit o mită în valoare de 1.700 ...
18:10
Căutări disperate la Tuzara, Călărași: Un copil de 14 ani, dat dispărut după ce hainele sale au fost găsite pe malul unui iaz # Unica.md
Un copil este căutat cu disperare de salvatori, după ce a plecat de acasă în această după-amiază, iar hainele acestuia au fost descoperite pe malul unui iaz din apropierea localității ...
18:00
Peste 300 de milioane de lei investiți în infrastructura rutieră din Chișinău, anunță ministrul Infrastructurii # Unica.md
Peste 300 de milioane de lei au fost investiți, în perioada 2021–2024, în infrastructura rutieră și drumurile din municipiul Chișinău, anunță ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, suma a fost ...
18:00
Activitatea Centrului de Medicină Legală, paralizată timp de două zile din cauza unei defecțiuni digitale. Rudele nu au putut primi corpurile neînsuflețite la timp # Unica.md
Timp de două zile, activitatea Centrului de Medicină Legală din Republica Moldova a fost grav afectată după ce sistemul digital al instituției a suferit o defecțiune majoră. Din această cauză, ...
18:00
Accident grav la intrarea în Anenii Noi: O femeie, în stare critică după o coliziune între două automobile Honda # Unica.md
O femeie se zbate între viață și moarte, după ce mașina cu care se deplasa s-a ciocnit violent cu un alt autoturism. Accidentul s-a produs ieri, în jurul orei 11:19, ...
17:50
Suspecții în cazul atentatului asupra primarului din Stăuceni, reținuți la Aeroportul Internațional Chișinău # Unica.md
Poliția anunță că persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, aruncând un obiect exploziv în adiacentul casei sale, au fost reținute astăzi, 14 august, în timp ce încercau ...
Acum 6 ore
15:00
Un grav accident rutier s-a produs cu puțin timp în urmă la ieșirea din orașul Leova. Potrivit informațiilor preliminare publicate de realitatea.md, în coliziune ar fi fost implicate patru automobile. ...
14:50
Tragedie în raionul Ungheni: O femeie de 41 de ani s-a înecat într-un iaz din localitatea Bușila # Unica.md
O tragedie s-a produs miercuri seara, în jurul orei 18:33, în raionul Ungheni. O femeie de 41 de ani a mers să se scalde în iazul din localitatea Bușila, însă, ...
Acum 12 ore
09:50
Administrator al unei agenții de turism din Chișinău, arestată preventiv pentru escrocherie: prejudiciu de peste 1,8 milioane lei # Unica.md
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, au obținut la 13 august 2025 aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile în cazul unei femei de 41 de ani, acuzată ...
09:50
ACASĂ – Viața și creația lui Nicolae Sulac! Un spectacol de zile mari, pe 15 August, la Teatrul Verde # Unica.md
Pe 15 august 2025, Teatrul Verde din Chișinău va găzdui o ediție aniversară a Festivalului ACASĂ, marcând 5 ani de când acest eveniment a devenit o emblemă a muzicii populare ...
08:50
În fiecare an, credincioșii ortodocși de stil vechi (calendar iulian) intră în Postul Sfintei Marii (numit și Postul Adormirii Maicii Domnului) începând cu data de 14 august, cu o zi ...
08:40
Noi detalii despre crima descoperită după 7 ani, la Florești: A fost reținut și tatăl primarului # Unica.md
Primarul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din satul Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, a fost reținut, alături de alte trei persoane, într-un dosar privind o crimă descoperită după 7 ani, ...
07:10
Alertă sanitară în Franța: Două persoane au murit după ce au consumat brânzeturi contaminate cu listeria # Unica.md
Autoritățile franceze au emis o alertă sanitară la nivel național și au dispus retragerea mai multor tipuri de brânzeturi de pe piață, după ce două persoane au murit și alte ...
06:50
Astăzi, astrele ne îndeamnă să fim sinceri cu noi înșine și să acționăm cu determinare. Energia zilei favorizează dialogul, inițiativa și găsirea unor soluții la problemele care ne-au frământat în ...
06:50
Alertă sanitară pe litoralul românesc: Shaorma contaminată cu bacterii fecale, vândută turiștilor # Unica.md
Turiștii aflați pe litoralul românesc au fost expuși unui risc alimentar major, după ce autoritățile sanitare au descoperit bacterii fecale (enterobacterii) în porțiile de shaorma vândute la un restaurant din ...
Acum 24 ore
21:10
Accident feroviar de proporții în Texas: 35 de vagoane încărcate cu substanțe periculoase au deraiat şi au căzut unele peste altele # Unica.md
Un accident feroviar de amploare a avut loc marți, 12 august, în localitatea Palo Pinto, statul Texas, unde un tren de marfă al companiei Union Pacific, alcătuit din cel puțin ...
20:40
Guvernul are prioritate la organizarea evenimentului public din 16 august, în fața protestului anunțat de Ilan Șor # Unica.md
Primăria Chișinău a decis ca instituția Guvernului să aibă prioritate în organizarea evenimentului public programat pentru 16 august 2025, după o ședință publică a municipalității. Decizia a fost luată în ...
20:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat miercuri, 13 august, înregistrarea Olesei Stamate în calitate de candidat independent pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Odată cu această decizie, CEC ...
19:50
Un tânăr din Ucraina se zbate între viață și moarte, după ce a fost spulberat de un automobil, la Anenii Noi # Unica.md
Un tânăr a ajuns la spital în stare gravă, după ce a fost lovit de un automobil. Accidentul a avut loc acum două zile, la data de 11 august curent, ...
19:50
Un primar din partea partidului de guvernământ a fost încătușat fiind suspectat de comiterea unui omor acum aproximativ 7 ani, susțin sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, ar fi vorba despre primarul ...
19:40
Trump, Zelenski și liderii europeni, discuții înaintea summitului cu Putin: „Există speranță pentru pace, dar presiunea asupra Rusiei trebuie intensificată” # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a avut o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni, înainte de summitul decisiv programat vineri cu președintele rus Vladimir ...
Ieri
18:40
Rusia a cerut să deschidă un consulat în Varna lângă o bază militară NATO. Reacția Bulgariei # Unica.md
Rusia a cerut oficial permisiunea Bulgariei pentru a-și deschide un consulat la Varna, la doar câțiva metri distanță de sediul Marinei Bulgare, care este și bază militară NATO. Foto: ProTv ...
18:20
Guvernatoarea Autonomiei Găgăuze, Evghenia Guțul, a anunțat că doi avocați internaționali cunoscuți – Gonzalo Boye și William Julié – s-au alăturat echipei sale de apărare în procesul penal intentat în ...
18:10
Moldovenii se numără printre europenii care consumă cel mai puțin fast-food, doar 10% din alimentația zilnică fiind reprezentată de produse ultra-procesate. Datele apar într-un studiu realizat de Statista, care analizează ...
18:10
Vrei să fii oaspete la o nuntă în Franța? Acuma poți achiziționa bilete cu prețuri între 100 și 150 de euro # Unica.md
Ideea startup-ului este ca invitații plătitori să ajute cuplurile să acopere o parte din costurile nunții. În Franța a fost lansată o nouă aplicație, Invitin, care le permite cuplurilor să ...
18:00
Pamela Anderson, cunoscută drept una dintre cele mai sexy dive internaționale și fostă starletă „Playboy", demonstrează că este și o mare gospodină. După ce s-a reinventat cu succes atât în ...
17:50
VIDEO. DARA a petrecut trei zile în întuneric absolut! Ce a determinat-o să fac acest pas? # Unica.md
Cântăreața Dara a trecut recent printr-o experiență inedită, izolându-se timp de trei zile într-o cameră complet lipsită de lumină, fără a ieși nici măcar o dată. Artista a ales să ...
17:50
„Regina TikTok-ului”, Andreea Bostanica, se mută în vila de vis din Pipera: „Un an de muncă, fiecare detaliu pe gustul meu” # Unica.md
Andreea Bostanica, supranumită „Regina TikTok-ului", a anunțat că părăsește apartamentul luxos din București și se mută în noua sa vilă superbă din cartierul Pipera. După un an de reparații și ...
17:10
Forțele armate germane au parașutat până acum 192 de tone de ajutoare umanitare deasupra Fâșiei Gaza, pentru locuitorii afectați de război. Până în prezent, au avut loc 18 zboruri cu ...
17:00
Procuratura Generală a Republicii Moldova precizeză despre extrădarea lui Plahotniuc: ”Această opinie nu reprezintă o hotărâre definitivă de extrădare” # Unica.md
Procuratura Generală a informat că, astăzi, Curtea de Apel din Atena (Republica Elenă) a emis o opinie favorabilă privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, în baza cererii transmise de autoritățile moldovene ...
16:50
Guvernul organizează expoziție de securitate publică în PMAN, în timp ce Ilan Șor anunță un protest plătit non-stop în centrul Capitalei # Unica.md
Guvernul Republicii Moldova organizează pe 16 august, în Piața Marii Adunări Naționale, o expoziție dedicată instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice. Evenimentul, desfășurat între orele 10:00 și 18:00, ...
16:40
Un bărbat de 43 de ani din satul Șipoteni este cercetat penal de către polițiștii și procurorii din Hîncești, fiind suspectat de circulație ilegală a drogurilor. Potrivit autorităților, acesta ar ...
16:40
Lucrările de reabilitare a segmentului feroviar Cantemir–Fălciu, monitorizate de oficiali din Moldova și România: reluarea traficului de mărfuri, tot mai aproape # Unica.md
Lucrările de reabilitare a infrastructurii feroviare de pe ambele maluri ale Prutului, în zonele Cantemir (Moldova) și Fălciu (România), au fost inspectate de secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și ...
16:40
Un avion solar a reuşit să depăşească altitudinea de 9.500 de metri. A întâlnit în zbor un avion de linie # Unica.md
SolarStratos a revendicat miercuri titlul de „aeronava electrică şi solară cu echipaj uman care atinge cea mai mare înălţime din istorie", după un zbor efectuat marţi, care i-a permis să ...
16:30
Creștere a cazurilor de COVID-19 în Republica Moldova în prima săptămână din august: autoritățile recomandă vaccinarea și măsuri de prevenție # Unica.md
În prima săptămână din august, în Republica Moldova au fost raportate 248 de cazuri de COVID-19, față de 116 cazuri înregistrate în săptămâna precedentă, potrivit datelor comunicate de MOLDPRES. Autoritățile ...
16:30
Un incendiu a izbucnit în această după-amiază la o spălătorie de haine situată pe strada Constantin Vârnav din Chișinău. Potrivit imaginilor surprinse la fața locului, de sub acoperișul clădirii ieșea ...
16:20
Politico enumeră cele cinci cerințe ale Ucrainei înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin # Unica.md
Ucraina are cinci cerințe principale pentru încheierea unui acord de pace cu Rusia, scrie Politico. Înaintea întâlnirii dintre președinții SUA și Rusia, Donald Trump și Vladimir Putin, publicația a prezentat ...
16:20
O companie aeriană lansează zboruri directe din Chișinău spre o nouă destinație din Europa # Unica.md
O companie aeriană lansează zboruri directe de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău spre orașul Wroclaw din Polonia, informează MOLDPRES. Noua rută este operată începând de astăzi, de două ...
16:10
Rusia respinge ideea unui „schimb de teritorii” cu Ucraina, invocând Constituția, înaintea summitului Trump–Putin din Alaska # Unica.md
Rusia a invocat prevederile din constituția sa ca răspuns la declarația președintelui american Donald Trump, care a sugerat că un „schimb de teritorii" ar putea fi soluția pentru a pune ...
16:10
Elveția sancționează 7 persoane și 3 entități pentru complicitate la influențarea alegerilor din Moldova de către Kremlin # Unica.md
Autoritățile din Elveția au impus sancțiuni împotriva a șapte persoane și trei entități, acuzate de complicitate la eforturile Kremlinului de a influența referendumul pro-UE și alegerile prezidențiale din 2024 din ...
16:10
Ministerul rus de Externe consideră „nesemnificative” consultările liderilor europeni cu Donald Trump înaintea summitului cu Putin # Unica.md
Ministerul rus de Externe a catalogat drept „nesemnificative" consultările pe care un grup de lideri europeni le vor avea prin videoconferință cu președintele american Donald Trump, în
16:00
Durerea pulsatilă localizată pe o parte a capului, greața persistentă și sensibilitatea accentuată la lumină sau zgomot sunt semnele clasice ale unei crize de migrenă. Această tulburare neurologică complexă afectează ... Post-ul Migrena: De ce apare, cum o recunoști și ce soluții există pentru a o controla apare prima dată în Unica.md.
