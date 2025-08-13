Vučić a refuzat să mai participe la alegerile prezidențiale
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că nu va schimba Constituția pentru a-și păstra puterea.El a menționat că nu intenționează să-și înainteze candidatura, deoarece nu mai poate candida pentru funcția de șef al statului.„Sînt un veteran politic, nu mai pot candida la funcția de președinte și nu mi-ar trece prin cap să schimb Constituția pentru asta. Nu sînt un dictator, pest
• • •
Acum 15 minute
00:30
Premiera filmului chinezesc „Atelierul foto din Nanjing”(Dead To Rights) a avut loc în 11 august, la Los Angeles, în cadrul unui eveniment desfășurat într-un cinematograf local, scrie romanian.cgtn.comDupă vizionare, spectatorii au apreciat modul în care filmul reconstituie o perioadă de suferință profundă, imposibil de uitat, evidențiind totodată aspecte istorice care nu au fost suficient ana
00:30
Un sat din sudul Germaniei a găsit o metodă neobișnuită de a atrage vizitatori. Localitatea își schimbă numele oficial în fiecare an, transformînd acest gest într-un eveniment turistic cu rezonanță internațională.Într-o zonă pitorească din sudul Germaniei, localitatea Neustadt bei Waldkirchen a devenit cunoscută pentru o tradiție aparte: schimbarea oficială a numelui în fiecare an. Ceremonia a
00:00
00:00
Culesul de ciuperci în pădurea din satul polonez Trzetrzewin din apropierea orașului Limanowa, s-a încheiat pentru un locuitor din zonă cu o descoperire neobișnuită și periculoasă.Bărbatul, care ieșise să culeagă ciuperci, a dat peste o bombă neexplodată din cel de-Al Doilea Război Mondial. Văzînd obiectul periculos, el a sunat imediat la poliție.{{828997}}La scurt timp, echipajul Batalion
23:30
Filmul „Atelierul foto din Nanjing" (Dead To Rights) a înregistrat încasări de peste 2,2 miliarde yuani (aproximativ 262 milioane euro), continuînd să domine sezonul estival și doborînd recordul de încasări pentru categoria filmelor istorice din China, scrie romanian.cgtn.comFilmul este realizat pe baza unor imagini autentice legate de crimele soldaților japonezi produse în Masacrul de la Nanj
23:30
Hana Al Hai, o femeie din Dubai, proprietara unei firme de îmbrăcăminte și a unui hotel, și-a uitat geanta de firmă, în valoare de peste 100.000 de euro, pe bancheta din spate a unui taxi, în timpul unei vizite la Londra.Taximetristul pe nume Terry a găsit geanta Hermès Kelly și a returnat-o proprietarei a doua zi, la hotelul unde era cazată. În geantă, el a găsit doar o carte de vizită de la
23:00
Asociațiile de business vor beneficia de sprijin pentru promovarea exporturilor moldovenești # Noi.md
Asociațiile de business vor beneficia de suport din partea statului pentru promovarea exporturilor produselor moldovenești pe piețele internaționale.Sprijinul va fi acordat în cadrul Programului Bridge Export, lansat astăzi la Chișinău de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Agenția de Investiții, transmite moldpres.Inițiativa a fost creată pentru a a sprijini promovarea ex
23:00
Cel mai nou sistem de apărare antirachetă (PRO), „Cupola de Aur” din SUA, va include patru niveluri de protecție.Potrivit Oxu.Az, aceste detalii au fost publicate de agenția Reuters. {{830788}}Se precizează că apărarea include un nivel de apărare prin satelit și trei nivele terestre cu 11 baterii de rază scurtă. În special, în spațiu va fi amplasat un sistem de senzori și ghidare, resp
22:30
Trump vrea o întîlnire în trei cu Putin și Zelenski „aproape imediat” după întrevederea cu Putin din Alaska # Noi.md
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că vrea să organizeze o întîlnire cu președintele rus Vladimir Putin și cu șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski, „aproape imediat” după întrevederea sa cu președintele rus programată vineri în Alaska, informează AFP, citată de Agerpres și moldpres. „Unele lucruri importante pot fi obținute în cadrul primei întîlniri - va fi o întîl
22:30
Pașaportul Republicii Moldova ocupă locul 92 în topul celor mai puternice pașapoarte din lume în 2025. Potrivit clasamentului realizat de Nomad Capitalist, lista este dominată de țările europene, cu Irlanda pe primul loc, pașaportul acesteia oferind acces fără viză în 176 de țări.Top 3 este completat de Elveția și Grecia, fiecare cu 175 de destinații fără viză, în timp ce Portugalia, Norvegia,
22:30
În timpul unei misiuni de menținere a ordinii publice în municipiul Chișinău, în zona gării feroviare, carabinierii au identificat două persoane date în urmărire de Inspectoratele de Poliție Căușeni și Strășeni.Este vorba despre un bărbat de 31 de ani și o femeie de 36 de ani, al căror comportament suspect a atras atenția echipajului aflat în patrulare, notează Noi.md.În urma verificărilor
22:00
China solicită părților implicate să asigure securitatea căilor navigabile în Marea Roșie, pentru soluționarea politică a problemei Yemenului, a declarat Geng Shuang, reprezentantul-adjunct permanent al Chinei la ONU, în cadrul unei reuniunii dedicate problemei Yemenului organizată de Consiliul de Securitate, scrie romanian.cgtn.comPe de o parte, Yemenul se confruntă cu un impas politic, o sit
22:00
Un pescar a prins un aligator în cîrlig: cum a ajuns un prădător periculos într-un lac obișnuit # Noi.md
Locuitorii districtului Bucks, statul Pennsylvania, s-au pomenit în centrul unui incident neobișnuit, cînd au observat un aligator în lacul local Magnolia. Reptila a apărut în mod neașteptat într-o regiune în care nu ar fi trebuit să se afle din motive naturale.Primul care a anunțat descoperirea a fost localnicul Ricky Sanchez. El pescuia din caiac cînd a simțit că ceva greu a mușcat momeala.
21:30
În Moldova se dezvoltă nu un sistem occidental, dar unul asiatic de guvernare.Această opinie a fost exprimată de președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, în cadrul emisiunii „Главное” de la TVC-21.El a menționat că, în istoria omenirii, doar 3% dintre dictatori au fost eficienți, iar restul au fost caracterizați de o putere mare și corupție mare.Denis Roșca a
21:00
O reţea de hackeri a furat mii de documente de identitate din baza de date a hotelurilor din Italia şi le vînd pe dark web.Mii de documente de identitate au fost furate din baza de date a hotelurilor italiene și scoase la vînzare pe dark web. Grupul de infractori cibernetici "Mydocs" a realizat mii de scanări de înaltă rezoluție ale pașapoartelor, cărților de identitate și ale altor documente
20:30
În ajunul noului an școlar, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a pus în discuție asigurarea accesului egal la educație și prevenirea abandonului școlar în rîndul copiilor de etnie romă. Evenimentul a reunit factori de decizie, experți și reprezentanți ai comunității pentru a identifica propuneri concrete.Discuțiile au vizat atît provocările existente, cît și măsurile care susțin particip
20:00
Liderii europeni l-au îndemnat pe președintele SUA, Donald Trump, să apere interesele Kievului și ale Europei în domeniul securității, la întîlnirea cu Vladimir Putin.Declarația a fost făcută de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, în urma unui maraton online la care au participat președintele Ucrainei, președintele SUA și lideri ai UE. „Există speranță pentru schimbare, există speranță pentr
20:00
Olesea Stamate, înregistrată de CEC pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie: ”Lupta pentru dreptate și oamenii țării continuă” # Noi.md
Comisia Electorală Centrală a validat candidatura Olesei Stamate la alegerile parlamentare din 28 septembrie, aceasta urmînd să participe în calitate de candidat independent.Anunțul a fost făcut chiar de Stamate, care a transmis un mesaj de mobilizare către susținători și către cei dezamăgiți de actualele formațiuni politice.„Am o veste bună pentru voi, dragi prieteni, dar și pentru toți c
20:00
Accidentul cu trebul, care transporta, conform datelor preliminare, încărcături periculoase, a avut loc în districtul Palo Pinto din Texas (SUA).Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru au comunicat autoritățile locale pe rețelele de socializare. {{828007}}Posturile de televiziune Fox News 5 și NBC 5 au publicat un videoclip de la locul accidentului. În imaginile filmate din aer se pot vede
19:30
Joi, pe unele adrese din capitală, vor fi întreruperi ale livrării apei potabile, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 20:00, pe 14 august, fără apă vor fi consumatorii din următoarele străzi:{{824742}}-Vadul lui Vodă, 151,166-196, 107-125;-Tîrgoviște, Izbaș, Colonița, Haiduc Bujor, Arionești, st-la Colonița.Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către
19:30
Masa rotundă de la Chișinău „Limba moldovenească trebuie să se întoarcă acasă și în Constituție” # Noi.md
Experții și-au prezentat pozițiile privind politica lingvistică, moștenirea istorică și perspectivele consolidării statalitățiiLa cea de-a 7-a masă rotundă națională din Chișinău a avut loc o discuție despre identitatea unică a țării, națiunea fondatoare a statului și limbă. Participanții au discutat aspectele istorice, lingvistice și politice ale dezvoltării statului moldovenesc, transmite NO
19:30
În anii 2024–2025, în raionul Dubăsari, au fost alocate mijloace financiare pentru două proiecte de reparații curente ale oficiilor medicilor de familie (OMF), notează Noi.md.Anul trecut, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a acordat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale 490 de mii de lei pentru reparația OMF Molovata. Proiectul a f
19:00
Organizarea teritorială a Rusiei este consacrată în Constituție, a declarat Alexei Fadeev, director adjunct al Departamentului de Informații și Presă al Ministerului Afacerilor Externe.El a comentat astfel posibilitatea discutării schimbului de teritorii între Rusia și Ucraina.„Organizarea teritorială a Federației Ruse este consacrată în Constituția țării noastre. Asta spune totul”, au dec
19:00
Victor Marahovschi: „Numai o Moldovă puternică și independentă poate fi un partener cu drepturi depline al UE” # Noi.md
Moldova trebuie să se alăture Uniunii Europene stînd în picioare, nu în genunchi, cu proiectele noastre, cu poziția noastră și cu demnitate, deoarece numai o Moldovă puternică și independentă poate fi un partener cu drepturi depline al UE.O astfel de opinie a exprimat juristul, secretarul general al partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Victor Marahovschi.El a atras atenția asupra faptu
19:00
Procuratura Generală a Republicii Moldova confirmă că astăzi Curtea de Apel din Atena (Grecia) a decis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, în baza cererii transmise de autoritățile moldovene la data de 24 iulie 2025.Instituția subliniază însă că această opinie nu constituie o hotărîre definitivă de extrădare, comunică moldpres.Procuratura Generală precizează într-un comunicat de presă să d
18:30
Președintele SUA, Donald Trump, a respins afirmațiile fostului său consilier pentru securitate națională, John Bolton, care a declarat că summitul dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin din Alaska este „o mare victorie” pentru Rusia.Bolton a declarat, vineri, că întîlnirea dintre Trump și Putin este încă un pas către succesul Moscovei, și nu către negocieri de pace. „Singurul loc mai
18:00
Ploaia de meteori Perseide, care apare în fiecare an la mijlocul lunii august, a atins apogeul # Noi.md
Ploaia de meteori Perseide, care apare în fiecare an la mijlocul lunii august, a atins apogeul în noaptea de 13 august.Astronomii spun că, urmărind cerul nopții în acest moment, putem vedea teoretic pînă la 100 de stele căzătoare pe oră, transmite dw.com. Dar, de obicei, numărul este mai mic: împiedică observarea lumina Lunii, care este acum strălucitoare, precum și liminile stradale și
18:00
În ședința de astăzi, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au examinat rezultatele controlului dispus în luna mai curent, cu privire la verificarea modului de executare de către posturile Cinema 1, 7 TV, PRO TV Chișinău, Next TV și Canal Regional a obligației de suspendare a dreptului de a difuza comunicări comerciale audiovizuale pentru perioada de o zi.Prin deciziile CA din februarie și
18:00
Funcționarii postului vamal Leușeni au găsit mai multe bunuri nedeclarate, ascunse printre bagaje și transmisiuni neînsoțite, ce urmau să fie introduse ilicit în țară, notează Noi.md.În cadrul control fizic detaliat al unui automobil ce se deplasa din Franța, în portbagaj au fost descoperite trei invertoare și circa 200 metri de cablaj de conexiune, ascunse printre bagaje.{{831019}}Șoferul
18:00
Echipa de pompieri din Republica Moldova, detașată în Grecia în cadrul misiunii de combatere a incendiilor, continuă pentru a doua zi consecutiv acțiunile de stingere a incendiilor de amploare produse în zona industrială din regiunea Patras.Din cauza condițiilor meteo și a vîntului puternic, incendiul s-a dezvoltat pe suprafețe foarte mari, afectînd localități și obiective industriale aflate l
17:30
Premieră chirurgicală la Chișinău: medicii au salvat piciorul unui pacient printr-o operație inovatoare # Noi.md
Institutul de Medicină Urgentă (IMU) marchează o nouă pagină în istoria chirurgiei vasculare din Republica Moldova, realizînd în premieră o intervenție de aterectomie direcțională endovasculară percutană la un pacient cu ischemie arterială amenințătoare de membru inferior.Procedura, efectuată de echipa mixtă de medici intervenționiști și chirurgi vasculari ai IMU, a vizat tratarea unei ocluzii
17:30
Clădirea Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală va trece printr-un amplu proces de reabilitare # Noi.md
Astăzi, în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea, conducerea muzeului și directorul ADR municipiul Chișinău au semnat contractul de finanțare pentru realizarea proiectului în valoare de 63 de milioane de lei.După finalizarea lucrărilor, muzeul va dispune de peste 1.800 metri pătrați de spații modernizate pentru evenimente cultural-științifice, expoziții, activități educative și ateliere
17:30
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” anunță organizarea sesiunii suplimentare de admitere pentru locurile rămase neacoperite atît pentru studii superioare de licență și integrate, cît și pentru studii superioare de master, la următoarele programe de studii.La studii superioare de licență și integrate au rămas disponibile următoarele locuri (în bază de contract):
17:30
Pompierii IGSU au intervenit pentru a lichida un incendiu care a izbucnit în municipiul Chișinău, în după-amiaza zilei de 13 august 2025.Apelul a fost recepționat la ora 15:39.Potrivit datelor, focul a cuprins acoperișul unei spălătorii de haine situate pe strada Nicolae Testemițanu 29. La fața locului au intervenit două echipe de salvatori.Ajunși la fața locului, angajații IGSU au sta
17:00
În Chișinău, chiar în mijlocul străzii s-a format o gunoiște, din cauza căreia locuitorii sectorului Botanica trag un semnal de alarmă și cer rezolvarea problemei.În timpul ploii, deșeurile sînt spălate în canalizarea pluvială, iar pe vreme uscată și vîntoasă, norii de praf se ridică în aer, creînd un miros neplăcut și un pericol pentru sănătate.Situația a fost semnalată de activistul de
17:00
Casa Albă a publicat lista liderilor străini care l-au susținut pe președintele SUA, Donald Trump, pentru Premiul Nobel pentru Pace.Anunțul a fost publicat pe pagina oficială a Casei Albe pe rețeaua socială X.{{829055}}Candidatura lui Trump a fost susținută de președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, prim-ministrul Cambodgiei, Hun Sen, președint
17:00
Șeful Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, va participa la întîlnirea dintre președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, care va avea loc în Alaska, a declarat adjunctul directorului Departamentului de Informații și Presă al Ministerului Afacerilor Externe, Alexei Fadeev, în cadrul unei conferințe de presă.„Da, pot confirma participarea lui Serghei Viktorov
16:30
Expoziție interactivă în centrul capitalei: polițiști, pompieri și salvatori, față în față cu cetățenii # Noi.md
Sîmbătă, 16 august, cetățenii moldoveni din țară, dar și de peste hotare, care sînt acasă în această perioadă, sînt invitați în Piața Marii Adunări Naționale, la expoziția instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice, transmite Noi.md.În intervalul orelor 10:00–18:00, vizitatorii vor putea asista la demonstrații practice de intervenție, prezentări de tehnică, autospe
16:30
Exporturile de ouă de găină din R. Moldova în UE vor ajunge pînă la sfîrșitul acestui an la circa 30 de milioane de bucăți, potrivit estimărilor reprezentanților sectorului avicol. Apetitul pieței comunitare pentru ouăle moldovene este mare, iar producătorii spun că vor crește livrările. În primele șase luni ale acestui an, pe piața Uniunii Europene au fost exportate aproape 11 milioane de ouă
16:00
Datoria publică a SUA a atins pentru prima dată pragul de 37 de trilioane de dolari, potrivit datelor actualizate ale Ministerului Finanțelor americane.Pe 11 august, ministerul a actualizat graficul care arată dinamica datoriei publice a SUA. Conform acestui grafic, linia de creștere a datoriei externe a atins un nivel record de 37 de trilioane de dolari.Datoria publică a SUA reprezintă vo
16:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău își extinde rețeaua de destinații prin introducerea zborurilor directe către Wroclaw, Polonia, notează Noi.md.Începînd de astăzi, noua conexiune este operată de două ori pe săptămînă, în fiecare zi de miercuri și duminică - oferind pasagerilor mai multe opțiuni de călătorie și noi oportunități de explorare.{{830915}}Totodată, compania aerian
16:00
Ucraina va plăti scump pentru că s-a lăsat folosită de Occident în încercarea de a slăbi Rusia, încercare eșuată, ea va avea de suferit în orice caz, dar acum este important să se ajungă la un acord privind încetarea imediată a acțiunilor militare, să se pună capăt uciderii fără sens a slavilor și să nu se permită altor actori să se amestece în orice acord posibil privind încetarea focului.Ace
16:00
Comisia Electorală Centrală propune ca la alegerile parlamentare din 28 septembrie să fie deschise cîte două secții de votare în Federația Rusă, Ucraina și Israel. Motivul invocat de instituție este asigurarea securității funcționarilor electorali și a echipamentului necesar procesului de vot.Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, susține că trimiterea personalului electoral în zone aflate în co
15:30
Incidentul din satul Costești, unde un carusel s-a prăbușit cu copii: Administratorul pasează vina pe doi adolescenți # Noi.md
Incidentul din satul Costești, raionul Ialoveni, acolo unde un carusel s-a prăbușit peste cîțiva copii la o sărbătoare, ar fi fost provocat de doi adolescenți. Cel puțin asta susține agentul economic, într-o declarație publică.„Din investigațiile preliminare, incidentul a fost cauzat de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță de către doi adolescenti, care au schimbat locurile exact înainte
15:30
Administrația Națională a Drumurilor informează că pe unul dintre cele mai importante trasee din nordul țării, drumul Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, lucrările de reabilitare continuă în conformitate cu graficul de execuție, notează Noi.md.Pînă în prezent, în cadrul proiectului, pe sectorul menționat, au fost realizate în proporție de 73% lucrările de așternere a stratului
15:30
Astăzi, 13 august 2025, începe sesiunea de admitere suplimentară la instituțiile de învățămînt superior din Moldova, notează Noi.md.Candidații la studii superioare de licență și master, care nu au participat în concursul de admitere sau nu s-au regăsit pe listele din sesiunea de bază, pot depune online dosarele de concurs pe www.eadmitere.gov.md, în perioada 13-15 august. Rezultatele intermedi
15:00
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a precizat care sînt etapele ce vor urma dacă instanța din Atena va decide extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova.„După decizia instanței, ministrul Justiției elen confirmă modalitatea de validare a acestei hotărîri, după care sînt anunțate autoritățile statului care solicită extrădarea și se inițiază procedurile privind aducerea p
15:00
Mecanismele de sprijin ale statului pentru producătorii de energie regenerabilă vor deveni mai flexibile # Noi.md
Ministerul Energiei a publicat pentru consultări publice proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, valabile pînă la data de 31 decembrie 2030.Proiectul stabilește cotele maxime pe categorii de centrale ce pot beneficia de cele trei mecanisme de sprijin – factur
15:00
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea a doi deținuți, în vîrstă de 24 și 27 de ani, pentru tentativă de evadare din penitenciar. Aceștia își ispășeau pedepsele pentru omor și alte infracțiuni în Penitenciarul nr. 15 – Cricova, transmite Noi.md.Potrivit probelor administrate, la 30 octombrie 2023, pe timp de noapte, condamnații, acționînd de comun acord, au încercat să
14:30
În vacanța de vară, mulți elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi care studiază în străinătate se află acasă. Cu această ocazie, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) le reamintește că beneficiază de asigurare medicală și-i îndeamnă să-și actualizeze statutul de persoană asigurată, notează Noi.md.Pentru a activa această asigurare, persoanele respective trebuie să depună o cerere
