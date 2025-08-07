Tariful la apă și canalizare la Orhei ar putea scădea ușor

15:15

Pe canalul de telegram al Poliției Republicii Moldova a fost publicat un filmuleț în care este surprins un grup de oameni ce se află lângă sediul din Orhei al unui partid de opoziție.Video-ul are și câteva fotografii în care se vede că câțiva oameni țin în mână bani.Comunicatul care însoțește filmulețul spune că 13 persoane, ...