Extrădarea lui Plahotniuc poate dura câteva zile, odată cu un verdict final, susține ministra justiției
NordNews, 13 august 2025 17:00
Ministra justiției de la Chișinău, Veronica Mihailov-Moraru, susține că extrădarea lui Vlad Plahotniuc în Moldova poate dura câteva zile, odată ce va fi un verdict final oferit de Ministerul Justiției din Grecia. Precizările sunt făcute în contextul în care Curtea de Apel de la Atena a acceptat astăzi extrădarea fostului lider democrat, transmite IPN.
Acum 5 minute
17:10
Concursul pentru funcția de procuror general este pe ultima sută de metri. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a admis dosarele a doi candidați la concurs și va organiza interviurile în ziua de marți, 19 august, potrivit Moldova1. CSP a decis astăzi că ambii candidați la funcția de procuror general – Alexandru Machidon și Victor Furtună
17:00
Află cum scapi de cearcănele negre, o problemă care devine supărătoare în timp. Din cauza oboselii sau a îmbătrânirii, pielea de sub ochi se înnegrește. Astfel apar și cearcănele care nu reprezintă de fapt o problemă serioase de sănătate. Află ce spun specialiștii în acest sens, potrivit catine.ro. Există mai multe metode prin care
17:00
Acum 15 minute
16:50
Forţele armate germane au paraşutat până acum 192 de tone de ajutoare umanitare deasupra Fâşiei Gaza pentru locuitorii din enclava palestiniană devastată de război, potrivit Digi24. Până în prezent, au avut loc 18 zboruri cu ajutoare umanitare, a declarat miercuri o purtătoare de cuvânt a Ministerului german al Apărării la Berlin. Alte două zboruri sunt
Acum o oră
16:20
Fără protestele plătite ale lui Șor în PMAN. Primăria Chișinău a decis: Prioritate au instituțiile statului # NordNews
Gata cu gâlceava în cazul Pieții Marii Adunări Naționale. Reprezentanții Primăriei Chișinău a anunțat astăzi, 13 august, că Piața va reveni instituțiilor de stat pentru desfășurarea evenimentelor publice, potrivit Deschide.md. În cadrul unei ședințe publice la Primărie, s-a anunțat că potrivit Legii cu privire la întruniri, prioritate au instituțiile statului în cazul în care mai
Acum 4 ore
15:00
„Ca niște sclavi”. Muncitori nord-coreeni trimiși în Rusia, obligați să lucreze în condiții cumplite – investigație BBC # NordNews
Mii de nord-coreeni ajung în Rusia pentru a acoperi lipsa forței de muncă apărută după declanșarea războiului din Ucraina. Potrivit unei anchete realizate de BBC, condițiile în care sunt ținuți acești oameni sunt asemănătoare sclaviei, iar regimul de la Phenian exercită un control strict asupra lor pentru a preveni tentativele de fugă. Interviuri cu fugari
14:30
Procurorii polonezi au acuzat, miercuri, un grup de șase persoane de fapte care includ sabotaj comandat de servicii de informații străine, a anunțat un purtător de cuvânt, potrivit Reuters, citat de Digi24. Polonia susține că rolul său de hub pentru ajutorul acordat Ucrainei a transformat țara într-o țintă pentru serviciile secrete ruse și belaruse, acuzând
14:10
AUDIO Prima reacție a lui Vlad Plahotniuc după ce Curtea de Apel din Atena a permis extrădarea acestuia în R. Moldova # NordNews
Fostul lider al PDM, oligarhul Vlad Plahotniuc, a publicat un mesaj audio în care susține că, până la reținerea sa în Grecia, intenționa să se prezinte deschis în fața justiției moldovenești. Anunțul a fost făcut după ce Curtea de Apel din Atena a permis extrădarea sa în R. Moldova, potrivit Deschide.md. „Inițial, până la reținerea
Acum 6 ore
12:50
Sute de tineri din nordul Republicii Moldova au marcat Ziua Internațională a Tineretului, pe 12 august, în centrul orașului Edineț. Evenimentul a inclus ateliere de creație și discuții inspiraționale cu politicieni, iar seara a culminat cu un concert susținut de The Urs și discotecă în aer liber. „La Edineț, tinerii nu așteaptă viitorul, ci îl
12:50
VIDEO „Născuți pentru a învinge”: Expoziția foto din Bălți care dezvăluie teroarea războiului din Ucraina # NordNews
Pinacoteca „Antioh Cantemir" din Bălți găzduiește, începând cu ziua de 12 august, o expoziție, care arată teroarea războiului din Ucraina prin obiectivul fotoreporterului Boris Bukhman. Expoziția, intitulată „Născuți pentru a învinge", a fost vizitată și de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova. „Emoțiile sunt copleșitoare, pentru că în imagini apar militari. Este durere, este moarte, iar
12:40
Gianluigi Donnarumma și-a anunțat plecarea de la Paris Saint-Germain. Portarul italian a postat un mesaj în care le mulțumește suporterilor clubului și coechipierilor săi. Conform presei franceze, Donnarumma și-a dat acordul pentru transferul la Manchester City, după ce a discutat cu antrenorul „citadinilor" Pep Guardiola, iar clubul englez vă plăti 30 de milioane de euro,
12:20
Oligarhul fugar Ilan Șor vrea să organizeze sâmbătă un protest antiguvernamental în centrul Chișinăului și le promite participanților mii de dolari. Poliția susține că acesta pregătește dezordini în masă și cere primarului să nu autorizeze manifestația, dar Ion Ceban spune că nu o poate interzice, potrivit Europa Liberă. Echipa lui Ilan Șor organizează zilnic proteste
11:30
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că toți locuitorii din Gaza care doresc să emigreze vor fi lăsați să plece, anunță PBS. Liderul de la Tel Aviv spune că așteaptă oferte de la state dispuse să îi primească pe civilii palestinieni. În timp ce Israelul a început asediul asupra celui mai mare oraș din Fâșia
11:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat miercuri la Berlin pentru a se alătura cancelarului german Friedrich Merz într-o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump, a declarat pentru Reuters o sursă guvernamentală, potrivit Digi24. Ziarul Bild a fost primul care a relatat despre această vizită, care are loc în contextul reuniunilor pe care Merz le organizează
Acum 8 ore
11:00
Curtea de apel de la Atena urmează să se pronunțe astăzi asupra extrădării fostului lider al PDM, oligarhul Vlad Plahotniuc. Această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de către Ministerul Justiției al Republicii Elene, transmite IPN. Procuratura Generală a Republicii Moldova a transmis autorităților din Grecia două cereri
Acum 12 ore
06:40
Prețul Benzinei 95 nu se schimbă. Carburantul costă 23,17 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,06 lei, atingând prețul de 19,79 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul
06:10
Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte, miercuri, 13 august, de o zi cu cer variabil, fără precipitații, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab, cu viteze de până la 9 km/h, din nord-vest. Umiditatea aerului va ajunge la 55%. La Briceni, temperaturile vor varia între +12°C dimineața și +27°C la amiază.
Acum 24 ore
20:10
Este miercuri și astrele te invită să reflectezi asupra angajamentelor pe care ți le-ai dat. Citește horoscopul zilei de 13 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Pe măsură ce orele trec, lasă căldura astrelor să te înconjoare și să-ți ofere ghidajul de care aveai nevoie. Deciziile și interacțiunile de astăzi sunt cu
19:20
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 13 august, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.5474 lei, mai ieftin cu 0,04 lei; Dolarul american: 16.8381 lei, mai scump cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.8577 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană:
18:00
În Republica Moldova anual, pe 12 august, este marcată Ziua Internațională a Tineretului. La Bălți, ca în multe alte localități din Republica Moldova, tinerii sunt împărțiți între intenția de a pleca peste hotare și dorința de a-și construi viitorul acasă. Acolo unde nu există perspective atractive, spun ei, e greu să ai un viitor sigur.
18:00
Curtea de Apel Nord a dat câștig de cauză primarului orașului Bălți, Alexandr Petkov, confirmând dreptul său de a controla procesul de reconstrucție a podurilor de pe șoseaua de centură. Decizia vine după ce Petkov a refuzat să semneze dispoziția pentru începerea lucrărilor fără asigurarea căilor de ocolire. Deși a fost acuzat de abuz de
17:50
Mai multe incendii au izbucnit, marţi, în mai multe zone turistice populare din Grecia, iar Ministerul pentru Protecţie Civilă a emis al doilea cel mai ridicat nivel de alertă privind incendiile pentru aproximativ o treime din teritoriul ţării, informează DPA, potrivit Digi24. Zonele afectate includ aproape întreg teritoriul peninsulei Peloponez, coasta nord-vestică a ţării, insulele
Ieri
17:00
Locuitorii din zona străzii Nicolae Iorga din mun. Bălți vor rămâne fără apă potabilă în perioada 13 august 2025, ora 08:00 – 14 august 2025, ora 20:00. Întreprinderea Municipală „Regia Apă-Canal" Bălți anunță că sistarea temporară este necesară pentru executarea lucrărilor de înlocuire a rețelelor municipale de alimentare cu apă. Furnizarea serviciului va fi reluată
16:40
FOTO Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au logodit. Cum arată inelul de logodnă cu diamante # NordNews
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au logodit după aproape 10 ani de relație. Vestea a fost făcută publică chiar de viitoarea soție a fotbalistului, care a postat pe conturile sale de social media o imagine rară cu inelul de logodnă primit de la partenerul său, potrivit catine.ro. Experții spun că Ronaldo a ales cu mare
16:30
Mai mulți cetățeni au fost sunați zilele trecute și amenințați cu moartea, iar pe ecran li s-a afișat numărul de telefon al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a anunțat formațiunea marți, 11 august, potrivit Ziarul de Gardă. „Este o nouă sperietoare a Rusiei pentru a crea confuzie, neîncredere și a pune presiune pe instituții. Dragi
16:20
Poliţia iraniană a arestat în jur de 21.000 de „suspecţi" în timpul războiului de 12 zile cu Israelul din iunie, a declarat marţi un purtător de cuvânt al forţelor de ordine, potrivit presei de stat de la Teheran, relatează Reuters, potrivit Digi24. În urma atacurilor aeriene israeliene care au început la 13 iunie, forţele de
15:00
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Bătălia pentru diasporă ia turații! Strategia Kremlinului și a aliaților săi de la Chișinău # NordNews
Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Republica Moldova se confruntă cu o presiune dublă asupra unuia dintre cele mai influente segmente electorale: diaspora. Propaganda Kremlinului vizează demoralizarea acesteia și servește direct interesele opoziției pro-ruse de la Chișinău, pe care Moscova o vrea revenită la guvernare. În 2024, votul moldovenilor din străinătate a fost decisiv pentru
14:50
14:30
Bălți găzduiește spectacolul „Aceasta este Europa” – o lecție de istorie și cultură despre construcția Uniunii Europene # NordNews
Pe 15 august 2025, la ora 17:00, Palatul Municipal de Cultură din Bălți va găzdui spectacolul „Aceasta este Europa", regizat de Walter Bavo Janssens din Belgia. Evenimentul, cu intrare liberă pentru publicul cu vârsta de peste 15 ani, este inspirat din cartea omonimă a politologului belgian Hendrik Vos și îmbină elemente artistice și educative. Montarea
14:10
Uniunea Europeană pregătește un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, întrucât Moscova continuă să respingă apelurile la încetarea focului în Ucr
14:00
VIDEO Pepenii, scoși de pe lista ANSA pentru controlul nitraților. Autoritățile: „Riscul este nesemnificativ” # NordNews
În Republica Moldova, pepenele verde, pepenele galben și sfecla roșie nu mai fac obiectul verificărilor oficiale privind conținutul de nitrați. Măsura a intrat în vigoare odată cu armonizarea legislației naționale la regulamentele Uniunii Europene, care nu stabilesc limite maxime admise pentru aceste produse. „Natural, în aceste produse, conținutul de nitrați nu este într-atât de mare. [...] Articolul VIDEO Pepenii, scoși de pe lista ANSA pentru controlul nitraților. Autoritățile: „Riscul este nesemnificativ” apare prima dată în NordNews.
14:00
(P) Partidul „Mișcarea Respect Moldova” și-a completat conducerea cu patru noi vicepreședinți # NordNews
Consiliul Politic Național al Partidului „Mișcarea Respect Moldova” a ales, pe 11 august, în unanimitate, patru noi vicepreședinți ai formațiunii, fiecare urmând să coordoneze un domeniu specific, potrivit experienței profesionale. Noii vicepreședinți au declarat că își asumă aceste funcții cu responsabilitate și că își vor pune întreaga expertiză în slujba formațiunii, pentru a contribui la [...] Articolul (P) Partidul „Mișcarea Respect Moldova” și-a completat conducerea cu patru noi vicepreședinți apare prima dată în NordNews.
13:50
Ce se întâmplă atunci când iei acest supliment în perioadele stresante. Specialiștii recomandă un anumit dozaj # NordNews
Vitaminele sunt importante și recomandate de către specialiști în anumite situații. Află ce se întâmplă atunci când iei acest supliment în perioadele stresante și ce arată studiile în acest sens. În era noastră, o dietă echilibrată și constantă nu mai este de ajuns pentru a susține un organism sănătos. De aceea, suplimentele și vitaminele vin [...] Articolul Ce se întâmplă atunci când iei acest supliment în perioadele stresante. Specialiștii recomandă un anumit dozaj apare prima dată în NordNews.
13:40
Partidul Democrat Modern, fosta echipă a lui Plahotniuc, intră în cursa pentru alegerile parlamentare din toamnă # NordNews
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), format din mai mulți foști membri ai Partidului Democrat condus în trecut de Vladimir Plahotniuc, a anunțat marți, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, că va participa la alegerile parlamentare din această toamnă, transmite realitatea.md. Liderul formațiunii, Boris Foca, a lansat un apel către toți foștii democrați [...] Articolul Partidul Democrat Modern, fosta echipă a lui Plahotniuc, intră în cursa pentru alegerile parlamentare din toamnă apare prima dată în NordNews.
12:20
Unul din cele mai importante fronturi ale războiului comercial global al președintelui SUA, Donald Trump intră într-o perioadă de calm temporar. Luni, Trump a anunțat că va da Chinei, a doua cea mai mare economie din lume, după SUA, un nou răgaz de 90 de zile înainte de a-i impune tarife punitive, potrivit Europa Liberă. [...] Articolul Războiul tarifar SUA–China, pus pe pauză până în toamnă apare prima dată în NordNews.
11:50
O fabrică care produce safire sintetice în orașul rus Stavropol a fost lovită de drone în noaptea de 12 august, a raportat canalul independent de știri rus Telegram Astra, citând locuitorii din zonă, potrivit Digi24. Locuitorii din Stavropol, în regiunea Stavropol Krai din sudul Rusiei, au declarat că dronele atacau fabrica JSC Monocrystal din oraș. [...] Articolul Atac cu drone asupra fabricii ruse de safire sintetice apare prima dată în NordNews.
11:30
(P) Lista candidaților pentru funcția de deputat a Partidului „Respect Moldova”: 101 candidați # NordNews
Consiliul Politic Național al Partidului „Mișcarea Respect Moldova” a aprobat luni, 11 august, în unanimitate, lista celor 101 candidați pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Tot luni, lista candidaților și documentele necesare a fost depuse la Comisia Electorală Centrală (CEC), pentru înregistrarea formațiunii în cursa electorală. „Sunt mândru să prezint o [...] Articolul (P) Lista candidaților pentru funcția de deputat a Partidului „Respect Moldova”: 101 candidați apare prima dată în NordNews.
11:20
Un avocat din municipiul Chișinău este cercetat penal pentru trafic de influență, după ce ar fi solicitat 3 mii de euro de la administratorul unei companii. Bănuitul ar fi pomis că poate obține o hotărâre favorabilă într-un dosar privind activitatea firmei. Perchezițiile au avut loc marți, 12 august, efectuate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), [...] Articolul Avocat din capitală, cercetat: 3 mii de euro pentru o decizie favorabilă apare prima dată în NordNews.
11:10
Fostul judecător al Curții de Apel Chișinău (sediul Centru), Mihail Diaconu, a fost găsit fără suflare marți dimineață, 12 august, în sectorul Râșcani al capitalei. Fostul magistrat deținea legal armă, iar pe corpul lui au fost identificate urme de împușcătură. Informația a fost confirmată de oamenii legii și reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru [...] Articolul Ex-judecător, găsit împușcat sub un pod din capitală. Poliția: S-ar fi sinucis apare prima dată în NordNews.
10:40
Republica Moldova are un nou șef al misiunii la Stockholm. Diplomatul Viorel Ursu a fost numit ambasador extraordinar și plenipotențiar în Regatul Suediei, printr-un decret publicat marți, 12 august, în Monitorul Oficial, ce a intrat deja în vigoare. Viorel Ursu este diplomat și expert în afaceri europene, cu peste 20 de ani de experiență în [...] Articolul Republica Moldova are un ambasador nou în Regatul Suediei: Cine este Viorel Ursu apare prima dată în NordNews.
10:40
Salut! Cunoști care este importanța și funcțiile Parlamentului Republicii Moldova? Hai să-ți explic. Moldova după declararea independenței este o republică parlamentară. Acest lucru înseamnă că parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului și unica autoritate legislativă a statului. Atribuțiile parlamentului sunt de a adopta și interpreta legi care ne guvernează viața de zi cu zi, [...] Articolul VIDEO | Ce este Parlamentul Republicii Moldova și de ce contează? apare prima dată în NordNews.
10:20
VIDEO Renato Usatîi vrea testări psihologice și psihiatrice obligatorii pentru toți demnitarii # NordNews
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunță că pregătește un proiect de lege ce să oblige președintele țării, președintele Parlamentului, miniștrii și deputații să treacă evaluări psihologice și psihiatrice periodice, cu rezultate făcute publice. Inițiativa sa a fost anunțată vineri, 8 august, la emisiunea „UNInterviu”, motivată de afirmațiile speakerului Parlamentului, Igor Grosu, la o întâlnire cu [...] Articolul VIDEO Renato Usatîi vrea testări psihologice și psihiatrice obligatorii pentru toți demnitarii apare prima dată în NordNews.
09:50
Judecătoarea Ana Cucerescu, care a pronunțat sentința în cazul Evgheniei Guțul a fost ținta unor amenințări și tentative de intimidare, inclusiv apeluri false la 112. Locația de unde au fost efectuate apelurile a fost identificată. Anunțul aparține șefului Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu și au fost făcute luni, 11 august, la emisiunea „Pe [...] Articolul Cazul Guțul: Poliția a identificat sursa apelurilor de amenințare la adresa judecătoarei apare prima dată în NordNews.
09:20
Liderii statelor UE declară că Ucraina ar trebui să aibă libertatea de a-și decide viitorul # NordNews
Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul şi o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei şi ale Ucrainei, indică o declaraţie semnată de liderii statelor membre ale Uniunii Europene cu excepţia Ungariei, difuzată marţi dimineaţă pe pagina web consilium.europa.eu, transmite digi24.ro, preluat de MOLDPRES. „Negocieri semnificative pot avea loc doar [...] Articolul Liderii statelor UE declară că Ucraina ar trebui să aibă libertatea de a-și decide viitorul apare prima dată în NordNews.
06:40
Prețul Benzinei 95 nu se schimbă. Carburantul costă 23,17 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,07 lei, atingând prețul de 19,85 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de către Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul [...] Articolul Reduceri la pompă. Noile tarife pentru 12 august apare prima dată în NordNews.
06:10
Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte, marți, 12 august, de o zi cu cer variabil, fără precipitații, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab, cu viteze de până la 9 km/h, din nord-vest. Umiditatea aerului va ajunge la 55%. La Briceni, temperaturile vor varia între +10°C dimineața și +25°C la amiază. [...] Articolul Cer variabil, fără precipitații. Prognoza pentru 12 august apare prima dată în NordNews.
11 august 2025
20:30
VIDEO Renato Usatîi promite start rapid în Parlament: Peste 20 de proiecte de legi, pregătite # NordNews
Renato Usatîi anunță că Partidul Nostru va intra în noul Parlament cu un pachet de peste 20 de proiecte deja pregătite, pentru a începe imediat activitatea legislativă. O declarație în acest sens a fost făcută vineri, 8 august, la emisiunea „UNInterviu”. Liderul formațiunii spune că proiectele au fost elaborate de „juriști și specialiști la nivel [...] Articolul VIDEO Renato Usatîi promite start rapid în Parlament: Peste 20 de proiecte de legi, pregătite apare prima dată în NordNews.
20:10
Nativii au foarte multă energie datorită Lunii în Berbec. Citește horoscopul zilei de 12 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Capricornii se simt singuri, însă îmbrățișează o nouă perspectivă spirituală. Astrele îi sfătuiesc să trăiască în prezent și să se îndepărteze de trecut, potrivit catine.ro. În continuare, Vărsătorii sunt dispuși să-și examineze [...] Articolul Capricornii se simt singuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
20:00
Experți, despre cei 3 mii de dolari promiși de Șor protestatarilor: Speră că vor înghiţi găluşca # NordNews
Fugarul Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, își cheamă susținătorii la un protest prelungit în Piața Marii Adunări Naționale din capitală. Participanții vor sta „atât timp cât va fi nevoie” și vor fi remunerați zilnic, direct în conturi, a câte 3 mii de dolari pe lună. Apelul a [...] Articolul Experți, despre cei 3 mii de dolari promiși de Șor protestatarilor: Speră că vor înghiţi găluşca apare prima dată în NordNews.
19:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 12 august, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.5801 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.8113 lei, mai ieftin cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8649 lei; Hrivna ucraineană: 0.4055 lei; Rubla rusească: 0.2107 [...] Articolul Euro și Dolarul, mai ieftine. Curs valutar oficial, 12 august apare prima dată în NordNews.
