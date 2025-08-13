EDITORIAL// OPOZIȚIA POATE SĂ-ȘI SECURIZEZE VOTURILE

17:20

O femeie din Franța a dat în judecată compania la care lucrează după ce aceasta i-a plătit salariul timp de 20 de ani, fără să-i dea însă nicio sarcină de făcut. Pentru unii, a primi un salariu timp de două decenii fără a fi nevoit să ridici un deget poate părea un vis devenit realitate. […] Articolul O franțuzoaică a dat în judecată compania care i-a plătit salariul 20 de ani fără să-i dea de lucru apare prima dată în Subiectul Zilei.