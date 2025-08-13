EDITORIAL// OPOZIȚIA POATE SĂ-ȘI SECURIZEZE VOTURILE
Subiectul Zilei, 13 august 2025 02:10
Patru vehicole electorale au șanse reale de a trece pragul viitorului Parlament al Republicii Moldova: Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, Blocul Electoral Patriotic (Dodon, Voronin, Vlah, Tarlev), Blocul Electoral Alternativa (Ceban, Stoianoglo, Chicu, Tkaciuc) și Partidul Nostru (al lui Renato Usatâi). Majoritatea cercetărilor de opinie confirmă afirmația de mai sus. Blocul Electoral Patriotic, […] Articolul EDITORIAL// OPOZIȚIA POATE SĂ-ȘI SECURIZEZE VOTURILE apare prima dată în Subiectul Zilei.
• • •
Acum o oră
02:10
Acum 12 ore
17:10
Peste 10 mii de oameni au ieșit la un miting împotriva represiunilor politice ale PAS # Subiectul Zilei
În fața instituției penitenciare nr. 13, peste 10 mii de cetățeni au participat la un protest pașnic, cerând eliberarea Bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, Svetlanei Popan, soților Irinei și Ilia Volciuc. La acțiune s-au alăturat locuitori din întreaga țară, în ciuda filtrelor de poliție și a tentativelor forțelor de ordine de a reține protestatarii pe drum. […] Articolul Peste 10 mii de oameni au ieșit la un miting împotriva represiunilor politice ale PAS apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Blocul ALTERNATIVA prezintă planul de guvernanță digitală și incluzivă până în 2030 # Subiectul Zilei
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, Planul de digitalizare și dezvoltare a economiei Moldovei până în 2030. Proiectul presupune obiective clare pentru digitalizarea completă a serviciilor publice, modernizarea infrastructurii și susținerea mediului de afaceri inovativ. Primarul Capitalei și unul dintre lideri ai Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, a precizat […] Articolul Blocul ALTERNATIVA prezintă planul de guvernanță digitală și incluzivă până în 2030 apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 13 august. Astfel, litrul de benzină se va menține a treia zi la rând la prețul de 23,17 lei. Motorina se va ieftini cu șase bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 19,79 lei/litru. Articolul Motorina se ieftinește. Cât va costa benzina mâine, 13 august apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Codul rutier se schimbă în Grecia. Amenzile cresc până la 8.000 de euro. Măsurile, valabile și pentru turiști # Subiectul Zilei
Începând din septembrie, Grecia va aplica sancțiuni mult mai dure pentru șoferi, în încercarea de a reduce numărul ridicat de accidente mortale pe șosele. Țara ocupă locul șapte în Europa la rata mortalității rutiere, iar autoritățile spun că schimbările sunt esențiale, transmite Antena3. Noile reguli prevăd o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pentru […] Articolul Codul rutier se schimbă în Grecia. Amenzile cresc până la 8.000 de euro. Măsurile, valabile și pentru turiști apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 24 ore
12:20
Renato Usatîi: Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate # Subiectul Zilei
Partidul Nostru va înainta în Parlament un proiect de lege privind introducerea unui meniu unic de alimentație în toate școlile din Republica Moldova. Inițiativa vizează asigurarea aceleiași calități a mâncării pentru toți elevii, indiferent de localitate. Anunțul a fost făcut de președintele formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. „Dacă într-o zi din săptămână, de exemplu joi, […] Articolul Renato Usatîi: Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:50
Doi bărbați, condamnați pentru trafic de influență în procesul de redobândire a cetățeniei române # Subiectul Zilei
La data de 11 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovați doi bărbați pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, comis în mai multe episoade. Unul dintre inculpați a fost implicat în șase episoade, iar celălalt în zece. Instanța a stabilit pedepse privative de libertate pentru ambii, prin cumul parțial al pedepselor. Unul dintre […] Articolul Doi bărbați, condamnați pentru trafic de influență în procesul de redobândire a cetățeniei române apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Un bărbat de 52 de ani și-a pierdut viața, ieri, după ce a căzut de la înălțime pe șoseaua Hâncești din municipiul Chișinău. Victima ar fi căzut de la etajul nouă al unui bloc aflat în construcție, în timp ce efectua lucrări pe șantier. Ofițerul de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina […] Articolul Tragedie pe un șantier din Chișinău: Un bărbat a căzut de la etajul nouă apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Descoperire șocantă în această dimineață, în jurul orei 07:30, pe strada Feredeului 4 din Chișinău, sub un pod, în apropierea căii ferate. Un bărbat a fost găsit fără suflare, prezentând o plagă provocată de o armă de foc în regiunea capului. Potrivit surselor Pulsmedia.md, victima a fost identificată ca fiind judecătorul Mihai Diaconu, care a activat […] Articolul Judecător găsit împușcat în cap sub un pod din Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
O persoană și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit noaptea trecută în satul Sadova, raionul Călărași. Flăcările au cuprins acoperișul unei case de locuit, pe o suprafață de aproximativ 5%, un șopron cu bunuri vechi din gospodărie, dar și o casă bătrânească, care a ars în totalitate. În interiorul acesteia din urmă, pompierii au găsit cadavrul […] Articolul Incendiu într-o gospodărie din Sadova: O persoană, găsită carbonizată apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ieri
17:50
Victoria Furtună, despre integrarea în UE: Moldova ar trebui să devină partener cu România, nu parte componentă # Subiectul Zilei
Președintele Partidului Politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a lansat critici la adresa unioniștilor, acuzându-i că minimalizează identitatea moldovenească și susțin renunțarea la Găgăuzia și Transnistria pentru o integrare mai rapidă în Uniunea Europeană. Aceasta a făcut declarațiile în cadrul unei conferințe, subliniind că Moldova trebuie să rămână un stat independent și suveran, chiar și ca […] Articolul Victoria Furtună, despre integrarea în UE: Moldova ar trebui să devină partener cu România, nu parte componentă apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Renato Usatîi: După incidentul cu Igor Grosu la Geneva, Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui Parlamentului, primului-ministru, președintelui țării, deputaților și miniștrilor! # Subiectul Zilei
Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui țării, deputaților, miniștrilor și altor demnitari. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. ”Elaborăm un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie pentru demnitari. Ne-am convins de necesitatea unui asemenea proiect, în special, după […] Articolul Renato Usatîi: După incidentul cu Igor Grosu la Geneva, Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui Parlamentului, primului-ministru, președintelui țării, deputaților și miniștrilor! apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Noi cazuri de rujeolă, tuberculoză și Covid-19 în Chișinău – autoritățile îndeamnă la vaccinare # Subiectul Zilei
Săptămâna trecută, în Capitală s-au înregistrat noi cazuri de îmbolnăvire cu rujeolă, tuberculoză și Covid-19. Despre aceste cazuri a relatat șeful Direcției Generale de Asistență Medicală și Socială, Vladimir Bolocan, în cadrul ședinței de astăzi, 11 august, a serviciilor Primăriei Chișinău, transmite subiectulzilei.md cu referire la deschide.md. „Situația rămâne alarmantă cu privire la rujeolă. Săptămâna trecută s-au repetat […] Articolul Noi cazuri de rujeolă, tuberculoză și Covid-19 în Chișinău – autoritățile îndeamnă la vaccinare apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 11 august, lista celor 103 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Toate documentele necesare au fost depuse la Comisia Electorală Centrală (CEC). Unul dintre liderii Blocului, Ion Ceban, a subliniat că echipa ALTERNATIVA reunește manageri cu experiență, profesioniști din guvernele anterioare, foști parlamentari, dar și tineri politicieni […] Articolul Blocul ALTERNATIVA și-a prezentat echipa pentru Parlament apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Un accident s-a produs în seara zilei de 10 august, în localitatea Costești, raionul Ialoveni, unde un carusel pe lanțuri destinat copiilor s-a prăbușit din cauza supraîncărcării. Ca rezultat, cinci copii au fost transportați la spital pentru tratament. Potrivit datelor preliminare, piesele caruselului s-au defectat din cauza depășirii greutății maxime admise, ceea ce a dus […] Articolul Cinci copii internați după ce un carusel s-a prăbușit în raionul Ialoveni apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Primăria municipiului Chișinău informează că, în perioada 13–16 august, traficul rutier va fi suspendat pe anumite tronsoane ale șoselei Hîncești, pentru lucrări de reparație a asfaltului: Conducătorii auto sunt rugați să respecte indicatoarele rutiere temporare, să adapteze viteza și să manifeste prudență sporită în zona lucrărilor. Articolul Atenție, șoferi: trafic restricționat noaptea pe șoseaua Hîncești apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Un moldovean a murit în Franța, la doar o lună după ce a fost diagnosticat cu cancer. Familia cere ajutor pentru repatriere # Subiectul Zilei
Alexandru Tacu a decedat în noaptea de 6 spre 7 august. Tânărul, care muncea în construcții în Franța a fost internat în spitalul Saint-Joseph din Paris, în urmă cu circa o lună, după ce i s-a făcut rău la locul de muncă. Medicii i-au dat un verdict tragic: cancer la plămâni. Bărbatul a lăsat în […] Articolul Un moldovean a murit în Franța, la doar o lună după ce a fost diagnosticat cu cancer. Familia cere ajutor pentru repatriere apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Arest preventiv pentru tânărul învinuit de omorul copilului găsit decedat într-o localitate din sudul țării # Subiectul Zilei
Procuratura Cahul informează despre arestarea preventivă pe un termen de 30 de zile a unui minor de 17 ani, învinuit de omorul cu deosebită cruzime a unui copil în vârstă de 15 ani. Potrivit probelor preliminare, victima a fost găsită în extravilanul satului Andrușul de Sus, raionul Cahul, la 7 august 2025, cu semne multiple […] Articolul Arest preventiv pentru tânărul învinuit de omorul copilului găsit decedat într-o localitate din sudul țării apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
CNA: 53 de percheziții, 8 rețineri și sechestre de 2,2 milioane lei într-o săptămână # Subiectul Zilei
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță sinteza activităților desfășurate în perioada săptămânii precedente. Astfel, ofițerii anticorupție au desfășurat percheziții și au reținut mai multe persoane în cauze penale ce vizează acte de corupție. Într-un caz, CNA și PCCOCS au desfășurat 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unor cauze penale inițiate pe fapte […] Articolul CNA: 53 de percheziții, 8 rețineri și sechestre de 2,2 milioane lei într-o săptămână apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Noi detalii despre copilul găsit mort, la Cahul. Ucis cu sânge rece, în urma unor reglări de conturi din cauza unei fete # Subiectul Zilei
Noi detalii despre cazul copilului care săptămâna curentă, în după-amiaza zilei de joi 7 august, în jurul orei, 16:00 a fost găsit mort pe malul unui iaz din localitatea Andrușul de Sus, din raionul Cahul. Potrivit surselor PulsMedia.MD din teritoriu, minorul a fost ucis cu sânge rece. Este vorba despre adolescentul în vârstă de 15 ani, din […] Articolul Noi detalii despre copilul găsit mort, la Cahul. Ucis cu sânge rece, în urma unor reglări de conturi din cauza unei fete apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:50
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a lovit duminică provincia Balikesir, situată în nord-vestul Turciei. Cel puțin o persoană a murit, iar alte 29 au fost rănite. Cutremurul, cu epicentrul în orașul Sindirgi din provincia Balikesir, a provocat șocuri resimțite până la aproximativ 200 de kilometri spre nord, în Istanbul. O femeie în vârstă a […] Articolul Cutremur în Turcia: Cel puțin un mort și mai multe clădiri prăbușite apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Cele două persoane reținute ieri în urma perchezițiilor desfășurate în mai multe localități din țară au fost plasate astăzi în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, acestea au deja statut de inculpat într-un dosar examinat de Judecătoria Soroca, deschis pentru corupere electorală. Surse media, inclusiv Canal5, au identificat persoanele reținute […] Articolul Corupție electorală: Doi activiști Pobeda, arestați preventiv apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Nina Cereteu, în Washington: Sunt impresionată de interesul partenerilor din SUA pentru orașele noastre și Republica Moldova în general # Subiectul Zilei
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, participă, în perioada 6-17 august, la programul „Lumea Deschisă” („Open World”), organizat de Congresul SUA și Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova. Acest program este un schimb profesional destinat liderilor locali din domeniul civic și politic. Potrivit primarului, prima zi a fost plină de inspirație și descoperiri, în care Dr. […] Articolul Nina Cereteu, în Washington: Sunt impresionată de interesul partenerilor din SUA pentru orașele noastre și Republica Moldova în general apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Un preot din Chișinău a fost reținut și plasat în arest preventiv, fiind suspectat de implicare în trafic de droguri, în urma unei operațiuni comune a Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații și procurorilor din Strășeni. Acesta ar fi colaborat cu doi curieri care distribuiau stupefiante prin aplicația Telegram, pe raza Capitalei și a […] Articolul Preot din Chișinău, reținut pentru trafic de droguri împreună cu doi curieri apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Un tragic accident rutier a avut loc vineri dimineață, 8 august, pe strada Liviu Deleanu din Capitală, soldat cu moartea unui motociclist în vârstă de 33 de ani. Martorii au povestit că un microbuz a ieșit din parcare după ce s-a asigurat, însă motociclistul, care circula cu viteză excesivă și efectua o manevră pe o […] Articolul „Viața are prioritate” – mesajul unui șofer după tragedia mortală din Capitală apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Poliția de Frontieră infirmă zvonurile despre pătrunderea grănicerilor ucraineni pe teritoriul Moldovei # Subiectul Zilei
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) respinge categoric informațiile apărute în mediul online potrivit cărora grănicerii ucraineni ar pătrunde pe teritoriul Republicii Moldova până la 1,5 kilometri pentru a urmări persoanele care evită controlul de frontieră. IGPF califică aceste zvonuri drept „false și tendențioase” și subliniază că activitatea Poliției de Frontieră se desfășoară exclusiv […] Articolul Poliția de Frontieră infirmă zvonurile despre pătrunderea grănicerilor ucraineni pe teritoriul Moldovei apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
VIDEO// Boris Volosatîi clarifică statutul AUR Moldova: „Nu primim ordine, bani sau indicații din afară” # Subiectul Zilei
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, reacționează public la speculațiile vehiculate în spațiul mediatic și pe rețelele sociale privind statutul formațiunii pe care o conduce. „Declar cu toată responsabilitatea că partidul AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană a partidului AUR din România.Partidul AUR din Republica Moldova este […] Articolul VIDEO// Boris Volosatîi clarifică statutul AUR Moldova: „Nu primim ordine, bani sau indicații din afară” apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
În presă au apărut acuzații grave legate de stilul de viață ascuns al unor membri ai elitei ruse, implicați în orgii secrete și petreceri extravagante, similare cu cele din cercurile ultra-bogaților din Dubai. Aceste dezvăluiri vin în contextul în care președintele Vladimir Putin încearcă să reprime excesele membrilor săi apropiați. Surse din Kremlin susțin că […] Articolul Cazul unei tinere scoate la iveală excesele elitei ruse și îl irită pe Putin apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:20
Liderul Blocului ALTERNATIVA acuză guvernarea de incompetență și prezintă soluții pentru economie # Subiectul Zilei
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a lansat un atac dur la adresa actualei guvernări, prezentând al doilea pilon al programului formațiunii: „Economia liberalizată, susținută prin stimulente eficiente”. „Situația catastrofală din economie nu se repară cu vorbe goale și poze pe Facebook. Avem nevoie de măsuri extraordinare, curaj și determinare, nu de improvizații. Simulanții […] Articolul Liderul Blocului ALTERNATIVA acuză guvernarea de incompetență și prezintă soluții pentru economie apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Blocul ALTERNATIVA: Legalizarea bunurilor din Transnistria ar accelera integrarea europeană # Subiectul Zilei
Unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Mark Tcaciuk, afirmă că Guvernul Republicii Moldova ar putea, încă de acum, cu sprijinul Uniunii Europene, al conducerii acesteia și al comunității de experți, să propună locuitorilor din Transnistria un program amplu de recunoaștere și legalizare a proprietăților, apartamente, case, terenuri, în Cadastrul Republicii Moldova, adică în cadrul juridic recunoscut […] Articolul Blocul ALTERNATIVA: Legalizarea bunurilor din Transnistria ar accelera integrarea europeană apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Peste 80.000 de traversări în ultimele 24 de ore: 29 de străini au primit refuz la intrarea în R. Moldova # Subiectul Zilei
În ultimele 24 de ore, peste 80.000 de persoane au trecut frontiera Republicii Moldova, potrivit datelor Poliției de Frontieră. Cele mai intens circulate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 23.754 traversări, Leușeni – 11.113, Sculeni – 8.175, Cahul – 6.376 și Palanca – 5.471. Pe direcția intrării în țară, 29 de cetățeni […] Articolul Peste 80.000 de traversări în ultimele 24 de ore: 29 de străini au primit refuz la intrarea în R. Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
Peste 750 de locuitori din Valea Perjei vor beneficia de canalizare modernă, finanțată cu peste 6 milioane lei # Subiectul Zilei
În satul Valea Perjei, raionul Cimișlia, peste 750 de locuitori vor avea acces la un sistem modern de canalizare, ca urmare a demarării proiectului de finalizare a infrastructurii de evacuare și epurare a apelor uzate. Pe 1 august 2025, a avut loc o ședință de lucru între Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, autoritățile locale […] Articolul Peste 750 de locuitori din Valea Perjei vor beneficia de canalizare modernă, finanțată cu peste 6 milioane lei apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Transportatorii protestează din nou la Chișinău: Cer retragerea e-GPS și recalcularea tarifelor # Subiectul Zilei
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) anunță organizarea unui nou protest al transportatorilor, programat pentru 14 august, în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) din Chișinău, pe strada Piața Gării. Manifestanții vor relua cele trei revendicări principale adresate Guvernului și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Printre solicitări se numără aprobarea și […] Articolul Transportatorii protestează din nou la Chișinău: Cer retragerea e-GPS și recalcularea tarifelor apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Investiții majore pentru sănătate: Secția ATI și tomograful performant schimbă fața Spitalului „Gheorghe Paladi” # Subiectul Zilei
Spitalul municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău se află în plin proces de modernizare, beneficiind în ultimii trei ani de investiții substanțiale de peste 32 de milioane de lei, susținute de Guvernul PAS. Aceste fonduri au fost alocate pentru îmbunătățirea infrastructurii și dotarea cu echipamente medicale performante, menite să ofere pacienților condiții moderne și sigure de […] Articolul Investiții majore pentru sănătate: Secția ATI și tomograful performant schimbă fața Spitalului „Gheorghe Paladi” apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Zece persoane și-au pierdut viața după ce au consumat alcool contrafăcut vândut într-o piață din stațiunea Soci, situată în sudul Rusiei. Autoritățile au reținut două femei, în vârstă de 30 și respectiv 71 de ani, suspectate că au comercializat băutura periculoasă. Suspectele ofereau spre vânzare un lichior georgian de casă, cunoscut sub numele de chacha, […] Articolul Tragedie în Soci: Zece oameni au murit după ce au consumat alcool contrafăcut apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Tragedie matinală în Chișinău: Motociclist de 33 de ani și-a pierdut viața în fața blocului # Subiectul Zilei
Un accident rutier devastator a avut loc în dimineața zilei de 8 august pe strada Liviu Deleanu din Chișinău. În jurul orei 10:20–10:30, un motociclist în vârstă de 33 de ani a fost lovit violent de o mașină cu numere de tranzit, chiar în fața unui bloc. Se pare că șoferul, un bărbat la volanul […] Articolul Tragedie matinală în Chișinău: Motociclist de 33 de ani și-a pierdut viața în fața blocului apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Visul medicinei nu cunoaște obstacole: Dorința de a deveni student bate bariere financiare # Subiectul Zilei
O dimineață plină de emoție s-a înscris în calendarul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, unde zeci de tineri — viitori medici — s-au mobilizat pentru a depune documentele în original. Sentimentul de împlinire a fost cu atât mai mare cu cât unii au aflat că au fost admiși la buget, iar […] Articolul Visul medicinei nu cunoaște obstacole: Dorința de a deveni student bate bariere financiare apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Evaziune masivă în Chișinău: Bărbat reținut pentru achiziții ilegale de 10 milioane lei # Subiectul Zilei
Un caz grav de evaziune fiscală și spălare de bani a fost declanșat în Chișinău, unde un bărbat a fost reținut după ce anchetatorii au stabilit un prejudiciu semnificativ adus bugetului public. Se estimează că acesta a realizat tranzacții financiare suspecte și a dobândit bunuri — atât mobile, cât și imobile — în valoare totală […] Articolul Evaziune masivă în Chișinău: Bărbat reținut pentru achiziții ilegale de 10 milioane lei apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Justiția sub lentile: Sentința Evgheniei Guțul – semnal ferm sau instrument politic? # Subiectul Zilei
Curtea a pronunțat o sentință severă în cazul Evgheniei Guțul, care a fost condamnată la șapte ani de închisoare pentru implicarea sa în finanțarea ilegală a formațiunii politice Șor. Analiștii consideră că acest verdict are un impact mult mai larg: nu este doar o etapă importantă în lupta cu corupția electorală, ci și un mesaj […] Articolul Justiția sub lentile: Sentința Evgheniei Guțul – semnal ferm sau instrument politic? apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Ambasadorul Danemarcei în Moldova, Søren Jensen, trage un semnal de alarmă privind faptul că, imediat după vizita ministrului danez al Apărării la Chișinău, s-a activat o adevărată „mașinărie de propagandă”. Aceasta a început să răspândească mesaje false despre o presupusă constrângere a Moldovei de a se militariza și de a renunța la statutul său de […] Articolul Neutralitate, nu supunere: Danemarca sprijină Moldova, nu o militarizează apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:50
Un incident tensionat a avut loc pe străzile din Chișinău, unde o femeie a fost agresată în timp ce parca regulamentar cu spatele. O altă șoferiță, despre care martorii spun că este de origine ucraineană, a claxonat insistent, a coborât din mașină și a început să o insulte, folosind cuvinte jignitoare la adresa mamei victimei. […] Articolul Incident șocant pe străzile capitalei: Gesturi violente între două șoferițe apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Statul australian New South Wales i-a oferit o compensaţie de două milioane de dolari australieni (1,3 milioane de dolari SUA – n. red.) unei mame închise pe nedrept 20 de ani pentru că şi-ar fi ucis cei patru copii, dar avocata ei a respins suma ca „inechitabilă şi incorectă”. Copiii lui Kathleen Follbigg, acum în […] Articolul A stat 20 ani închisă pe nedrept: O mamă, acuzată că și-a ucis copiii apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Băiatul din satul Andrușul de Jos, raionul Cahul, dat dispărut pe 5 august, a fost găsit mort într-un râu din apropierea localității Andrușul de Sus. Inspectoratul de Poliție Cahul a solicitat anterior ajutorul populației pentru localizarea minorului, care a plecat de la domiciliu în jurul orei 20:00 și nu a mai revenit acasă, transmite Știri.md. […] Articolul Băiatul dispărut din Cahul a fost găsit mort într-un râu apare prima dată în Subiectul Zilei.
7 august 2025
17:50
Fostul primar Nicanor Ciochină, încă sub control judiciar după ce ar fi accidentat mortal un băiat de 14 ani # Subiectul Zilei
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, va rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Decizia a fost luată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău. Hotărârea a fost luată la solicitarea procurorilor PCCOCS. În această perioadă, Ciochină nu are voie să părăsească raionul Nisporeni fără a înștiința judecătorul. Nu va putea comunica cu martorii […] Articolul Fostul primar Nicanor Ciochină, încă sub control judiciar după ce ar fi accidentat mortal un băiat de 14 ani apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:20
O franțuzoaică a dat în judecată compania care i-a plătit salariul 20 de ani fără să-i dea de lucru # Subiectul Zilei
O femeie din Franța a dat în judecată compania la care lucrează după ce aceasta i-a plătit salariul timp de 20 de ani, fără să-i dea însă nicio sarcină de făcut. Pentru unii, a primi un salariu timp de două decenii fără a fi nevoit să ridici un deget poate părea un vis devenit realitate. […] Articolul O franțuzoaică a dat în judecată compania care i-a plătit salariul 20 de ani fără să-i dea de lucru apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:20
Soldații în termen din garnizoanele Chișinău și Cahul au depus Jurământul Militar de credință Patriei. Ceremonia de depunere a Jurământului Militar în Brigada de Infanterie Motorizată „Dacia” din orașul Cahul a avut loc în prezența conducerii Armatei Naționale, precum și a părinților și rudelor soldaților. Totodată, oaspeții au vizitat infrastructura unității și s-au familiarizat cu […] Articolul Soldații din garnizoanele Chișinău și Cahul au depus Jurământul Militar apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare de cod galben de incendiu. Fenomenul va fi valabil în perioada 08–14 august 2025, în mai multe regiuni ale țării. Potrivit instituției, în intervalul menționat se prognozează un pericol excepțional de incendiu cu caracter natural, determinat de temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor. Zonele vizate sunt indicate […] Articolul Pericol de incendiu în țară: Meteorologii au emis cod galben apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Liderul Blocului ALTERNATIVA: Reunificarea țării va reduce riscurile pentru investițiile străine # Subiectul Zilei
Potrivit unuia dintre liderii Blocului politic ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk, soluționarea conflictului transnistrean nu este doar o chestiune de unitate națională, ci și cheia modernizării economiei și a creșterii atractivității investiționale a țării. „O problemă transnistreană rezolvată înseamnă o Republică Moldova care reduce semnificativ o listă uriașă de riscuri cronice, la care, din păcate, ne-am obișnuit […] Articolul Liderul Blocului ALTERNATIVA: Reunificarea țării va reduce riscurile pentru investițiile străine apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:20
Ceban: „Cetățenii au nevoie de soluții reale, nu de campanii de PR plătite din banii publici” # Subiectul Zilei
„Adevărata integrare europeană înseamnă acceptarea libertăților civile, a supremației legii și a democrației”, susține Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA. El a avertizat că actuala guvernare folosește integrarea europeană ca pe un instrument politic și de propagandă:„Nu poate exista dictatură în numele unor obiective europene nobile. Niciun abuz nu poate fi justificat prin promisiunea […] Articolul Ceban: „Cetățenii au nevoie de soluții reale, nu de campanii de PR plătite din banii publici” apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Chișinău, 7 august – Primăria municipiului Chișinău a anunțat instalarea unor semafoare pietonale moderne în sectorul Rîșcani, la intersecția străzii Kiev cu bulevardul Moscova, strada Alecu Russo și strada Bogdan Voievod – unul dintre cele mai tranzitate noduri rutiere din capitală. Măsura a fost luată ca răspuns la numeroasele solicitări din partea locuitorilor, care semnalau […] Articolul Semafoare pietonale noi la intersecția Kiev–Moscova–Alecu Russo din Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
