Primar din Florești, reținut pentru un omor comis acum 7 ani și mușamalizat cu ajutorul unui medic legist
Subiectul Zilei, 14 august 2025 11:30
Rudele victimei abia acum s-au adresat instituțiilor de drept și au comunicat mai multe detalii, urmând reținerea a patru persoane. Cazul a avut loc acum 7 ani, într-o localitate din raionul Florești. Oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat era exploatat prin muncă la o fermă care aparținea edilului, în respectiva funcție și la
Acum 15 minute
11:30
Acum 2 ore
10:00
Victor Boicu, primarul satului Frumușica din raionul Florești, a fost reținut de poliție după ce ar fi reușit să evite legea timp de șapte ani. Acesta este acuzat că a comis o crimă gravă în propria localitate în anul 2018, faptă care abia acum a ieșit la iveală. Alături de primar, polițiștii au reținut și
Acum 24 ore
17:50
Primarul General al Chișinăului și președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a susținut astăzi o conferință de presă alături de avocatul Irina Șerban și avocatul din cadrul Societății Civile de Avocați „Dragne și Asociații", Ion Dragne, pe tema interdicției de intrare în România care i-a fost impusă. Potrivit lui Ion Ceban, măsura are un caracter
17:40
Ion Sturza: Interdicția lui Ceban, rezultat al unei înțelegeri între Nicușor Dan și Maia Sandu # Subiectul Zilei
Ion Sturza despre interdicția lui Ion Ceban în România unde de fapt recunoaște că ar fi o înțelegere dintre Nicușor Dan și Maia Sandu."Era și de așteptat după alegerile din România.Noua conducere este recunoscătoare Maiei Sandu."
17:40
Avocatul român Ion Dragne, care îl apără pe primarul Capitalei, Ion Ceban, consideră interdicția de intrare în România o formă de „exces de putere". Potrivit lui Dragne, măsura este disproporționată și nu se bazează pe motive cunoscute, ceea ce reprezintă o depășire a competențelor autorităților. Pentru a contesta decizia, avocatul a demarat o procedură prealabilă
17:40
Irina Șerban: Decizia de interdicție împotriva lui Ion Ceban este „ambiguă și fără precedent” # Subiectul Zilei
Avocata Irina Șerban a declarat că interdicția impusă primarului Capitalei, Ion Ceban, de a intra în România reprezintă o „încălcare gravă a drepturilor omului". Potrivit avocatei, de o lună și jumătate nu se cunosc nici autoritatea care a emis decizia, nici temeiurile legale sau motivația acesteia, o situație pe care a catalogat-o drept „ambiguă și
16:10
O companie aeriană lansează zboruri directe de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" Chișinău spre orașul Wroclaw din Polonia. Astfel, noua conexiune este operată începând de astăzi, de două ori pe săptămână, în fiecare zi de miercuri și duminică, oferind pasagerilor mai multe opțiuni de călătorie și noi oportunități de explorare, transmite subiectulzilei.md cu referire la moldpres.md. Totodată, compania
15:00
Arhitectul din cadrul primăriei Comrat a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii Cahul, într-un dosar pornit pe fapte de trafic de influență și corupere pasivă. Acesta ar fi pretins și primit bani pentru eliberarea unei autorizații de construire. Potrivit denunțătorului, arhitectul ar fi cerut bani pentru facilitarea înregistrării unui teren atribuit
15:00
Echipa Partidului Nostru a verificat stadiul lucrărilor la unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți # Subiectul Zilei
Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți – construcția străzii Dovator – a ajuns la etapa principală de implementare. Proiectul, cu o lungime de aproape doi kilometri, va fluidiza traficul și va deschide oportunități pentru dezvoltarea întregului cartier, inclusiv zona Canalului de Canotaj, centrul orașului și „BAM". Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov,
15:00
Avocatul lui Ion Ceban: „Interdicția de intrare în România este un exces de putere” # Subiectul Zilei
Avocatul Ion Dragne, din cadrul Societății Civile de Avocați „Dragne și Asociații", care îl reprezintă pe Primarul General, Ion Ceban, a anunțat demersurile juridice inițiate împotriva interdicției de intrare a liderului MAN în România. „Potrivit Legii contenciosului administrativ, am declanșat o procedură prealabilă – Reclamația Administrativă Prealabilă – prin care am solicitat autorității emitente să
12:40
Chicu: Atacurile asupra lui Ceban nu vor afecta scorul electoral al Blocului ALTERNATIVA # Subiectul Zilei
Ion Chicu, lider al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) și unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a comentat în cadrul emisiunii „Gonța Show" sancțiunile impuse de România primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban – cap de listă al blocului. Chicu susține că măsura nu are fundament real și este parte a unui scenariu politic orchestrat de
12:30
O crimă șocantă a zguduit sudul Republicii Moldova. Un adolescent de 15 ani, dat dispărut săptămâna trecută, a fost găsit mort într-un râu. Potrivit Poliției, băiatul ar fi fost ucis cu o cruzime deosebită. Un tânăr de 17 ani, originar din aceeași localitate, a fost reținut și plasat în arest preventiv, fiind suspectat de comiterea
Ieri
10:00
Compania australiană Strickland Metals a identificat un vast zăcămînt de aur în proiectul „Rogozna", situat în sudul Serbiei, care ar putea schimba semnificativ peisajul exploatărilor minerale din zonă. În prezent, opt platforme de foraj lucrează continuu în proiectul „Rogozna". Prima sondă în noul zăcămînt „Kotlovi" a ajuns la o mineralizare neîntreruptă de 277,3 metri, cu
09:40
Pentru astăzi, 13 august 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard – prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,17 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,79 lei. Astfel, prețurile respective ar însemna o ieftinire cu
09:10
Autoritățile din Taiwan iau toate măsurile posibile pe 12 august pentru evacuarea a sute de locuitori de pe coasta de sud-est a insulei, orientată spre Oceanul Pacific, în așteptarea taifunului „Podul" . În același timp, zonele învecinate încă nu și-au revenit după inundațiile și vîntul puternice provocate de taifunurile anterioare. În districtul estic Hualien, aproximativ
02:10
Patru vehicole electorale au șanse reale de a trece pragul viitorului Parlament al Republicii Moldova: Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, Blocul Electoral Patriotic (Dodon, Voronin, Vlah, Tarlev), Blocul Electoral Alternativa (Ceban, Stoianoglo, Chicu, Tkaciuc) și Partidul Nostru (al lui Renato Usatâi). Majoritatea cercetărilor de opinie confirmă afirmația de mai sus. Blocul Electoral Patriotic,
12 august 2025
17:10
Peste 10 mii de oameni au ieșit la un miting împotriva represiunilor politice ale PAS # Subiectul Zilei
În fața instituției penitenciare nr. 13, peste 10 mii de cetățeni au participat la un protest pașnic, cerând eliberarea Bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, Svetlanei Popan, soților Irinei și Ilia Volciuc. La acțiune s-au alăturat locuitori din întreaga țară, în ciuda filtrelor de poliție și a tentativelor forțelor de ordine de a reține protestatarii pe drum.
15:00
Blocul ALTERNATIVA prezintă planul de guvernanță digitală și incluzivă până în 2030 # Subiectul Zilei
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, Planul de digitalizare și dezvoltare a economiei Moldovei până în 2030. Proiectul presupune obiective clare pentru digitalizarea completă a serviciilor publice, modernizarea infrastructurii și susținerea mediului de afaceri inovativ. Primarul Capitalei și unul dintre lideri ai Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, a precizat
14:00
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 13 august. Astfel, litrul de benzină se va menține a treia zi la rând la prețul de 23,17 lei. Motorina se va ieftini cu șase bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 19,79 lei/litru.
14:00
Codul rutier se schimbă în Grecia. Amenzile cresc până la 8.000 de euro. Măsurile, valabile și pentru turiști # Subiectul Zilei
Începând din septembrie, Grecia va aplica sancțiuni mult mai dure pentru șoferi, în încercarea de a reduce numărul ridicat de accidente mortale pe șosele. Țara ocupă locul șapte în Europa la rata mortalității rutiere, iar autoritățile spun că schimbările sunt esențiale, transmite Antena3. Noile reguli prevăd o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pentru
12:20
Renato Usatîi: Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate # Subiectul Zilei
Partidul Nostru va înainta în Parlament un proiect de lege privind introducerea unui meniu unic de alimentație în toate școlile din Republica Moldova. Inițiativa vizează asigurarea aceleiași calități a mâncării pentru toți elevii, indiferent de localitate. Anunțul a fost făcut de președintele formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. „Dacă într-o zi din săptămână, de exemplu joi,
11:50
Doi bărbați, condamnați pentru trafic de influență în procesul de redobândire a cetățeniei române # Subiectul Zilei
La data de 11 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovați doi bărbați pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, comis în mai multe episoade. Unul dintre inculpați a fost implicat în șase episoade, iar celălalt în zece. Instanța a stabilit pedepse privative de libertate pentru ambii, prin cumul parțial al pedepselor. Unul dintre
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Un bărbat de 52 de ani și-a pierdut viața, ieri, după ce a căzut de la înălțime pe șoseaua Hâncești din municipiul Chișinău. Victima ar fi căzut de la etajul nouă al unui bloc aflat în construcție, în timp ce efectua lucrări pe șantier. Ofițerul de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina
10:30
Descoperire șocantă în această dimineață, în jurul orei 07:30, pe strada Feredeului 4 din Chișinău, sub un pod, în apropierea căii ferate. Un bărbat a fost găsit fără suflare, prezentând o plagă provocată de o armă de foc în regiunea capului. Potrivit surselor Pulsmedia.md, victima a fost identificată ca fiind judecătorul Mihai Diaconu, care a activat
10:10
O persoană și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit noaptea trecută în satul Sadova, raionul Călărași. Flăcările au cuprins acoperișul unei case de locuit, pe o suprafață de aproximativ 5%, un șopron cu bunuri vechi din gospodărie, dar și o casă bătrânească, care a ars în totalitate. În interiorul acesteia din urmă, pompierii au găsit cadavrul
11 august 2025
17:50
Victoria Furtună, despre integrarea în UE: Moldova ar trebui să devină partener cu România, nu parte componentă # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Politic „Moldova Mare", Victoria Furtună, a lansat critici la adresa unioniștilor, acuzându-i că minimalizează identitatea moldovenească și susțin renunțarea la Găgăuzia și Transnistria pentru o integrare mai rapidă în Uniunea Europeană. Aceasta a făcut declarațiile în cadrul unei conferințe, subliniind că Moldova trebuie să rămână un stat independent și suveran, chiar și ca
17:30
Renato Usatîi: După incidentul cu Igor Grosu la Geneva, Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui Parlamentului, primului-ministru, președintelui țării, deputaților și miniștrilor! # Subiectul Zilei
Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui țării, deputaților, miniștrilor și altor demnitari. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. "Elaborăm un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie pentru demnitari. Ne-am convins de necesitatea unui asemenea proiect, în special, după
17:30
Noi cazuri de rujeolă, tuberculoză și Covid-19 în Chișinău – autoritățile îndeamnă la vaccinare # Subiectul Zilei
Săptămâna trecută, în Capitală s-au înregistrat noi cazuri de îmbolnăvire cu rujeolă, tuberculoză și Covid-19. Despre aceste cazuri a relatat șeful Direcției Generale de Asistență Medicală și Socială, Vladimir Bolocan, în cadrul ședinței de astăzi, 11 august, a serviciilor Primăriei Chișinău, transmite subiectulzilei.md cu referire la deschide.md. „Situația rămâne alarmantă cu privire la rujeolă. Săptămâna trecută s-
16:00
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 11 august, lista celor 103 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Toate documentele necesare au fost depuse la Comisia Electorală Centrală (CEC). Unul dintre liderii Blocului, Ion Ceban, a subliniat că echipa ALTERNATIVA reunește manageri cu experiență, profesioniști din guvernele anterioare, foști parlamentari, dar și tineri politicieni […] Articolul Blocul ALTERNATIVA și-a prezentat echipa pentru Parlament apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Un accident s-a produs în seara zilei de 10 august, în localitatea Costești, raionul Ialoveni, unde un carusel pe lanțuri destinat copiilor s-a prăbușit din cauza supraîncărcării. Ca rezultat, cinci copii au fost transportați la spital pentru tratament. Potrivit datelor preliminare, piesele caruselului s-au defectat din cauza depășirii greutății maxime admise, ceea ce a dus […] Articolul Cinci copii internați după ce un carusel s-a prăbușit în raionul Ialoveni apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Primăria municipiului Chișinău informează că, în perioada 13–16 august, traficul rutier va fi suspendat pe anumite tronsoane ale șoselei Hîncești, pentru lucrări de reparație a asfaltului: Conducătorii auto sunt rugați să respecte indicatoarele rutiere temporare, să adapteze viteza și să manifeste prudență sporită în zona lucrărilor. Articolul Atenție, șoferi: trafic restricționat noaptea pe șoseaua Hîncești apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Un moldovean a murit în Franța, la doar o lună după ce a fost diagnosticat cu cancer. Familia cere ajutor pentru repatriere # Subiectul Zilei
Alexandru Tacu a decedat în noaptea de 6 spre 7 august. Tânărul, care muncea în construcții în Franța a fost internat în spitalul Saint-Joseph din Paris, în urmă cu circa o lună, după ce i s-a făcut rău la locul de muncă. Medicii i-au dat un verdict tragic: cancer la plămâni. Bărbatul a lăsat în […] Articolul Un moldovean a murit în Franța, la doar o lună după ce a fost diagnosticat cu cancer. Familia cere ajutor pentru repatriere apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Arest preventiv pentru tânărul învinuit de omorul copilului găsit decedat într-o localitate din sudul țării # Subiectul Zilei
Procuratura Cahul informează despre arestarea preventivă pe un termen de 30 de zile a unui minor de 17 ani, învinuit de omorul cu deosebită cruzime a unui copil în vârstă de 15 ani. Potrivit probelor preliminare, victima a fost găsită în extravilanul satului Andrușul de Sus, raionul Cahul, la 7 august 2025, cu semne multiple […] Articolul Arest preventiv pentru tânărul învinuit de omorul copilului găsit decedat într-o localitate din sudul țării apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
CNA: 53 de percheziții, 8 rețineri și sechestre de 2,2 milioane lei într-o săptămână # Subiectul Zilei
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță sinteza activităților desfășurate în perioada săptămânii precedente. Astfel, ofițerii anticorupție au desfășurat percheziții și au reținut mai multe persoane în cauze penale ce vizează acte de corupție. Într-un caz, CNA și PCCOCS au desfășurat 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unor cauze penale inițiate pe fapte […] Articolul CNA: 53 de percheziții, 8 rețineri și sechestre de 2,2 milioane lei într-o săptămână apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Noi detalii despre copilul găsit mort, la Cahul. Ucis cu sânge rece, în urma unor reglări de conturi din cauza unei fete # Subiectul Zilei
Noi detalii despre cazul copilului care săptămâna curentă, în după-amiaza zilei de joi 7 august, în jurul orei, 16:00 a fost găsit mort pe malul unui iaz din localitatea Andrușul de Sus, din raionul Cahul. Potrivit surselor PulsMedia.MD din teritoriu, minorul a fost ucis cu sânge rece. Este vorba despre adolescentul în vârstă de 15 ani, din […] Articolul Noi detalii despre copilul găsit mort, la Cahul. Ucis cu sânge rece, în urma unor reglări de conturi din cauza unei fete apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:50
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a lovit duminică provincia Balikesir, situată în nord-vestul Turciei. Cel puțin o persoană a murit, iar alte 29 au fost rănite. Cutremurul, cu epicentrul în orașul Sindirgi din provincia Balikesir, a provocat șocuri resimțite până la aproximativ 200 de kilometri spre nord, în Istanbul. O femeie în vârstă a […] Articolul Cutremur în Turcia: Cel puțin un mort și mai multe clădiri prăbușite apare prima dată în Subiectul Zilei.
8 august 2025
18:00
Cele două persoane reținute ieri în urma perchezițiilor desfășurate în mai multe localități din țară au fost plasate astăzi în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, acestea au deja statut de inculpat într-un dosar examinat de Judecătoria Soroca, deschis pentru corupere electorală. Surse media, inclusiv Canal5, au identificat persoanele reținute […] Articolul Corupție electorală: Doi activiști Pobeda, arestați preventiv apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Nina Cereteu, în Washington: Sunt impresionată de interesul partenerilor din SUA pentru orașele noastre și Republica Moldova în general # Subiectul Zilei
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, participă, în perioada 6-17 august, la programul „Lumea Deschisă” („Open World”), organizat de Congresul SUA și Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova. Acest program este un schimb profesional destinat liderilor locali din domeniul civic și politic. Potrivit primarului, prima zi a fost plină de inspirație și descoperiri, în care Dr. […] Articolul Nina Cereteu, în Washington: Sunt impresionată de interesul partenerilor din SUA pentru orașele noastre și Republica Moldova în general apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Un preot din Chișinău a fost reținut și plasat în arest preventiv, fiind suspectat de implicare în trafic de droguri, în urma unei operațiuni comune a Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații și procurorilor din Strășeni. Acesta ar fi colaborat cu doi curieri care distribuiau stupefiante prin aplicația Telegram, pe raza Capitalei și a […] Articolul Preot din Chișinău, reținut pentru trafic de droguri împreună cu doi curieri apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Un tragic accident rutier a avut loc vineri dimineață, 8 august, pe strada Liviu Deleanu din Capitală, soldat cu moartea unui motociclist în vârstă de 33 de ani. Martorii au povestit că un microbuz a ieșit din parcare după ce s-a asigurat, însă motociclistul, care circula cu viteză excesivă și efectua o manevră pe o […] Articolul „Viața are prioritate” – mesajul unui șofer după tragedia mortală din Capitală apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Poliția de Frontieră infirmă zvonurile despre pătrunderea grănicerilor ucraineni pe teritoriul Moldovei # Subiectul Zilei
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) respinge categoric informațiile apărute în mediul online potrivit cărora grănicerii ucraineni ar pătrunde pe teritoriul Republicii Moldova până la 1,5 kilometri pentru a urmări persoanele care evită controlul de frontieră. IGPF califică aceste zvonuri drept „false și tendențioase” și subliniază că activitatea Poliției de Frontieră se desfășoară exclusiv […] Articolul Poliția de Frontieră infirmă zvonurile despre pătrunderea grănicerilor ucraineni pe teritoriul Moldovei apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
VIDEO// Boris Volosatîi clarifică statutul AUR Moldova: „Nu primim ordine, bani sau indicații din afară” # Subiectul Zilei
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, reacționează public la speculațiile vehiculate în spațiul mediatic și pe rețelele sociale privind statutul formațiunii pe care o conduce. „Declar cu toată responsabilitatea că partidul AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană a partidului AUR din România.Partidul AUR din Republica Moldova este […] Articolul VIDEO// Boris Volosatîi clarifică statutul AUR Moldova: „Nu primim ordine, bani sau indicații din afară” apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
În presă au apărut acuzații grave legate de stilul de viață ascuns al unor membri ai elitei ruse, implicați în orgii secrete și petreceri extravagante, similare cu cele din cercurile ultra-bogaților din Dubai. Aceste dezvăluiri vin în contextul în care președintele Vladimir Putin încearcă să reprime excesele membrilor săi apropiați. Surse din Kremlin susțin că […] Articolul Cazul unei tinere scoate la iveală excesele elitei ruse și îl irită pe Putin apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:20
Liderul Blocului ALTERNATIVA acuză guvernarea de incompetență și prezintă soluții pentru economie # Subiectul Zilei
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a lansat un atac dur la adresa actualei guvernări, prezentând al doilea pilon al programului formațiunii: „Economia liberalizată, susținută prin stimulente eficiente”. „Situația catastrofală din economie nu se repară cu vorbe goale și poze pe Facebook. Avem nevoie de măsuri extraordinare, curaj și determinare, nu de improvizații. Simulanții […] Articolul Liderul Blocului ALTERNATIVA acuză guvernarea de incompetență și prezintă soluții pentru economie apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Blocul ALTERNATIVA: Legalizarea bunurilor din Transnistria ar accelera integrarea europeană # Subiectul Zilei
Unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Mark Tcaciuk, afirmă că Guvernul Republicii Moldova ar putea, încă de acum, cu sprijinul Uniunii Europene, al conducerii acesteia și al comunității de experți, să propună locuitorilor din Transnistria un program amplu de recunoaștere și legalizare a proprietăților, apartamente, case, terenuri, în Cadastrul Republicii Moldova, adică în cadrul juridic recunoscut […] Articolul Blocul ALTERNATIVA: Legalizarea bunurilor din Transnistria ar accelera integrarea europeană apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Peste 80.000 de traversări în ultimele 24 de ore: 29 de străini au primit refuz la intrarea în R. Moldova # Subiectul Zilei
În ultimele 24 de ore, peste 80.000 de persoane au trecut frontiera Republicii Moldova, potrivit datelor Poliției de Frontieră. Cele mai intens circulate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 23.754 traversări, Leușeni – 11.113, Sculeni – 8.175, Cahul – 6.376 și Palanca – 5.471. Pe direcția intrării în țară, 29 de cetățeni […] Articolul Peste 80.000 de traversări în ultimele 24 de ore: 29 de străini au primit refuz la intrarea în R. Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
Peste 750 de locuitori din Valea Perjei vor beneficia de canalizare modernă, finanțată cu peste 6 milioane lei # Subiectul Zilei
În satul Valea Perjei, raionul Cimișlia, peste 750 de locuitori vor avea acces la un sistem modern de canalizare, ca urmare a demarării proiectului de finalizare a infrastructurii de evacuare și epurare a apelor uzate. Pe 1 august 2025, a avut loc o ședință de lucru între Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, autoritățile locale […] Articolul Peste 750 de locuitori din Valea Perjei vor beneficia de canalizare modernă, finanțată cu peste 6 milioane lei apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Transportatorii protestează din nou la Chișinău: Cer retragerea e-GPS și recalcularea tarifelor # Subiectul Zilei
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) anunță organizarea unui nou protest al transportatorilor, programat pentru 14 august, în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) din Chișinău, pe strada Piața Gării. Manifestanții vor relua cele trei revendicări principale adresate Guvernului și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Printre solicitări se numără aprobarea și […] Articolul Transportatorii protestează din nou la Chișinău: Cer retragerea e-GPS și recalcularea tarifelor apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Investiții majore pentru sănătate: Secția ATI și tomograful performant schimbă fața Spitalului „Gheorghe Paladi” # Subiectul Zilei
Spitalul municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău se află în plin proces de modernizare, beneficiind în ultimii trei ani de investiții substanțiale de peste 32 de milioane de lei, susținute de Guvernul PAS. Aceste fonduri au fost alocate pentru îmbunătățirea infrastructurii și dotarea cu echipamente medicale performante, menite să ofere pacienților condiții moderne și sigure de […] Articolul Investiții majore pentru sănătate: Secția ATI și tomograful performant schimbă fața Spitalului „Gheorghe Paladi” apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Zece persoane și-au pierdut viața după ce au consumat alcool contrafăcut vândut într-o piață din stațiunea Soci, situată în sudul Rusiei. Autoritățile au reținut două femei, în vârstă de 30 și respectiv 71 de ani, suspectate că au comercializat băutura periculoasă. Suspectele ofereau spre vânzare un lichior georgian de casă, cunoscut sub numele de chacha, […] Articolul Tragedie în Soci: Zece oameni au murit după ce au consumat alcool contrafăcut apare prima dată în Subiectul Zilei.
