Ce a răspuns Trump la afirmațiile lui Bolton că „Putin a cîștigat deja”
Noi.md, 13 august 2025 18:30
Președintele SUA, Donald Trump, a respins afirmațiile fostului său consilier pentru securitate națională, John Bolton, care a declarat că summitul dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin din Alaska este „o mare victorie” pentru Rusia.Bolton a declarat, vineri, că întîlnirea dintre Trump și Putin este încă un pas către succesul Moscovei, și nu către negocieri de pace. „Singurul loc mai
Acum 15 minute
18:30
Acum o oră
18:00
Ploaia de meteori Perseide, care apare în fiecare an la mijlocul lunii august, a atins apogeul # Noi.md
Ploaia de meteori Perseide, care apare în fiecare an la mijlocul lunii august, a atins apogeul în noaptea de 13 august.Astronomii spun că, urmărind cerul nopții în acest moment, putem vedea teoretic pînă la 100 de stele căzătoare pe oră, transmite dw.com. Dar, de obicei, numărul este mai mic: împiedică observarea lumina Lunii, care este acum strălucitoare, precum și liminile stradale și
18:00
În ședința de astăzi, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au examinat rezultatele controlului dispus în luna mai curent, cu privire la verificarea modului de executare de către posturile Cinema 1, 7 TV, PRO TV Chișinău, Next TV și Canal Regional a obligației de suspendare a dreptului de a difuza comunicări comerciale audiovizuale pentru perioada de o zi.Prin deciziile CA din februarie și
18:00
Funcționarii postului vamal Leușeni au găsit mai multe bunuri nedeclarate, ascunse printre bagaje și transmisiuni neînsoțite, ce urmau să fie introduse ilicit în țară, notează Noi.md.În cadrul control fizic detaliat al unui automobil ce se deplasa din Franța, în portbagaj au fost descoperite trei invertoare și circa 200 metri de cablaj de conexiune, ascunse printre bagaje.{{831019}}Șoferul
18:00
Echipa de pompieri din Republica Moldova, detașată în Grecia în cadrul misiunii de combatere a incendiilor, continuă pentru a doua zi consecutiv acțiunile de stingere a incendiilor de amploare produse în zona industrială din regiunea Patras.Din cauza condițiilor meteo și a vîntului puternic, incendiul s-a dezvoltat pe suprafețe foarte mari, afectînd localități și obiective industriale aflate l
Acum 2 ore
17:30
Premieră chirurgicală la Chișinău: medicii au salvat piciorul unui pacient printr-o operație inovatoare # Noi.md
Institutul de Medicină Urgentă (IMU) marchează o nouă pagină în istoria chirurgiei vasculare din Republica Moldova, realizînd în premieră o intervenție de aterectomie direcțională endovasculară percutană la un pacient cu ischemie arterială amenințătoare de membru inferior.Procedura, efectuată de echipa mixtă de medici intervenționiști și chirurgi vasculari ai IMU, a vizat tratarea unei ocluzii
17:30
Clădirea Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală va trece printr-un amplu proces de reabilitare # Noi.md
Astăzi, în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea, conducerea muzeului și directorul ADR municipiul Chișinău au semnat contractul de finanțare pentru realizarea proiectului în valoare de 63 de milioane de lei.După finalizarea lucrărilor, muzeul va dispune de peste 1.800 metri pătrați de spații modernizate pentru evenimente cultural-științifice, expoziții, activități educative și ateliere
17:30
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” anunță organizarea sesiunii suplimentare de admitere pentru locurile rămase neacoperite atît pentru studii superioare de licență și integrate, cît și pentru studii superioare de master, la următoarele programe de studii.La studii superioare de licență și integrate au rămas disponibile următoarele locuri (în bază de contract):
17:30
Pompierii IGSU au intervenit pentru a lichida un incendiu care a izbucnit în municipiul Chișinău, în după-amiaza zilei de 13 august 2025.Apelul a fost recepționat la ora 15:39.Potrivit datelor, focul a cuprins acoperișul unei spălătorii de haine situate pe strada Nicolae Testemițanu 29. La fața locului au intervenit două echipe de salvatori.Ajunși la fața locului, angajații IGSU au sta
17:00
În Chișinău, chiar în mijlocul străzii s-a format o gunoiște, din cauza căreia locuitorii sectorului Botanica trag un semnal de alarmă și cer rezolvarea problemei.În timpul ploii, deșeurile sînt spălate în canalizarea pluvială, iar pe vreme uscată și vîntoasă, norii de praf se ridică în aer, creînd un miros neplăcut și un pericol pentru sănătate.Situația a fost semnalată de activistul de
17:00
Casa Albă a publicat lista liderilor străini care l-au susținut pe președintele SUA, Donald Trump, pentru Premiul Nobel pentru Pace.Anunțul a fost publicat pe pagina oficială a Casei Albe pe rețeaua socială X.{{829055}}Candidatura lui Trump a fost susținută de președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, prim-ministrul Cambodgiei, Hun Sen, președint
17:00
Șeful Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, va participa la întîlnirea dintre președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, care va avea loc în Alaska, a declarat adjunctul directorului Departamentului de Informații și Presă al Ministerului Afacerilor Externe, Alexei Fadeev, în cadrul unei conferințe de presă.„Da, pot confirma participarea lui Serghei Viktorov
Acum 4 ore
16:30
Expoziție interactivă în centrul capitalei: polițiști, pompieri și salvatori, față în față cu cetățenii # Noi.md
Sîmbătă, 16 august, cetățenii moldoveni din țară, dar și de peste hotare, care sînt acasă în această perioadă, sînt invitați în Piața Marii Adunări Naționale, la expoziția instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice, transmite Noi.md.În intervalul orelor 10:00–18:00, vizitatorii vor putea asista la demonstrații practice de intervenție, prezentări de tehnică, autospe
16:30
Exporturile de ouă de găină din R. Moldova în UE vor ajunge pînă la sfîrșitul acestui an la circa 30 de milioane de bucăți, potrivit estimărilor reprezentanților sectorului avicol. Apetitul pieței comunitare pentru ouăle moldovene este mare, iar producătorii spun că vor crește livrările. În primele șase luni ale acestui an, pe piața Uniunii Europene au fost exportate aproape 11 milioane de ouă
16:00
Datoria publică a SUA a atins pentru prima dată pragul de 37 de trilioane de dolari, potrivit datelor actualizate ale Ministerului Finanțelor americane.Pe 11 august, ministerul a actualizat graficul care arată dinamica datoriei publice a SUA. Conform acestui grafic, linia de creștere a datoriei externe a atins un nivel record de 37 de trilioane de dolari.Datoria publică a SUA reprezintă vo
16:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău își extinde rețeaua de destinații prin introducerea zborurilor directe către Wroclaw, Polonia, notează Noi.md.Începînd de astăzi, noua conexiune este operată de două ori pe săptămînă, în fiecare zi de miercuri și duminică - oferind pasagerilor mai multe opțiuni de călătorie și noi oportunități de explorare.{{830915}}Totodată, compania aerian
16:00
Ucraina va plăti scump pentru că s-a lăsat folosită de Occident în încercarea de a slăbi Rusia, încercare eșuată, ea va avea de suferit în orice caz, dar acum este important să se ajungă la un acord privind încetarea imediată a acțiunilor militare, să se pună capăt uciderii fără sens a slavilor și să nu se permită altor actori să se amestece în orice acord posibil privind încetarea focului.Ace
16:00
Comisia Electorală Centrală propune ca la alegerile parlamentare din 28 septembrie să fie deschise cîte două secții de votare în Federația Rusă, Ucraina și Israel. Motivul invocat de instituție este asigurarea securității funcționarilor electorali și a echipamentului necesar procesului de vot.Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, susține că trimiterea personalului electoral în zone aflate în co
15:30
Incidentul din satul Costești, unde un carusel s-a prăbușit cu copii: Administratorul pasează vina pe doi adolescenți # Noi.md
Incidentul din satul Costești, raionul Ialoveni, acolo unde un carusel s-a prăbușit peste cîțiva copii la o sărbătoare, ar fi fost provocat de doi adolescenți. Cel puțin asta susține agentul economic, într-o declarație publică.„Din investigațiile preliminare, incidentul a fost cauzat de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță de către doi adolescenti, care au schimbat locurile exact înainte
15:30
Administrația Națională a Drumurilor informează că pe unul dintre cele mai importante trasee din nordul țării, drumul Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, lucrările de reabilitare continuă în conformitate cu graficul de execuție, notează Noi.md.Pînă în prezent, în cadrul proiectului, pe sectorul menționat, au fost realizate în proporție de 73% lucrările de așternere a stratului
15:30
Astăzi, 13 august 2025, începe sesiunea de admitere suplimentară la instituțiile de învățămînt superior din Moldova, notează Noi.md.Candidații la studii superioare de licență și master, care nu au participat în concursul de admitere sau nu s-au regăsit pe listele din sesiunea de bază, pot depune online dosarele de concurs pe www.eadmitere.gov.md, în perioada 13-15 august. Rezultatele intermedi
15:00
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a precizat care sînt etapele ce vor urma dacă instanța din Atena va decide extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova.„După decizia instanței, ministrul Justiției elen confirmă modalitatea de validare a acestei hotărîri, după care sînt anunțate autoritățile statului care solicită extrădarea și se inițiază procedurile privind aducerea p
15:00
Mecanismele de sprijin ale statului pentru producătorii de energie regenerabilă vor deveni mai flexibile # Noi.md
Ministerul Energiei a publicat pentru consultări publice proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, valabile pînă la data de 31 decembrie 2030.Proiectul stabilește cotele maxime pe categorii de centrale ce pot beneficia de cele trei mecanisme de sprijin – factur
15:00
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea a doi deținuți, în vîrstă de 24 și 27 de ani, pentru tentativă de evadare din penitenciar. Aceștia își ispășeau pedepsele pentru omor și alte infracțiuni în Penitenciarul nr. 15 – Cricova, transmite Noi.md.Potrivit probelor administrate, la 30 octombrie 2023, pe timp de noapte, condamnații, acționînd de comun acord, au încercat să
Acum 6 ore
14:30
În vacanța de vară, mulți elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi care studiază în străinătate se află acasă. Cu această ocazie, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) le reamintește că beneficiază de asigurare medicală și-i îndeamnă să-și actualizeze statutul de persoană asigurată, notează Noi.md.Pentru a activa această asigurare, persoanele respective trebuie să depună o cerere
14:00
Vicepremierul pentru reintegrare, Roman Roșca, a mers miercuri cu o vizită de lucru în raionul Anenii Noi. Agenda deplasării a inclus vizite în localitățile Varnița, Gura Bîcului și Hîrbovăț, notează Noi.md.La Varnița, vicepremierul a convocat o ședință de lucru cu reprezentanții autorităților publice locale și ai instituțiilor desconcentrate din teritoriu. Discuțiile au vizat funcționarea ins
14:00
Oligarhul fugar, Vladimir Plahotniuc, a venit cu un prim mesaj audio în rețelele sociale, după ce în urmă cu doar cîteva minute Curtea de Apel de la Atena a admis extrădarea sa în Moldova, notează Noi.md."Am decis să înregistrez acest mesaj audio din cîteva motive. Mai întîi pentru a vă confirma prin vocea mea, pe care mulți o cunoașteți, că toate postările și adresările mele, cu care am venit
14:00
Comisia de licențiere a activității notariale a aprobat lista candidaților admiși la concursul de admitere la stagiul profesional în profesia de notar.În lista celor admiși figurează 38 de candidați, iar doi au fost respinși.{{830412}}Examenul de admitere, sesiunea de toamnă 2025, se va desfășura în două etape: 10 septembrie – proba testului grilă și 26 septembrie – proba scrisă, notează N
13:30
Întîlnirea dintre președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, va fi una de familiarizare, s-a decis să aibă loc după ce discuțiile telefonice nu au ajutat la soluționarea conflictului dintre Moscova și Kiev, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio la WABC.„Oamenii trebuie să înțeleagă că pentru președintele Trump această întîlnire nu este o cedare. Dacă vă uitați la
13:30
La Curtea de Apel din Atena, Grecia, a avut loc astăzi ședința, unde s-a examinat cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc, înaintată de autoritățile moldovene, notează Noi.md.Oligarhul fugar, Vladimir Plahotniuc, nu a fost prezent la ședință, fapt confirmat pentru realitatea și de către Lucian Rogac, avocatul său."Pentru a nu tergiversa procedurile, în mod special, pentru a nu admit
13:30
S.A. „Apă-Canal Chişinău” verifică în fiecare zi calitatea apei potabile, de la procesul de tratare şi pînă la robinetele consumatorilor, transmite Noi.md.Monitorizarea are loc atît în laboratoarele proprii – Laboratorul Apă Staţia Nistru şi Laboratorul Central Apă Potabilă, ambele acreditate conform standardului internaţional SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 – cît şi în laboratoare ale unor instit
13:00
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, va sosi miercuri, 13 august, în Germania. Acolo, el va participa la o videoconferință cu președintele SUA, Donald Trump.Acest lucru a fost comunicat de RBC-Ucraina, citînd Bild și comentariile purtătorului de cuvînt al președintelui, Serghei Nikiforov, adresate jurnaliștilor.Potrivit publicației germane, Zelenski va sosi astăzi la Berlin. El va parti
13:00
Președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, se vor întîlni la baza militară comună Elmendorf-Richardson din Anchorage, cel mai mare oraș din statul Alaska, au declarat pentru CNN doi oficiali ai Casei Albe.Potrivit postului de televiziune, organizatorii summitului au ajuns la concluzia că numai acest loc îndeplinește cerințele pentru desfășurarea „întîlnirii istorice”, deși Casa
13:00
Procurorii cer ca toate bunurile ridicate de la Vladimir Plahotniuc în Grecia să fie predate autorităților din Republica Moldova. Ar fi vorba despre bani, acte, ceasuri de lux, o mașină, laptopuri și telefoane.Menționăm că în urma perchezițiilor efectuate în locuința din Saronida a lui Plahotniuc, au fost găsiți aproximativ 155.000 de euro în numerar, 17 pașapoarte și acte de identitate false
13:00
Serviciile specializate ale Primăriei Chișinău, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Buiucani, desfășoară o acțiune de evacuare a deșeurilor acumulate într-un apartament dintr-un bloc de locuințe din sectorul Buiucani.Intervenția a fost dispusă în urma cererilor locatarilor, care au reclamat condițiile insalubre și disconfortul provocat de acumularea deșeurilor, notează Noi.md.Din apa
Acum 8 ore
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 13 august, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 14 august.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,14 lei/litru (-3 bani), iar al motorinei standard – 19,72 lei/litru (-7 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021
12:30
Taifunul Podul a lovit, miercuri, coasta sud-estică slab populată a Taiwanului, cu rafale de vînt de pînă la 191 km/h, în timp ce o mare parte din sudul şi estul insulei a fost închisă şi sute de zboruri au fost anulate.Taiwanul este lovit în mod regulat de taifunuri, în general, de-a lungul coastei sale muntoase de est, care se învecinează cu Pacificul.{{829298}}Taifunul Podul, de intensi
12:30
Ucraina va anula restricţiile de călătorie în străinătate pentru bărbaţii dintr-o anumită categorie de vîrstă # Noi.md
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că a cerut guvernului să elimine restricţiile asupra călătoriilor în străinătate pentru bărbaţii cu vîrste cuprinse între 18 şi 21 de ani, informează Reuters. {{830602}}„Consider că aceasta este o evoluţie pozitivă şi va ajuta numeroşi tineri ucraineni să menţină legăturile cu Ucraina şi să se realizeze în Ucraina, în special la st
12:00
Ofițerii Direcției investigații criminale și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” și al angajaților Direcției informații privind Pasagerii a IGPF și IP Călărași, au reținut patru membri activi ai unor organizații criminale, implicați în comiterea unui șantaj pe teritoriul țării.Intervenția oamenilor legii a fost rezultat
12:00
Primăria Chișinău anunță începerea admiterii pentru anul de învățămînt 2025–2026 la Centrul Municipal de Instruire, notează Noi.md.Sînt propuse următoarele specialități:-Confecționer articole din piele și înlocuitori-Confecționer îmbrăcăminte{{830580}}-Operator la calculator-Placator cu plăci-Îngrijitor la domiciliuDepunerea actelor va avea loc, începînd cu 20 august. C
11:30
Procurorul Ghennadi Epure, de la Procuratura Anticorupție, responsabil de dosarul Evgheniei Guțul, a primit amenințări directe. Informația a fost făcută publică de președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, în cadrul ședinței de astăzi.„Ieri am primit la CSP adresarea procurorului de la Procuratura Anticorupție, domnul Ghenadie Epure. Deci nefasta experiență care a
11:30
Astăzi este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea blocurilor electorale pentru desemnarea candidaților # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că astăzi, 13 august 2025, este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea blocurilor electorale pentru desemnarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.Conform programului de primire a documentelor, aprobat prin hotărâre a Comisiei, documentele po
11:30
Doar un sfert din documentația medicală la noi este digitalizată, iar lipsa unui Dosar Electronic de Sănătate (DES) îngreunează accesul rapid la istoricul pacientului și perturbă continuitatea îngrijirii.Medicii reclamă că actualul sistem este lent și greu accesibil, în timp ce autoritățile promit implementarea DES pentru 80% dintre pacienți pînă în 2030.{{828882}}Șeful Agenției de Guverna
11:30
Președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, a numit data ședinței, la care va fi desemnat cîștigătorul concursului pentru șefia Procuraturii Generale, notează Noi.md."A avea un procuror general cu mandat deplin este piatra de temelie a funcționalității sistemului procuraturii.{{816178}}De aceea noi astăzi am examinat dosarele candidaților, și anume al lui Victor
11:30
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postică, a declarat că refuzul înregistrării Blocului „Victorie” a fost motivat de mai multe circumstanțe care ridică suspiciuni privind legalitatea și proveniența formațiunii.Potrivit lui Postică, blocul electoral a fost anunțat de la Moscova, sub auspiciile lui Ilan Șor, chiar în ziua în care în Republica Moldova era comemorată memor
11:00
"Cum să păstrăm baza pentru dezvoltarea statului moldovenesc"? – aceasta este întrebarea principală la care vor căuta răspuns participanții la cea de-a șasea Masă rotundă națională.Tema următoarei discuții publice: „Denumirea unică a țării, a națiunii fondatoare a statului și a limbii – baza pentru dezvoltarea statului moldovenesc”.
11:00
Autorităţile din Juneau, Alaska, au cerut locuitorilor din zonele de risc să părăsească locuinţele, după ce apa acumulată în bazinul Suicide a început să se reverse din cauza cedării barajului format de gheţarul Mendenhall. Vîrful inundaţiilor este aşteptat miercuri după-amiază.O parte dintre locuitorii oraşului Juneau, capitala statului american, Alaska, se pregătesc să evacueze în faţa unei
Acum 12 ore
10:30
Vladimir Plahotniuc astăzi, în fața magistraților Curții de Apel din Atena: Se examinează cererea de extrădare # Noi.md
Olgarhul fugar, Vladimir Plahotniuc, va fi adus în fața magistraților de la Curtea de Apel din Atena. Se va întîmpla azi, 13 august. Judecătorii urmează să examineze cererea de extrădare înaintată de autoritățile moldovene. {{831006}}Procuratura Generală a Republicii Moldova a precizat că această ședință reprezintă o etapă importantă, dar nu finală, în procedura de extrădare. După examinar
10:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar pornit pe faptele de trafic de influență și corupere pasivă, notează Noi.md.Acțiunile vizează arhitectul din cadrul Primăriei Comrat, care ar fi pretins și primit mijloace financiare necuvenite pentru eliberarea autorizației de construire.{
10:30
Alaska – o punte între Rusia și America. Despre oameni cu destin eroic, curse cu atelaje de cîini și cea mai periculoasă profesie din lume # Noi.md
Ce cunoaștem despre Alaska? Primul lucru - că este foarte departe. Așa de departe, că poți număra pe degete oamenii care intenționează să-și petreacă vacanța acolo. Al doilea - că este incredibil de frumoasă: munți înalți, ocean și lacuri, stepă și taiga, vulcani și gheizere. A fost odată ca niciodată, aici trăiau popoare indigene - eschimoșii și aleuții, apoi au venit rușii, apoi americanii.L
