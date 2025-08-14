Tentativă de suicid într-un hotel din Cahul: O tânără de 20 de ani și-a provocat o plagă la gât în urma unui conflict cu iubitul
UNIMEDIA, 14 august 2025 10:10
O tânără de 20 de ani a fost salvată de medici, după ce și-a provocat o plagă superficială în zona gâtului. Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc într-un hotel din Cahul, după ce fata s-ar fi certat cu iubitul.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
10:20
Peste 20 de moldoveni au căzut în plasa unei agenții de turism din capitală: Administratoarea, arestată după ce ar fi amăgit victimele de 1,8 mil. lei # UNIMEDIA
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, anunță că, la 13 august 2025 au obținut aplicarea arestului preventiv pe un termen de 30 de zile în privința administratoarei unei agenții de turism din capitală, învinuită de comiterea infracțiunii de escrocherie. Prejudiciul total cauzat victimelor depășește 1,8 milioane lei, iar până în acest moment au fost identificate și recunoscute ca părți vătămate 24 de persoane.
Acum 15 minute
10:10
Tentativă de suicid într-un hotel din Cahul: O tânără de 20 de ani și-a provocat o plagă la gât în urma unui conflict cu iubitul # UNIMEDIA
O tânără de 20 de ani a fost salvată de medici, după ce și-a provocat o plagă superficială în zona gâtului. Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc într-un hotel din Cahul, după ce fata s-ar fi certat cu iubitul.
10:10
(video) Află secretul succesului lui Artiom Livadari la „Tinerii care împing Moldova înainte”: Cele mai piperate detalii despre muay thai, venituri din sport, relația cu Damir, studii în drept și familie # UNIMEDIA
Campionul mondial la muay thai, Artiom Livadari, este invitatul noii ediții din cadrul proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. Sportivul ne-a dezvăluit, în premieră, la ce a lucrat cel mai mult pentru Jocurile Mondiale din China, cum a reușit să își învingă adversarii, dar și ce strategii i-au adus aurul.
10:10
Canicula „aprinde” Moldova: Meteorologii au emis Cod Galben de pericol de incendiu, valabil pentru 7 zile # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis joi, 14 august 2025, o avertizare Cod Galben de pericol excepțional de incendiu, valabilă în perioada 15 -21 august.
Acum 30 minute
10:00
În atenția cetățenilor din diasporă: Astăzi este ultima zi de înregistrare pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că astăzi, 14 august 2025, este ultima zi pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență.
10:00
Zi de foc în Moldova. Un nou Cod galben de caniculă, valabil pentru astăzi. Care va fi maxima termică # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou Cod galben de caniculă. Avertizarea este valabilă astăzi, 14 august, în sudul și parțial centrul țării.
Acum o oră
09:50
Șoferul mașinii Audi și pasagera sa, transportați la spital după accidentul din această dimineață, la o intersecție din capitală: Cum s-a produs impactul # UNIMEDIA
Șoferul mașinii Audi și pasagera sa au fost transportați la spital după accidentul produs la intersecția străzilor Mihai Eminescu și 31 august din capitală, în această dimineață. Potrivit informațiilor preliminare ale Poliției, o Toyota a intrat în coliziune cu Audi-ul.
09:40
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor # UNIMEDIA
Pe piața imobiliară de astăzi câștigă nu cei care construiesc mai repede și mai ieftin, ci cei care înțeleg că o locuință nu înseamnă doar pereți, ci un mediu în care se nasc vise, cresc copii și se trăiesc cele mai frumoase momente din viață.
09:30
Alianța „MOLDOVENII” a organizat o Masă rotundă națională pe tema dezvoltării statului moldovenesc # UNIMEDIA
„În programa școlară a școlilor moldovenești lipsesc multe lucruri care ne identifică ca stat”, a remarcat președintele Alianței „MOLDOVENII”, Denis Roșca, la deschiderea celei de-a șaptea runde de consultări publice pe care partidul le organizează de la începutul lunii august pentru a coordona cu comunitățile de experți Strategia de dezvoltare a Republicii Moldova.
09:30
Bucurie fără margini pentru Andreea Bostanica. Timp de aproape un an, influencerița a muncit la casa visurilor sale, iar acum totul este gata. Tânăra se pregătește să se mute în noua locuință, însă înainte de a face acest pas a împărtășit câteva imagini din interior, scrie cancan.ro.
Acum 2 ore
09:20
Creștinii ortodocși intră de astăzi în postul Adormirii Maicii Domnului: Tradiții și reguli pentru credincioși # UNIMEDIA
Postul Adormirii Maicii Domnului este unul dintre cele mai importante pe care creștinii ortodocși trebuie să le țină de-a lungul anului bisericesc. Acesta începe pe 14 august și se încheie pe 28 august.
09:20
Grecia amplifică Codul Rutier din septembrie 2025. Este vorba de amenzi uriașe și suspendarea permisului pentru șoferi, scrie cancan.ro.
09:10
România a intrat în Primul Război Mondial pe 14 august, iar Carta Atlanticului a influențat istoria globală.
09:00
(video) „Mamă, tată, eu mă mărit cu Grișa!” Cum a făcut Grigore Manoli cunoștință cu soția sa, Alina: „Green Cardul a cerut-o de mireasă” # UNIMEDIA
Antreprenorul Grigore Manoli a dezvăluit că și-a cunoscut soția, Alina, la școala auto. „ Am întrebat-o dacă are prieten și a zis că are. Mama ei, însă îmi dădea ciocolate zilnic, chiar până am luat permisul”, a declarat acesta, în cadrul proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. Acesta a mai mărturisit că s-au căsătorit după ce Manoli a obținut Green Cardul, iar apoi au plecat împreună în Statele Unite ale Americii.
08:40
Focurile de armă israeliene au ucis 25 de palestinieni în Gaza. Netanyahu reia apelul la „migrație voluntară” # UNIMEDIA
Cel puţin 25 de palestinieni au fost ucişi miercuri de focuri de armă israeliene în Gaza, în timp ce căutau ajutor, potrivit martorilor şi oficialilor din sănătate. Premierul Netanyahu a reiterat apelul la „migraţie voluntară”, scrie știrileprotv.ro.
08:40
Un accident a avut loc acum câteva clipe pe str. Eminescu intersecție cu 31 August. Potrivit imaginilor, este implicat un Audi, care a fost grav avariat. Oamenii legii sunt la fața locului.
08:30
Racii vor primi vești bune, iar Fecioarele ar putea călca pe bec astăzi: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce oportunități de reflecție și acțiune. Fiecare semn zodiacal va întâmpina provocări și recompense unice, în timp ce arhetipurile astrologice se manifestă în viața noastră cotidiană. Ce secrete vă pot dezvălui astrele astăzi? Descoperiți în horoscopul zilnic cum să navigați prin aceste energii cosmice.
Acum 4 ore
08:10
Cafenelele Starbucks din Coreea de Sud le cer clienților să nu-și mai aducă imprimantele și computerele cu ei. Ce este fenomenul „cagongjok” # UNIMEDIA
Într-o țară unde spațiile de birouri sunt limitate, mulți angajați la distanță utilizează cafenelele ca soluție ieftină pentru a lucra, scrie hotnews.ro.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o întărire în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Orașul în care polițistele se deghizează în alergătoare pentru a-i prinde pe bărbații care hărțuiesc femei aflate la antrenament # UNIMEDIA
Operațiunea-pilot a implicat polițiste care au alergat în zone și la ore de vârf identificate ca puncte fierbinți ale hărțuirii. Rezultatul: 18 arestări pentru infracțiuni precum hărțuire, agresiune sexuală și furt, scrie antena3.ro.
07:20
Noi detalii despre crima descoperită după 7 ani, la Florești: Tatăl primarului și medicul legist, reținuți pe lângă edilul PAS. Ce implicare au avut în tragedie # UNIMEDIA
Pe lângă primarul Partidului Acțiune și Solidaritate din satul Frumușica, raionul Florești, ar mai fi reținuți tatăl edilului, medicul legist și un consătean. Potrivit surselor UNIMEDIA din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), primii ar fi participat la falsificarea expertizei medicale, iar localnicul - la bătaie.
07:10
Astăzi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează condiții meteorologice stabile pentru Republica Moldova, cu vreme senină și fără precipitații.
07:10
Amendă de 14.225 de euro pentru un turist care s-a aventurat în munții Dolomiți. A ridicat elicoptere de la sol # UNIMEDIA
Un turist britanic în vârstă de 60 de ani a primit o factură de 14.225 de euro din partea serviciului italian de salvare montană după ce a ignorat semnele de pericol și a urcat pe un traseu închis din Dolomiți, fiind salvat cu ajutorul a două elicoptere, scrie adevărul.ro.
Acum 12 ore
22:10
(stop cadru) Bolocan: La spitalul Serghei Lazo toate paturile sunt ocupate pentru că avem boală diareică acută # UNIMEDIA
Supraaglomerarea de la spitalul Serghei Lazo a stârnic replici între medici. Doctorul Mihai Stratulat a declarat în cadrul emisiunii „Gonța Media” că la acest spital toate cele 100 de paturi sunt ocupate, iar șeful-adjunct al Direcției generale asistență medicală și socială, Vladimir Bolocan a ironizat că motivul ar fi numărul mare de cazuri de boală diareică acută.
21:50
Tentativă de suicind într-un hotel din Cahul: O tânără de 20 de ani și-a provocat o plagă la gât în urma unui conflict cu iubitul # UNIMEDIA
O tânără de 20 de ani a fost salvată de medici, după ce și-a provocat o plagă superficială în zona gâtului. Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc într-un hotel din Cahul, după ce fata s-ar fi certat cu iubitul.
21:40
Trump, mesaj dur pentru Putin, înaintea summitului din Alaska: „Vor fi consecințe foarte grave” dacă nu pune capăt războiului # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a promis, miercuri, „consecințe foarte grave” pentru Rusia dacă omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin, nu acceptă să pună capăt războiului din Ucraina în cadrul întâlnirii dintre cei doi lideri care urmează să aibă loc vineri, în Alaska, informează CNN, citat de hotnews.ro.
21:40
CSM anunță concurs pentru funcția de membru al Consiliului INJ: Cine poate participa și care este termenul limită pentru depunerea actelor # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției.
Acum 24 ore
21:20
Fără lumină, mâine în capitală și în alte localități din țară: Graficul deconectărilor și lista adreselor care nu vor avea curent electric # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că joi, 14 august, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
21:00
Procurorul Ghenadie Epure, care a instrumentat dosarul Evgheniei Guțul, ar fi fost „amenințat cu moartea”. CSP: O tentativă gravă de intimidare # UNIMEDIA
Ghenadie Epure, procurorul care instrumentează dosarul Evgheniei Guțul ar fi primit „amenințărilor asupra vieții, transmise prin mesaje scrise și video”. Consiliul Superior al Procurorilor califică faptele drept o tentativă gravă de intimidare și cere intervenția urgentă a autorităților.
20:40
Un primar din partea partidului de guvernământ a fost încătușat fiind suspectat de comiterea unui omor acum aproximativ 7 ani, scrie PulsMedia. Potrivit sursei, ar fi vorba despre primarul localității Frumușica, din raionul Florești, în vârstă de 38 de ani, care a fost încătușat astăzi.
20:30
„Nu hrăniți animalele cu cereale proaspăt recoltate”: Trei focare de pestă porcină, depistate în 2 raioane din țară. Recomandările ANSA # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță că în perioada 6.08.2025-12.08.2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 3 focare de Pestă porcină africană (PPA).
20:10
MAE din România informează cetăţenii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania că, având în vedere temperaturile ridicate, lipsa precipitaţiilor şi vânturile puternice, factori ce pot favoriza izbucnirea spontană şi extinderea rapidă a incendiilor de vegetaţie pe suprafeţe întinse, este necesar să se informeze în prealabil cu privire la avertizările şi măsurile dispuse de autorităţile locale din zonele în care se află sau spre care intenţionează să călătorească şi să respecte cu stricteţe instrucţiunile acestora în situaţii de risc, în special în caz de evacuare.
19:40
Zelenski, după convorbirea cu liderii europeni și Trump: SUA sunt gata să sprijine Ucraina # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, a avut o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu lideri europeni, înainte de summitul de vineri cu președintele rus Vladimir Putin, care va avea loc în Alaska. Zelenski a declarat că Trump „și-a exprimat sprijinul” pentru un armistițiu și că SUA sunt „gata să ne sprijine”, scrie adevărul.ro.
19:20
„Lupta pentru dreptate și pentru oamenii țării noastre continuă”: Olesea Stamate, înregistrată de CEC drept candidat independent la alegerile parlamentare # UNIMEDIA
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a fost înregistrată oficial de către CEC în calitate de candidat independent la alegerile parlamentare. „Lupta pentru dreptate și pentru oamenii țării noastre continuă! Cu Doamne Ajută”, a scris Stamate pe rețele.
19:00
Rusia a interzis parțial apelurile prin WhatsApp și Telegram: Cum își justifică autoritățile decizia # UNIMEDIA
În Rusia, apelurile prin Telegram și WhatsApp au fost parțial restricționate, a anunțat serviciul de presă al Roskomnadzor, scrie digi24.ro.
18:40
Posturile de televiziune PRO TV, Canal Regional, Cinema 1, 7 TV și Next TV, amendate cu mii de lei: Ce încălcari a stabilit CA # UNIMEDIA
Consiliului Audiovizualului (CA) au examinat rezultatele controlului dispus în luna mai curent, cu privire la verificarea modului de executare de către posturile Cinema 1, 7 TV, PRO TV Chișinău, Next TV și Canal Regional a obligației de suspendare a dreptului de a difuza comunicări comerciale audiovizuale pentru perioada de o zi. Prin deciziile CA din februarie și martie 2025, furnizorilor menționați li s-a stabilit interdicția de a difuza comunicări comerciale audiovizuale pentru durata unei zile, în rezultatul încălcării repetate a prevederilor art. 4 din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA). Posturile au avut un volum insuficient de programe audiovizuale locale, în prima difuzare, în orele de maximă audiență sau în limba română.
18:20
Autoritățile din regiunea Donețk au cerut evacuarea forțată a familiilor cu copii din 14 localități, pe fondul intensificării atacurilor rusești # UNIMEDIA
Autoritățile din regiunea Donețk au decis evacuarea obligatorie a familiilor cu copii din 14 localități aflate în zona de risc crescut, în contextul escaladării operațiunilor militare ruse în estul Ucrainei. Anunțul a fost făcut de șeful administrației militare regionale, Vadim Filașkin, printr-un mesaj publicat pe canalul său de Telegram, scrie adevarul.ro.
18:10
Ceban: CSS-ul Maiei Sandu poate interzice protestul lui Șor, în loc să umble cu sperietori și să arate cu degetul la Primărie. Are toate pârghiile # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, susține că protestul anunțat de Șor în PMAN ar putea fi interzis de Consiliul Suprem de Securitate de pe lângă Președinție. „CSS are absolut toate pârghiile, nu să ne spună că vor veni zeci de mii persoane din Federația Rusă, tot felul de sperietori, dar să întreprindă acțiuni concrete Ion Ceban, să refuze autorizarea protestului anunțat de fugarul Ilan Șor. „
18:00
(galerie foto) Kim Kardashian are o clonă: Cine este Maria, care a atras toate privirile, la un meci de fotbal # UNIMEDIA
O prezentatoare de la o televiziune de sport, considerată clona celebrei Kim Kardashian, a atras toate privirile când și-a făcut apariția la un meci amical disputat pe Stamford Bridge, între Chelsea și Bayer Leverkusen, scrie prosport.ro.
18:00
Un băiat de 10 ani a fost uitat de părinți într-o benzinărie din Germania. Și-au dat seama abia după jumătate de oră # UNIMEDIA
O familie din Germania a plecat în vacanță în Austria, dar a avut parte de peripeții pe drum. Părinții l-au uitat pe fiul cel mic, în vârstă de 10 ani, într-o benzinărie, scrie digi24.ro.
17:40
Elveția sancționează oamenii oligarhului Ilan Șor pentru „amestec în alegerile și referendumul pro-UE din 2024” # UNIMEDIA
Autoritățile din Elveția sancționează șapte persoane și trei entități pentru complicitate la eforturile Kremlinului de influențare a referendumului pro-UE și a alegerilor prezidențiale din 2024 din Republica Moldova. Pe listă se află persoane din anturajul lui Șor, scrie adevărul.ro.
17:30
Ceban, apărat de avocați români, care cer anularea interdicției de intrare în România: „Până acum nu am aflat măcar autoritatea care a emis decizia. O situație fără precedent, un exces de putere” # UNIMEDIA
Doi avocați din România, Irina Șerban și Ion Dragne, îl vor reprezenta pe primarul de Chișinău, Ion Ceban, în fața instanțelor de peste Prut, după ce i-a fost impusă interdicția de a intra în țara vecină. „Nu cunoaștem care sunt motivele, expunerile publice ale reprezentanților administrației guvernamentale nu sunt lămuritoare. Oricum, la prima vedere, măsura ni se pare un exces de putere și anume depășirea competențelor de apreciere. Este o situație fără precedent, de o lună și jumătate nu se cunoaște măcar autoritatea care a emis această decizie, temeiurile legale, motivația concretă. Astfel, am depus și o cerere de suspendare a actului administrativ”, au declarat apărătorii, într-o conferință de presă.
17:10
„Curtea de la Atena nu-i a noastră”. Chicu, reacție ironică după ce judecătorii eleni au decis extrădarea lui Plahotniuc în Moldova # UNIMEDIA
Fostul premier Ion Chicu a comentat cu ironie decizia de astăzi, 13 august, a instanței din Grecia, care a aprobat extrădarea fostului lider PDM Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova.
17:00
O spălătorie de haine, de pe strada Constantin Vârnav din capitală, a luat foc. Potrivit imaginilor video, pompierii au ajuns la fața locului și luptă cu flăcările.
16:50
A murit Vladimir Socor, analist politic specializat în istoria și relațiile dintre țările ex-sovietice # UNIMEDIA
Analistul politic Vladimir Socor a murit, la vârsta de 80 de ani, potrivit unui anunț pe rețelele sociale al președintelui Consiliului Fundației Saratoga, Glen Howard.
16:50
Marian Lupu: PAS va învesti „Curtea sa” duminică, atunci când se plătește dublu deputaților. Se vor asigura cu judecători care să le valideze alegerile fraudate # UNIMEDIA
Președintele Mișcării Respect Moldova, Marian Lupu, critică decizia majorității PAS de a convoca o sesiune specială a Parlamentului pentru depunerea jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale. „Când este vorba despre ceea ce este „a lor”, se găsește timp chiar și duminica. Se găsesc și resurse. Din buzunarele cetățenilor, firește. Banii nu sunt însă o problemă pentru ei, mai ales când curg creditele, nu granturile, care vor trebui rambursate și de generațiile viitoare”, a scris politicianul.
16:40
Crin Antonescu îl ironizează pe Nicușor Dan după vizita acestuia în R. Moldova: „Turistul din Basarabia și suita de propagandiști” # UNIMEDIA
Crin Antonescu a lansat miercuri, 13 august, un nou atac la adresa președintelui României, în contextul unei întâlniri virtuale anunțate de Politico, la care vor participa lideri din Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia și Finlanda, precum și președinții Comisiei Europene și Consiliului Europei, alături de Volodimir Zelenski și premierul olandez Mark Rutte, scrie adevarul.ro.
16:20
(video) Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc ar putea dura doar câteva zile, susțin conducerea Ministerului Justiției și avocatul Lucian Rogac # UNIMEDIA
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, declară că procedura de exrădare a lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, după ce autoritățile elene au acceptat cerereta, nu ar trebui să dureze mult odată cu confirmarea din partea Greciei. Totodată, avocatul acestuia, Lucian Rogac, spune că ex-liderul PDM a absentat de la ședința de judecată pentru a nu se tergiversa examinarea cauzei. „Instanța este obligată să asigure un translator și din câte bine cunoaștem suntem în luna august, luna concediilor și ședința putea fi amânată anume din acest motiv”, a declarat acesta pentru echipa mixtă TV8/1TV.
16:10
(promo) De pe podiumul din China, direct la „Tinerii care împing Moldova înainte”. Artiom Livadari, declarații în premieră, după Jocurile Mondiale: Încă nu cred că am adus aurul # UNIMEDIA
Campionul la Muay Thai, Artiom Livadari, va fi următorul invitat al proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. În ediția de mâine veți afla în exclusivitate cum a fost competiția din China, ce emoții a trăit când a realizat că aduce aurul la Jocurile Mondiale și de fapt, cum a pornit parcursul său sportiv.
15:30
Vestea momentului din familia lui Joe Biden: Ashley Biden, fiica cea mică a fostului președinte divorțează de Howard Krein, după 13 ani de căsnicie # UNIMEDIA
Ashley Biden, fiica fostului președinte american Joe Biden și a fostei prime doamne Jill Biden, a pus capăt mariajului cu Howard Krein, după 13 ani de căsnicie, scrie protv.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.