Consiliul raional Ungheni se convoacă în ședință ordinară la 19 august 2025
NewsUngheni, 13 august 2025 00:30
Consiliul raional Ungheni se convoacă în ședință ordinară la 19 august 2025
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum o oră
00:30
Acum 2 ore
00:10
Prețul la motorină continuă să scadă și la 13 august 2025
00:00
Cursul valutar oficial la 13 august 2025
12 august 2025
23:40
Construcția LEA Vulcănești – Chișinău înregistrează un avans semnificativ
Acum 4 ore
22:10
Ministra Finanțelor în vizită de lucru la Ungheni
21:40
Parlamentul se convoacă la 17 august 2025 într-o sesiune extraordinară
21:20
Continuă procesul de reconectare a Republicii Moldova la rețeaua feroviară internațională # NewsUngheni
Continuă procesul de reconectare a Republicii Moldova la rețeaua feroviară internațională
Acum 6 ore
19:20
Coliziune frontală dintre un Gelandewagen și un Volkswagen pe traseul M3. Doi tineri au decedat și cei 3 copii ai lor au fost grav răniți # NewsUngheni
Coliziune frontală dintre un Gelandewagen și un Volkswagen pe traseul M3. Doi tineri au decedat și cei 3 copii ai lor au fost grav răniți
Acum 8 ore
19:00
O nouă tentativă eșuată de scoatere din țară a valutei nedeclarate
17:50
Str. Grigore Adam din Dănuțeni – a treia stradă asfaltată cu forțele proprii în Ungheni # NewsUngheni
Str. Grigore Adam din Dănuțeni – a treia stradă asfaltată cu forțele proprii în mun. Ungheni
Acum 12 ore
13:50
Președintele raionului Călărași a fost decorat cu Ordinul Mitropolit Gurie Grosu
13:40
Tragedie în satul Sadova din Călărași. Un bărbat a fost găsit fără suflare într-o casă făcută scrum # NewsUngheni
Tragedie în satul Sadova din Călărași. Un bărbat a fost găsit fără suflare într-o casă făcută scrum
Acum 24 ore
11:00
[FOTO] A avut loc recepția finală a drumului de ocolire al satului Pojarna și al st. Bahmut # NewsUngheni
[FOTO] A avut loc recepția finală a drumului de ocolire al satului Pojarna și al st. Bahmut
10:40
Contingentul KFOR-23 al Armatei Naționale execută instruiri în domeniul evacuarea cu elicopterul și controlul mulțimii # NewsUngheni
Contingentul KFOR-23 al Armatei Naționale execută instruiri în domeniul evacuarea cu elicopterul și controlul mulțimii
10:10
Un tânăr din Fălești trimis pe banca acuzațiilor după ce și-a omorât bunica cu un ciocan # NewsUngheni
Un tânăr din Fălești trimis pe banca acuzațiilor după ce și-a omorât bunica cu un ciocan
10:00
Situația la Frontieră: peste 83.5 mii de traversări în ultimele 24 de ore
01:20
Podul Eiffel din Ungheni ar putea redeveni și pietonal
Ieri
23:30
Cursul valutar oficial la 12 august 2025
23:20
REINTEGRARE prin turism. Cca 50 ghizi au beneficat de un tur pe ambele maluri ale Nistrului # NewsUngheni
REINTEGRARE prin turism. Cca 50 ghizi au beneficat de un tur pe ambele maluri ale Nistrului
20:50
Peste 48 de ore de intervenție continuă în Grecia – pompierii moldoveni luptă zi și noapte cu incendiile forestiere # NewsUngheni
Peste 48 de ore de intervenție continuă în Grecia – pompierii moldoveni luptă zi și noapte cu incendiile forestiere
17:50
Ministerul Culturii a lansat la UNGHENI apelul II al Programului Național „Acces la cultură” # NewsUngheni
Ministerul Culturii a lansat la UNGHENI apelul II al Programului Național „Acces la cultură"
17:30
Ministra Finanțelor va întreprinde o vizită de lucru la Ungheni
17:20
Oficialii de pe ambele maluri ale Prutului au efectuat o nouă vizită de monitorizare pe șantierul podurilor peste Prut de la Ungheni # NewsUngheni
Oficialii de pe ambele maluri ale Prutului au efectuat o nouă vizită de monitorizare pe șantierul podurilor peste Prut de la Ungheni
15:50
Peste 1 mln MDL încasat suplimentar la bugetul de stat urmare a efectuării controlului vamal # NewsUngheni
Peste 1 mln MDL încasat suplimentar la bugetul de stat urmare a efectuării controlului vamal
15:30
Droguri în valoare de peste 2.5 mln MDL aduse prin contrabandă din Spania în R. Moldova # NewsUngheni
Droguri în valoare de peste 2.5 mln MDL aduse prin contrabandă din Spania în R. Moldova
15:00
O bombă de aruncător a fost descoperită în satul Talmaza din raionul Ștefan Vodă
14:40
Peste 48 de ore de intervenție continuă în Grecia – pompierii moldoveni luptă zi și noapte cu incendiile forestiere # NewsUngheni
Peste 48 de ore de intervenție continuă în Grecia – pompierii moldoveni luptă zi și noapte cu incendiile forestiere
14:20
În municipiul Ungheni a fost dat în exploatare noul sediu al SRL „Ungheni-Gaz"
12:10
MAE condamnă ingerințele Kremlinului și atacurile de dezinformare la adresa diasporei moldovenești # NewsUngheni
MAE condamnă ingerințele Kremlinului și atacurile de dezinformare la adresa diasporei moldovenești
12:00
A 3-a săptămână din august 2025 începe cu ieftinirea prețului la motorină
11:50
A 3-a săptămână din august 2025 începe cu ieftinirea prețului la benzină
11:40
Numărul mijloacelor de transport înregistrate la 1 august 2025 la Ungheni, Nisporeni, Călărași și Fălești # NewsUngheni
Conform informațiilor prezentate de către Agenția Servicii Publice, numărul mijloacelor de transport înregistrate până la 1 august 2025 în Republica Moldova a ajuns la 1 349 [...]
10:50
Luptătorul Artiom Livadari a cucerit medalia de aur la Jocurile Mondiale 2025 din Chengdu # NewsUngheni
Luptătorul Artiom Livadari a cucerit medalia de aur la Jocurile Mondiale 2025 din Chengdu
10:30
Serviciul Vamal raportează încasări de 791.16 mln MDL în perioada 4 - 10 august 2025
10:00
[VIDEO] Dobre doșli v Taraclia! Prezentarea despre potențialul turistic al comunității bulgare din R. Moldova # NewsUngheni
[VIDEO] Bine ați venit în Taraclia! Prezentarea despre potențialul turistic al comunității bulgare din R. Moldova
09:20
Bilanț săptămânal al IGPF: 23 de acte falsificate depistate de Polițiștii de Frontieră # NewsUngheni
Bilanț săptămânal al IGPF: 23 de acte falsificate depistate de Polițiștii de Frontieră
09:10
Rezultatul investigațiilor apei potabile livrate unghenenilor în iulie 2025
08:50
Situația la Frontieră: peste 98.4 mii de traversări în ultimele 24 de ore
Mai mult de 2 zile în urmă
00:40
Lunetiștii din R. Moldova, România și Polonia și-au testat puterile în cadrul competiției „Cupa Lunetiștilor” # NewsUngheni
Lunetiștiii din R. Moldova, România și Polonia și-au testat puterile în cadrul competiției „Cupa Lunetiștilor"
00:10
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 11 august 2025, comunicate de către Banca Națională a Moldovei:
00:00
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 11 – 15 august 2025 # NewsUngheni
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 11 - 15 august 2025
10 august 2025
23:50
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 11 – 15 august 2025 # NewsUngheni
Adresele din municipiul și raionul Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 11 - 15 august 2025
7 august 2025
16:00
ZIT UNGHENI 2k25 – ediția raională în care tinerețea nu stă pe loc
15:40
La Muzeul de Istorie și Etnografie Călărași va fi lansată expoziția: „Biserici de lemn – sfinte lăcașe a neamului” # NewsUngheni
La Muzeul de Istorie și Etnografie Călărași va fi lansată expoziția: „Biserici de lemn – sfinte lăcașe a neamului"
14:40
Circa 60 de mii de permise de conducere și peste 41.2 mii de autoturisme din reg. transnistreană dețin numere de înmatriculare MD # NewsUngheni
Circa 60 de mii de permise de conducere și peste 41.2 mii de autoturisme din reg. transnistreană dețin numere de înmatriculare MD
13:50
Wizz Air lansează prima cursă directă dintre Chișinău și Sofia
13:30
Prețul carburanților la 8 august 2025
13:10
ZIT UNGHENI 2025 – un eveniment organizat de tineri și pentru tineri
12:00
Serviciul Vamal a direcționat 22.5 mlrd MDL la buget în primele șapte luni ale anului curent # NewsUngheni
Serviciul Vamal a direcționat 22.5 mlrd MDL la buget în primele șapte luni ale anului curent
11:50
Mai multă energie verde în Republica Moldova
