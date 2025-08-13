Jurnaliștii maghiari au descoperit vila luxoasă care ar aparține familiei premierului Viktor Orbán: grădini somptuoase, garaj subteran și animale exotice
Jurnaliștii de la Telex.hu au publicat imagini inedite cu o vilă luxoasă care ar aparține familiei prim-ministrului Ungariei, Viktor Orbán. În videoclipurile prezentate se pot observa grădini somptuoase, un garaj
Jurnaliștii maghiari au descoperit vila luxoasă care ar aparține familiei premierului Viktor Orbán: grădini somptuoase, garaj subteran și animale exotice
Jurnaliștii de la Telex.hu au publicat imagini inedite cu o vilă luxoasă care ar aparține familiei prim-ministrului Ungariei, Viktor Orbán. În videoclipurile prezentate se pot observa grădini somptuoase, un garaj
Vladimir Plahotniuc anunță prin mesaj audio că este gata să revină în Republica Moldova: „Să vedem dacă vor face tot posibilul să o amâne"
Oligarhul Vladimir Plahotniuc anunță că este gata să revină în Republica Moldova, după ce Curtea de Apel din Atena a decis, miercuri, 13 august, extrădarea sa. Într-un mesaj audio postat
A început sesiunea suplimentară de admitere la universitățile din Moldova: locuri bugetare disponibile în domenii tehnice, științifice și pedagogice
Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova au lansat astăzi sesiunea suplimentară de admitere. Candidații pot depune dosarele online, pe platforma http://eadmitere.gov.md, până pe 15 august. Rezultatele intermediare vor fi
Oligarhul Vladimir Plahotniuc ar putea fi adus în Republica Moldova, după ce Curtea de Apel din Atena a decis, miercuri, 13 august, extrădarea acestuia. Hotărârea vine la aproape trei săptămâni
Doi dintre cei trei frați răniți în accidentul din Burlăceni, Cahul, în stare gravă, dar stabilă – urmează transferul la Chișinău
Doi dintre cei trei frați răniți grav în accidentul rutier produs ieri, 12 august, în satul Burlăceni, raionul Cahul, se află în continuare în stare gravă, dar stabilă. Aceștia sunt
Acțiune de evacuare a deșeurilor într-un apartament din sectorul Buiucani, Chișinău: intervenție a Primăriei și Poliției după sesizările locatarilor
Serviciile specializate ale Primăriei Chișinău, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Buiucani, desfășoară o acțiune de evacuare a deșeurilor acumulate într-un apartament dintr-un bloc de locuințe din sectorul Buiucani. Intervenția
Ministrul Justiției explică procedurile de extrădare în cazul lui Vladimir Plahotniuc: decizia finală aparține autorităților elene
Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a explicat care sunt pașii ce vor urma dacă instanța din Grecia va decide extrădarea fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Potrivit Veronicăi Mihailov-Moraru,
Tragedie pe Nistru: trupul tânărului de 29 de ani dispărut, găsit după mai multe zile de căutări
După mai multe zile de căutări intense, pompierii au găsit marți, 12 august, trupul neînsuflețit al tânărului de 29 de ani care dispăruse în apele râului Nistru. Cadavrul a fost
Incendiile de vegetație uscată fac ravagii în regiunea transnistreană: peste 45 de hectare afectate în ultimele 24 de ore
Incendiile de vegetație uscată continuă să afecteze mai multe localități din regiunea transnistreană, peste 45 de hectare fiind cuprinse de flăcări în ultimele 24 de ore, potrivit presei locale. În
Agentul economic care a amenajat instalațiile de agrement la evenimentul Ziua Diasporei 2025 din satul Costești a venit cu o reacție oficială după ce unul dintre carusele s-a răsturnat, provocând
Femeie, la un pas de tragedie pe strada Alecu Russo din Capitală: traversare neregulamentară surprinsă de camera de bord
O femeie a fost la un pas de a fi lovită de o mașină în timp ce traversa neregulamentar strada Alecu Russo din sectorul Râșcani al Capitalei. Incidentul s-a produs
La Atena are loc astăzi ședința de examinare a cererii de extrădare a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, însă oligarhul nu este prezent în sala de judecată. Potrivit jurnaliștilor de
Procurorii din Republica Moldova solicită ca toate bunurile ridicate de la Vladimir Plahotniuc în Grecia să fie predate autorităților de la Chișinău. Potrivit jurnaliștilor de la Tv8.md, prezenți la Atena,
Vile impunătoare, afaceri extinse în toate domeniile profitabile, branduri de modă, călătorii exotice și apariții pe covorul roșu de la Cannes – așa se conturează imaginea atent construită a familiei
Procurorul din dosarul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, a primit amenințări. CSP: Situație inadmisibilă, procurorii trebuie protejați
Procurorul Ghenadie Epure, acuzator în dosarul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, susține că a primit amenințări. Informația a fost prezentată public în ședința de astăzi a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP),
Șantaj ca în anii 90. Interlopi din grupările "KITAЕȚ" și "MAKENA", încătușați de mascații BPDS „Fulger"
Ofițerii Direcției investigații criminale și cei de urmărire penală ai INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS, mascații BPDS „Fulger" și angajații Direcției informații privind Pasagerii a IGPF și IP Călărași,
CEC propune deschiderea a câte două secții de votare în Federația Rusă, Ucraina și Israel la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025
Comisia Electorală Centrală (CEC) propune ca la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 să fie deschise câte două secții de votare în Federația Rusă, Ucraina și Israel, țări aflate în
Scandal de corupție la vârful Ministerului Apărării din Ucraina: un oficial, suspectat că a primit mită de 1,3 milioane de dolari de la un dezvoltator imobiliar
Un nou caz de corupție zguduie Ministerul Apărării din Ucraina, după ce un oficial de rang înalt este acuzat că ar fi primit o mită de peste 1,3 milioane de
Incendii devastatoare în Grecia: mii de persoane evacuate din Peloponez și insulele Zakynthos și Chios
Autoritățile elene au dispus evacuarea localității Kato Achaia din peninsula Peloponez, marți seara, după izbucnirea unui incendiu forestier și de vegetație care a distrus deja numeroase case, transmite agenția DPA,
Studiul revoluționar care arată cum să slăbești dublu fără să te înfometezi: De ce contează mai mult ce mănânci, nu doar câte calorii consumi
Mulți oameni caută diete eficiente care să ofere rezultate rapide, însă nu doar deficitul caloric contează, ci și calitatea alimentelor consumate. Un nou studiu publicat în Nature Medicine, primul de acest
Vara aceasta, Misiunea Socială Diaconia, în parteneriat cu Premier Energy, a adus bucurie, cunoștințe și grijă față de copiii din zece comunități rurale din centrul și sudul țării, prin proiectul
Secretul longevității mintale. Ce a exclus un profesor de la Harvard ca să-și întinerească creierul cu 10 ani
Astăzi, nu mai este suficient să trăim mult – ne dorim să rămânem tineri, activi și cu o vârstă biologică cât mai mică, indiferent de anii din buletin. David Sinclair,
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar pornit pe faptele de trafic de influență și corupere pasivă. Acțiunile
Primărița satului unde a fost ucis un adolescent: „Victima îl provoca frecvent pe acuzat și pe iubita lui"
O crimă șocantă a zguduit sudul Republicii Moldova, după ce un adolescent de 15 ani, dat dispărut săptămâna trecută, a fost găsit mort într-un râu. Potrivit Poliției, băiatul ar fi
Diabetul și fructele: cum, cât și în ce combinații pot fi consumate pentru un nivel optim al glicemiei
Fructele reprezintă o sursă importantă de vitamine, minerale, fibre și antioxidanți, fiind esențiale pentru o alimentație echilibrată. Totuși, pentru persoanele cu diabet, consumul de fructe ridică deseori întrebări: cât, cum
Epuizat fără motiv. Medicii dezvăluie legătura surprinzătoare dintre intestin și oboseala cronică
Te simți constant epuizat, lipsit de vlagă, incapabil să te concentrezi sau prins într-o stare inexplicabilă de monotonie? Nu ești singur. Oboseala cronică afectează milioane de oameni, iar de multe
Trauma unui bărbat ce a avut cancer la gât din cauza sexului oral: „Am avut noroc că am descoperit la timp"
Frank Lane, un britanic de 60 de ani și tată a doi copii, a decis să își spună povestea pentru a trage un semnal de alarmă asupra cancerului la gât
Elevii și studenții moldoveni din străinătate pot beneficia gratuit de asigurare medicală, dacă își actualizează statutul la CNAM
În această perioadă de vacanță de vară, mulți elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi care studiază peste hotare se află acasă. Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) le reamintește că
Autoritățile din Moldova cer blocarea a peste 400 de canale TikTok care răspândeau dezinformare cu impact asupra securității naționale # Unica.md
Autoritățile Republicii Moldova au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok, implicate în răspândirea dezinformării care amenință securitatea națională și stabilitatea socială. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, ... Post-ul Autoritățile din Moldova cer blocarea a peste 400 de canale TikTok care răspândeau dezinformare cu impact asupra securității naționale apare prima dată în Unica.md.
Trupe ale Gărzii Naționale americane, pe străzile Washingtonului: Trump preia controlul forțelor de ordine, autoritățile locale acuză „acțiune autoritară” # Unica.md
Trupele Gărzii Naționale americane au început să patruleze pe străzile capitalei Washington, la o zi după ce președintele Donald Trump a dispus trimiterea lor în oraș și a preluat controlul ... Post-ul Trupe ale Gărzii Naționale americane, pe străzile Washingtonului: Trump preia controlul forțelor de ordine, autoritățile locale acuză „acțiune autoritară” apare prima dată în Unica.md.
Un cardiolog dezvăluie care este cel mai subestimat nutrient pentru sănătatea inimii: „Ajută la reducerea tensiunii arteriale” # Unica.md
Când vine vorba de sănătatea inimii, majoritatea oamenilor se concentrează pe reducerea grăsimilor saturate și a sodiului. Totuși, există un nutrient esențial, adesea subestimat, care joacă un rol cheie în ... Post-ul Un cardiolog dezvăluie care este cel mai subestimat nutrient pentru sănătatea inimii: „Ajută la reducerea tensiunii arteriale” apare prima dată în Unica.md.
Durerile la nivelul gambelor, semnal de alarmă pentru boala arterială periferică: simptome, diagnostic și soluții # Unica.md
Durerile resimțite în partea inferioară a gambelor, mai ales în timpul mersului sau urcatului scărilor, care dispar la odihnă, pot fi un semnal de avertizare pentru boala arterială periferică (BAP) ... Post-ul Durerile la nivelul gambelor, semnal de alarmă pentru boala arterială periferică: simptome, diagnostic și soluții apare prima dată în Unica.md.
Summit Trump–Putin, vineri, la o bază militară din Alaska: negocieri sub semnul controverselor și al măsurilor de securitate excepționale # Unica.md
Administrația americană și Kremlinul au convenit ca summitul dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, să aibă loc vineri, la baza militară Joint Base Elmendorf–Richardson din ... Post-ul Summit Trump–Putin, vineri, la o bază militară din Alaska: negocieri sub semnul controverselor și al măsurilor de securitate excepționale apare prima dată în Unica.md.
Un bărbat a dezvoltat o afecțiune rară după ce a consultat ChatGPT pentru sfaturi privind reducerea consumului de sare # Unica.md
Un caz alarmant, publicat recent în Annals of Internal Medicine, atrage atenția asupra riscurilor utilizării aplicațiilor de inteligență artificială, precum ChatGPT, în probleme medicale. Un bărbat în vârstă de 60 ... Post-ul Un bărbat a dezvoltat o afecțiune rară după ce a consultat ChatGPT pentru sfaturi privind reducerea consumului de sare apare prima dată în Unica.md.
Alertă sanitară: Trei noi focare de pestă porcină africană înregistrate în Moldova. ANSA cere fermierilor și populației să respecte măsurile de prevenție # Unica.md
Trei focare de pestă porcină africană (PPA) au fost confirmate recent în Republica Moldova, între 6 și 12 august 2025: unul în localitatea Braniște, raionul Râșcani, și două în satul ... Post-ul Alertă sanitară: Trei noi focare de pestă porcină africană înregistrate în Moldova. ANSA cere fermierilor și populației să respecte măsurile de prevenție apare prima dată în Unica.md.
Prima ședință privind extrădarea lui Vlad Plahotniuc are loc astăzi la Curtea de Apel din Atena # Unica.md
Curtea de Apel din Atena găzduiește astăzi prima ședință de examinare a cererii de extrădare a fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc. Audierile vin la trei săptămâni după ce procurorii din ... Post-ul Prima ședință privind extrădarea lui Vlad Plahotniuc are loc astăzi la Curtea de Apel din Atena apare prima dată în Unica.md.
Una din trei persoane trecute de 60 de ani din Republica Moldova suferă de cel puțin o formă de abuz, cele mai frecvente fiind abuzul psihologic, economic și fizic. Pentru ... Post-ul O treime dintre vârstnicii din R. Moldova sunt victime ale violenței apare prima dată în Unica.md.
Lucrări de curățare a râului Răut la Băhrinești: locuitorii din patru sate scapă de riscul inundațiilor # Unica.md
În satul Băhrinești, raionul Florești, au început lucrările mult așteptate de curățare a râului Răut, o intervenție esențială pentru locuitorii din satele Mărculești, Băhrinești, Lunga și Prajila, transmite Ministerul Mediului. ... Post-ul Lucrări de curățare a râului Răut la Băhrinești: locuitorii din patru sate scapă de riscul inundațiilor apare prima dată în Unica.md.
Pericol de inundaţii record în Alaska înainte de întâlnirea dintre Trump și Putin. Locuitori evacuați după cedarea barajului glaciar Mendenhall # Unica.md
Autoritățile din Juneau, capitala statului Alaska, au emis ordine de evacuare pentru locuitorii din zonele de risc, după ce barajul format de ghețarul Mendenhall a cedat, provocând revărsarea rapidă a ... Post-ul Pericol de inundaţii record în Alaska înainte de întâlnirea dintre Trump și Putin. Locuitori evacuați după cedarea barajului glaciar Mendenhall apare prima dată în Unica.md.
Creștinii ortodocși de stil vechi intră în Postul Adormirii Maicii Domnului: semnificații, tradiții și recomandări pentru sănătate # Unica.md
Începând de astăzi, creștinii ortodocși de stil vechi din Republica Moldova și din alte regiuni cu același calendar intră în Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut și ca Postul Sfintei Mării. ... Post-ul Creștinii ortodocși de stil vechi intră în Postul Adormirii Maicii Domnului: semnificații, tradiții și recomandări pentru sănătate apare prima dată în Unica.md.
Soția fostului președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, arestată pentru corupție și manipulare bursieră # Unica.md
Soția fostului președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, Kim Keon Hee, a fost arestată și este vizată de o anchetă amplă pentru fapte de corupție, inclusiv luare de mită, manipulare bursieră ... Post-ul Soția fostului președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, arestată pentru corupție și manipulare bursieră apare prima dată în Unica.md.
Medicii atrag atenția că, în această perioadă, se înregistrează o creștere a cazurilor de COVID-19 la copiii mici. În prezent, 30 de copii cu simptome specifice infecției sunt internați la ... Post-ul Atenție, părinți! Tot mai mulți copii mici, internați cu COVID-19 apare prima dată în Unica.md.
13 august 1961: Începe ridicarea Zidului Berlinului – simbolul divizării Europei. VIDEO cu imagini din acea vreme # Unica.md
În noaptea de 12 spre 13 august 1961, istoria Europei a fost marcată de unul dintre cele mai dramatice momente ale Războiului Rece: Germania de Est a început ridicarea Zidului ... Post-ul 13 august 1961: Începe ridicarea Zidului Berlinului – simbolul divizării Europei. VIDEO cu imagini din acea vreme apare prima dată în Unica.md.
Germania: Două puncte luminoase pe cer provoacă isterie. Au fost confundate cu OZN-urile. Ce spun autoritățile # Unica.md
Seara trecută, mai mulți locuitori din diverse regiuni ale Germaniei au raportat, pe rețelele de socializare, apariția a două puncte luminoase neobișnuite pe cerul nopții. Imaginile și videoclipurile au devenit ... Post-ul Germania: Două puncte luminoase pe cer provoacă isterie. Au fost confundate cu OZN-urile. Ce spun autoritățile apare prima dată în Unica.md.
Horoscopul zilei de 13 august 2025: O zi a deciziilor importante și a clarității interioare # Unica.md
Astăzi, influențele astrale aduc energie, dar și momente de reflecție pentru fiecare semn zodiacal. Este o zi potrivită pentru a-ți asculta intuiția, pentru a face alegeri importante și pentru a ... Post-ul Horoscopul zilei de 13 august 2025: O zi a deciziilor importante și a clarității interioare apare prima dată în Unica.md.
Turcia ar putea elimina sistemul all-inclusive din hoteluri pentru a combate risipa alimentară # Unica.md
Guvernul Turciei ia în calcul eliminarea celebrului sistem all-inclusive din hoteluri, urmând să-l înlocuiască cu un model „à la carte”, potrivit presei turce. Propunerea vine pe fondul unui raport îngrijorător ... Post-ul Turcia ar putea elimina sistemul all-inclusive din hoteluri pentru a combate risipa alimentară apare prima dată în Unica.md.
Madonna, apel disperat către Papa Leon. Ce îi cere Regina Muzicii Pop: „Tu ești singurul dintre noi căruia nu i se poate refuza intrarea” # Unica.md
Madonna, supranumită Regina Muzicii Pop, a lansat un apel emoționant pe contul ei de Instagram către Papa Leon, îndemnându-l pe Suveranul Pontif să călătorească în Gaza, în contextul crizei umanitare ... Post-ul Madonna, apel disperat către Papa Leon. Ce îi cere Regina Muzicii Pop: „Tu ești singurul dintre noi căruia nu i se poate refuza intrarea” apare prima dată în Unica.md.
Vicepreședintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Fadei Nagacevschi, a părăsit formațiunea, invocând nemulțumiri legate de modul în care a fost întocmită lista de candidați a Blocului Alternativa, din care ... Post-ul Fadei Nagacevschi a părăsit partidul lui Ion Chicu și revine la profesia de avocat apare prima dată în Unica.md.
De Ziua Internațională a Tineretului, care este marcată, astăzi, Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu cei aproape 100 de participanti ai taberei DOR – copii și tineri din diaspora, veniți ... Post-ul Președinta Maia Sandu s-a întâlnit astăzi cu participanții taberei DOR apare prima dată în Unica.md.
O echipă de cercetători de la Universitatea din Wuhan a publicat un studiu care ar putea schimba radical perspectiva asupra bolii Parkinson. Conform rezultatelor, afecțiunea nu și-ar avea originea exclusiv ... Post-ul Descoperire revoluționară: Boala Parkinson ar putea începe în rinichi, nu în creier apare prima dată în Unica.md.
