Lavrov va participa la negocierile dintre Putin și Trump din Alaska
Noi.md, 13 august 2025 17:00
Șeful Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, va participa la întîlnirea dintre președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, care va avea loc în Alaska, a declarat adjunctul directorului Departamentului de Informații și Presă al Ministerului Afacerilor Externe, Alexei Fadeev, în cadrul unei conferințe de presă.„Da, pot confirma participarea lui Serghei Viktorov
Acum 10 minute
17:00
În Chișinău, chiar în mijlocul străzii s-a format o gunoiște, din cauza căreia locuitorii sectorului Botanica trag un semnal de alarmă și cer rezolvarea problemei.În timpul ploii, deșeurile sînt spălate în canalizarea pluvială, iar pe vreme uscată și vîntoasă, norii de praf se ridică în aer, creînd un miros neplăcut și un pericol pentru sănătate.Situația a fost semnalată de activistul de
17:00
Casa Albă a publicat lista liderilor străini care l-au susținut pe președintele SUA, Donald Trump, pentru Premiul Nobel pentru Pace.Anunțul a fost publicat pe pagina oficială a Casei Albe pe rețeaua socială X.{{829055}}Candidatura lui Trump a fost susținută de președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, prim-ministrul Cambodgiei, Hun Sen, președint
17:00
Acum o oră
16:30
Expoziție interactivă în centrul capitalei: polițiști, pompieri și salvatori, față în față cu cetățenii # Noi.md
Sîmbătă, 16 august, cetățenii moldoveni din țară, dar și de peste hotare, care sînt acasă în această perioadă, sînt invitați în Piața Marii Adunări Naționale, la expoziția instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice, transmite Noi.md.În intervalul orelor 10:00–18:00, vizitatorii vor putea asista la demonstrații practice de intervenție, prezentări de tehnică, autospe
16:30
Exporturile de ouă de găină din R. Moldova în UE vor ajunge pînă la sfîrșitul acestui an la circa 30 de milioane de bucăți, potrivit estimărilor reprezentanților sectorului avicol. Apetitul pieței comunitare pentru ouăle moldovene este mare, iar producătorii spun că vor crește livrările. În primele șase luni ale acestui an, pe piața Uniunii Europene au fost exportate aproape 11 milioane de ouă
Acum 2 ore
16:00
Datoria publică a SUA a atins pentru prima dată pragul de 37 de trilioane de dolari, potrivit datelor actualizate ale Ministerului Finanțelor americane.Pe 11 august, ministerul a actualizat graficul care arată dinamica datoriei publice a SUA. Conform acestui grafic, linia de creștere a datoriei externe a atins un nivel record de 37 de trilioane de dolari.Datoria publică a SUA reprezintă vo
16:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău își extinde rețeaua de destinații prin introducerea zborurilor directe către Wroclaw, Polonia, notează Noi.md.Începînd de astăzi, noua conexiune este operată de două ori pe săptămînă, în fiecare zi de miercuri și duminică - oferind pasagerilor mai multe opțiuni de călătorie și noi oportunități de explorare.{{830915}}Totodată, compania aerian
16:00
Ucraina va plăti scump pentru că s-a lăsat folosită de Occident în încercarea de a slăbi Rusia, încercare eșuată, ea va avea de suferit în orice caz, dar acum este important să se ajungă la un acord privind încetarea imediată a acțiunilor militare, să se pună capăt uciderii fără sens a slavilor și să nu se permită altor actori să se amestece în orice acord posibil privind încetarea focului.Ace
16:00
Comisia Electorală Centrală propune ca la alegerile parlamentare din 28 septembrie să fie deschise cîte două secții de votare în Federația Rusă, Ucraina și Israel. Motivul invocat de instituție este asigurarea securității funcționarilor electorali și a echipamentului necesar procesului de vot.Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, susține că trimiterea personalului electoral în zone aflate în co
15:30
Incidentul din satul Costești, unde un carusel s-a prăbușit cu copii: Administratorul pasează vina pe doi adolescenți # Noi.md
Incidentul din satul Costești, raionul Ialoveni, acolo unde un carusel s-a prăbușit peste cîțiva copii la o sărbătoare, ar fi fost provocat de doi adolescenți. Cel puțin asta susține agentul economic, într-o declarație publică.„Din investigațiile preliminare, incidentul a fost cauzat de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță de către doi adolescenti, care au schimbat locurile exact înainte
15:30
Administrația Națională a Drumurilor informează că pe unul dintre cele mai importante trasee din nordul țării, drumul Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, lucrările de reabilitare continuă în conformitate cu graficul de execuție, notează Noi.md.Pînă în prezent, în cadrul proiectului, pe sectorul menționat, au fost realizate în proporție de 73% lucrările de așternere a stratului
15:30
Astăzi, 13 august 2025, începe sesiunea de admitere suplimentară la instituțiile de învățămînt superior din Moldova, notează Noi.md.Candidații la studii superioare de licență și master, care nu au participat în concursul de admitere sau nu s-au regăsit pe listele din sesiunea de bază, pot depune online dosarele de concurs pe www.eadmitere.gov.md, în perioada 13-15 august. Rezultatele intermedi
Acum 4 ore
15:00
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a precizat care sînt etapele ce vor urma dacă instanța din Atena va decide extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova.„După decizia instanței, ministrul Justiției elen confirmă modalitatea de validare a acestei hotărîri, după care sînt anunțate autoritățile statului care solicită extrădarea și se inițiază procedurile privind aducerea p
15:00
Mecanismele de sprijin ale statului pentru producătorii de energie regenerabilă vor deveni mai flexibile # Noi.md
Ministerul Energiei a publicat pentru consultări publice proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, valabile pînă la data de 31 decembrie 2030.Proiectul stabilește cotele maxime pe categorii de centrale ce pot beneficia de cele trei mecanisme de sprijin – factur
15:00
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea a doi deținuți, în vîrstă de 24 și 27 de ani, pentru tentativă de evadare din penitenciar. Aceștia își ispășeau pedepsele pentru omor și alte infracțiuni în Penitenciarul nr. 15 – Cricova, transmite Noi.md.Potrivit probelor administrate, la 30 octombrie 2023, pe timp de noapte, condamnații, acționînd de comun acord, au încercat să
14:30
În vacanța de vară, mulți elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi care studiază în străinătate se află acasă. Cu această ocazie, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) le reamintește că beneficiază de asigurare medicală și-i îndeamnă să-și actualizeze statutul de persoană asigurată, notează Noi.md.Pentru a activa această asigurare, persoanele respective trebuie să depună o cerere
14:00
Vicepremierul pentru reintegrare, Roman Roșca, a mers miercuri cu o vizită de lucru în raionul Anenii Noi. Agenda deplasării a inclus vizite în localitățile Varnița, Gura Bîcului și Hîrbovăț, notează Noi.md.La Varnița, vicepremierul a convocat o ședință de lucru cu reprezentanții autorităților publice locale și ai instituțiilor desconcentrate din teritoriu. Discuțiile au vizat funcționarea ins
14:00
Oligarhul fugar, Vladimir Plahotniuc, a venit cu un prim mesaj audio în rețelele sociale, după ce în urmă cu doar cîteva minute Curtea de Apel de la Atena a admis extrădarea sa în Moldova, notează Noi.md."Am decis să înregistrez acest mesaj audio din cîteva motive. Mai întîi pentru a vă confirma prin vocea mea, pe care mulți o cunoașteți, că toate postările și adresările mele, cu care am venit
14:00
Comisia de licențiere a activității notariale a aprobat lista candidaților admiși la concursul de admitere la stagiul profesional în profesia de notar.În lista celor admiși figurează 38 de candidați, iar doi au fost respinși.{{830412}}Examenul de admitere, sesiunea de toamnă 2025, se va desfășura în două etape: 10 septembrie – proba testului grilă și 26 septembrie – proba scrisă, notează N
13:30
Întîlnirea dintre președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, va fi una de familiarizare, s-a decis să aibă loc după ce discuțiile telefonice nu au ajutat la soluționarea conflictului dintre Moscova și Kiev, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio la WABC.„Oamenii trebuie să înțeleagă că pentru președintele Trump această întîlnire nu este o cedare. Dacă vă uitați la
13:30
La Curtea de Apel din Atena, Grecia, a avut loc astăzi ședința, unde s-a examinat cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc, înaintată de autoritățile moldovene, notează Noi.md.Oligarhul fugar, Vladimir Plahotniuc, nu a fost prezent la ședință, fapt confirmat pentru realitatea și de către Lucian Rogac, avocatul său."Pentru a nu tergiversa procedurile, în mod special, pentru a nu admit
13:30
S.A. „Apă-Canal Chişinău” verifică în fiecare zi calitatea apei potabile, de la procesul de tratare şi pînă la robinetele consumatorilor, transmite Noi.md.Monitorizarea are loc atît în laboratoarele proprii – Laboratorul Apă Staţia Nistru şi Laboratorul Central Apă Potabilă, ambele acreditate conform standardului internaţional SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 – cît şi în laboratoare ale unor instit
Acum 6 ore
13:00
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, va sosi miercuri, 13 august, în Germania. Acolo, el va participa la o videoconferință cu președintele SUA, Donald Trump.Acest lucru a fost comunicat de RBC-Ucraina, citînd Bild și comentariile purtătorului de cuvînt al președintelui, Serghei Nikiforov, adresate jurnaliștilor.Potrivit publicației germane, Zelenski va sosi astăzi la Berlin. El va parti
13:00
Președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, se vor întîlni la baza militară comună Elmendorf-Richardson din Anchorage, cel mai mare oraș din statul Alaska, au declarat pentru CNN doi oficiali ai Casei Albe.Potrivit postului de televiziune, organizatorii summitului au ajuns la concluzia că numai acest loc îndeplinește cerințele pentru desfășurarea „întîlnirii istorice”, deși Casa
13:00
Procurorii cer ca toate bunurile ridicate de la Vladimir Plahotniuc în Grecia să fie predate autorităților din Republica Moldova. Ar fi vorba despre bani, acte, ceasuri de lux, o mașină, laptopuri și telefoane.Menționăm că în urma perchezițiilor efectuate în locuința din Saronida a lui Plahotniuc, au fost găsiți aproximativ 155.000 de euro în numerar, 17 pașapoarte și acte de identitate false
13:00
Serviciile specializate ale Primăriei Chișinău, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Buiucani, desfășoară o acțiune de evacuare a deșeurilor acumulate într-un apartament dintr-un bloc de locuințe din sectorul Buiucani.Intervenția a fost dispusă în urma cererilor locatarilor, care au reclamat condițiile insalubre și disconfortul provocat de acumularea deșeurilor, notează Noi.md.Din apa
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 13 august, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 14 august.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,14 lei/litru (-3 bani), iar al motorinei standard – 19,72 lei/litru (-7 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021
12:30
Taifunul Podul a lovit, miercuri, coasta sud-estică slab populată a Taiwanului, cu rafale de vînt de pînă la 191 km/h, în timp ce o mare parte din sudul şi estul insulei a fost închisă şi sute de zboruri au fost anulate.Taiwanul este lovit în mod regulat de taifunuri, în general, de-a lungul coastei sale muntoase de est, care se învecinează cu Pacificul.{{829298}}Taifunul Podul, de intensi
12:30
Ucraina va anula restricţiile de călătorie în străinătate pentru bărbaţii dintr-o anumită categorie de vîrstă # Noi.md
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că a cerut guvernului să elimine restricţiile asupra călătoriilor în străinătate pentru bărbaţii cu vîrste cuprinse între 18 şi 21 de ani, informează Reuters. {{830602}}„Consider că aceasta este o evoluţie pozitivă şi va ajuta numeroşi tineri ucraineni să menţină legăturile cu Ucraina şi să se realizeze în Ucraina, în special la st
12:00
Ofițerii Direcției investigații criminale și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” și al angajaților Direcției informații privind Pasagerii a IGPF și IP Călărași, au reținut patru membri activi ai unor organizații criminale, implicați în comiterea unui șantaj pe teritoriul țării.Intervenția oamenilor legii a fost rezultat
12:00
Primăria Chișinău anunță începerea admiterii pentru anul de învățămînt 2025–2026 la Centrul Municipal de Instruire, notează Noi.md.Sînt propuse următoarele specialități:-Confecționer articole din piele și înlocuitori-Confecționer îmbrăcăminte{{830580}}-Operator la calculator-Placator cu plăci-Îngrijitor la domiciliuDepunerea actelor va avea loc, începînd cu 20 august. C
11:30
Procurorul Ghennadi Epure, de la Procuratura Anticorupție, responsabil de dosarul Evgheniei Guțul, a primit amenințări directe. Informația a fost făcută publică de președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, în cadrul ședinței de astăzi.„Ieri am primit la CSP adresarea procurorului de la Procuratura Anticorupție, domnul Ghenadie Epure. Deci nefasta experiență care a
11:30
Astăzi este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea blocurilor electorale pentru desemnarea candidaților # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că astăzi, 13 august 2025, este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea blocurilor electorale pentru desemnarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.Conform programului de primire a documentelor, aprobat prin hotărâre a Comisiei, documentele po
11:30
Doar un sfert din documentația medicală la noi este digitalizată, iar lipsa unui Dosar Electronic de Sănătate (DES) îngreunează accesul rapid la istoricul pacientului și perturbă continuitatea îngrijirii.Medicii reclamă că actualul sistem este lent și greu accesibil, în timp ce autoritățile promit implementarea DES pentru 80% dintre pacienți pînă în 2030.{{828882}}Șeful Agenției de Guverna
11:30
Președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, a numit data ședinței, la care va fi desemnat cîștigătorul concursului pentru șefia Procuraturii Generale, notează Noi.md."A avea un procuror general cu mandat deplin este piatra de temelie a funcționalității sistemului procuraturii.{{816178}}De aceea noi astăzi am examinat dosarele candidaților, și anume al lui Victor
11:30
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postică, a declarat că refuzul înregistrării Blocului „Victorie” a fost motivat de mai multe circumstanțe care ridică suspiciuni privind legalitatea și proveniența formațiunii.Potrivit lui Postică, blocul electoral a fost anunțat de la Moscova, sub auspiciile lui Ilan Șor, chiar în ziua în care în Republica Moldova era comemorată memor
Acum 8 ore
11:00
"Cum să păstrăm baza pentru dezvoltarea statului moldovenesc"? – aceasta este întrebarea principală la care vor căuta răspuns participanții la cea de-a șasea Masă rotundă națională.Tema următoarei discuții publice: „Denumirea unică a țării, a națiunii fondatoare a statului și a limbii – baza pentru dezvoltarea statului moldovenesc”.
11:00
Autorităţile din Juneau, Alaska, au cerut locuitorilor din zonele de risc să părăsească locuinţele, după ce apa acumulată în bazinul Suicide a început să se reverse din cauza cedării barajului format de gheţarul Mendenhall. Vîrful inundaţiilor este aşteptat miercuri după-amiază.O parte dintre locuitorii oraşului Juneau, capitala statului american, Alaska, se pregătesc să evacueze în faţa unei
10:30
Vladimir Plahotniuc astăzi, în fața magistraților Curții de Apel din Atena: Se examinează cererea de extrădare # Noi.md
Olgarhul fugar, Vladimir Plahotniuc, va fi adus în fața magistraților de la Curtea de Apel din Atena. Se va întîmpla azi, 13 august. Judecătorii urmează să examineze cererea de extrădare înaintată de autoritățile moldovene. {{831006}}Procuratura Generală a Republicii Moldova a precizat că această ședință reprezintă o etapă importantă, dar nu finală, în procedura de extrădare. După examinar
10:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar pornit pe faptele de trafic de influență și corupere pasivă, notează Noi.md.Acțiunile vizează arhitectul din cadrul Primăriei Comrat, care ar fi pretins și primit mijloace financiare necuvenite pentru eliberarea autorizației de construire.{
10:30
Alaska – o punte între Rusia și America. Despre oameni cu destin eroic, curse cu atelaje de cîini și cea mai periculoasă profesie din lume # Noi.md
Ce cunoaștem despre Alaska? Primul lucru - că este foarte departe. Așa de departe, că poți număra pe degete oamenii care intenționează să-și petreacă vacanța acolo. Al doilea - că este incredibil de frumoasă: munți înalți, ocean și lacuri, stepă și taiga, vulcani și gheizere. A fost odată ca niciodată, aici trăiau popoare indigene - eschimoșii și aleuții, apoi au venit rușii, apoi americanii.L
10:30
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a prezentat rezultatele ședinței Comitetului de management al riscurilor de conformare, în care a fost analizată activitatea în cadrul Programului de conformare a contribuabililor pentru perioada iunie 2024 – iunie 2025.Potrivit directoarei SFS, Olga Golban, instituția va continua monitorizarea strictă a contribuabililor și comunicarea activă cu mediul de afaceri
10:00
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar a slăbit față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a mai cîștigat de la moneda unică europeană mai mult de 3 bani, dar a cedat dolarului american aproape 3 bani, transmite Noi.md. Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 13 august un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,5474 lei pentru un euro (-3,27 bani) și 16
10:00
O explozie puternică s-a produs marţi la o fabrică de explozibili în sudul Braziliei, nouă persoane fiind date dispărute, au anunţat autorităţile locale, potrivit AFP, care notează că deflagrația a avut loc accidental.Şase bărbaţi şi trei femei sînt daţi dispăruţi în acest accident care a avut loc în jurul orei locale 06:00 în zona metropolitană Curitiba, capitala statului Paraná, potriv
10:00
Soţia fostului preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, aflat în închisoare, a fost arestată, anchetatorii urmărind să o acuze de diverse infracţiuni, printre care luare de mită, manipularea bursieră şi amestecul în selecţia unui candidat.Ancheta asupra lui Kim Keon Hee este una dintre cele trei ale procurorului special lansate sub noul guvern liberal din Seul, care vizează preşedinţia lui Yoon,
10:00
În ultima perioadă, autoritățile Republicii Moldova, prin colaborarea Poliției Naționale, ANRCETI și Serviciului de Informații și Securitate, au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok ( care conțin mii de video-uri), implicate în răspîndirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale.Din aceste canale, 98 au fost identificate ca pr
10:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins cu percheziții în această dimineață în sudul țării, la Comrat.Potrivit PulsMedia, sînt măsuri într-un dosar de corupție, în care este vizat arhitectorul șef al municipiului Comrat.Contactată de Noi.md pentru detalii, ofițerul de presă de la CNA, Angela Starinschi, nu a răspuns, deocamdată, apelului.
09:30
În perioada 06.08.2025-12.08.2025, pe teritoriul țării, au fost înregistrate 3 focare de Pestă porcină africană (PPA), notează Noi.md.Un focar a fost identificat la porci domestici, în localitatea Braniște, raionul Rîșcani, iar alte două focare - la porci domestici, în satul Seliște din raionul Leova.{{829711}}Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor(ANSA) cere proprietarilor de porc
09:30
Mii de hectare de porumb și floarea-soarelui din raionul Ștefan Vodă sînt tocate și discuite în aceste zile, după ce seceta le-a compromis agricultorilor toată recolta.Fermierii din Talmaza, Cioburciu, Volintri, Carahasani, dar și alte localități aflate chiar pe malul Nistrului au băgat tractoarele în cîmp în aceste zile și au făcut una cu pămîntul porumbul și floarea-soarelui. Pierderile sînt
Acum 12 ore
09:00
În ultimele 24 de ore (12 august 2025), în punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate 82 612 traversări de persoane, informează Poliția de Frontieră.Cele mai tranzitate puncte: Aeroportul Internațional Chișinău – 24 944 traversări; Leușeni – 11 309 traversări; Sculeni – 8 318 traversări; Cahul – 6 045 traversări; Palanca – 5 683 traversări.Refuzuri de intrare: 47
