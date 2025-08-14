Alertă sanitară pe litoralul românesc: Shaorma contaminată cu bacterii fecale, vândută turiștilor
Unica.md, 14 august 2025 06:50
Turiștii aflați pe litoralul românesc au fost expuși unui risc alimentar major, după ce autoritățile sanitare au descoperit bacterii fecale (enterobacterii) în porțiile de shaorma vândute la un restaurant din ...
• • •
Acum 15 minute
06:50
Astăzi, astrele ne îndeamnă să fim sinceri cu noi înșine și să acționăm cu determinare. Energia zilei favorizează dialogul, inițiativa și găsirea unor soluții la problemele care ne-au frământat în ...
06:50
Alertă sanitară pe litoralul românesc: Shaorma contaminată cu bacterii fecale, vândută turiștilor # Unica.md
Turiștii aflați pe litoralul românesc au fost expuși unui risc alimentar major, după ce autoritățile sanitare au descoperit bacterii fecale (enterobacterii) în porțiile de shaorma vândute la un restaurant din ...
Acum 12 ore
21:10
Accident feroviar de proporții în Texas: 35 de vagoane încărcate cu substanțe periculoase au deraiat şi au căzut unele peste altele # Unica.md
Un accident feroviar de amploare a avut loc marți, 12 august, în localitatea Palo Pinto, statul Texas, unde un tren de marfă al companiei Union Pacific, alcătuit din cel puțin ...
20:40
Guvernul are prioritate la organizarea evenimentului public din 16 august, în fața protestului anunțat de Ilan Șor # Unica.md
Primăria Chișinău a decis ca instituția Guvernului să aibă prioritate în organizarea evenimentului public programat pentru 16 august 2025, după o ședință publică a municipalității. Decizia a fost luată în ...
20:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat miercuri, 13 august, înregistrarea Olesei Stamate în calitate de candidat independent pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Odată cu această decizie, CEC ...
19:50
Un tânăr din Ucraina se zbate între viață și moarte, după ce a fost spulberat de un automobil, la Anenii Noi # Unica.md
Un tânăr a ajuns la spital în stare gravă, după ce a fost lovit de un automobil. Accidentul a avut loc acum două zile, la data de 11 august curent, ...
19:50
Un primar din partea partidului de guvernământ a fost încătușat fiind suspectat de comiterea unui omor acum aproximativ 7 ani, susțin sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, ar fi vorba despre primarul ...
19:40
Trump, Zelenski și liderii europeni, discuții înaintea summitului cu Putin: „Există speranță pentru pace, dar presiunea asupra Rusiei trebuie intensificată” # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a avut o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni, înainte de summitul decisiv programat vineri cu președintele rus Vladimir ...
18:40
Rusia a cerut să deschidă un consulat în Varna lângă o bază militară NATO. Reacția Bulgariei # Unica.md
Rusia a cerut oficial permisiunea Bulgariei pentru a-și deschide un consulat la Varna, la doar câțiva metri distanță de sediul Marinei Bulgare, care este și bază militară NATO. Foto: ProTv ...
18:20
Guvernatoarea Autonomiei Găgăuze, Evghenia Guțul, a anunțat că doi avocați internaționali cunoscuți – Gonzalo Boye și William Julié – s-au alăturat echipei sale de apărare în procesul penal intentat în ...
18:10
Moldovenii se numără printre europenii care consumă cel mai puțin fast-food, doar 10% din alimentația zilnică fiind reprezentată de produse ultra-procesate. Datele apar într-un studiu realizat de Statista, care analizează ...
18:10
Vrei să fii oaspete la o nuntă în Franța? Acuma poți achiziționa bilete cu prețuri între 100 și 150 de euro # Unica.md
Ideea startup-ului este ca invitații plătitori să ajute cuplurile să acopere o parte din costurile nunții. În Franța a fost lansată o nouă aplicație, Invitin, care le permite cuplurilor să ...
Acum 24 ore
18:00
Pamela Anderson, cunoscută drept una dintre cele mai sexy dive internaționale și fostă starletă „Playboy", demonstrează că este și o mare gospodină. După ce s-a reinventat cu succes atât în ...
17:50
VIDEO. DARA a petrecut trei zile în întuneric absolut! Ce a determinat-o să fac acest pas? # Unica.md
Cântăreața Dara a trecut recent printr-o experiență inedită, izolându-se timp de trei zile într-o cameră complet lipsită de lumină, fără a ieși nici măcar o dată. Artista a ales să ...
17:50
„Regina TikTok-ului”, Andreea Bostanica, se mută în vila de vis din Pipera: „Un an de muncă, fiecare detaliu pe gustul meu” # Unica.md
Andreea Bostanica, supranumită „Regina TikTok-ului", a anunțat că părăsește apartamentul luxos din București și se mută în noua sa vilă superbă din cartierul Pipera. După un an de reparații și ...
17:10
Forțele armate germane au parașutat până acum 192 de tone de ajutoare umanitare deasupra Fâșiei Gaza, pentru locuitorii afectați de război. Până în prezent, au avut loc 18 zboruri cu ...
17:00
Procuratura Generală a Republicii Moldova precizeză despre extrădarea lui Plahotniuc: ”Această opinie nu reprezintă o hotărâre definitivă de extrădare” # Unica.md
Procuratura Generală a informat că, astăzi, Curtea de Apel din Atena (Republica Elenă) a emis o opinie favorabilă privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, în baza cererii transmise de autoritățile moldovene ...
16:50
Guvernul organizează expoziție de securitate publică în PMAN, în timp ce Ilan Șor anunță un protest plătit non-stop în centrul Capitalei # Unica.md
Guvernul Republicii Moldova organizează pe 16 august, în Piața Marii Adunări Naționale, o expoziție dedicată instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice. Evenimentul, desfășurat între orele 10:00 și 18:00, ...
16:40
Un bărbat de 43 de ani din satul Șipoteni este cercetat penal de către polițiștii și procurorii din Hîncești, fiind suspectat de circulație ilegală a drogurilor. Potrivit autorităților, acesta ar ...
16:40
Lucrările de reabilitare a segmentului feroviar Cantemir–Fălciu, monitorizate de oficiali din Moldova și România: reluarea traficului de mărfuri, tot mai aproape # Unica.md
Lucrările de reabilitare a infrastructurii feroviare de pe ambele maluri ale Prutului, în zonele Cantemir (Moldova) și Fălciu (România), au fost inspectate de secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și ...
16:40
Un avion solar a reuşit să depăşească altitudinea de 9.500 de metri. A întâlnit în zbor un avion de linie # Unica.md
SolarStratos a revendicat miercuri titlul de „aeronava electrică şi solară cu echipaj uman care atinge cea mai mare înălţime din istorie", după un zbor efectuat marţi, care i-a permis să ...
16:30
Creștere a cazurilor de COVID-19 în Republica Moldova în prima săptămână din august: autoritățile recomandă vaccinarea și măsuri de prevenție # Unica.md
În prima săptămână din august, în Republica Moldova au fost raportate 248 de cazuri de COVID-19, față de 116 cazuri înregistrate în săptămâna precedentă, potrivit datelor comunicate de MOLDPRES. Autoritățile ...
16:30
Un incendiu a izbucnit în această după-amiază la o spălătorie de haine situată pe strada Constantin Vârnav din Chișinău. Potrivit imaginilor surprinse la fața locului, de sub acoperișul clădirii ieșea ...
16:20
Politico enumeră cele cinci cerințe ale Ucrainei înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin # Unica.md
Ucraina are cinci cerințe principale pentru încheierea unui acord de pace cu Rusia, scrie Politico. Înaintea întâlnirii dintre președinții SUA și Rusia, Donald Trump și Vladimir Putin, publicația a prezentat ...
16:20
O companie aeriană lansează zboruri directe din Chișinău spre o nouă destinație din Europa # Unica.md
O companie aeriană lansează zboruri directe de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău spre orașul Wroclaw din Polonia, informează MOLDPRES. Noua rută este operată începând de astăzi, de două ...
16:10
Rusia respinge ideea unui „schimb de teritorii” cu Ucraina, invocând Constituția, înaintea summitului Trump–Putin din Alaska # Unica.md
Rusia a invocat prevederile din constituția sa ca răspuns la declarația președintelui american Donald Trump, care a sugerat că un „schimb de teritorii" ar putea fi soluția pentru a pune ...
16:10
Elveția sancționează 7 persoane și 3 entități pentru complicitate la influențarea alegerilor din Moldova de către Kremlin # Unica.md
Autoritățile din Elveția au impus sancțiuni împotriva a șapte persoane și trei entități, acuzate de complicitate la eforturile Kremlinului de a influența referendumul pro-UE și alegerile prezidențiale din 2024 din ...
16:10
Ministerul rus de Externe consideră „nesemnificative” consultările liderilor europeni cu Donald Trump înaintea summitului cu Putin # Unica.md
Ministerul rus de Externe a catalogat drept „nesemnificative" consultările pe care un grup de lideri europeni le vor avea prin videoconferință cu președintele american Donald Trump, în încercarea de a-l ...
16:00
Durerea pulsatilă localizată pe o parte a capului, greața persistentă și sensibilitatea accentuată la lumină sau zgomot sunt semnele clasice ale unei crize de migrenă. Această tulburare neurologică complexă afectează ...
15:50
Mașini vandalizate în sectorul Sculeni: reclame pentru magazine online de droguri. Poliția s-a autosesizat # Unica.md
Surpriză neplăcută pentru mai mulți șoferi din Capitală, care și-au găsit mașinile pictate cu roz sau albastru. Incidentul a avut loc zilele trecute într-o parcare din sectorul Sculeni al Capitalei. ...
15:30
Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei l-a declarat persona non grata pe primul secretar al Ambasadei Rusiei la Tallinn. Potrivit MAE estonian, diplomatul „s-a ocupat direct și activ de subminarea ordinii ...
15:20
Doi mari mărturisitori basarabeni, canonizați de Biserica Ortodoxă Română: Sfântul Preot Mucenic Alexandru și Sfântul Cuvios Mărturisitor Iraclie # Unica.md
Doi mari mărturisitori ai credinței din Basarabia au fost canonizați de Biserica Ortodoxă Română, fiind cinstiți cu deosebită recunoștință în Mitropolia Basarabiei. Este vorba despre Sfântul Preot Mucenic Alexandru Baltaga ...
15:20
Premieră medicală la Chișinău: Medicii de la Institutul de Medicină Urgentă au salvat piciorul unui pacient printr-o intervenție inovatoare # Unica.md
Medicii de la Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău au realizat, în premieră națională, o intervenție de aterectomie direcțională endovasculară percutană, reușind să salveze piciorul unui pacient de 69 ...
15:10
Primarul Capitalei, Ion Ceban, împreună cu avocații săi din România, Irina Șerban și Ion Dragne, au susținut astăzi o conferință de presă la Chișinău, unde au prezentat demersurile întreprinse pentru ...
15:10
Mecanisme de sprijin mai avantajoase pentru cei care instalează baterii de stocare a energiei # Unica.md
Cei care aleg să instaleze baterii de stocare a energiei vor beneficia de mecanisme de sprijin mai avantajoase, potrivit unui proiect de hotărâre publicat de Ministerul Energiei pentru consultări publice, ...
15:00
Vladimir Plahotniuc nu a fost prezent la ședința Curții de Apel din Atena, unde s-a examinat cererea de extrădare, decizia fiind luată de comun acord cu avocații săi pentru a ...
15:00
Femeie de 78 de ani, transportată la spital după ce a fost lovită de o mașină pe strada Alecu Russo din Capitală # Unica.md
O femeie în vârstă de 78 de ani a ajuns la spital, după ce a fost lovită de un automobil în timp ce traversa strada neregulamentar. Incidentul s-a produs în ...
13:40
Jurnaliștii maghiari au descoperit vila luxoasă care ar aparține familiei premierului Viktor Orbán: grădini somptuoase, garaj subteran și animale exotice # Unica.md
Jurnaliștii de la Telex.hu au publicat imagini inedite cu o vilă luxoasă care ar aparține familiei prim-ministrului Ungariei, Viktor Orbán. În videoclipurile prezentate se pot observa grădini somptuoase, un garaj ...
13:40
Vladimir Plahotniuc anunță prin mesaj audio că este gata să revină în Republica Moldova: „Să vedem dacă vor face tot posibilul să o amâne” # Unica.md
Oligarhul Vladimir Plahotniuc anunță că este gata să revină în Republica Moldova, după ce Curtea de Apel din Atena a decis, miercuri, 13 august, extrădarea sa. Într-un mesaj audio postat ...
13:20
A început sesiunea suplimentară de admitere la universitățile din Moldova: locuri bugetare disponibile în domenii tehnice, științifice și pedagogice # Unica.md
Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova au lansat astăzi sesiunea suplimentară de admitere. Candidații pot depune dosarele online, pe platforma http://eadmitere.gov.md, până pe 15 august. Rezultatele intermediare vor fi ...
13:20
Oligarhul Vladimir Plahotniuc ar putea fi adus în Republica Moldova, după ce Curtea de Apel din Atena a decis, miercuri, 13 august, extrădarea acestuia. Hotărârea vine la aproape trei săptămâni ...
13:10
Doi dintre cei trei frați răniți în accidentul din Burlăceni, Cahul, în stare gravă, dar stabilă – urmează transferul la Chișinău # Unica.md
Doi dintre cei trei frați răniți grav în accidentul rutier produs ieri, 12 august, în satul Burlăceni, raionul Cahul, se află în continuare în stare gravă, dar stabilă. Aceștia sunt ...
13:00
Acțiune de evacuare a deșeurilor într-un apartament din sectorul Buiucani, Chișinău: intervenție a Primăriei și Poliției după sesizările locatarilor # Unica.md
Serviciile specializate ale Primăriei Chișinău, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Buiucani, desfășoară o acțiune de evacuare a deșeurilor acumulate într-un apartament dintr-un bloc de locuințe din sectorul Buiucani. Intervenția ...
13:00
Ministrul Justiției explică procedurile de extrădare în cazul lui Vladimir Plahotniuc: decizia finală aparține autorităților elene # Unica.md
Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a explicat care sunt pașii ce vor urma dacă instanța din Grecia va decide extrădarea fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Potrivit Veronicăi Mihailov-Moraru, ...
13:00
Tragedie pe Nistru: trupul tânărului de 29 de ani dispărut, găsit după mai multe zile de căutări # Unica.md
După mai multe zile de căutări intense, pompierii au găsit marți, 12 august, trupul neînsuflețit al tânărului de 29 de ani care dispăruse în apele râului Nistru. Cadavrul a fost ...
13:00
Incendiile de vegetație uscată fac ravagii în regiunea transnistreană: peste 45 de hectare afectate în ultimele 24 de ore # Unica.md
Incendiile de vegetație uscată continuă să afecteze mai multe localități din regiunea transnistreană, peste 45 de hectare fiind cuprinse de flăcări în ultimele 24 de ore, potrivit presei locale.
12:50
Agentul economic care a amenajat instalațiile de agrement la evenimentul Ziua Diasporei 2025 din satul Costești a venit cu o reacție oficială după ce unul dintre carusele s-a răsturnat, provocând ... Post-ul Agentul economic vine cu o reacție după incidentul de la Ziua Diasporei din Costești apare prima dată în Unica.md.
12:50
Femeie, la un pas de tragedie pe strada Alecu Russo din Capitală: traversare neregulamentară surprinsă de camera de bord # Unica.md
O femeie a fost la un pas de a fi lovită de o mașină în timp ce traversa neregulamentar strada Alecu Russo din sectorul Râșcani al Capitalei. Incidentul s-a produs ... Post-ul Femeie, la un pas de tragedie pe strada Alecu Russo din Capitală: traversare neregulamentară surprinsă de camera de bord apare prima dată în Unica.md.
12:40
La Atena are loc astăzi ședința de examinare a cererii de extrădare a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, însă oligarhul nu este prezent în sala de judecată. Potrivit jurnaliștilor de ... Post-ul Vladimir Plahotniuc, audiat în absență la Atena în dosarul de extrădare apare prima dată în Unica.md.
12:40
Procurorii din Republica Moldova solicită ca toate bunurile ridicate de la Vladimir Plahotniuc în Grecia să fie predate autorităților de la Chișinău. Potrivit jurnaliștilor de la Tv8.md, prezenți la Atena, ... Post-ul Procurorii din Moldova cer transferul bunurilor lui Plahotniuc în țară apare prima dată în Unica.md.
