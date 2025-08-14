Transportatorii auto, la un nou protest în scuarul Gării din Chișinău. În fața sediului ANTA, șoferii au denunțat presiuni din partea statului
Ziua, 14 august 2025 16:30
Peste 100 de șoferi de microbuze de curse naționale și locale, reprezentanți ai Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, s-au adunat în scuarul Gării din Chișinău, în fața sediului Agenției Naționale pentru Transport Auto. Participanții au denunțat presiuni din partea statului și și-au reiterat revendicările legate de tarife, de introducerea sistemelor GPS și reutilarea […] Articolul Transportatorii auto, la un nou protest în scuarul Gării din Chișinău. În fața sediului ANTA, șoferii au denunțat presiuni din partea statului apare prima dată în ZIUA.md.
Postul vamal Leova-Bumbăta de la frontiera cu România trece la program non-stop, din 15 august # Ziua
Începând cu ziua de vineri, 15 august, de la ora 08:00, punctul de trecere a frontierei Leova-Bumbăta va funcționa în regim 24 de ore din 24, anunță Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Astfel, călătorii vor putea traversa granița prin acest punct și noaptea, nu doar ziua, cum a fost până în prezent. Decizia a fost […] Articolul Postul vamal Leova-Bumbăta de la frontiera cu România trece la program non-stop, din 15 august apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
VIDEO | Guvernul anunță că, în ultimii patru ani, a investit 300 de milioane de lei în drumurile din Chișinău, aflate în gestiunea autorităților centrale # Ziua
Peste 300 de milioane de lei au fost investite în infrastructura rutieră și în drumurile din municipiul Chișinău, anunță ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea. Oficialul precizează că suma a fost alocată în perioada 2021 – 2024 în proiecte de reparații și întreținere a străzilor și șoselelor. „Am finalizat podul de la șoseaua Balcani și pasajul peste […] Articolul VIDEO | Guvernul anunță că, în ultimii patru ani, a investit 300 de milioane de lei în drumurile din Chișinău, aflate în gestiunea autorităților centrale apare prima dată în ZIUA.md.
Zelenski alături de Starmer, la Londra, în ajunul reuniunii din Alaska: „Indiferent de scenariile posibile, Ucraina își va menține forța” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi, după o întrevedere bilaterală cu premierul britanic Keir Starmer, la Londra, că discuțiile au vizat pregătirile pentru reuniunea din Alaska și modalități de consolidare a cooperării în domeniul securității. Potrivit liderului ucrainean, printre subiectele abordate s-au numărat garanțiile de securitate menite să asigure o pace durabilă, sprijinul militar […] Articolul Zelenski alături de Starmer, la Londra, în ajunul reuniunii din Alaska: „Indiferent de scenariile posibile, Ucraina își va menține forța” apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
FOTO | Veteranii din România și Republica Moldova, reuniți într-o primă ședință comună, la Soroca, pe malul Nistrului # Ziua
Republica Moldova a găzduit, în perioada 8-10 august, prima ședință comună dintre Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” (AMVVD) din România și Uniunea Națională a Veteranilor de Război din Republica Moldova (UNVRI). Evenimentul a fost organizat la inițiativa lui Radu Prisac, președintele AMVVD din Republica Moldova, […] Articolul FOTO | Veteranii din România și Republica Moldova, reuniți într-o primă ședință comună, la Soroca, pe malul Nistrului apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Alertă de călătorie în Spania pentru cetățenii moldoveni. Țara se confruntă cu cel puțin 14 incendii majore # Ziua
Ministerul de Externe de la Chișinău, prin Ambasada R. Moldova în Spania, a emis o alertă de călătorie pentru cetățenii moldoveni aflați în Spania sau care intenționează să călătorească ori să tranziteze această țară, din cauza unui val de căldură extrem ce afectează întreaga peninsulă, inclusiv Insulele Canare. Potrivit Agenției de Stat de Meteorologie a […] Articolul Alertă de călătorie în Spania pentru cetățenii moldoveni. Țara se confruntă cu cel puțin 14 incendii majore apare prima dată în ZIUA.md.
Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan: „Austeritatea oarbă nu duce nicăieri, soluția sunt investițiile” # Ziua
Fostul premier al României Marcel Ciolacu răspunde criticilor noului Guvern privind situația economică lăsată moștenire, invocând datele publicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit acestuia, România rămâne pe creștere economică și nu a intrat în recesiune, în ciuda contextului european dificil. „Astăzi, Institutul Național de Statistică a confirmat că România rămâne pe plus. Economia a […] Articolul Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan: „Austeritatea oarbă nu duce nicăieri, soluția sunt investițiile” apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Ion Ceban, despre posibilele alianțe în viitorul Parlament: Vom sta la masă cu cei care vor să soluționeze probleme reale, nu inventate # Ziua
Blocul „Alternativa” este dispus că facă alianțe în viitorul Parlament, însă nu cu oricine, ci cu forțele care au un plan de soluționare a problemelor reale, nu a celor inventate în „laboratoare” de partid. Despre acest lucru a declarat liderul MAN, Ion Ceban, întrebat într-o conferință de presă cu cine ar fi gata Blocul „Alternativa” […] Articolul Ion Ceban, despre posibilele alianțe în viitorul Parlament: Vom sta la masă cu cei care vor să soluționeze probleme reale, nu inventate apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
VIDEO | Democrații din raionul Cahul răspund la apelul PDMM. 15 primari, dar și consilieri raionali și municipali se alătură acestui demers # Ziua
15 primari, 8 consilieri raionali și 3 municipali din raionul Cahul, alături de alți peste 500 de activiști, s-au alăturat demersului făcut de liderii Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) și îi cheamă pe toți foștii democrați să-și consolideze forțele în perspectiva alegerilor parlamentare. Într-un mesaj video, filmat pe fundalul Universității de Stat „B.P. Hasdeu” […] Articolul VIDEO | Democrații din raionul Cahul răspund la apelul PDMM. 15 primari, dar și consilieri raionali și municipali se alătură acestui demers apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Ultima zi în care moldovenii din străinătate se mai pot înregistra pentru votul prin corespondență. Numărul solicitărilor a trecut de 2300 # Ziua
Peste 2300 de cetățeni moldoveni din străinătate s-au înregistrat până acum pentru a putea vota prin corespondență. Comisia Electorală Centrală anunță că azi este ultima zi în care mai pot fi expediate solicitările. Mai mult de jumătate din cei înregistrați, aproximativ 1300, sunt din Statele Unite. Solicitările pot fi trimise de moldovenii din 10 state, […] Articolul Ultima zi în care moldovenii din străinătate se mai pot înregistra pentru votul prin corespondență. Numărul solicitărilor a trecut de 2300 apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
ANCHETĂ | Minori, exploatați de partidele pro-ruse în scopuri politice. Schema pusă la cale de oamenii lui Tarlev și Furtună # Ziua
Minorii din R. Moldova sunt folosiți tot mai des de partidele pro-ruse în scopuri politice. După ce Partidul „Inima Moldovei” al Irinei Vlah a folosit persoane care nu au atins vârsta majoratului pentru a aduce, luna trecută, două sicrie în fața Președinției, alte două formațiuni afiliate Moscovei au fost observate folosind copii în campaniile lor. […] Articolul ANCHETĂ | Minori, exploatați de partidele pro-ruse în scopuri politice. Schema pusă la cale de oamenii lui Tarlev și Furtună apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
În Rusia, apelurile prin Telegram și WhatsApp au fost parțial restricționate, a anunțat Roskomnadzor. Ministerul Digitalizării din Rusia a precizat că acest lucru va contribui la reducerea numărului de apeluri frauduloase, fără a se pune problema restricționării altor funcții. În același timp, accesul la apelurile vocale în aplicațiile de mesagerie va fi restabilit dacă proprietarii acestora […] Articolul Rusia a interzis parțial apelurile prin WhatsApp și Telegram apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Summitul SUA-Rusia din Alaska: Trump și Putin vor discuta față în față și vor susține o conferință de presă comună # Ziua
Întâlnirea dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc pe 15 august, în jurul orei 11:30, ora locală (22:30, ora Chișinăului). Potrivit consilierului prezidențial rus Iuri Ușakov, discuțiile vor începe cu o întrevedere față în față, în prezența traducătorilor, după care se vor alătura delegațiile celor două state. „Durata va depinde de cum […] Articolul Summitul SUA-Rusia din Alaska: Trump și Putin vor discuta față în față și vor susține o conferință de presă comună apare prima dată în ZIUA.md.
Trump l-ar fi asigurat pe Zelenski că nu va discuta împărțirea teritoriilor Ucrainei cu Putin # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a promis că nu va aborda cu Vladimir Putin subiectul teritoriilor ucrainene la întâlnirea programată pentru 15 august în Alaska. Declarația ar fi fost făcută miercuri, în cadrul unei videoconferințe cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și lideri europeni, potrivit surselor citate de NBC News și CNN. Trump a dat asigurări că […] Articolul Trump l-ar fi asigurat pe Zelenski că nu va discuta împărțirea teritoriilor Ucrainei cu Putin apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Andrei Năstase susține că statul ar putea economisi jumătate de miliard de euro în urma unor reforme în administrație și finanțe # Ziua
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, susține că statul ar economisi cel puțin 10 miliarde de lei anual în urma unor reforme în administrația publică. Acesta propune reducerea numărului de deputați de la 101, la 61, reducerea ministerelor, de la 14, la 9, eliminarea salariilor „nesimțite” de sute de mii de lei ale șefilor […] Articolul Andrei Năstase susține că statul ar putea economisi jumătate de miliard de euro în urma unor reforme în administrație și finanțe apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Janis Mazeiks, la finalul mandatului. Mihai Popșoi și-a luat rămas bun de la ambasadorul UE la Chișinău # Ziua
Ministrul de externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Janis Mazeiks, aflat la finalul mandatului său de patru ani în R. Moldova. Oficialii au trecut în revistă principalele evoluții care au marcat relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în perioada 2021–2025. „A fost […] Articolul Janis Mazeiks, la finalul mandatului. Mihai Popșoi și-a luat rămas bun de la ambasadorul UE la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Cazul reținerii primarului satului Frumușica din Florești, acuzat de omor comis în 2018, confirmat de Poliție # Ziua
Poliția a confirmat reținerea primarului satului Frumușica din raionul Florești, acuzat de un omor comis acum șapte ani, la o zi de la apariția informației în presă. IGP susține că a inițiat investigațiile în urma adresării rudelor victimei. Primarul a fost încătușat pentru faptul că l-ar fi omorât în bătaie pe un muncitor de la […] Articolul Cazul reținerii primarului satului Frumușica din Florești, acuzat de omor comis în 2018, confirmat de Poliție apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
VIDEO | În Serbia au reizbucnit protestele. Confruntări violente între protestatari și susținătorii președintelui Aleksandar Vucic # Ziua
Serbia se confruntă cu o escaladare majoră a tensiunilor după ce, pentru a doua zi consecutiv, miercuri, au izbucnit ciocniri între protestatarii antiguvernamentali și susținătorii președintelui Aleksandar Vucic, în mai multe orașe ale țării, transmite Associated Press. În Novi Sad, susținători ai lui Vucic au aruncat torțe spre protestatari, în apropierea sediului partidului aflat la […] Articolul VIDEO | În Serbia au reizbucnit protestele. Confruntări violente între protestatari și susținătorii președintelui Aleksandar Vucic apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Trei avioane ucrainene au aterizat pe Aeroportul din Mărculești. Aeronavele au fost supuse unor lucrări tehnice de întreținere # Ziua
Trei avioane ucrainene au survolat, miercuri, teritoriul R. Moldova. Aeronavele au aterizat pe Aeroportul din Mărculești pentru lucrări tehnice de întreținere. Zborurile au fost coordonate cu autoritățile de la Chișinău, iar avioanele, potrivit Autorității Aeronautice Civile, sunt destinate misiunile de salvare. „Avioanele, trei în total, sunt din Ucraina. Zborurile au fost coordonat prin canale diplomatice. […] Articolul VIDEO | Trei avioane ucrainene au aterizat pe Aeroportul din Mărculești. Aeronavele au fost supuse unor lucrări tehnice de întreținere apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
The Telegraph: Trump ar putea oferi Rusiei acces la minerale rare în schimbul păcii în Ucraina # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, pregătește un pachet de propuneri economice pentru omologul rus Vladimir Putin, care ar include acces la minerale rare și alte stimulente, în încercarea de a pune capăt războiului din Ucraina, relatează The Telegraph. Întâlnirea este programată pe 15 august la Anchorage, Alaska, și va avea ca temă principală încheierea ostilităților din […] Articolul The Telegraph: Trump ar putea oferi Rusiei acces la minerale rare în schimbul păcii în Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Zelenski se întâlnește astăzi la Londra cu premierul britanic Keir Starmer, înaintea summitului SUA–Rusia din Alaska # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni joi dimineață la Londra cu premierul britanic Keir Starmer, la reședința oficială din Downing Street, a anunțat biroul șefului guvernului britanic, citat de Sky News. Zelenski este așteptat să sosească la ora locală 9:30. Întâlnirea are loc cu o zi înaintea summitului dintre președintele american Donald Trump și […] Articolul Zelenski se întâlnește astăzi la Londra cu premierul britanic Keir Starmer, înaintea summitului SUA–Rusia din Alaska apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
PAS i-a retras sprijinul politic primarului din Frumușica, bănuit de o crimă pe care ar fi comis-o acum șapte ani # Ziua
PAS i-a retras sprijinul politic primarul localității Frumușica, din raionul Florești. Decizia vine după ce primarul localității ar fost reținut pentru un omor comis acum șapte ani. „Cu referire la primarul localității Frumușica, din raionul Florești, suspectat pentru comiterea unui omor acum 7 ani, precizăm următoarele: astăzi dimineața i-a fost retras sprijinul politic prin decizia Biroului […] Articolul PAS i-a retras sprijinul politic primarului din Frumușica, bănuit de o crimă pe care ar fi comis-o acum șapte ani apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Macron: SUA sunt pregătite să ofere Ucrainei garanții de securitate după război, dar se opun aderării la NATO # Ziua
Statele Unite sunt dispuse să ofere Ucrainei garanții de securitate după încheierea războiului, însă apartenența la NATO nu va face parte din aceste garanții, a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron, miercuri, după o videoconferință cu președintele american Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni. Discuțiile au avut loc cu două zile […] Articolul Macron: SUA sunt pregătite să ofere Ucrainei garanții de securitate după război, dar se opun aderării la NATO apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Crimă îngrozitoare a ieșit la iveală într-un sat din Florești. Primarul localității, ales din partea PAS, reținut pentru un omor comis acum șapte ani # Ziua
Primarul din satul Frumușica, raionul Florești, a reușit să se ascundă de lege timp de șapte ani, după ce ar fi comis o crimă îngrozitoare în propria localitate. Victor Boicu a fost reținut de polițiști pentru un omor comis încă în 2018 și care abia acum a ieșit la iveală. Pe lângă ales, polițiștii i-au […] Articolul Crimă îngrozitoare a ieșit la iveală într-un sat din Florești. Primarul localității, ales din partea PAS, reținut pentru un omor comis acum șapte ani apare prima dată în ZIUA.md.
Zelenski: Trump este pregătit să ofere Ucrainei garanții de securitate în cadrul unui posibil acord cu Rusia # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri, după o videoconferință cu președintele SUA, Donald Trump, și liderii europeni, că liderul american este dispus să acorde Kievului garanții de securitate ca parte a unui eventual acord de pace cu Moscova. „I-am spus lui Trump că trebuie să existe garanții de securitate pentru Ucraina. Trump a susținut […] Articolul Zelenski: Trump este pregătit să ofere Ucrainei garanții de securitate în cadrul unui posibil acord cu Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Olesea Stamate, înregistrată oficial în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Ziua
Încă un candidat independent pentru parlamentarele din 28 septembrie a fost înregistrat de Comisia Electorală Centrală. Este vorba de fostul deputat PAS, Olesea Stamate, care susține că va fi „vocea multor oameni pe care nu i-a reprezentat nimeni până acum”. „Am ajuns până la această etapă împreună și tot cu ajutorul și sprijinul vostru merg […] Articolul Olesea Stamate, înregistrată oficial în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Colaborare frățească între preoții de pe ambele maluri ale Prutului. Bilanț la un an de înfrățirea protopopiatelor Iași, Criuleni și Dubăsari # Ziua
Preoții din protopopiatele Iași 1, Criuleni și Dubăsari, din Republica Moldova, s-au adunat într-o conferință, luni, la Biserica „Sf. Apostol Toma” din Iași, unde a fost prezentat bilanțul activităților la împlinirea unui an de la înfrățirea acestor protoierii, de pe cele două maluri ale Prutului, transmite Basilica. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor […] Articolul Colaborare frățească între preoții de pe ambele maluri ale Prutului. Bilanț la un an de înfrățirea protopopiatelor Iași, Criuleni și Dubăsari apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
VIDEO | Schimbări radicale în Băcioi. Cu sprijinul UE și al comunității locale, Guvernul PAS susține că a realizat peste 40 de proiecte în suburbie # Ziua
În ultimii ani, Guvernul susține că a realizat peste 40 de proiecte în Băcioi, cea mai mare comună din R. Moldova, cu sprijinul partenerilor europeni și din fonduri locale. Este vorba de străzi moderne, parcuri construite, canalizare și iluminat public, un liceu model, grădinițe și centre de sănătate renovate. „În ultimii ani am adus în comuna […] Articolul VIDEO | Schimbări radicale în Băcioi. Cu sprijinul UE și al comunității locale, Guvernul PAS susține că a realizat peste 40 de proiecte în suburbie apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
VIDEO | Patru membri ai grupărilor criminale „Kitaeț” și „Makena”, arestați pentru șantaj și amenințări # Ziua
Patru membri ai grupărilor criminale „Kitaeț” și „Makena” au fost arestați pentru șantaj și amenințări. În cadrul unei investigații ce a durat trei luni, polițiștii și procurorii au stabilit că cei patru suspecți au pretins de la un tânăr de 29 de ani 5000 de euro, invocând o datorie fictivă și au amenințat cu violență […] Articolul VIDEO | Patru membri ai grupărilor criminale „Kitaeț” și „Makena”, arestați pentru șantaj și amenințări apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Percheziții la arhitectul Primăriei din Comrat. Funcționarul a fost reținut pentru luare de mită # Ziua
Arhitectul Primăriei din Comrat a fost reținut azi în urma unor descinderi organizate de ofițerii Centrului Național Anticorupție. Funcționarul este acuzat de trafic de influență și luare de mită pentru eliberarea unei autorizații de construcție. Arhitectul a fost reținut în urma unui denunț. Acesta ar fi solicitat mijloace bănești pentru facilitarea înregistrării unui teren atribuit […] Articolul Percheziții la arhitectul Primăriei din Comrat. Funcționarul a fost reținut pentru luare de mită apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
VIDEO | Interdicția impusă de București lui Ion Ceban reprezintă un exces de putere, susțin avocații edilului: Am cerut revocarea și suspendarea deciziei în instanță # Ziua
Interdicția de intrare în România, impusă primarului Chișinăului pentru cinci ani, reprezintă un exces de putere și încălcare a drepturilor omului, abateri comise „din motive politice” de actualii lideri de la București. Sunt câteva din constatările avocaților lui Ion Ceban, care au precizat că au cerut „autorității emitente” să revoce interdicția, iar în instanță au […] Articolul VIDEO | Interdicția impusă de București lui Ion Ceban reprezintă un exces de putere, susțin avocații edilului: Am cerut revocarea și suspendarea deciziei în instanță apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Estonia a expulzat un diplomat rus pentru „ingerință în problemele interne” ale statului baltic # Ziua
Estonia a declarat persona non grata un diplomat rus de rang înalt, acuzându-l că a încercat să submineze ordinea constituțională și sistemul juridic al țării, a anunțat miercuri Ministerul estonian de Externe. Dmitri Prilepin, prim-secretar al Ambasadei Federației Ruse la Tallinn, a fost somat să părăsească teritoriul estonian, conform unei note oficiale transmise însărcinatului cu […] Articolul Estonia a expulzat un diplomat rus pentru „ingerință în problemele interne” ale statului baltic apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Pastorala Mitropolitului Petru al Basarabiei, cu ocazia începerii Postului Adormirii Maicii Domnului # Ziua
„Postul este mama sănătății sufletului” (Sf. Ioan Gură de Aur) Iubiți frați preoți, iubiți fii și fiice duhovnicești, Trăim într-o vreme în care liniștea sufletului este asediată din toate părțile. Unde altădată oamenii se întâlneau față către față, astăzi se privesc prin ecrane. Unde altădată tăcerea hrănea rugăciunea, acum zgomotul continuu al informației, al imaginilor […] Articolul Pastorala Mitropolitului Petru al Basarabiei, cu ocazia începerii Postului Adormirii Maicii Domnului apare prima dată în ZIUA.md.
Zelenski: Rusia, sub ideea schimbului de teritorii, propune doar oprirea avansului, nu retragerea din zone ocupate # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că, în opinia sa, atunci când Moscova vorbește despre „schimb de teritorii” în cadrul negocierilor, aceasta nu are în vedere o retragere din regiunile ocupate, ci doar promisiunea de a nu avansa mai departe pe front. Comentariul a fost făcut în fața jurnaliștilor, după ce liderul ucrainean a fost […] Articolul Zelenski: Rusia, sub ideea schimbului de teritorii, propune doar oprirea avansului, nu retragerea din zone ocupate apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Construcția unei străzi importante din Bălți a intrat în faza de implementare, anunță Primăria municipiului # Ziua
Primăria municipiului Bălți anunță că unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din oraș – construcția străzii Dovator – a ajuns la etapa principală de implementare. Proiectul, cu o lungime de aproape doi kilometri, va fluidiza traficul și va deschide oportunități pentru dezvoltarea întregului cartier, inclusiv zona Canalului de Canotaj, centrul orașului și cartierul „BAM”. […] Articolul Construcția unei străzi importante din Bălți a intrat în faza de implementare, anunță Primăria municipiului apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
VIDEO | Incendii masive în Grecia pentru a doua zi consecutiv. Mii de localnici și turiști evacuați # Ziua
Pompierii din Grecia continuă miercuri lupta cu mai multe incendii de vegetație care amenință localități din apropierea orașului Patras și din insulele turistice Chios și Zakynthos, după ce flăcările au mistuit case, ferme și fabrici, provocând evacuarea a mii de rezidenți și turiști, relatează Reuters. De marți, zeci de persoane au ajuns la spital cu […] Articolul VIDEO | Incendii masive în Grecia pentru a doua zi consecutiv. Mii de localnici și turiști evacuați apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Doi dintre cei trei frați răniți în teribilul accident din raionul Cahul urmează să fie transferați la Chișinău # Ziua
Doi dintre cei trei frați răniți în accidentul de marți, 12 august, din raionul Cahul, se află în stare gravă, dar stabilă. Micuții, de 5 și 10 ani, sunt internați la Terapie intensivă în Spitalul raional Cahul și urmează să fie transferați astăzi, 13 august, la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, scrie IPN. Cel […] Articolul Doi dintre cei trei frați răniți în teribilul accident din raionul Cahul urmează să fie transferați la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Extrădarea efectivă a lui Plahotniuc ar putea demara la începutul săptămânii viitoare, susțin avocații acestuia # Ziua
Ministerul Justiției din Grecia ar putea lua decizia definitivă de extrădare a lui Vlad Plahotniuc la începutul săptămânii viitoare, iar încă peste o săptămână, la sfârșitul lunii august, acesta ar putea ajunge la Chișinău. Declarația a fost făcută de către avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, într-un interviu pentru TV8. „Instanța doar formal a admis […] Articolul Extrădarea efectivă a lui Plahotniuc ar putea demara la începutul săptămânii viitoare, susțin avocații acestuia apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
PAS îi îndeamnă pe moldoveni să le doneze bani pentru campania electorală: Suntem într-o luptă inegală! # Ziua
Partidul Acțiune și Solidaritate îi cheamă pe cetățenii moldoveni să doneze pentru campania electorală și a deschis un cont în acest sens. Partidul de la putere susține că are nevoie de ajutorul cetățenilor pentru a „face o campanie bună” și pentru a-și „învinge corect” oponenții. „Avem nevoie de ajutorul vostru pentru a face o […] Articolul PAS îi îndeamnă pe moldoveni să le doneze bani pentru campania electorală: Suntem într-o luptă inegală! apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Astăzi este ultima zi în care mai pot fi înregistrate blocuri electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dosarele din partea partidelor care vor să participe la scrutin în cadrul unui bloc pot fi depuse până la ora 17.00. CEC reamintește că blocul electoral se constituie în baza unui acord între două sau mai multe partide politice […] Articolul CEC anunță că azi e ultima zi de înregistrare a blocurilor electorale apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
SCURT PE DOI | Tăcerea complice a presei „independente”, după ce un carusel cu copii s-a prăbușit, la „bairamul electoral” al PAS de la Costești # Ziua
Ca atare, ceea ce s-a întâmplat la Costești, unde un carusel s-a prăbușit, rănind mai mulți copii, este extrem de grav. În mod normal, cazul ar fi trebuit să bubuie în presa noastră și nimeni să nu fie cruțat, de la autoritățile locale, până la cele centrale. Dar el aproape că a fost trecut cu […] Articolul SCURT PE DOI | Tăcerea complice a presei „independente”, după ce un carusel cu copii s-a prăbușit, la „bairamul electoral” al PAS de la Costești apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
AUDIO | Plahotniuc, primul mesaj după ce Grecia i-a admis cererea de extrădare: Să vedem dacă guvernarea de la Chișinău dorește sincer extrădarea mea, ori va face tot posibilul să o amâne # Ziua
Vlad Plahotniuc a publicat pe conturile sale de pe rețelele de socializare un nou mesaj, de această dată audio, în care anunță că avocații săi „depun toate eforturile ca să urgenteze extrădarea în Republica Moldova” și că după ședința instanței judecătorești din Atena de astăzi, care a admis extrădarea, „mingea este deja pe terenul autorităților […] Articolul AUDIO | Plahotniuc, primul mesaj după ce Grecia i-a admis cererea de extrădare: Să vedem dacă guvernarea de la Chișinău dorește sincer extrădarea mea, ori va face tot posibilul să o amâne apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Andrei Năstase cere convocarea urgentă a Consiliului Suprem de Securitate: „Criminalitatea a atins cote îngrijorătoare” # Ziua
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase, solicită președintei Republicii Moldova convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate (CSS), acuzând autoritățile că ignoră creșterea alarmantă a criminalității în țară. Într-un live pe rețelele sociale, Năstase a afirmat că probleme precum contrabanda, traficul de droguri cu implicarea minorilor și accidentele rutiere soldate […] Articolul Andrei Năstase cere convocarea urgentă a Consiliului Suprem de Securitate: „Criminalitatea a atins cote îngrijorătoare” apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Câștigătorul concursului pentru șefia Procuraturii Generale, anunțat în 19 august. Cei doi candidați vor susține proba finală, cea a interviului # Ziua
Cei doi pretendenți pentru șefia Procuraturii Generale, actualul interimar al instituției, Alexandru Machidon, și șeful PCCOCS, Victor Furtună, vor susține în 19 august proba finală a concursului, cea a interviului. Despre acest lucru a anunțat azi președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, în urma examinării dosarelor celor doi candidați la ședința de azi a […] Articolul Câștigătorul concursului pentru șefia Procuraturii Generale, anunțat în 19 august. Cei doi candidați vor susține proba finală, cea a interviului apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Curtea de Apel de la Atena, Grecia, a admis extrădarea lui Vlad Plahotniuc în R. Moldova. Decizia a fost pronunțată cu puțin timp în urmă. Ședința are loc la trei săptămâni de cânt procurorii moldoveni au anunțat că au expediat solicitarea de extrădare. Totuși, autoritățile de la Chișinău au precizat, săptămâna trecută, că ședința de azi nu […] Articolul Curtea de Apel din Grecia a admis extrădarea lui Vlad Plahotniuc în R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Compania care deține caruselul prăbușit la Costești dă vina pe copii și ia apărarea Primăriei localității, condusă de un reprezentant al PAS # Ziua
Compania care deține caruselul pe lanțuri, care s-a prăbușit duminică la Costești, în cadrul unui festival, dă vina pe copiii care au urcat în carusel, pe care îi acuză că „nu au respectat instrucțiunile de siguranță”. Concluziile se regăsesc într-un comunicat public al companiei „Amelia Kids SRL”. „Din investigațiile preliminare, incidentul a fost cauzat de nerespectarea […] Articolul Compania care deține caruselul prăbușit la Costești dă vina pe copii și ia apărarea Primăriei localității, condusă de un reprezentant al PAS apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va ajunge astăzi la Berlin pentru a participa, alături de cancelarul german Friedrich Mertz, la o videoconferință cu liderii europeni, președintele SUA Donald Trump și vicepreședintele JD Vance, informează BILD. Întâlnirea este programată la ora 15:00. La discuții au fost invitați liderii Regatului Unit, Franței, Italiei, Poloniei și Finlandei, președintele Comisiei […] Articolul Zelenski va participa la o videoconferință cu liderii UE, Trump și Rutte din Germania apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
VIDEO | Fadei Nagacevschi a părăsit PDCM și Blocul Alternativa. Motivul ar fi criteriul după care a fost elaborată lista electorală # Ziua
Fostul ministru al Justiției și vicepreședinte al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, membru al Blocului Alternativa, a părăsit formațiunea. Informația a fost confirmată de liderul PDCM, Ion Chicu, în platoul emisiunii Gonța Show. Potrivit lui, disensiunile au apărut din cauza modului în care a fost elaborată lista electorală a Blocului Alternativa. „Am insistat ca […] Articolul VIDEO | Fadei Nagacevschi a părăsit PDCM și Blocul Alternativa. Motivul ar fi criteriul după care a fost elaborată lista electorală apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
La parlamentare, în Rusia vor putea vota cel mult 10 mii de cetățeni. Ca la prezidențiale, autoritățile vor să deschidă două secții, ambele la Moscova # Ziua
Autoritățile se pregătesc și pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie să deschidă doar două secții de votare în Rusia, ambele la Moscova, așa cum a fost și la scrutinul prezidențial din octombrie 2024. Tot câte două birouri urmează să fie deschise și în Ucraina și Israel. Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, susține că decizia […] Articolul La parlamentare, în Rusia vor putea vota cel mult 10 mii de cetățeni. Ca la prezidențiale, autoritățile vor să deschidă două secții, ambele la Moscova apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
SUA pune la îndoială corectitudinea anulării alegerilor prezidențiale din România: „A fost o activitate electorală organică a unui partid românesc” # Ziua
Departamentul de Stat al SUA se arată sceptic în ceea ce privește motivele invocate de Curtea Constituțională a României, care au dus la anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. În raportul său anual privind respectarea drepturilor omului, diplomația americană susține că observatorii independenți nu confirmă așa-numita intereferență rusească și constată că în acest caz a […] Articolul SUA pune la îndoială corectitudinea anulării alegerilor prezidențiale din România: „A fost o activitate electorală organică a unui partid românesc” apare prima dată în ZIUA.md.
