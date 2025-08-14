(video) Află secretul succesului lui Artiom Livadari la „Tinerii care împing Moldova înainte”: Cele mai piperate detalii despre muay thai, venituri din sport, relația cu Damir, studii în drept și familie

16:20

Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, declară că procedura de exrădare a lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, după ce autoritățile elene au acceptat cerereta, nu ar trebui să dureze mult odată cu confirmarea din partea Greciei. Totodată, avocatul acestuia, Lucian Rogac, spune că ex-liderul PDM a absentat de la ședința de judecată pentru a nu se tergiversa examinarea cauzei. „Instanța este obligată să asigure un translator și din câte bine cunoaștem suntem în luna august, luna concediilor și ședința putea fi amânată anume din acest motiv”, a declarat acesta pentru echipa mixtă TV8/1TV.