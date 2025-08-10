Lunetiștii din R. Moldova, România și Polonia și-au testat puterile în cadrul competiției „Cupa Lunetiștilor”
NewsUngheni, 11 august 2025 00:40
Lunetiștiii din R. Moldova, România și Polonia și-au testat puterile în cadrul competiției „Cupa Lunetiștilor"
Acum 30 minute
00:40
Lunetiștii din R. Moldova, România și Polonia și-au testat puterile în cadrul competiției „Cupa Lunetiștilor"
Lunetiștiii din R. Moldova, România și Polonia și-au testat puterile în cadrul competiției „Cupa Lunetiștilor"
Acum o oră
00:10
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 11 august 2025, comunicate de către Banca Națională a Moldovei:
Acum 2 ore
00:00
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 11 – 15 august 2025 # NewsUngheni
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 11 - 15 august 2025
10 august 2025
23:50
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 11 – 15 august 2025 # NewsUngheni
Adresele din municipiul și raionul Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 11 - 15 august 2025
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
ZIT UNGHENI 2k25 – ediția raională în care tinerețea nu stă pe loc
15:40
La Muzeul de Istorie și Etnografie Călărași va fi lansată expoziția: „Biserici de lemn – sfinte lăcașe a neamului” # NewsUngheni
La Muzeul de Istorie și Etnografie Călărași va fi lansată expoziția: „Biserici de lemn – sfinte lăcașe a neamului"
14:40
Circa 60 de mii de permise de conducere și peste 41.2 mii de autoturisme din reg. transnistreană dețin numere de înmatriculare MD # NewsUngheni
Circa 60 de mii de permise de conducere și peste 41.2 mii de autoturisme din reg. transnistreană dețin numere de înmatriculare MD
13:50
Wizz Air lansează prima cursă directă dintre Chișinău și Sofia
13:30
Prețul carburanților la 8 august 2025
13:10
ZIT UNGHENI 2025 – un eveniment organizat de tineri și pentru tineri
12:00
Serviciul Vamal a direcționat 22.5 mlrd MDL la buget în primele șapte luni ale anului curent # NewsUngheni
Serviciul Vamal a direcționat 22.5 mlrd MDL la buget în primele șapte luni ale anului curent
11:50
Mai multă energie verde în Republica Moldova
6 august 2025
22:50
Biroul politici de reintegrare informează că în perioada 2006 – 2024, regiunea transnistreană a trecut printr-o schimbare semnificativă a orientării comerciale, reducându-și dependența de Federația [...]
22:20
Șapte localități din Zona de Securitate vor beneficia de finanțare prin Programul „Europa este aproape” # NewsUngheni
Șapte localități din Zona de Securitate vor beneficia de finanțare prin Programul „Europa este aproape"
22:10
Integrarea graduală a cetățenilor din regiunea transnistreană pe piața muncii din R. Moldova # NewsUngheni
Integrarea graduală a cetățenilor din regiunea transnistreană pe piața muncii din R. Moldova
20:10
Cursa internațională București – Ungheni - Kiev își reia circulația
18:30
Prețul carburanților la 7 august 2025
18:10
ANRE a retras licența SA „Moldovagaz" pentru furnizarea gazelor naturale
17:10
Evghenia Guțul și secretară partidului „Șor” au fost condamnate la 7 și 6 ani de închisoare # NewsUngheni
Evghenia Guțul și secretară partidului „Șor" au fost condamnate la 7 și 6 ani de închisoare
16:40
Meteorologii au emis alerte meteo Cod GALBEN de caniculă și instabilitate atmosferică
3 august 2025
16:40
Un tragic accident rutier a avut loc astăzi, 2 august 2025, în municipiul Ungheni! Potrivit informațiilor recepționate la adresa NEWS.UNGHENI.ORG de la un martor ocular, [...]
25 iulie 2025
11:50
Prestații sociale în valoare de 27.6 mln MDL au oferite cetățenilor din regiunea transnistreană în primul semestru al anului 2025 # NewsUngheni
Prestații sociale în valoare de 27.6 mln MDL au oferite cetățenilor din regiunea transnistreană în primul semestru al anului 2025
11:20
Prima vizită de lucru a noului vicepremier pentru reintegrare Roman Roșca a avut loc în platoul Cocieri # NewsUngheni
Prima vizită de lucru a noului vicepremier pentru reintegrare Roman Roșca a avut loc în platoul Cocieri
11:10
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență informează că 26 de persoane au fost evacuate din spitalul raional Ungheni în urma unui incendiu Potrivit sursei, douăzeci [...]
10:20
Prima fabrică pentru procesarea subproduselor animale finalizată în proporție de peste 50% # NewsUngheni
Prima fabrică pentru procesarea subproduselor animale finalizată în proporție de peste 50%
10:10
Mii de pastile Ecstasy introduse prin PTF Sculeni cu cursa Suceava – Orhei au fost ridicate de ofițerii Antidrog # NewsUngheni
Mii de pastile Ecstasy introduse prin PTF Sculeni cu cursa Suceava - Orhei au fost ridicate de ofițerii Antidrog
09:50
Ministrul Ludmila Catlabuga în discuție cu fermierii din raionul Ungheni
09:30
Atenție ungheneni! A fost modificată amplasarea pistelor de bicicliști în sectorul Dănuțeni! # NewsUngheni
Atenție ungheneni! A fost modificată amplasarea pistelor de bicicliști în sectorul Dănuțeni!
24 iulie 2025
18:50
La Ungheni a fost creat clusterul crescătorilor de ovine și caprine „Stâna de Vest"
18:20
Au fost finalizate lucrările de reparație a segmentului Bulboaca – Hârbovăț, partea traseului R2 Chișinău – Tighina # NewsUngheni
Au fost finalizate lucrările de reparație a segmentului Bulboaca – Hârbovăț, partea traseului R2 Chișinău – Tighina
17:50
Sângele apă nu se face. Peste 850 mii cetățeni din stanga Prutului și-au redobândit deja cetățenia română # NewsUngheni
Sângele apă nu se face. Peste 850 mii cetățeni din stanga Prutului și-au redobândit deja cetățenia română
15:30
Restricții de circulație în orașul Nisporeni în contextul meciului Sheriff Tiraspol – FC Utrecht # NewsUngheni
Restricții de circulație în orașul Nisporeni în contextul meciului Sheriff Tiraspol – FC Utrecht
15:00
Meteorologii au emis repetat alerte Cod PORTOCALIU și GALBEN de caniculă
14:40
Un bărbat din Ungheni a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru violență în familie cu determinarea la încercarea de sinucidere # NewsUngheni
Un bărbat din Ungheni a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru violență în familie cu determinarea la încercarea de sinucidere
23 iulie 2025
15:40
Schemă de contrabandă cu țigări și organizarea unor fabrici clandestine în UE destructurată de procurori PCCOCS și polițiștii INI # NewsUngheni
Schemă de contrabandă cu țigări și organizarea unor fabrici clandestine în UE destructurată de procurori PCCOCS și polițiștii INI
14:40
Muzeul de Istorie și Etnografie din Călărași – prima instituție care a dat start implementării Programului Național „Acces la Cultură 2025” # NewsUngheni
Muzeul de Istorie și Etnografie din Călărași – prima instituție care a dat start implementării Programului Național „Acces la Cultură 2025"
14:10
Carburanții se ieftinesc cu 6 și 3 bani per litru la 24 iulie 2025
13:50
Primul Serviciu de anestezie în imagistică prin rezonanță magnetică a fost inaugurat la Institutul Oncologic # NewsUngheni
Primul Serviciu de anestezie în imagistică prin rezonanță magnetică a fost inaugurat la Institutul Oncologic
11:00
Situația la Frontieră: peste 77.3 mii de traversări în ultimele 24 de ore
10:50
Roman Roșca a depus jurământul în funcția de Viceprim-ministru pentru reintegrare
10:20
Țigări fără acte de proveniență depistate de echipelor mobile ale IGPF și Serviciului Vamal pe traseul R16 Ungheni – Sculeni # NewsUngheni
Țigări de contrabndă depistate de echipelor mobile ale IGPF și Serviciului Vamal pe traseul R16 Ungheni - Sculeni
10:00
Doi străini reținuți la Ungheni pentru tentative de trecere ilegală a Prutului
00:40
Efectivul Direcției regionale Vest se alătură proiectul sănătos pe două roți – VELOVINERI # NewsUngheni
Efectivul Direcției regionale Vest se alătură proiectul sănătos pe două roți - VELOVINERI
00:20
Peste 12 000 de locuri bugetare sunt disponibile la admiterea în învățământul profesional tehnic # NewsUngheni
Peste 12 000 de locuri bugetare sunt disponibile la admiterea în învățământul profesional tehnic
00:10
Ministerul Educației și Cercetării a lansat achiziții de peste 92 mln MDL pentru dotarea cantinelor școlare din Chișinău # NewsUngheni
Ministerul Educației și Cercetării a lansat achiziții de peste 92 mln MDL pentru dotarea cantinelor școlare din Chișinău
00:00
Sportivul Climentii Ursu cucerit medalia de AUR la Festivalul Olimpic al Tineretului European 2025 # NewsUngheni
Sportivul Climentii Ursu cucerit medalia de AUR la Festivalul Olimpic al Tineretului European 2025
22 iulie 2025
22:30
Dorin Recean la Brătuleni: „Toate localitățile din R. Moldova vor avea de câștigat în urma aderării la UE” # NewsUngheni
Dorin Recean la Brătuleni: „Toate localitățile din R. Moldova vor avea de câștigat în urma aderării la UE"
22:20
Lucrările de construcție a LEA Vulcănești – Chișinău avansează în continuare
22:10
Procuratura Anticorupție confirmă reținerea în Grecia a lui Vladimir Plahotniuc
16:10
