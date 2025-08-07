BNM prognozează scăderea inflației și anunță finalul politicii restrictive
Banca Mea, 7 august 2025 22:45
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a aprobat noile prognoze privind evoluția inflației, confirmând intrarea acesteia în intervalul-țintă de ±1,5 pp de la 5% începând cu trimestrul I 2026. Potrivit BNM, rata medie anuală a inflației va coborî la 7,7% în 2025 și 3,9% în 2026. Decizia vine în contextul confirmării tendinței dezinflaționiste și al finalului ciclului de politică...
Platforma eVMS.md, lansată acum un an de Ministerul Finanțelor pentru a facilita accesul populației la investiții în Valorile Mobiliare de Stat , marchează un bilanț impresionant: peste 630 milioane lei investiți în 7 emisiuni, de mii de cetățeni. Disponibilă online, pe orice dispozitiv conectat la internet, eVMS.md a devenit un instrument tot mai popular de economisire în condiții transparente...
Începând cu 30 iulie 2025, Agenția nr. 1 a Sucursalei EuroCreditBank din Ungheni și-a încheiat activitatea. Serviciile bancare rămân în continuare disponibile pentru clienți: în cadrul Sucursalei ECB din Ungheni; prin aplicația mobilă ECBank; versiunea web ecbank.md; și serviciul Telebank Business. Pentru detalii sau asistență, poți apela Centrul de Contact la 022 500 200 sau poți vizita cea mai...
Firmele din industria prelucrătoare au declarat și plătit mai mulți bani la stat după vizitele Fiscului # Banca Mea
În perioada iulie 2024 – iunie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a monitorizat 179 de contribuabili din industria prelucrătoare în cadrul Programului de conformare fiscală. Au fost realizate 399 de vizite fiscale, inclusiv controale la fața locului pentru observarea activității și disciplinei financiare. Rezultatele monitorizării arată o creștere cu 4% a cifrei de afaceri comparativ cu aceeași...
Visa și Booking.com lansează o promoție specială pentru cei care fac rezervări de cazare și plătesc cu cardul Visa. În perioada 3 iunie – 30 noiembrie 2025, utilizatorii pot primi până la 4% cashback din valoarea cazării, sumă care va fi creditată în portmoneul Booking.com. Pentru a beneficia de ofertă, rezervarea trebuie făcută prin linkul special booking.com/Visa, iar plata trebuie efectuată...
Victoriabank a finalizat modernizarea Agenției Briceni, situată pe strada Independenței 20A. Spațiul renovat este mai confortabil, mai accesibil și corespunde celor mai bune standarde în domeniu. Clienții beneficiază de un design nou și de servicii optimizate, într-un loc primitor, gândit pentru o experiență bancară mai simplă și mai plăcută.
OTP Bank Moldova a înregistrat un profit net de 230 milioane lei în primul semestru din 2025 # Banca Mea
OTP Bank Moldova a anunțat rezultatele financiare pentru primul semestru al anului 2025, raportând un profit net de 230 milioane lei, susținut de venituri solide și o gestiune eficientă a resurselor. Rentabilitatea activelor s-a situat la 2,2%, iar rentabilitatea capitalului la 14,1%. În perioada ianuarie–iunie, banca a înregistrat un profit operațional de 288 milioane lei, în ușoară scădere cu...
Femeile de afaceri din Moldova pot aplica la Expoziția Regională pentru Antreprenoriat Feminin 2025 # Banca Mea
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului sprijină implicarea antreprenoarelor din Republica Moldova în cadrul Women’s Entrepreneurship Expo 2025, o inițiativă regională organizată de UN Women în parteneriat cu multiple organizații internaționale. Evenimentul oferă acces la mentorat de înalt nivel, ateliere practice cu experți internaționali, sesiuni de pitching pentru atragerea...
Proiectul noilor bancnote euro a generat tensiuni diplomatice între Polonia și Franța, din cauza modului în care este prezentat numele savantei Maria Skłodowska-Curie, scrie euronews.com. Propusă ca simbol pe viitoarea bancnotă de 20 de euro, fiziciana și chimista dublu laureată Nobel apare în materialele preliminare sub numele „Marie Curie ”, formulare considerată inacceptabilă de autoritățile...
Zboruri mai ieftine spre 10 orașe europene cu Visa de la Moldindconbank și Sky UP Airlines # Banca Mea
Moldindconbank, în parteneriat cu Visa și Sky UP Airlines, lansează o campanie promoțională pentru cei care vor să exploreze Europa în această toamnă. În perioada 15 iulie – 15 octombrie 2025, dacă achiți biletele Sky UP Airlines cu un card Visa emis de Moldindconbank, primești 10% reducere pentru orice destinație operată de companie. Printre rutele active: Atena, Nisa, Praga, Berlin, Stockholm,...
FinComBank a lansat o nouă funcționalitate în aplicația mobilă FinComPay: posibilitatea de a seta sau modifica codul PIN al cardului fără să mai fie nevoie de trimiterea prin SMS. Ce poți face acum: Alegi un cod PIN din 4 cifre și îl confirmi; Activarea este imediată, cu autentificare de tip SCA ; Primești un SMS de confirmare; Poți seta sau schimba PIN-ul de cel mult două ori pe zi pentru fiecare...
Banca Națională a Moldovei și Guvernul au lansat oficial funcționalitatea P2G în cadrul sistemului MIA Plăți Instant – o inovație care permite cetățenilor să achite rapid, sigur și fără comisioane peste 120 de servicii publice, direct din aplicațiile bancare mobile. De la taxe pentru studii, impozite, amenzi sau contribuții la sănătate – toate pot fi achitate acum în câteva secunde, fără...
Energbank lansează promoția „Card de nota 10”, dedicată deținătorilor de carduri Visa. În perioada 1 august – 31 octombrie 2025, fiecare plată de cel puțin 1.000 MDL te înscrie automat în tombola cu premii lunare.Ce poți câștiga? 10 x iPhone 16 Pro – performanță de top; 10 x Apple AirPods Pro 2 – sunet clar, fără limite.Condiții de participare: Ai peste 18 ani și ești rezident în Republica...
Victoriabank, parte a Grupului Banca Transilvania, anunță o nouă numire în conducerea sa executivă. Funcția de Vicepreședinte al Comitetului de Direcție, responsabil de administrarea riscurilor, a fost preluată de Bogdan Popa, un profesionist cu peste 20 de ani de experiență în sectorul bancar. Numirea a fost aprobată de Banca Națională a Moldovei la data de 31 iulie 2025. Bogdan Popa revine la...
După mai bine de un deceniu de ajustări post-criză, băncile europene marchează o revenire spectaculoasă: profiturile și acțiunile acestora au atins cele mai ridicate niveluri din ultimii 16 ani, potrivit unei analize publicate de Financial Times și citate de Profit.ro. Indicele bancar european Stoxx 600 este în creștere cu 34% de la începutul anului – o performanță care depășește evoluția...
Câștigă un city break la Milano și 1.000 euro pentru shopping cu cardul Mastercard de la maib # Banca Mea
După ce anul trecut câștigătorii promoției au ajuns la Barcelona, maib și Mastercard lansează o nouă destinație de vis: Milano – capitala modei și a rafinamentului italian. Plățile cu cardul pot deveni biletul tău spre o escapadă de neuitat în Italia, cu 1.000 euro pentru cumpărături în Fidenza Village. Cum participi: Efectuezi cel puțin 5 tranzacții pe etapă; Fiecare tranzacție trebuie să aibă o...
Potrivit unei analize realizate de IDATA, pe baza datelor Biroului Național de Statistică, cheltuielile medii lunare de consum ale gospodăriilor din Republica Moldova au crescut semnificativ în perioada 2019–2024. Dacă în 2019 acestea constituiau în medie 2.786 lei, în 2024 au ajuns la 4.407 lei – o majorare de aproape 60% în doar cinci ani. Evoluția anuală arată astfel:2019: 2.786,6 lei2020:...
Salariul mediu lunar exprimat în euro a înregistrat o creștere semnificativă în Republica Moldova în perioada 2020–2024, potrivit unei analize realizate de compania IDATA – cercetare, analiză date, consultanță, în baza datelor oficiale publicate de Biroul Național de Statistică. Dacă în 2020 salariul mediu era de 397 EUR, în 2021 a crescut la 462 EUR, iar în 2022 a depășit pragul de 500...
Moldindconbank își extinde echipa și recrutează un Specialist Suport Clienți pentru Direcția Suport 24/24 – o poziție full-time, cu activitate on-site, în sediul central al băncii din Chișinău. Postul se adresează persoanelor comunicative, orientate spre soluții și capabile să gestioneze situații diverse într-un mediu dinamic. Este o oportunitate ideală pentru cei care caută stabilitate...
În 2024, întreprinderile mici și mijlocii au continuat să domine peisajul economic al Republicii Moldova, reprezentând 99,2% din totalul companiilor raportoare, potrivit datelor raportate de Biroul Național de Statistică . Cu toate acestea, contribuția lor la veniturile totale din vânzări a fost de doar 46,1%, generând peste 308 miliarde de lei – în creștere cu 7,7% față de anul precedent,...
VictoriaBank te duce la film: un loc gratuit la cinema pentru fiecare plată cu puncte STAR # Banca Mea
În luna august, VictoriaBank lansează o promoție dedicată iubitorilor de cinema: cumperi un bilet cu puncte STAR și primești unul gratuit, pentru aceeași proiecție și în aceeași zi. Campania se desfășoară în perioada 1–31 august 2025, în cinematografele Cineplex Mall și Cineplex Loteanu , din Chișinău. Cum funcționează: Achiți un bilet la casa de bilete cu puncte STAR, prezentând cardul STAR sau...
Vacanță fără comisioane: retrageri gratuite în 8 țări europene cu cardul OTP Bank Moldova # Banca Mea
Călătoriile în Europa vin mai simplu de acum. Cu cardul de debit OTP Bank, clienții pot retrage numerar fără comision de la bancomatele OTP Group din Albania, Bulgaria, Croația, Muntenegru, Serbia, Slovenia, Ungaria și Ucraina. Accesul la bani devine mai relaxat, indiferent de destinație. Fără griji legate de taxe ascunse, fără limitări privind numărul de tranzacții sau suma retrasă. Facilitatea...
Maib dă startul înscrierilor pentru a cincea ediție a programului său de internship, adresat studenților care vor să facă primii pași într-o carieră bancară alături de una dintre cele mai dinamice instituții financiare din Moldova. Programul este deschis pentru studenții de la universitățile acreditate din țară și de la Centrul de Excelență în Economie și Finanțe. Aceștia pot aplica pentru una...
În perioada ianuarie–martie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a verificat cum companiile declară și achită TVA-ul. A fost analizată corectitudinea facturilor fiscale și diferențele dintre ce declară furnizorii și clienții lor în declarațiile de TVA. Ce a făcut Fiscul:A trimis 14.877 de notificări privind diferențele în declarațiile de TVA;A mers în vizite fiscale sau a chestionat 1286 de firme;A...
Moldindconbank raportează rezultate financiare solide pentru perioada ianuarie–iunie 2025, cu evoluții pozitive la nivelul activelor, creditelor, depozitelor și profitului net. La finalul lunii iunie, activele totale ale băncii au ajuns la 38,5 miliarde lei, în creștere cu 6,5% față de începutul anului. Portofoliul de credite s-a extins până la 22,8 miliarde lei, iar volumul total al...
Victoriabank anunță inițierea lucrărilor de modernizare a Agenției Florești , parte a Sucursalei nr. 1 Bălți. Lucrările vor avea loc în perioada 1 august – 21 septembrie 2025, fără întreruperea activității cu clienții. Pentru ziua de 1 august, agenția va funcționa după un program prescurtat, între 08:30 și 15:00. Redeschiderea oficială în format complet modernizat este programată pentru 22...
La un an de la modificările operate în programul guvernamental „Prima Casă”, expertul economic Stas Madan revine cu o analiză amplă asupra efectelor generate de „Prima Casă Plus” asupra pieței imobiliare. Potrivit acestuia, prevederile adoptate în iulie 2024 au contribuit direct la o creștere accelerată a prețurilor locuințelor, în special în municipiul Chișinău. „Creșterea plafonului valorii...
Granturi de 24,7 milioane de lei pentru 66 de afaceri din Moldova. Investițiile trec de 68 milioane # Banca Mea
66 de companii din Republica Moldova beneficiază de granturi în valoare totală de 24,7 milioane de lei, prin programe gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Sprijinul financiar este oferit de Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Grupul Banca Mondială și va genera investiții totale estimate la peste 68 de milioane de lei în economia națională. Granturile vor fi utilizate pentru achiziț...
EuroCreditBank lansează „Conversii Valutare” în Telebank Business – schimb direct între valute # Banca Mea
EuroCreditBank a lansat un nou funcțional în platforma Telebank Business – „Conversii Valutare”, care permite schimburi directe între valute, fără a mai trece prin conversia intermediară în MDL. Actualizarea vine ca răspuns la nevoile tinerilor antreprenori și ale companiilor active în comerț internațional, care caută soluții rapide, clare și flexibile pentru gestionarea fondurilor în mai multe...
Dacă ai experiență în administrarea personalului și ești pasionat de domeniul HR, ProCredit Bank îți oferă oportunitatea de a te alătura unei echipe internaționale, într-un mediu profesionist și prietenos. Poziție: Specialist Resurse Umane Locație: Chișinău Tip job: Full-time Experiență necesară: Minimum 2 ani Studii: Superioare finalizate Responsabilități:Administrarea dosarelor de personal și...
OTP Bank Moldova are un nou vicepreședinte executiv și director comercial pentru Retail Banking # Banca Mea
OTP Bank Moldova anunță numirea lui Robert-Ionuț Dobre în funcția de Vicepreședinte al Comitetului Executiv și Director Comercial Retail Banking, începând cu 25 iulie 2025, în urma aprobării din partea Băncii Naționale a Moldovei. Cu o experiență de peste 15 ani în domeniul financiar-bancar, Robert-Ionuț Dobre deține un Doctorat în Management și a ocupat funcții de conducere în instituții...
CNPF aduce educația financiară în taberele de vară: 150 de tineri au învățat cum să gestioneze banii # Banca Mea
Comisia Națională a Pieței Financiare continuă și în această vară programul de educație financiară dedicat copiilor și adolescenților, desfășurat în taberele de odihnă din țară. Pentru al treilea an consecutiv, reprezentanții CNPF au organizat sesiuni interactive în taberele „Poienița Veselă” și „Alunelul” , unde peste 150 de tineri au explorat concepte financiare esențiale, explicate pe...
15 mii de noi milionari în bitcoini în doar șase luni, pe fondul politicilor statului american # Banca Mea
Numărul milionarilor în Bitcoin a crescut în SUA cu peste 15.800 în perioada ianuarie–iulie 2025, potrivit unui raport Finbold citat de Digi24.ro. Creșterea spectaculoasă a avut loc în contextul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump și al politicilor pro-cripto adoptate de administrația sa. Potrivit raportului, în medie, 88 de persoane pe zi au devenit milionari în Bitcoin în...
Energbank extinde opțiunile digitale și pune la dispoziția clienților posibilitatea de a deschide cardul Energo Digital în euro sau dolari, direct din aplicația MyEnergbank - simplu, rapid și complet online. Cardul digital este disponibil în lei, euro și dolari, are o valabilitate de 5 ani, tehnologie contactless și poate fi utilizat imediat după deschidere, fără a fi necesar un suport...
Cei mai buni contabili, auditori și directori financiari urmează să fie premiați de Ministerul Finanțelor # Banca Mea
Ministerul Finanțelor lansează apelul de nominalizare a celor mai buni profesioniști din domeniul financiar, în cadrul Galei Financiare – 2025, organizată cu ocazia Zilei lucrătorului din sistemul financiar, marcată anual pe 15 august. Evenimentul ajuns la a treia ediție are scopul de a evidenția și recompensa excelența în meserii-cheie din sectorul financiar – oameni care prin rigoare,...
Începând cu 1 august 2025, bonusul oferit de Victoriabank în cadrul campaniei promoționale „Cardul Salut – Trăiește viața din plin!” va fi majorat la 60 de lei lunar. Potrivit instituției financiare, clienții care efectuează lunar cumpărături în valoare de cel puțin 5.000 de lei cu cardul Salut vor primi automat bonusul de 60 de lei. Celelalte condiții ale campaniei rămân neschimbate. Pentru mai...
Eximbank angajează Operator ghișeu la Chișinău. Post deschis pentru tineri specialiști în domeniul economic # Banca Mea
Eximbank, parte a grupului Intesa Sanpaolo, angajează Operator ghișeu full time în Chișinău, oferind oportunitatea unui început de carieră într-o instituție financiară cu peste 30 de ani de experiență și apartenență la unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa. Poziția este destinată studenților și absolvenților cu studii în domeniul economic sau financiar. Printre responsabilitățile...
FinComBank S.A. atrage atenția asupra unei metode noi de escrocherie care circulă în această perioadă. Infractorii se prezintă ca angajați ai unor companii de telefonie mobilă și anunță că este nevoie de o „actualizare tehnică”, cum ar fi trecerea de la 4G la 5G. Sub acest pretext, trimit un link prin SMS sau aplicații de mesagerie, iar cei care îl accesează riscă să le fie compromis...
A început admiterea, iar cheltuielile pentru facultate pot deveni o provocare pentru multe familii. Taxe de studii, chirie, transport, materiale didactice – toate se adună rapid. Pentru a ușura acest efort financiar, ProCredit Bank vine în sprijinul părinților cu un credit de nevoi personale creat special pentru susținerea educației. Creditul permite acoperirea integrală a costurilor legate de...
Banca Națională a Moldovei a lansat, începând cu 25 iulie 2025, două monede comemorative din argint, care completează seriile „Personalități” și „Cartea Roșie a Republicii Moldova”. Moneda „Paul Gore – 150 de ani de la naștere” este dedicată juristului, istoricului și heraldistului basarabean Paul Gore, o figură marcantă a culturii și identității naționale. Emisiunea marchează aniversarea de...
Milionari moldoveni din generații opuse: Un puști de 16 ani și un senior de 88 conduc topul bogaților # Banca Mea
Surprize mari în declarațiile fiscale pentru anul 2024. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, cea mai tânără persoană care a declarat venituri de peste un milion de lei are doar 16 ani, iar cea mai în vârstă – 88. În total, 8.019 moldoveni au raportat câștiguri de cel puțin 1 milion de lei, cu aproape 25% mai mulți decât în 2023. Cel mai mare venit declarat de o persoană fizică în 2024 a fost de...
Moldindconbank anunță o schimbare importantă în echipa de conducere. Începând din această toamnă, Alexander Picker își încheie mandatul de director general, predând responsabilitatea operațională lui Nikolay Borissov – un profesionist cu experiență în banking strategic, cunoscut pentru contribuțiile sale în dezvoltarea instituției din 2019 încoace. Sub coordonarea lui Alexander Picker, banca a...
Aproape 2000 euro/mp la apartamente, dar tranzacțiile scad. Paradoxul imobiliar explicat de Ioniță # Banca Mea
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează un moment paradoxal. În timp ce volumul creditelor ipotecare atinge niveluri istorice, numărul tranzacțiilor cu locuințe continuă să scadă, atingând cel mai jos prag din ultimii 15 ani. Potrivit expertul în politici economice al IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, în prima jumătate a anului 2025 s-au înregistrat 4400 de credite ipotecare...
Țara care vrea să elimine comisioanele la bancomate: retragerile ar putea deveni gratuite, indiferent de bancă # Banca Mea
Guvernul Greciei intenționează să interzică toate comisioanele percepute la retragerile de numerar, indiferent de bancomatul utilizat, relatează euronews.ro. Premierul elen a declarat că serviciile bancare trebuie să fie în slujba cetățenilor, nu împotriva lor. Propunerea legislativă vine după ce Piraeus Bank a vândut 850 de bancomate către o companie privată, ceea ce a dus la creșterea...
Grăbește-te! Astăzi este ultima zi de înscriere la Tabăra de Educație Financiară – ediția a VI-a # Banca Mea
Dacă ai între 16 și 22 de ani și vrei să înțelegi mai bine cum funcționează banii, economia și deciziile financiare din viața de zi cu zi, astăzi e ultima zi în care te mai poți înscrie la Tabăra de Educație Financiară – ediția a VI-a. Tabăra este organizată de Banca Națională a Moldovei și Expert-Grup, iar programul include sesiuni interactive, jocuri economice, ateliere și discuții cu...
Dacă o persoană moare având un depozit bancar, banii nu dispar, dar nici nu pot fi accesați automat de familie. Potrivit unui răspuns oferit de Banca Națională a Moldovei pentru IPN.md, moștenitorii trebuie să urmeze o procedură legală clară, iar băncile nu pot oferi informații decât în baza unor documente oficiale. Băncile nu anunță familia După decesul unui client, instituțiile bancare nu...
