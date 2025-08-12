China: Țara în care au apărut companii unde te poți preface că muncești – tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru „un loc de muncă”

13:30

Tinerii care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică vor beneficia de o indemnizație lunară,… Articolul Guvernul va oferi indemnizații lunare de 3.000 de lei, timp de un an, pentru tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.