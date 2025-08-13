Centrul de Politici și Reforme/ IGP vs primarul: Cine, cum și în ce caz poate opri protestele lui Șor?

În conflictul dintre Inspectoratul General al Poliției (IGP) și Primăria Chișinău despre cine poate și nu poate interzice protestul anunțat de Șor începând cu sâmbăta asta, nu au dreptate nici unii, nici alții. Primăria nu poate, așa cum insistă IGP, autoriza sau interzice proteste. În același timp, primarul (se) înșeală când zice că nu poate...

