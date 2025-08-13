Rusia restricționează apelurile prin Telegram și WhatsApp sub pretextul combaterii fraudelor
Regional Moldova, 13 august 2025 20:10
Autoritățile din Rusia au anunțat restricționarea parțială a apelurilor efectuate prin aplicațiile de mesagerie Telegram și WhatsApp, măsură…
Acum 5 minute
20:10
Rusia restricționează apelurile prin Telegram și WhatsApp sub pretextul combaterii fraudelor # Regional Moldova
Autoritățile din Rusia au anunțat restricționarea parțială a apelurilor efectuate prin aplicațiile de mesagerie Telegram și WhatsApp, măsură…
Acum 30 minute
19:50
Liderul german Friedrich Merz cere sprijinul lui Donald Trump pentru Ucraina în fața lui Vladimir Putin # Regional Moldova
Liderii europeni i-au cerut președintelui SUA, Donald Trump, să susțină interesele Ucrainei și ale Europei în materie de…
Acum o oră
19:30
Estonia expulzează un diplomat rus de rang înalt, acuzat de activități subversive # Regional Moldova
Tensiunile diplomatice dintre Estonia și Federația Rusă continuă să se intensifice, după ce autoritățile de la Tallinn au…
Acum 6 ore
15:00
(foto) „Inima Moldovei” a protestat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale: Alexei Buzu dă dovadă de indiferență totală # Regional Moldova
Responsabilul principal de politica antisocială a guvernului PAS, Alexei Buzu, a primit „diagnosticul poporului" – indiferență totală față…
14:50
PAS îl acuză pe primarul Capitalei, Ivan Ceban, de propagandă anti-UE la Bruxelles # Regional Moldova
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) îl acuză pe primarul municipiului Chișinău, Ivan Ceban, de acțiuni îndreptate împotriva parcursului…
Acum 8 ore
14:00
(audio) Plahotniuc, mesaj tranșant, la scurt timp după decizia din Grecia: „Să vedem dacă guvernarea de la Chișinău dorește sincer extrădarea mea sau va face tot posibilul să o amâne” # Regional Moldova
După ce instanța din Grecia i-a acceptat cererea de extrădare în Republica Moldova, Vlad Plahotniuc a anunțat că…
13:40
Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliției de Voință” pentru sprijinirea Ucrainei # Regional Moldova
Administrația Prezidențială a anunțat că președintele României, Nicușor Dan, va participa miercuri, 13 august, la ora 17:30, prin…
13:20
Victorie pentru Vlad Plahotniuc: judecătorii din Grecia i-au acceptat cererea de extrădare în Republica Moldova # Regional Moldova
Curtea de Apel din Atena a decis astăzi, 13 august 2025, acceptarea cererii depuse de Vlad Plahotniuc privind…
13:10
Israelul permite plecarea civililor din Gaza, pentru a continua ofensiva împotriva teroriștilor Hamas # Regional Moldova
Netanyahu permite „migrația voluntară" din Gaza, pe fondul unui posibil armistițiu de 60 de zile Premierul israelian Benjamin…
12:40
Kylian Mbappe îl susține pe Donnarumma după plecarea de la PSG: “Îmi pare rău pentru Gio” # Regional Moldova
Tensiunile de la Paris Saint-Germain par să continue și după plecările vedetelor din vestiar. Gianluigi Donnarumma, unul dintre…
Acum 12 ore
12:00
Presiuni asupra magistraților: Procurorul Ghenadie Epure, amenințat după condamnarea Evgheniei Guțul # Regional Moldova
Procurorul de caz Ghenadie Epure, care a instrumentat dosarul bașcanei din Găgăuzia, Evghenia Guțul, a primit mai multe…
11:30
Salarii de 5000 euro lunar și mii de joburi disponibile, dar candidații nu corespund așteptărilor! # Regional Moldova
În iulie, Austria a înregistrat o rată a șomajului de 6,7%, ceea ce echivalează cu aproape 290.000 de…
11:30
(video) Marian Lupu: Alegerile din toamnă, decisive pentru soarta Republicii Moldova # Regional Moldova
Alegerile parlamentare din 28 septembrie vor fi decisive pentru viitorul Republicii Moldova, a declarat președintele Partidului „Respect Moldova",…
11:10
(video) Băcioiul, în plină transformare: investiții record în infrastructură, educație și spații publice # Regional Moldova
Comuna Băcioi trece printr-o perioadă de modernizare fără precedent, cu proiecte de infrastructură, educație și mediu urban care…
11:10
(video) Echipa Partidului Nostru a verificat stadiul lucrărilor la unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți # Regional Moldova
Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți – construcția străzii Dovator – a ajuns la…
10:40
Siegfried Mureșan avertizează: Rusia intensifică presiunile asupra Republicii Moldova înainte de alegeri # Regional Moldova
Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan avertizează asupra intensificării acțiunilor hibride ale Rusiei în contextul alegerilor parlamentare din această toamnă…
09:50
Ungaria și Polonia transformă geotermia în armă strategică pentru independența energetică # Regional Moldova
Într-o regiune a Europei unde resursele tradiționale precum gazele naturale și petrolul sunt limitate, energia geotermală câștigă tot…
09:10
Începe modernizarea drumului Cantemir – Cahul: Investiții UE pentru siguranța și confortul rutier! # Regional Moldova
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale anunță lansarea lucrărilor de modernizare a sectorului de drum ce leagă orașul Cantemir…
08:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că forțele ucrainene nu se vor retrage din Donbas, respingând ferm…
07:30
Ambasada Statelor Unite ale Americii a transmis un anunț oficial privind schimbările ce vor fi aplicate începând cu…
Acum 24 ore
07:00
Miercuri, 13 august 2025, chiar dacă data poate părea „ghinionistă", astrele susțin curajul, claritatea și asumarea responsabilităților. Luna…
12 august 2025
22:00
Românii au speriat Bulgaria: peste 150 de amenzi pentru parcare neregulamentară pe coasta Mării Negre # Regional Moldova
Săptămâna trecută, autoritățile bulgare au aplicat mai mult de 150 de amenzi pentru parcarea neregulamentară pe coasta de…
21:20
Reacții dure în Israel după pledoaria lui Macron pentru două state în conflictul israeliano-palestinian: „Pregătește-ți sicriul” # Regional Moldova
Situația din Gaza a atras atenția liderilor mondiali, iar președintele Franței, Emmanuel Macron, nu face excepție. În contextul…
21:00
Maria Luisa Jacobelli, „clona” lui Kim Kardashian, a făcut furori pe Stamford Bridge! # Regional Moldova
Într-un amical de vară care ar fi putut trece ușor neobservat, toate privirile au fost, totuși, atrase de…
20:30
China: Țara în care au apărut companii unde te poți preface că muncești – tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru „un loc de muncă” # Regional Moldova
Într-un context economic tensionat și cu o rată ridicată a șomajului în rândul tinerilor, în tot mai multe…
Ieri
19:50
Cristiano Ronaldo a cheltuit o avere pe inelul de logodnă oferit Georginei Rodriguez # Regional Moldova
Cristiano Ronaldo a demonstrat din nou că nu face compromisuri atunci când vine vorba despre dragoste. Celebrul fotbalist…
19:40
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat marţi că a avut o discuţie telefonică detaliată cu omologul său ucrainean,…
19:30
Armata ucraineană a anunțat marți că este angajată în lupte grele în apropierea orașelor Pokrovsk și Dobropilia, în…
16:40
Irina Vlah: PAS s-a supărat rău de tot pe noi, cei din Partidul Republican „Inima Moldovei” # Regional Moldova
PAS s-a supărat rău de tot pe noi, cei din Partidul Republican „Inima Moldovei" – a declarat Irina…
12:10
(video) Renato Usatîi promite meniu unic în școli: aceeași mâncare pentru toți elevii din Moldova # Regional Moldova
Partidul Nostru va înainta în Parlament un proiect de lege privind introducerea unui meniu unic de alimentație în…
11:00
Guvernarea PAS anunță că a investit de trei ori mai mult în localitățile Republicii Moldova decât în întreaga…
07:00
Ziua de 12 august 2025 aduce un val de energie astrală puternică, datorită influenței Lunii în Pești și…
11 august 2025
21:50
Inteligența Artificială Generativă Revoluționează Comerțul Online: Finalizarea Cumpărăturilor Direct din Chat # Regional Moldova
Desigur! Iată un articol structurat și redactat profesional, pe baza textului oferit: Comerțul online se pregătește pentru…
21:30
Analistul de politică externă Iulian Chifu a explicat, luni, într-o intervenție la Antena 3 CNN, care sunt…
21:00
Incident Șocant la Festivalul Untold: Solistul trupei HVNDS a oprit concertul pentru a interveni! # Regional Moldova
Cluj-Napoca – Festivalul Untold, unul dintre cele mai mari și așteptate evenimente muzicale din România, a fost marcat…
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
300 de milioane de lei pentru vieți salvate: Institutul de Medicină Urgentă, transformat de Guvern # Regional Moldova
Institutul de Medicină Urgentă (IMU), cea mai importantă instituție medicală de profil din Republica Moldova, a beneficiat în…
16:00
(video) Renato Usatîi propune testare psihologică și psihiatrică obligatorie pentru demnitari, după incidentul cu Igor Grosu la Geneva # Regional Moldova
Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui țării, deputaților, miniștrilor…
16:00
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) îl acuză pe Ivan Ceban că, în 2014, s-a numărat printre promotorii referendumului…
12:20
(video) „Inima Moldovei” acuză poliția de noi abuzuri. Fiica Irinei Vlah – reținută # Regional Moldova
Partidul Republican „Inima Moldovei" acuză poliția de noi abuzuri. Victor Topal, fruntaș al formațiunii politice, într-o postare video…
9 august 2025
10:50
(video) Irina Vlah, în cadrul primei întâlniri cu echipele Blocului Electoral Patriotic: „Vom bate la fiecare ușă, vom ajunge la inima fiecăruia” # Regional Moldova
Liderii Blocului Electoral Patriotic, ieri, au dat startul întâlnirilor, la Ștefan Vodă, cu echipele partidelor. Irina Vlah, unul dintre…
8 august 2025
18:40
(video) PAS îl acuză pe Ion Ceban că își ascunde „botezul roșu” primit de la Dodon sub masca de independent # Regional Moldova
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a publicat un comunicat în care amintește începuturile carierei politice ale primarului de…
14:30
Marian Lupu: Agricultura trebuie tratată ca ramură strategică, iar munca țăranului – cu respect # Regional Moldova
Președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, a efectuat joi o vizită în raionul Soroca, unde a avut mai multe…
13:40
(video) Guvernul PAS a investit peste 3 miliarde de lei în toate spitalele din Republica Moldova # Regional Moldova
Guvernul Republicii Moldova a alocat, în ultimii ani, peste 3 miliarde de lei pentru modernizarea infrastructurii medicale din…
12:30
VIDEO // În lipsa sprijinului de la Guvern, orașul Fălești își repară drumurile din resurse proprii # Regional Moldova
La Fălești au început lucrările de reconstrucție a străzii Ștefan cel Mare, precum și parțial a străzii 31…
11:40
Irina Vlah: PAS cere CEC să sancționeze Partidul Republican „Inima Moldovei” pentru că a folosit denumirea PAS. Cel mai criminal regim! # Regional Moldova
Formațiunea a precizat că, prin această sesizare PAS cere CEC să sancționeze Partidul Republican „Inima Moldovei" pentru că…
11:40
Unghii sănătoase care nu se rup. Trucurile pe care orice femeie trebuie să le cunoască # Regional Moldova
Fiecare femeie își dorește să aibă unghii frumoase, lungi și rezistente. Cu puțină atenție și utilizând instrumentele potrivite, vei…
7 august 2025
15:40
(video) Irina Vlah: Domnule Grosu, luați Constituția, deschideți articolul 21 și citiți ce înseamnă prezumția nevinovăției # Regional Moldova
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", într-o postare video, anunță că Igor Grosu, președinte al Parlamentului și…
14:00
Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi" din Chișinău a beneficiat, în ultimii trei ani, de investiții în valoare de…
13:50
Un nou nume pe harta sistemului medical din Republica Moldova. Centrul Medical Academic Revivamed și-a deschis oficial ușile…
6 august 2025
17:10
Subordonarea agențiilor anticorupție îl trage în jos pe Zelenski: Ce spun ucrainenii în sondaje # Regional Moldova
Încrederea ucrainenilor în președintele Volodimir Zelenski a scăzut de la 65%, în luna iunie, la 58% la începutul…
