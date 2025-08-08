(video) Guvernul PAS a investit peste 3 miliarde de lei în toate spitalele din Republica Moldova
Regional Moldova, 8 august 2025 13:40
Guvernul Republicii Moldova a alocat, în ultimii ani, peste 3 miliarde de lei pentru modernizarea infrastructurii medicale din… Articolul (video) Guvernul PAS a investit peste 3 miliarde de lei în toate spitalele din Republica Moldova apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
• • •
Alte ştiri de Regional Moldova
Acum 5 minute
13:40
(video) Guvernul PAS a investit peste 3 miliarde de lei în toate spitalele din Republica Moldova # Regional Moldova
Guvernul Republicii Moldova a alocat, în ultimii ani, peste 3 miliarde de lei pentru modernizarea infrastructurii medicale din… Articolul (video) Guvernul PAS a investit peste 3 miliarde de lei în toate spitalele din Republica Moldova apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 2 ore
12:30
VIDEO // În lipsa sprijinului de la Guvern, orașul Fălești își repară drumurile din resurse proprii # Regional Moldova
La Fălești au început lucrările de reconstrucție a străzii Ștefan cel Mare, precum și parțial a străzii 31… Articolul VIDEO // În lipsa sprijinului de la Guvern, orașul Fălești își repară drumurile din resurse proprii apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 4 ore
11:40
Irina Vlah: PAS cere CEC să sancționeze Partidul Republican „Inima Moldovei” pentru că a folosit denumirea PAS. Cel mai criminal regim! # Regional Moldova
Formațiunea a precizat că, prin această sesizare PAS cere CEC să sancționeze Partidul Republican „Inima Moldovei” pentru că… Articolul Irina Vlah: PAS cere CEC să sancționeze Partidul Republican „Inima Moldovei” pentru că a folosit denumirea PAS. Cel mai criminal regim! apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:40
Unghii sănătoase care nu se rup. Trucurile pe care orice femeie trebuie să le cunoască # Regional Moldova
Fiecare femeie își dorește să aibă unghii frumoase, lungi și rezistente. Cu puțină atenție și utilizând instrumentele potrivite, vei… Articolul Unghii sănătoase care nu se rup. Trucurile pe care orice femeie trebuie să le cunoască apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 24 ore
15:40
(video) Irina Vlah: Domnule Grosu, luați Constituția, deschideți articolul 21 și citiți ce înseamnă prezumția nevinovăției # Regional Moldova
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, într-o postare video, anunță că Igor Grosu, președinte al Parlamentului și… Articolul (video) Irina Vlah: Domnule Grosu, luați Constituția, deschideți articolul 21 și citiți ce înseamnă prezumția nevinovăției apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
14:00
Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău a beneficiat, în ultimii trei ani, de investiții în valoare de… Articolul (video) Spitalul „Gheorghe Paladi” – un spital modern pentru mame și copii apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:50
Un nou nume pe harta sistemului medical din Republica Moldova. Centrul Medical Academic Revivamed și-a deschis oficial ușile… Articolul (foto) Revivamed – un nou centru medical modern inaugurat la Chișinău apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Ieri
17:10
Subordonarea agențiilor anticorupție îl trage în jos pe Zelenski: Ce spun ucrainenii în sondaje # Regional Moldova
Încrederea ucrainenilor în președintele Volodimir Zelenski a scăzut de la 65%, în luna iunie, la 58% la începutul… Articolul Subordonarea agențiilor anticorupție îl trage în jos pe Zelenski: Ce spun ucrainenii în sondaje apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
16:40
(video) „Pro-european de conjunctură” – PAS îl acuză pe Ion Ceban că a susținut referendumul din Găgăuzia # Regional Moldova
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) îl acuză pe primarul Chișinăului, Ion Ceban, de ipocrizie și duplicitate, reamintind implicarea… Articolul (video) „Pro-european de conjunctură” – PAS îl acuză pe Ion Ceban că a susținut referendumul din Găgăuzia apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Poliția din sudul R. Moldova este în stare de alertă, după ce ieri, în jurul orei 15:10, un… Articolul Alertă în toată țara: Un deținut periculos din Ucraina a evadat la Cimișlia apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:30
Guvernul va oferi indemnizații lunare de 3.000 de lei, timp de un an, pentru tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică # Regional Moldova
Tinerii care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică vor beneficia de o indemnizație lunară,… Articolul Guvernul va oferi indemnizații lunare de 3.000 de lei, timp de un an, pentru tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:20
„Președintele PAS, Igor Grosu, a încălcat în mod repetat legislația electorală, ceea ce obligă CEC-ul să elimine acest… Articolul (video) „Inima Moldovei” cere eliminarea PAS din cursa pentru Parlament apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:20
Percheziții în dosare de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației drumurilor: Cinci persoane au fost reținute de CNA și PCCOCS # Regional Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au… Articolul Percheziții în dosare de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației drumurilor: Cinci persoane au fost reținute de CNA și PCCOCS apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:30
(video) Renato Usatîi vrea Moldova după modelul Elveției și aderarea la spațiul Schengen # Regional Moldova
Partidul Nostru și-a stabilit ca una dintre priorități aderarea Republicii Moldova la spațiul Schengen, pentru a asigura cetățenilor… Articolul (video) Renato Usatîi vrea Moldova după modelul Elveției și aderarea la spațiul Schengen apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:10
Ultima oră: Vlad Plahotniuc își anunță oficial revenirea în politică: „Cred că a venit timpul să ripostăm în fața abuzurilor guvernării galbene” # Regional Moldova
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, își anunță oficial revenirea în politică! Într-un mesaj postat astăzi pe paginile sale… Articolul Ultima oră: Vlad Plahotniuc își anunță oficial revenirea în politică: „Cred că a venit timpul să ripostăm în fața abuzurilor guvernării galbene” apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:50
O moldoveancă în vârstă de 50 de ani, fostă îngrijitoare, este cercetată pentru omor voluntar în Italia, la… Articolul O badantă moldoveancă ar fi ucis bătrânul pe care îl îngrijea apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:30
(video) Investiții record la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău: Peste 130 de milioane de lei în ultimii trei ani # Regional Moldova
Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, cea mai importantă instituție medicală din Republica Moldova specializată în sănătatea femeii… Articolul (video) Investiții record la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău: Peste 130 de milioane de lei în ultimii trei ani apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:20
(video) Salariile profesorilor au crescut cu peste 60%. Număr record de tineri dascăli în școli și noi măsuri de susținere a educației # Regional Moldova
În ultimii patru ani, educația din Republica Moldova a beneficiat de investiții substanțiale, iar rezultatele încep să se… Articolul (video) Salariile profesorilor au crescut cu peste 60%. Număr record de tineri dascăli în școli și noi măsuri de susținere a educației apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noile prețuri plafon pentru carburanți, valabile pentru data de… Articolul Cât costă astăzi carburanții: motorina scade, benzina crește apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:30
Horoscop 6 august 2025: Adevărul iese la iveală pentru o zodie, în timp ce alta se pregătește de o despărțire dureroasă # Regional Moldova
Berbec (21 martie – 19 aprilie)Azi vei simți nevoia de independență și libertate. Nu te teme să spui… Articolul Horoscop 6 august 2025: Adevărul iese la iveală pentru o zodie, în timp ce alta se pregătește de o despărțire dureroasă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
5 august 2025
15:40
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Decizia în dosarul Evgheniei Guţul este una motivată politic, iar întregul proces a fost o farsă # Regional Moldova
Partidul Republican „Inima Moldovei” afirmă că decizia în dosarul Evgheniei Guţul, Başcanul Autonomiei Găgăuze, este una motivată politic,… Articolul Partidul Republican „Inima Moldovei”: Decizia în dosarul Evgheniei Guţul este una motivată politic, iar întregul proces a fost o farsă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
14:00
Fiecare a 3-a grădiniță din Chișinău va beneficia de audit energetic și investiții în proiecte de eficiență energetică.… Articolul (video) Peste 2 miliarde de lei pentru Chișinău cu votul fracțiunii PAS apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:50
Borman, acuzat că pregătește acțiuni de destabilizare înaintea alegerilor din Moldova # Regional Moldova
Oleg Pruteanu, cunoscut în lumea criminală cu pseudonimul „Borman”, este vizat într-o serie de acuzații care ridică semne… Articolul Borman, acuzat că pregătește acțiuni de destabilizare înaintea alegerilor din Moldova apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:10
Filat: Guvernarea PAS se teme de revenirea lui Plahotniuc și l-ar trimite oriunde, numai să nu ajungă în Moldova # Regional Moldova
Fostul premier Vlad Filat consideră că guvernarea PAS face tot posibilul pentru a nu-l aduce acasă pe Vlad… Articolul Filat: Guvernarea PAS se teme de revenirea lui Plahotniuc și l-ar trimite oriunde, numai să nu ajungă în Moldova apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
4 august 2025
17:50
Ponderea mare a persoanelor în vârstă care trăiesc sub minimul de existență face ca această categorie să devină… Articolul Cercetător: 2 din 3 pensionari din mediul rural trăiesc sub minimul de trai apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
16:50
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu ambasadoarea Kelly Keiderling, șefa Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare… Articolul Dorin Recean s-a întâlnit cu șefa Misiunii OSCE, aflată la final de mandat apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
15:00
(video) Ion Ceban, cameleonul politic: PAS îl acuză de populism și dublu joc politic # Regional Moldova
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a lansat un nou atac dur la adresa primarului Capitalei, Ion Ceban, într-un… Articolul (video) Ion Ceban, cameleonul politic: PAS îl acuză de populism și dublu joc politic apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:00
Marian Lupu: Moldova va fi respectată în UE, dacă va adera cu fruntea sus, nu cu capul plecat # Regional Moldova
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, afirmă că integrarea europeană a Republicii Moldova trebuie să se realizeze cu demnitate… Articolul Marian Lupu: Moldova va fi respectată în UE, dacă va adera cu fruntea sus, nu cu capul plecat apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:40
Dronelor ucrainene lovesc din nou: Atac masiv în sudul Rusiei, incendiu la o gară din Volgograd # Regional Moldova
Un atac cu drone ucrainene a avariat o linie electrică și a provocat un incendiu la o gară… Articolul Dronelor ucrainene lovesc din nou: Atac masiv în sudul Rusiei, incendiu la o gară din Volgograd apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:20
(video) Locuitorii a patru sate au cerut ajutor! „Inima Moldovei”: Echipa noastră a organizat colectarea semnăturilor și a inclus deja construcția drumului # Regional Moldova
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, continuă campania „Salvăm de PAS” și a ajuns în alte… Articolul (video) Locuitorii a patru sate au cerut ajutor! „Inima Moldovei”: Echipa noastră a organizat colectarea semnăturilor și a inclus deja construcția drumului apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:00
(video) La un pas de tragedie: Copil aproape spulberat pe trecerea de pietoni din Capitală # Regional Moldova
O situație periculoasă a avut loc recent pe o trecere de pietoni din Chișinău. O fetiță a fost… Articolul (video) La un pas de tragedie: Copil aproape spulberat pe trecerea de pietoni din Capitală apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:40
Mai multe persoane, inclusiv un primar, un avocat, un agent economic și un ex-polițist, cercetate de CNA # Regional Moldova
Centrul Național Anticorupție, sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară acțiuni în cadrul unei cauze penale ce… Articolul Mai multe persoane, inclusiv un primar, un avocat, un agent economic și un ex-polițist, cercetate de CNA apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:30
În luna august 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) intensifică acțiunile de control fiscal pentru a combate fenomenul… Articolul Verificări fiscale în august: Cine intră în vizorul Serviciului Fiscal de Stat apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:20
Alcoolul face ravagii pe șoselele Moldovei: Zeci de șoferi prinși băuți la volan, în doar două zile # Regional Moldova
Într-un weekend care ar fi trebuit să fie liniștit, peste 4.600 de șoferi au fost sancționați pentru încălcări… Articolul Alcoolul face ravagii pe șoselele Moldovei: Zeci de șoferi prinși băuți la volan, în doar două zile apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:10
Ce să faci și ce este interzis de Sfântul Mucenic Foca și Sfânta Maria Magdalena: Tradiții și credințe populare # Regional Moldova
Pe 4 august, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfântul Mucenic Foca și pe Sfânta Maria Magdalena, două figuri… Articolul Ce să faci și ce este interzis de Sfântul Mucenic Foca și Sfânta Maria Magdalena: Tradiții și credințe populare apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:00
Bătută până la moarte de cel care trebuia s-o iubească. Crimă înfiorătoare la Ocnița # Regional Moldova
O femeie a murit pe patul de spital, după ce a zăcut mai multe zile, în urma unei… Articolul Bătută până la moarte de cel care trebuia s-o iubească. Crimă înfiorătoare la Ocnița apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:40
Zi decisivă pentru multe zodii! Cine își schimbă viața, cine își pierde răbdarea și cine câștigă bani neașteptați pe 4 august 2025 # Regional Moldova
Berbec (21 martie – 19 aprilie)Azi îți pierzi ușor răbdarea, dar exact acest impuls poate duce la o… Articolul Zi decisivă pentru multe zodii! Cine își schimbă viața, cine își pierde răbdarea și cine câștigă bani neașteptați pe 4 august 2025 apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:40
Durere fără margini la Ungheni: Un copil de 5 ani, lovit mortal de un microbuz de rută # Regional Moldova
Un grav accident rutier s-a produs în dimineața zilei de 3 august 2025, în jurul orei 10:45, pe… Articolul Durere fără margini la Ungheni: Un copil de 5 ani, lovit mortal de un microbuz de rută apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
2 august 2025
13:50
Minunea științei: Un bebeluș s-a născut dintr-un embrion înghețat timp de 30 de ani # Regional Moldova
Doi tineri din Ohio au devenit părinţii unui băiețel născut dintr-un embrion care a fost congelat timp de peste… Articolul Minunea științei: Un bebeluș s-a născut dintr-un embrion înghețat timp de 30 de ani apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:50
Fostul preşedinte columbian Alvaro Uribe a fost condamnat vineri la 12 ani de arest la domiciliu pentru abuz… Articolul Un fost președinte de țară, condamnat la 12 ani de arest la domiciliu apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:40
Soare arzător și cer senin peste Moldova: Cum va fi vremea în weekend și săptămâna viitoare # Regional Moldova
Primul weekend din august aduce un val de căldură peste Republica Moldova. Începând de astăzi, 2 august, vremea… Articolul Soare arzător și cer senin peste Moldova: Cum va fi vremea în weekend și săptămâna viitoare apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:40
Vești (parțial) bune pentru șoferii din Republica Moldova: în perioada 2–4 august 2025, prețurile carburanților rămân relativ stabile.… Articolul Prețuri blocate în weekend: Benzina stă pe loc, motorina scade ușor apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:10
(video) Armand Goșu: „PAS a promis justiție, dar a livrat puțin. Plahotniuc poate deveni o armă periculoasă chiar în mâinile lor” # Regional Moldova
Reținerea lui Vlad Plahotniuc în Grecia pare a fi un cadou pentru PAS, în condițiile în care, timp… Articolul (video) Armand Goșu: „PAS a promis justiție, dar a livrat puțin. Plahotniuc poate deveni o armă periculoasă chiar în mâinile lor” apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:50
Un bărbat în vârstă de 46 de ani, originar din Ucraina, a fost găsit decedat într-un hotel din… Articolul Descoperire macabră într-un hotel din Capitală: Un ucrainean, găsit fără suflare apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:20
Șefa statului a efectuat vineri, 1 august, o vizită la Aeroportul Internațional Mărculești (AIM), unde a vorbit cu… Articolul Maia Sandu a efectuat o vizită de lucru la Aeroportul Internațional Mărculești apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:30
Horoscop 2 august 2025. O zodie e trădată de persoana iubită, alta primește o veste care îi schimbă viața # Regional Moldova
Berbec (21 martie – 19 aprilie)Ai parte de o zi intensă din punct de vedere emoțional. Cineva apropiat… Articolul Horoscop 2 august 2025. O zodie e trădată de persoana iubită, alta primește o veste care îi schimbă viața apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
1 august 2025
13:10
(video) Bani europeni pentru drumurile Chișinăului: PAS acuză șase ani de blocaj din partea Primarului # Regional Moldova
Bulevardul Mircea cel Bătrân, strada Industrială și strada Mesager vor fi extinse și modernizate în următorii ani, în… Articolul (video) Bani europeni pentru drumurile Chișinăului: PAS acuză șase ani de blocaj din partea Primarului apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:00
Educația din Republica Moldova intră într-o nouă eră, marcată de investiții masive, modernizare și inițiative fără precedent. Într-un… Articolul Educația, prioritate națională: Investiții de miliarde pentru viitorul copiilor apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:50
Vlad Plahotniuc, din Grecia: Anunță că revine în țară pentru a-și demonstra nevinovăția # Regional Moldova
Vlad Plahotniuc a trimis primul mesaj din Grecia, acolo unde se află în prezent reținut, în care anunță… Articolul Vlad Plahotniuc, din Grecia: Anunță că revine în țară pentru a-și demonstra nevinovăția apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
31 iulie 2025
16:20
Marian Lupu și Eugeniu Nichiforciuc s-au întâlnit cu moldovenii din Italia: „Fără concetățenii de peste hotare, economia Moldovei s-ar fi prăbușit” # Regional Moldova
În această săptămână, liderul Partidului „Mișcarea Respect Moldova”, Marian Lupu, și vicepreședintele pentru Dezvoltare Strategică al Partidului al… Articolul Marian Lupu și Eugeniu Nichiforciuc s-au întâlnit cu moldovenii din Italia: „Fără concetățenii de peste hotare, economia Moldovei s-ar fi prăbușit” apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.