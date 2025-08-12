Orheiul adus drept exemplu pentru modul în care sărăcia influențează preferințele electorale
Radio Orhei, 12 august 2025 18:45
Ponderea mare a persoanelor în vârstă care trăiesc sub minimul de existență face ca această categorie să devină extrem de vulnerabilă în perioadele electorale. Opinia aparține doctorului în științe demografice Valeriu Sainsus și a fost exprimată în cadrul dezbaterii publice „Sărăcia în calitate de (f)actor electoral”, organizată de Agenția de presă IPN. Potrivit sociologului, 2/3 din vârstnici ...
Acum 5 minute
19:00
Rețelele lui Șor, infiltrate cu foști ofițeri MAI și SIS: DETALII de la șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu # Radio Orhei
Condamnatul fugar Ilan Șor și-a creat, cu banii Moscovei, structuri de ”securitate” pe teritoriul R. Moldova, formate din foști angajați MAI, SIS și ai altor instituții de forță, care se ocupă cu activități de filaj, acumulare de informații, destabilizări și alte acțiuni subversive împotriva statului. Informația a fost confirmată de chestorul IGP, Viorel Cernăuțeanu, care ...
Acum 15 minute
18:45
Acum 24 ore
20:15
IGP atenționează despre tentativele lui Ilan Șor de a implica cetățenii în activități ilegale: „Participarea la protest pentru promisiuni de plată reprezintă o încălcare gravă a legii” # Radio Orhei
Inspectoratul General al Poliției (IGP) atenționează cetățenii despre tentativele lui Ilan Șor de a-i implica în activități ilegale care incită la violență. Astfel, oamenii legii avertizează că nu vor permite „atragerea grupărilor criminale în proteste ilegale ce au scopul de a provoca dezordini și violență”, informează MOLDPRES. În acest context, IGP reiterează faptul că participarea ...
20:00
Comunicat DSE mun. Orhei: săptămâna trecută s-au produs mai multe incendii la gunoiștile din localitățile rurale # Radio Orhei
Pe parcursul primei săptămâni din luna august pompierii și salvatorii din Orhei, Rezina, Telenești și Șoldănești au efectuat un număr mare de intervenții pentru lichidarea focarelor de ardere a vegetației și gunoiștilor. Localitățile vizate sunt: – 04.08.2025, – s. Cucuruzeni, r-l Orhei, lichidarea focarului de ardere a gunoiștii din localitate; – 05.08.2025, – s. Berezlogi, ...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:15
În SUA a fost înregistrat un caz în care sfatul inteligenței artificiale a dus la intoxicarea unui bărbat. Acesta a nimerit la spital # Radio Orhei
Un caz neobișnuit din SUA este considerat de medici posibil prima intoxicație documentată cauzată de sfaturile IA. Un bărbat a apelat la ChatGPT pentru a găsi un înlocuitor pentru sarea de masă și a ajuns să ia substanța periculoasă bromură de sodiu timp de trei luni, provocându-i o boală mintală severă. Potrivit medicilor de la Universitatea ...
12:15
Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă, 9 august, în jurul orei amiezii, în raionul Telenești, implicând un camion și o autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), aflată în misiune de serviciu. Doi pompieri și-au pierdut viața. Potrivit Poliției, în urma impactului, un membru al echipajului de intervenție al IGSU a decedat ...
12:15
Ministerul Apărării: Pe rețele circulă informații false despre exercițiul „Scutul de Foc 2025” # Radio Orhei
În ultimele zile, pe anumite canale de Telegram este distribuit intenționat un videoclip fals, care pretinde în mod mincinos că ar prezenta imagini de la exercițiul „Scutul de Foc 2025”, desfășurat în perioada 4–18 august curent, la Centrul de Instruire al Armatei Naționale, atenționează Ministerul Apărării. Potrivit sursei citate, în realitate, videoclipul conține secvențe trucate cu ...
7 august 2025
22:15
Pe pagina web a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică este publicat pentru consultări publice proiectul privind determinarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă , de canalizare și de epurare a apelor uzate de către S.A. „Regia Apă-Canal Orhei”, pentru anul 2025.Potrvit documentului, tariful la apă și canalizare, solicitat de S.A ”Regia ...
08:00
Câți bani va primi fiecare din cele trei localități din raionul Orhei pentru lichidarea calamității naturale de anul trecut. La cât se ridica evaluarea pagubelor anul trecut # Radio Orhei
Comisia Situații Excepționale a Republicii Moldova a aprobat ieri alocarea a a cca 1,5 milioane de lei pentru trei localități din raionul Orhei afectate de vijelia din iunie 2024. Potrivit procesului-verbal al ședinței CSE banii sunt alocați pentru reparația/restabilirea drumurilor reparate.Astfel localitatea Brăviceni va primi 110,4 mii lei, comuna Seliște ( în componența căreia intră ...
4 august 2025
21:15
Președintele Cehiei: ocuparea temporară de către Rusia a unei părți a teritoriului ucrainean poate fi prețul supraviețuirii Ucrainei ca stat suveran # Radio Orhei
Ocuparea temporară rusească a unei părți din teritoriul ucrainean ar putea fi prețul supraviețuirii Ucrainei ca stat suveran. Acest lucru a fost declarat într-un interviu acordat BBC de președintele ceh Petr Pavel, relatează Censor.NET. Potrivit acestuia, ar fi nedrept să se facă presiuni asupra Ucrainei pentru a elibera imediat toate teritoriile ocupate, deoarece un astfel ...
19:00
Comunicat DSE mun. Orhei: pompierii au lichidat un incendiu care a cuprins un depozit de rachete antigrindină evitând deflagrația lor # Radio Orhei
Cca 20 intervenții au efectuat pompierii și salvatorii din Orhei, Rezina, Telenești și Șoldănești în ultimele zile din iulie 2025. Ca de obicei, zilnic aceștia a dus lupte cu focul și în cele mai deseori cu cel ce a cuprins zeci de hectare de vegetație uscată. Perioada caniculară și precipitațiile reduse sunt factori care cresc ...
2 august 2025
16:15
Executivul UE a analizat textele Pfizergate ale lui von der Leyen – apoi le-a lăsat să dispară # Radio Orhei
Documentul aruncă o nouă lumină asupra controverselor legate de un acord de miliarde pentru obținerea de vaccinuri împotriva Covid-19. BRUXELLES — Comisia Europeană a analizat mesajele text trimise între președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și directorul executiv al Pfizer, căutate de jurnaliști în toiul pandemiei — și a permis ca acestea să se piardă. ...
11:00
Clasamentul instituțiilor de învățământ din raionul Orhei la promovarea BAC-ului în acest an # Radio Orhei
Niciun liceu din raionul Orhei nu a reușit să obțină rata de promovare de 100% la examenul de bacalaureat din 2025. Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării și Agenței Naționale pentru Curriculum și Evaluare cel mai bine în clasamentul republican este plasat Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu”, acesa ocupă locul 169 din 312, cu rată de ...
1 august 2025
15:30
Poliția spune că documentează un vicepreședinte al raionului Orhei pentru pretinsa corupere a unor participanți la protestul antiguvernamental de săptămâna trecută # Radio Orhei
Pe canalul de telegram al Poliției Republiciii Moldova a fost publicat un comunicat în care se afirmă că unul dintre vicepreședinții raionului Orhei a fost documentat pentru pretinsa corupere a unor participanți la protestul de sâmbăta trecută din Chișinău. Comunicatul susține că, potrivit declarațiilor a câtorva persoane acestea ar fi fost remunerate cu câte 300 ...
31 iulie 2025
18:00
Declarație oficială a Comisiei Electorale Centrale privind apariția unor materiale deepfake ce vizează instituția și conducerea sa # Radio Orhei
Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova (CEC) își exprimă repetat îngrijorarea profundă în legătură cu difuzarea recentă în spațiul public online, a aceluiași material video falsificat, în care Președinta CEC, doamna Angelica Caraman, este prezentată făcând declarații care nu au fost niciodată formulate în realitate. Acest material reprezintă un produs deepfake, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, cu scopul vădit ...
09:45
Procuratura Orhei anunță despre mai multe arestări săptămână precedentă la Orhei: cauze grave vizând infracțiuni de rezonanță și accidente rutiere, inclusiv unul soldat cu deces # Radio Orhei
Procuratura Orhei informează că, în perioada 21 – 27 iulie 2025, au fost întreprinse măsuri procesuale importante în mai multe cauze penale de rezonanță aflate în examinare. La demersul procurorilor, la 24 iulie 2025, Judecătoria Orhei (sediul Central) a aplicat măsura preventivă – arest preventiv pe un termen de 30 de zile în privința unui ...
30 iulie 2025
15:15
Imagini cu oameni care țin în mână bani lângă sediul din Orhei al unui partid de opoziție au fost publicate de poliție # Radio Orhei
Pe canalul de telegram al Poliției Republicii Moldova a fost publicat un filmuleț în care este surprins un grup de oameni ce se află lângă sediul din Orhei al unui partid de opoziție.Video-ul are și câteva fotografii în care se vede că câțiva oameni țin în mână bani.Comunicatul care însoțește filmulețul spune că 13 persoane, ...
15:15
Experții FAO vor anunța ministerul Agriculturii dacă moldovenii pot să mănânce insecte # Radio Orhei
Lista de alimente noi permisive pentru consumatorii moldoveni, viermele galben de făină, larvele gândacului de făină, lăcusta călătoare și greierul de casă, care se află la nivel de discuții nu a fost consultată cu reprezentanții Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură în Moldova, a declarat în timpul emisiunii „Zona Verde” de la AGRO TV, ...
29 iulie 2025
21:30
Miercuri și Joi în raionul Orhei sunt planificate deconectări ale curentului electric în legătură cu lucrările planificate. Potrivit paginii web a distribuitorului de energieMiercuri, 30 iulie vor fi deconectări în:or. Orhei: str. Renaşterii Naţionale, Scrisul Latin, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:00-12:00 pentru conectarea consumatorului nous. Pelivan: str. Ioan Pelivan parțial, în ...
28 iulie 2025
19:15
Comunicat DSE Orhei: un urma unui incendiu pompierii au evacuat 5 persoane dintr-un bloc # Radio Orhei
Trei persoane și-au pierdut viața în bazinele acvatice de pe teritoriul raionului Orhei, în săptămâna precedentă și alte cinci persoane au fost evacuate dintr-un bloc unde s-a produs un incendiu. Primul caz tragic s-ar fi produs în după amiaza zilei de 22 iulie 2025, în s. Chiperceni, Orhei. Astfel la orele 23:25 serviciile de urgență ...
26 iulie 2025
23:15
Ministerul turc de Externe: Rusia și Ucraina au convenit asupra unei întâlniri a liderilor # Radio Orhei
Rusia și Ucraina au ajuns la un „acord de principiu” privind o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin în Turcia, a declarat ministrul de externe al țării, Hakan Fidan. Acesta nu a oferit nicio dată pentru momentul în care ar putea avea loc summitul. Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat că, în ...
25 iulie 2025
17:45
Pe 30 iulie vor avea loc consultări publice pe marginea intenției autorităților din Orhei de a majora taxele pentru instruirea la școala de muzică și școala de arte plastice # Radio Orhei
Pe pagina web a Primăriei Orhei a fost publicat un anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie “Cu privire la aprobarea taxei lunare pentru instruirea copiilor”. Potrvit sursei citate, proiectului este aprobarea taxei lunare pentru instruirea copiilor pentru anul de studii 2025-2026, în „Şcoala de muzică pentru copii “Gh. Lupoi” Orhei” şi în „Şcoala ...
17:30
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în intervalul 26 – 27 iulie 2025, în nordul țării temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33…+35°C, iar în centrul și sudul țării temperatura maximă a aerului va atinge valori de +36..+39°C. În acest sens, îndemnăm cetățenii să respecte următoarele recomandări pentru a preveni riscurile asociate temperaturilor ...
24 iulie 2025
20:00
În cadrul vizitei sale de lucru în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o audiență la Majestatea Sa, Regele Charles al III-lea.„Mulțumesc Majestății Sale, Regele Charles al III-lea, pentru primirea călduroasă la reședința sa din Sandringham. Sprijinul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de ...
20:00
Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova a aprobat, în ședința din 24 iulie 2025, proiectul rezoluției care urmează să fie pus în discuție în cadrul Congresului extraordinar al avocaților, organizat între 25 și 28 iulie 2025.Potrivit proiectului de rezoluție, Uniunea condamnă modul în care a fost modificată Legea cu privire la avocatură, printr-un amendament adoptat ...
23 iulie 2025
21:15
Peste 9,5 milioane de lei ar putea fi scoși din bugetul Consiliului Raional Orhei pentru un proiect de extindere eșuat al Complexului Sportiv Raional Orhei # Radio Orhei
Pe pagina web a Curții de Apel Nord a fost publicat dispozitivul hotărârii prin care a fost admisă acțiunea S.R.L. ”Tehnica” către Consiliul Raional Orhei, ultimul fiind obligat să achite peste 9,5 milioane de lei , inclusiv peste 80 mii lei drept cheltuieli de judecată. Decizia, prin care s-a casat hotărârea din 2023 a Judecătoriei ...
11:30
Un bărbat de 66 de ani s-a înecat în seara zilei de marți, 22 iulie, în râul Răut, în apropiere de localitatea Brăviceni, raionul Orhei. Potrivit informațiilor, bărbatul se afla la pescuit. „În aceeași zi, corpul neînsuflețit al persoanei a fost depistat și extras la mal de către efectivul gărzii Unității de salvatori și pompieri ...
22 iulie 2025
12:15
Doi frați s-au înecat în satul Chiperceni, raionul Orhei. Tragedia s-a produs în noaptea zile de 21 iulie 2025. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la 23:20. Potrivit informațiilor, doi frați, în vârstă de 20 și 12 ani s-au înecat în timp ce se aflau la pescuit la iazul din localitate. Dispariția tinerilor a ...
21 iulie 2025
19:15
Comunicat DSE Orhei: salvatorii din Orhei au extras din șanțuri de scurgere un cal și un câine și au transportat o persoană obeză spre ambulanță # Radio Orhei
Suntem la mijloc de an și dacă facem o analiză, în această perioadă pompierii și salvatorii din Orhei, Șoldănești, Rezina și Telenești, au înregistrat un număr mare de intervenții în diverse situații excepționale, comparativ cu anii precedenți. Și când vorbim de mulțimea situațiilor de risc unde au fost prezenți pompierii și salvatorii, atunci acestea sunt ...
17 iulie 2025
21:00
Cinci persoane care s-au înrolat benevol în forţe armate străine au rămas fără cetățenia RM # Radio Orhei
Pe pagina web a Președenției a fost publicat un decret prin care Maia Sandu retrage cetățenia de la 5 persoane născute în Republica Moldova. Temeiul este art.23 lit. b) din Legea cetățeniei nr.1024/2000. Acesta prevede că Cetăţenia Republicii Moldova poate fi retrasă printr-un decret al Preşedintelui Republicii Moldova persoanei cares-a înrolat benevol în forţe armate ...
16 iulie 2025
17:00
La Step-Soci un copil de aproape 2 ani a a fost găsit fără viaţă în dimineața zilei de azi, după ce marți seara a fost dat dispărut # Radio Orhei
La Step-Soci un copil de aproape 2 ani a a fost găsit fără viaţă în dimineața zilei de azi, după ce marți seara a fost dat dispărut. Copilul a fost căutat toată noaptea de familie, poliţişti, salvatori şi voluntari, după ce fratele mai mare a anunţat dispariţia sa. A fost găsit astăzi, în canalizarea din ...
15 iulie 2025
21:15
Reuters: Putin respinge cerințele lui Trump și să pregătește să ocupe și alte teritorii în Ucraina # Radio Orhei
Amenințarea lui Donald Trump de a impune tarife de 100% țărilor care cumpără petrol rusesc și un ultimatum de 50 de zile care cere un armistițiu nu au reușit să miște gândirea conducerii de top a Rusiei, scrie Reuters. Vladimir Putin nu se teme de perspectiva unor sancțiuni americane mai dure și este hotărât să ...
21:15
Polițiștii îndeamnă cetățenii să-și securizeze locuințele, în contextul în care pe parcursul verii majoritatea oamenilor pleacă în vacanță, iar furturile se întețesc, comunică MOLDPRES.Solicitat de agenție, ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Oxana Todiriță, a îndemnat cetățenii să-și asigure casa cu sisteme de supraveghere video și alarmă, iar uşile cu sisteme de ...
14 iulie 2025
20:45
În perioada 07-14 iulie 2025, pompierii și salvatorii din cadrul DSE mun. Orhei și subdiviziunile subordonate Telenești, Rezina și Șoldănești au intervenit în următoarele situații de urgență: La data de 07.07.2025, ora 23:42 pompierii din Orhei au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins o casă de locuit din str. Unirii. ...
20:45
Ministerul Apărării dezminte un fals informațional despre „militari moldoveni decedați” în Ucraina # Radio Orhei
Ministerul Apărării dezminte informațiile false apărute pe canalele de Telegram și TikTok, afiliate unor grupări pro-ruse, potrivit cărora „10 soldați și ofițeri ai Armatei Naționale s-au aflat în Ucraina”, dintre care „patru ar fi decedat, iar alți doi ar fi fost răniți”, în urma unui atac al forțelor ruse, informează MOLDPRES.Potrivit Ministerului Apărării, informațiile reprezintă ...
