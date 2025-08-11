Incident la „Ziua Diasporei” la Costești. Un carusel s-a prăbușit, iar șapte minori s-au ales cu leziuni

11:40

A băut până și-a pierdut mințile, a urcat la volan, iar apoi a provocat un accident cu urmări fatale. Un bărbat de 52 de ani a murit pe loc, iar soția și fiica lui au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a fost izbită violent de un șofer beat. Tragedia s-a produs în seara de 28 iulie, în orașul Leova.