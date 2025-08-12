Tragedie pe un șantier de construcții: Un bărbat ar fi căzut de la etajul 9, în timp ce efectua lucrări.

13:30

I s-au promis câștiguri rapide și uriașe, dar în cele din urmă a rămas fără bani. Este vorba despre un bărbat de 39 de ani, care a ajuns victima unei escrocherii bine pusă la punct. Potrivit oamenilor legii, în perioada ianuarie – iunie 2025, un bărbat de 35 de ani, împreună cu alți complici, ar fi abuzat de încrederea victimei și ar fi convins-o să investească sume mari de bani pe diverse platforme, sub pretextul unor profituri garantate. Astfel, suspectul ar fi încasat bani în mod repetat, iar apoi și-ar fi însușit sumele în interes personal.