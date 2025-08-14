Primar din Florești, reținut pentru un omor comis acum 7 ani și mușamalizat cu ajutorul unui medic legist

11:30

Un bărbat de 52 de ani și-a pierdut viața, ieri, după ce a căzut de la înălțime pe șoseaua Hâncești din municipiul Chișinău. Victima ar fi căzut de la etajul nouă al unui bloc aflat în construcție, în timp ce efectua lucrări pe șantier. Ofițerul de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina […] Articolul Tragedie pe un șantier din Chișinău: Un bărbat a căzut de la etajul nouă apare prima dată în Subiectul Zilei.