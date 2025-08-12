Tragedie pe un șantier de construcții: Un bărbat ar fi căzut de la etajul 9, în timp ce efectua lucrări.
Echipa, 12 august 2025 14:30
Tragedie pe un șantier din cartierul Telecentru al Chișinăului. Un bărbat de 52 de ani și-a pierdut viața după ce ar fi căzut de la etajul nouă în timp ce efectua lucrări de construcție.
• • •
Alte ştiri de Echipa
Acum 5 minute
14:30
Tragedie pe un șantier de construcții: Un bărbat ar fi căzut de la etajul 9, în timp ce efectua lucrări. # Echipa
Tragedie pe un șantier din cartierul Telecentru al Chișinăului. Un bărbat de 52 de ani și-a pierdut viața după ce ar fi căzut de la etajul nouă în timp ce efectua lucrări de construcție.
Acum 4 ore
12:30
Incendiu mortal, la Sadova: Un bărbat a fost găsit decedat într-o locuință mistuită de foc. # Echipa
Noapte de groază în localitatea Sadova din raionul Călărași. Un incendiu puternic izbucnit într-o gospodărie s-a soldat cu pagube materiale considerabile și cu moartea unei persoane.
12:00
Avocat, prins cu promisiuni pe bani grei: Acesta ar fi cerut 3 000 de euro pentru a interveni într-un dosar. # Echipa
Un avocat din Chișinău a ajuns în vizorul ofițerilor CNA și al procurorilor din Bălți, fiind bănuit că ar fi pretins bani pentru a interveni într-un dosar.
11:50
Momente de groază pentru o familie de moldoveni stabilită în Italia. O mașină în care se aflau o femeie de 38 de ani și cei doi copii ai săi a căzut în râul Sile. Totul a avut loc în data de 10 august, în jurul orei 13.00, în orașul Jesolo, provincia Veneția.
Acum 6 ore
10:20
Un fost judecător ar fi fost găsit împușcat în cap sub un pod din capitală. Ar fi vorba despre Mihail Diaconu, care a fost magistrat la Curtea de Apel Centru.
Acum 24 ore
16:10
La timpul și locul „nepotrivit”: Biciclist lovit de un șofer căruia i s-a făcut rău la volan. # Echipa
Accident violent în nordul țării. Un minor a ajuns pe patul de spital, după ce a fost tamponat de un șofer căruia i s-a făcut rău la volan.
14:50
Incident la „Ziua Diasporei” la Costești. Un carusel s-a prăbușit, iar șapte minori s-au ales cu leziuni # Echipa
Incident de „Ziua Diasporei” la Costești, Ialoveni. În seara zilei de 10 august, un carusel destinat copiilor s-a prăbușit din cauza supraîncărcării care a depășit greutatea maximă admisă. În urma incidentului, șapte minori cu vârste între 3 și 12 ani au fost răniți.
Ieri
12:50
Aventură încheiată după gratii: Trei ani de închisoare pentru un angajat de spălătorie care a fugit cu o mașină de lux. # Echipa
S-a plimbat cu o mașină furată, iar acum va petrece câțiva ani după gratii. Bărbatul care, la sfârșitul lunii mai, ar fi fugit cu un automobil de lux din spălătoria auto unde lucra a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
12:50
Dimineața de 11 august a fost marcată de o nenorocire pe drumul ce leagă municipiul Bălți de orașul Glodeni. O femeie de 71 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită violent de un automobil.
10:50
Crimă cu sânge rece, la Telenești: O femeie ar fi fost omorâtă cu toporul de un coleg de muncă. # Echipa
Crimă odioasă la Telenești. O femeie de 50 de ani, originară din municipiul Chișinău, a fost ucisă cu toporul și aruncată într-o fântână. Suspectul, un bărbat de 46 de ani, coleg de serviciu cu victima, a fost reținut la scurt timp de poliție.
10:20
Eroii de la Telenești — doi pompieri și-au pierdut viața într-un tragic accident în timpul unei intervenții de salvare # Echipa
Sergent-major Rotari Vasile Ion și plutonier major Damir Igor Nicolai – aceștia sunt eroii care și-au pierdut viața în urma unui tragic accident rutier petrecut în raionul Telenești, în timp ce se îndreptau spre o intervenție de salvare.
09:50
Noi detalii despre copilul găsit mort, la Cahul. Ucis cu sânge rece, în urma unor reglări de conturi din cauza unei fete # Echipa
Au apărut noi detalii despre cazul copilului care săptămâna curentă, în după-amiaza zilei de joi 07 august, în jurul orei, 16:00 a fost găsit mort pe malul unui iaz din localitatea Andrușul de Sus, din raionul Cahul.
09:50
Accident tragic pe traseul Bălți – Glodeni: O persoană a fost lovită mortal de un automobil # Echipa
Accident de groază pe traseul Bălți–Glodeni! Potrivit primelor informații oferite de martorii de la fața locului, o persoană ar fi fost lovită mortal de un autoturism.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
/VIDEO/ Slujitor al bisericii sau al drogurilor? Un preot și doi complici, bănuiți de trafic de narcotice. # Echipa
Mai aproape de Dumnezeu, dar pe o cale halucinantă. Un bărbat, preot de profesie, este cercetat pentru implicare într-un caz de trafic de droguri. Împreună cu el, mai sunt bănuite alte două persoane – un cuplu tânăr, considerați la moment complici ai slujitorului bisericii.
13:20
Accident fatal în capitală: Un motociclist a decedat pe loc, după ce s-a tamponat cu o mașină. # Echipa
Accident fatal în capitală. Un motociclist de 33 de ani și-a pierdut viața pe strada Liviu Deleanu, după ce s-a izbit violent de un autoturism care ieșea dintr-o curte.
12:10
/VIDEO/ Evaziune și spălare de bani: Un bărbat este cercetat penal, după ce ar fi prejudicat statul cu 10 milioane de lei. # Echipa
Un bărbat din capitală este vizat într-o anchetă de amploare, fiind bănuit că ar fi pus la cale o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit procurorilor PCCOCS, în colaborare cu ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, suspectul ar fi desfășurat timp de mai mulți ani activități economice ilegale, fără a le declara autorităților competente, cauzând astfel un prejudiciu considerabil bugetului public.
7 august 2025
15:10
/VIDEO/ Hașiș, PVP și amfetamină, scoase din ascunzișuri: patru persoane, printre care o minoră, arestate. # Echipa
O rețea de traficanți de droguri care opera în sectorul Ciocana al capitalei a fost destructurată de oamenii legii. Patru persoane au fost reținute, printre care și o minoră de 17 ani. În timpul operațiunii, polițiștii au ridicat hașiș, amfetamină și PVP, în valoare totală de aproximativ 400 de mii de lei.
15:10
Conflict între consăteni, finalizat la spital și la poliție. Un bărbat a fost rănit cu o furcă de un tânăr, în raionul Telenești. Totul s-a întâmplat în noaptea de 6 august, în jurul orei 23:10, în localitatea Bogzești.
13:20
/ÎN CĂUTARE/ Dispariție misterioasă, la Cahul: Un minor este de negăsit de două zile, iar familia este disperată. # Echipa
Un băiat din raionul Cahul este căutat cu disperare de familie și autorități, după ce a dispărut fără urmă.
11:30
A evadat ca-n filme, dar n-a ajuns departe: Deținutul ucrainean care a fugit din judecătoria Cimișlia a fost prins. # Echipa
A evadat ca-n filme, dar nu a ajuns departe. Deținutul ucrainean, cercetat pentru jaf și infracțiuni sexuale grave comise asupra a două minore, a fost găsit și reținut de forțele de ordine, după ce a evadat din sediul Judecătoriei Cimișlia.
11:20
Țeapă de un milion de lei: Un ucrainean, reținut la Chișinău. Ar fi promis mașini fantomă din America. # Echipa
Ar fi promis mașini de lux aduse din Statele Unite, dar în realitate, le-ar fi vândut doar iluzii. Un cetățean ucrainean de 37 de ani a fost reținut în capitală, fiind suspectat că a înșelat mai mulți oameni, atât din Ucraina cât și din Republica Moldova, cu peste un milion de lei.
6 august 2025
13:30
/AUDIO/ Corupție sistemică, demascată: Cinci angajați din întreprinderi de stat responsabile de drumuri, reținuți. # Echipa
Corupție sistemică demascată de ofițerii anticorupție și procurori. În data de 6 august, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, au fost desfășurate 53 de percheziții în cadrul unor cauze penale inițiate pentru delapidarea averii străine și spălare de bani, comise de două sau mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu. Cinci persoane au fost reținute.
13:00
/VIDEO/ Ar fi promis „ajutor” într-un dosar: Un polițist de la IP Rîșcani și un complice, prinși cu 90 mii lei mită. # Echipa
Un angajat al Inspectoratului de Poliție Rîșcani și un complice al acestuia au ajuns pe mâna ofițerilor anticorupție, fiind reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență. Cei doi sunt bănuiți că ar fi cerut bani pentru a interveni într-un dosar penal aflat în curs de examinare.
12:10
Izbită în plin de un biciclst: O fată de 14 ani a fost tamponată pe o trecere pentru pietoni din capitală. # Echipa
O adolescentă de 14 ani a ajuns la spital, după ce a fost lovită de un biciclist, chiar în timp ce traversa strada pe o trecere pentru pietoni. Accidentul s-a produs în seara de 5 august, pe strada Constantin Brâncuși din municipiul Chișinău.
12:10
Un cetățean ucrainean, urmărit internațional de autoritățile din Cehia pentru comiterea mai multor infracțiuni de calomnie, a fost extrădat de pe teritoriul Republicii Moldova. Bărbatul, în vârstă de 44 de ani, a fost depistat în data de 2 iulie curent, în Punctul de Trecere a Frontierei Otaci, în timp ce încerca să intre în țară.
12:00
O femeie din nordul țării și-a văzut moartea cu ochii, după ce a căzut într-o fântână adâncă din propria gospodărie. Incidentul s-a produs în amiaza zilei de 5 august, în localitatea Grimăncăuți, raionul Briceni.
5 august 2025
13:30
/VIDEO/ Autospecială, implicată în accident: Cazul a ajuns în atenția autorităților de la Î.M. Regia „Autosalubritate”. # Echipa
O autospecială a Întreprinderii Municipale „Autosalubritate” a fost implicată într-un accident rutier, iar imaginile surprinse de camerele de bord au fost publicate pe rețelele sociale. Totul s-a întâmplat în dimineața de 4 august, pe strada Iuri Gagarin din sectorul Centrul. În imagini se poate vedea cum o mașină încearcă să se încadreze pe banda extremă stânga, însă intră în coliziune cu vehiculul de mare tonaj. Incidentul a stârnit reacții în spațiul public, iar regia a venit cu o reacție oficială.
12:50
Pericol pe un drum național din raionul Sîngerei. O placă de beton s-a ridicat de pe carosabil, punând în pericol circulația rutieră. Imaginile au fost filmate de șoferi și distribuite pe rețelele sociale.
12:00
Avocat prins în flagrant: Bărbatul ar fi cerut 57 de mii de euro pentru a „aranja” două dosare. # Echipa
Un avocat este cercetat penal pentru trafic de influență în proporții deosebit de mari, după ce ar fi pretins și primit zeci de mii de euro în schimbul unor promisiuni de intervenție pe lângă judecători și persoane publice. Cazul este instrumentat de Centrul Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Bălți.
4 august 2025
14:20
/VIDEO/ „Afacere” vegetală, dată peste cap: Patru persoane din Taraclia, suspectate de circulața drogurilor. # Echipa
„Afacere vegetală”, dar cu iz narcotic. Oamenii legii au destructurat activitatea infracțională a patru persoane din sudul țării, suspectate de cultivarea, prelucrarea și circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor și a precursorilor acestora. Trei suspecți au fost plasați în arest.
14:10
O familie din Republica Moldova a fost implicată într-un accident rutier cumplit produs în nordul Italiei. O femeie însărcinată și fetița ei de doar doi ani au ajuns în spital cu răni grave, după ce patru autoturisme s-au ciocnit violent pe o șosea din regiunea Veneto.
13:00
Licitație de miilioane, cu iz penal: Mai multe persoane cu funcții publice, cercetate de CNA pentru corupție. # Echipa
O licitație publică pentru un teren de 27 de hectare s-a transformat într-un dosar penal de proporții. Centrul Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Chișinău, investighează un grup format din mai multe persoane – printre care un primar, un avocat, un fost polițist și un agent economic, suspectate de implicare într-o schemă de mită estimată la 12 milioane de lei.
12:20
Tragedie cumplită la Ungheni: Un copil de 5 ani a murit, după ce a fost lovit de un microbuz de rută. # Echipa
Durere fără margini într-o familie din municipiul Ungheni. Un copil de 5 ani a fost spulberat de un microbuz de rută, chiar sub ochii trecătorilor. Accidentul s-a produs în după-amiaza zilei de 3 august, pe o stradă din oraș.
12:00
Aventură transformată în coșmar: Un biciclist a căzut într-o prăpastie, într-o zonă împădurită din Chișinău. # Echipa
O plimbare obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru un biciclist din capitală. Este vorba despre un bărbat de 42 de ani, care și-a văzut moartea cu ochii, după ce a căzut cu bicicleta într-o prăpastie adâncă de aproximativ 15 metri, într-o zonă împădurită de pe strada Tudor Strișcă din Chișinău.
1 august 2025
13:30
/VIDEO/ Crimă obscură în sudul țării: Un bărbat a decedat fiind bătut de propriul fiu. Familia a încercat să-i ascundă fapta. # Echipa
Crimă obscură în sudul țării. Un bărbat a decedat pe patul de spital, după câteva zile de luptă pentru viață, și asta după ce ar fi fost bătut de propriul fiu.
13:00
Incendiu într-un bloc din Chișinău: 18 persoane, printre care 5 copii, evacuate de pompieri. # Echipa
Panică în zori de zi într-un bloc de locuit din capitală. 18 persoane, printre care 5 copii, au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament de pe Șoseaua Hîncești.
11:50
/VIDEO/ Căra bancnote cu duiumul: Bărbatul prins la vamă cu valiza plină cu bani, condamnat. # Echipa
Moldoveanul care a încercat să intre în țară cu o valiză în care avea 550.000 de euro a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Totuși, va ispăși doar jumătate de termen din pedeapsă. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Centru, după ce procurorii au contestat sentința inițială de achitare.
31 iulie 2025
15:10
Incident grav, la Durlești. O persoană neidentificată a pătruns ilegal într-un post de transformare și a provocat un scurtcircuit, lăsând fără curent 140 de consumatori. Compania de distribuție trage un semnal de alarmă și avertizează că fapta putea avea consecințe fatale.
13:50
Schemă tenebră, demascată: Un bărbat, bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. # Echipa
Evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari – demascate de ofițerii de investigații și procurori. Un bărbat a fost reținut fiind bănuit pe caz.
12:30
Reținut cu droguri la doar 18 ani: Marijuană hidroponică, găsită în ascunzișuri din capitală. # Echipa
Abia de a atins majoratul, dar deja face parte dintr-o rețea de traficanți de droguri care activa pe teritoriul Chișinăului. Este vorba despre un tânăr de 18 ani, care a fost prins în flagrant de ofițerii INI și procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților de la „Fulger”, chiar în momentul în care urma să livreze marijuana hidroponică.
11:20
Contrabandă „made in Italy”: Telefoane și ceasuri smart, ridicate de procurori, la Chișinău. # Echipa
Contrabandă de proporții, destructurată la Chișinău. Peste 30 de telefoane mobile și ceasuri inteligente, cu o valoare de peste 400.000 de lei, au fost ridicate în urma unor percheziții efectuate de Serviciul Vamal sub conducerea PCCOCS. Două persoane sunt cercetate penal.
30 iulie 2025
15:30
Vitezomani prinși la Ivancea: Cinci șoferi, surprinși cum circulă cu o viteză de peste 100 de km/h. # Echipa
Viteză periculoasă și nepăsare totală față de regulile de circulație. Cinci șoferi au fost surprinși în localitatea Ivancea, raionul Orhei, circulând cu peste 110 km/h într-o zonă în care limita legală este de doar 50. Totul s-a întâmplat chiar în apropierea unei treceri de pietoni.
14:30
Percheziții la Bilicenii Vechi: Trei bănuiți într-un dosar ce vizează darea în exploatare a unui proiect de canalizare în localitate. # Echipa
Percheziții într-un dosar privind un proiect de canalizare de 10 milioane de lei în raionul Sîngerei. Ofițerii Centrului Național Anticorupție în colaborare cu procurorii din Bălți, au descins într-un dosar ce vizează darea în exploatare a unui proiect de canalizare în satul Bilicenii Vechi, în valoare de aproximativ 10 milioane de lei, fără verificarea calității și volumului lucrărilor efectuate.
14:00
Impact frontal soldat cu victime, în nordul țării. Un bărbat a ajuns la spital în urma unui accident rutier produs pe un traseu din raionul Edineț. Totul s-a întâmplat în noaptea zilei de 29 iulie. În jurul orei 01:25, oamenii legii au fost sesizați despre producerea unei coliziuni frontale pe traseul Edineț – Ruseni.
13:00
Incendiu puternic la o fabrică de păsări din nordul țării: 36.000 de găini, salvate din flăcări. # Echipa
Intervenție contra cronometru în nordul țării. Pompierii au salvat 36 de mii de păsări dintr-o hală cuprinsă de flăcări în satul Bleșteni, raionul Edineț. Incendiul a izbucnit în după-amiaza zilei de 29 iulie, iar alerta a fost dată la ora 17:42.
13:00
Droguri prin poștă și psihotrope la vamă: Serviciul vamal anunță două cazuri de depsitare a substanțelor interzise. # Echipa
Pastile de ecstasy, timbre LSD și soluție de ketamină– toate ascunse într-un colet camuflat sub forma unui cadou– au fost descoperite de autoritățile moldovene în urma unei operațiuni comune. Substanțele narcotice erau expediate din Regatul Țărilor de Jos și urmau să ajungă în posesia unui tânăr de 28 de ani din Republica Moldova.
13:00
A prejudiciat statul cu peste 2 milioane de lei și s-a trezit cu mascații la ușă. Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cu sprijinul echipelor „Fulger”, au descins pe 23 iulie la sediul unui agent economic bănuit de evaziune fiscală.
12:10
O nouă tragedie la scăldat. Un bărbat de 32 de ani și-a pierdut viața în apele râului Prut. Cazul dramatic s-a produs în amiaza zilei de 29 iulie, în jurul orei 12:45, în apropiere de satul Cuconeștii Noi din raionul Edineț.
29 iulie 2025
15:50
Luptă între viață și moarte: Trei bărbați, grav răniți și descarcerați, după ce au ajuns cu mașina într-un copac. # Echipa
Carambol nocturn în nordul țării. Trei persoane au avut de suferit după ce vehiculul în care se aflau a ajuns într-un copac. Nenorocirea s-a produs în noaptea de 29 iulie, pe traseul ce leagă localitățile Chetrosu și Zgurița din raionul Drochia.
13:30
I s-au promis câștiguri rapide și uriașe, dar în cele din urmă a rămas fără bani. Este vorba despre un bărbat de 39 de ani, care a ajuns victima unei escrocherii bine pusă la punct. Potrivit oamenilor legii, în perioada ianuarie – iunie 2025, un bărbat de 35 de ani, împreună cu alți complici, ar fi abuzat de încrederea victimei și ar fi convins-o să investească sume mari de bani pe diverse platforme, sub pretextul unor profituri garantate. Astfel, suspectul ar fi încasat bani în mod repetat, iar apoi și-ar fi însușit sumele în interes personal.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.