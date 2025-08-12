Curs valutar, 12 august 2025: euro și dolarul scad, în comparație cu leul moldovenesc, cu doi și patru bani
Observatorul de Nord, 12 august 2025 08:10
Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 12 august 2025, euro are valoarea de 19 lei și 58 de bani, cu doi bani mai puțin decât ieri. Dolarul american scade la 16 lei și 81 de bani, cu 4 bani mai puțin. Leul românesc își menține valoarea de […]
Acum 15 minute
08:10
Curs valutar, 12 august 2025: euro și dolarul scad, în comparație cu leul moldovenesc, cu doi și patru bani # Observatorul de Nord
Acum 30 minute
08:00
Întâlniri cu reprezentanții CNAS în Italia – Acordul în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Italiană # Observatorul de Nord
Ambasada Republicii Moldova în Republica Italiană și Casa Națională de Asigurări Sociale invită cetățenii Republicii Moldova aflați în Italia să participe la dialog organizat cu ocazia intrării în vigoare, la data de 1 septembrie 2025, a Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Italiană, transmite cnas.gov.md Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale […]
Acum 2 ore
07:10
Horoscopul zilei de 12 august 2025. Capricornii se simt singuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
În continuare, Vărsătorii sunt dispuși să-și examineze viața și să se bucure de ceea ce au construit până acum. Peștii se simt nesiguri pe anumite situații din viața personală. Cei mai mulți consideră că au greșit într-un mod care nu mai poate fi reparat. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care […]
07:00
Stații hidrologice automate au fost amplasate la Soroca și Florești. Moldovenii vor cunoaște mai bine starea vremii. # Observatorul de Nord
Serviciul Hidrometeorologic de Stat va oferi date mai exact despre starea vremii și nivelul apei. Instituția a fost dotată cu stații meteorologice și hidrologice avansate, precum și cu 14 senzori pentru monitorizarea temperaturii și umidității solului. Echipamentele vor fi instalate în 18 localități din țară, transmite agrotv.md Noile tipuri de stații vor furniza date în […]
Acum 12 ore
00:20
Fake-ul cu „$400.000 pentru spermă” a ajuns în presa internațională. The Economist: Alegerile din Moldova vor testa rezistența în fața Rusiei # Observatorul de Nord
Dezinformarea agresivă din partea Rusiei, care se amplifică în contextul alegerilor parlamentare din septembrie 2025, a ajuns în atenția presei străine. Renumita publicație The Economist a publicat un articol care relatează despre strategia Kremlinului de a răspândi falsuri. Jurnaliștii străini au citat-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a declarat că acest tip de dezinformare este […]
00:10
Astăzi motorina se scumpește cu șapte bani, iar benzina rămâne la același preț # Observatorul de Nord
Conform Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică astăzi, 12 augurst 2025, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,17 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,85 lei. Astfel, astăzi preșul la motorină a crescut cu șapte bani, iar costul unui litru de benzină A95 rămâne același.
11 august 2025
20:10
Comemorarea Holocaustului Romilor: Evenimente la Comrat și Chetrosu pentru a păstra vie memoria victimelor / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Pe 2 și 3 august, comunitățile din orașul Comrat și satul Chetrosu, raionul Drochia, s-au reunit pentru a onora memoria celor peste 500.000 de romi deportați, înfometați, umiliți și uciși în timpul Holocaustului. Organizatorii subliniază că această zi nu este doar despre trecut, ci despre lupta continuă împotriva rasismului și discriminării. Ziua de 2 august, […]
Acum 24 ore
19:00
Replici dintre consăteni: cine are dreptate – Veaceslav Rusnac sau Iurie Cojocaru? # Observatorul de Nord
O declarație făcută de primarul comunei Bulboci în cadrul emisiunii „Interviu cu soroceni" a stârnit reacția Consiliului Raional Soroca, generând un schimb de replici pe tema sprijinului acordat localității de baștină a președintelui raionului Soroca. În emisiunea „Interviu cu sorocenii", primarul comunei Bulboci, Iurie Cojocaru, a afirmat că nu a beneficiat de susținere din partea […]
16:40
Astăzi, Direcția Ocuparea Forței de Muncă Florești a organizat un seminar informativ cu prilejul Zilei Diasporei, destinat persoanelor revenite de peste hotare, înregistrate cu statut de șomer, dar și celor aflate în căutarea unui loc de muncă. Evenimentul a adus în prim-plan serviciile și măsurile oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum […]
16:30
Fost procuror înțepat de o albină la piscină: „Fiți atenți la băuturile lăsate deschise!” / VIDEO # Observatorul de Nord
O zi de relaxare s-a transformat într-un incident neplăcut pentru fostul procuror Radu Ceban. În timp ce se odihnea la piscină, acesta a vrut să bea dintr-o sticlă cu băutură pe care o lăsase deschisă. Nu știa însă că, între timp, înăuntru se strecurase o albină. În momentul în care a luat o înghițitură, insecta […]
16:10
Expoziția: „Soroca interbelică – Soroca în Regatul României” la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
La Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat" din municipiul Soroca poate fi vizitată, în această perioadă, expoziția temporară „Soroca Interbelică – Soroca în Regatul României". Este o ocazie pentru vizitatori de a descoperi o etapă importantă din istoria orașului, marcată de cercetări arheologice de amploare și lucrări de restaurare a cetății. Perioada interbelică a […]
16:00
În baza dispoziției Primăriei Chișinău, privind executarea lucrărilor de reparație a învelișului asfaltic pe șoseaua Hîncești, traficul rutier va fi suspendat pe următoarele tronsoane: 13–15 august – între străzile Lech Kaczynski și Sihastrului, zilnic, în intervalul 23:30 – 05:30; 15–16 august – între străzile Miorița și Sihastrului, zilnic, în intervalul 23:30 – 05:30. Recomandăm participanților […]
15:20
Cod roșu, portocaliu și galben pentru scurgeri mici de apă în majoritatea râurilor din Republica Moldova # Observatorul de Nord
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis astăzi o nouă avertizare hidrologică privind fenomenele de ape mici care vor persista în perioada 12 – 15 august 2025, transmite moldpres.md Conform prognozei, majoritatea râurilor mici din Republica Moldova vor înregistra scurgeri reduse, situate sub mediile lunare multianuale, fapt ce impune atenție sporită în gestionarea resurselor de […]
15:10
Alegerile parlamentare din 28 septembrie: dăm pasărea din mână pe cioara de pe gard? # Observatorul de Nord
Până la alegerile parlamentare din 28 septembrie au rămas zile numărate, iar mai mulți alegători cărora li se învârte, probabil, capul de atâtea informații și promisiuni mai sunt încă în dilemă: pentru cine/ce să voteze, pentru pasărea din mână sau pentru cioara de gard? Or, liderii politici sunt acei care, prin declarațiile lor vor […]
14:20
Ajutorul de 1.000 de lei pentru pregătirea copiilor de noul an școlar, direct pe card: ce trebuie să faceți pentru a primi banii # Observatorul de Nord
Sprijinul financiar în sumă de 1.000 de lei oferit de stat pentru fiecare copil din clasele I – IX, ca ajutor pentru începutul noului an școlar, poate fi transferat direct pe card, transmite moldova1.md. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), pentru ca banii să ajungă direct pe cardul părinților, este necesar ca aceștia să se […]
14:10
În sandale, dar gentelman – Vladimir Voronin a cedat locul din fruntea listei pentru parlamentare unei colege de partid # Observatorul de Nord
Despre apariția în sandale a liderului comunist Vladimir Voronin, la un eveniment politic de anvergură, s-a vorbit cu multă ironie și sarcasm – vedeți Dumneavoastră, încălțările „tatălui politic" al mai multor politicieni de pe malul Bâcului nu au fost pe placul unor gurmanzi în ale vestimentației. Până la urmă, însă, nu înclțămintea/sandalele îl fac […]
13:30
În satul Hristici, raionul Soroca, a fost deschisă o bibliotecă ortodoxă în cadrul Asociației Obștești „Popasul Îngerilor", chiar în curtea Bisericii „Sfânta Treime". Inițiativa aparține parohului lăcașului de cult, preotul Serghei Cucereavîi, care și-a dorit să ofere enoriașilor acces gratuit la literatură religioasă. „Cărțile sunt tot mai scumpe și nu oricine își permite să procure […]
13:30
În perioada 18–19 august 2025, mai multe străzi din municipiul Soroca vor rămâne temporar fără apă potabilă, anunță S.A. „Regia Apă Canal Soroca". Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor planificate de spălare și dezinfectare a RAP nr. 3. Furnizarea apei va fi sistată de luni, 18 august, și până marți, 19 august, ora 17:00. Printre […]
13:20
13:00
FALS: În Moldova, militarii NATO se antrenează efectuând trageri asupra unor ținte înfățișând militari ruși # Observatorul de Nord
Pe internet sunt distribuite informații false potrivit cărora în cadrul exercițiului multinațional „Scutul de Foc 2025", desfășurat în R. Moldova cu participarea SUA și a României, militarii se antrenează efectuând trageri asupra unor ținte înfățișând militari ruși. Ministerul Apărării al RM a dezmințit aceste afirmații. Surse din cadrul Armatei SUA au menționat că „filmulețele cu […]
12:50
Pâinea s-ar putea ieftini – recolta de grâu promite vești bune pentru consumatori: pâinea s-ar putea ieftini # Observatorul de Nord
În acest an, fermierii vor recolta mai mult grâu decât anul trecut, estimează Ministerul Agriculturii. Prognozele sunt atât de bune încât pâinea s-ar putea ieftini, mai spun specialiștii, transmite moldova1.md Pe piața internă, prețul de achiziție a grâului variază între 2,8 – 3,2 lei/kg, diferențiat pe regiuni: în nord prețul este mai mic, în […]
12:10
Cetatea Soroca înregistrează un adevărat record de popularitate. De la redeschiderea porților în aprilie, peste 20 de mii de turiști au vizitat obiectivul istoric, iar administratorii spun că în acest an a crescut semnificativ numărul vizitatorilor străini. Printre atracțiile care îi impresionează se numără copia sabiei lui Ștefan cel Mare, reconstituirile în miniatură ale vieții […]
08:50
O femeie de 50 de ani a depistat o ilegalitate, pentru ce a fost omorâtă de un bărbat de 46 de ani și aruncată în fântână # Observatorul de Nord
Cazul treagic a avut loc la o întreprindere agricolă din raionul Telenești – o femiie de 50 de ani, domiciliată în capitală, a depistat o ilegalitate, iar suspectul, un bărbat de 46 de ani, a ucis-o cu o lovitură de topor. După ce a comis crima, bărbatul a aruncat trupul femeii într-o fântână. Acesta a […]
08:30
O locuitoare a municipiului Soroca, Iuryk Nadiia, a primit cetățenia Republicii Moldova # Observatorul de Nord
Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova, nr. 306 din 16 iulie 2025 doamna Iuryk Nadiia a primit cetățenia Republicii Moldova. Ceremonia de depunere a jurământului a avut loc la Soroca, în prezența autorităților municipiului. Drespre aceasta scrie Serviciul de presă al primăriei Soroca. Vă reamintim că, pentru a primi cetăţenia Republicii Moldova solicitanţii obligatoriu trebuie să depună […]
Ieri
08:10
Curs valutar, 11 august 2025: la început de săptămână euro costă 19,60 lei, iar dolarul valorează 16,85 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 11 august 2025, moneda unică europeană se vinde cu 19 lei și 60 de bani, iar dolarul costă 16 lei și 85 de bani. Leul românesc este cotat la 3,86 lei, hrivna ucraineană costă 40 de bani, iar rubla rusească valorează […]
07:10
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Explorează fiecare detaliu în această zi. Stelele se aliniază în favoarea celor care au nevoie să fie ghidați. Mercur retrograd în Leu își schimbă poziția fix acum. Va veni momentul oportun pentru destăinuiri surprinzătoare. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Astăzi, Marte […]
06:10
Meteo, 11 august 2025: început de săptămână cu mult soare și fără precipitații # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 11 august 2025, vom avea mult soare, fără precipitații și cu valori termice adecvate perioadei. Astfel, temperatura aerului va oscila între +13 și +24 de grade Celsius, probabilitatea unor ploi este zero, umiditatea aerului va fi de 43 la sută, iar vântrul va bate […]
00:20
CNAS finanţează indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și indemnizațiile adresate familiilor cu copii # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că astăzi a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de 154,21 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul […]
00:10
„Recolta” poliției. Două persoane reținute, arme și mai multe scheme de cumpărare a voturilor, după 78 de percheziții / VIDEO # Observatorul de Nord
Două persoane au fost reținute, iar mai multe scheme de cumoărare a voturilor au fost identificate de oamenii legii. Este bilanțul celor 78 de percheziții desfășu
10 august 2025
18:30
Horoscop săptămânal Berbec: 11-17 august 2025 Interpretările tale nu sunt întotdeauna dintre cele mai bune. Pentru a evita disputele, apelează la o atitudine diplomată. Coordonarea colegilor este necesară la locul de muncă. Nu îți place acest rol, dar vechimea pe poziția pe care o ai te „obligă” să faci asta. Te-ai gândit că poate tu nu îți mai dorești însă să fii […] Post-ul Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 11-17 august 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:10
Analizăm la rece: Cine și cum a manipulat opinia publică în perioada crizei energetice # Observatorul de Nord
Republica Moldova e dispusă să lase oamenii din regiunea transnistreană fără căldură, România și Uniunea Europeană profită de cetățenii moldoveni, iar Rusia este unicul salvator – acestea sunt doar câteva dintre dezinformările de bază privind sectorul energetic și criza gazelor, care au circulat intens în sezonul rece 2024–2025. Un rol important în manipularea cetățenilor de […] Post-ul Analizăm la rece: Cine și cum a manipulat opinia publică în perioada crizei energetice apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
„Hai să încercăm din nou”: de câte ori poate o iubire moartă să fie resuscitată cu iluzii? # Observatorul de Nord
Există o formă de oboseală pe care nu o poate vindeca niciun „te iubesc” rostit târziu. E oboseala unei inimi care a iertat prea mult, a sperat prea tare, a tras de o iubire până când iubirea a devenit o povară.Și totuși, într-un moment de slăbiciune sau dor, vocea cealaltă apare din nou: „Hai să […] Post-ul „Hai să încercăm din nou”: de câte ori poate o iubire moartă să fie resuscitată cu iluzii? apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Casa ta este mai mult decât un spațiu fizic. Este un templu energetic, o extensie a câmpului tău subtil. Tot ce aduci înăuntru – obiecte, simboluri, culori, amintiri – contribuie la vibrația spațiului tău. Și uneori, fără să-ți dai seama, ții în casă obiecte care blochează fluxul norocului, amplifică anxietatea sau atrag energii stagnante. Nu pentru că […] Post-ul Obiecte banale pe care le ai în casă care pot atrage ghinion fără să știi apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Știai că atunci când îți vine să plângi din senin e semn că ai început o vindecare karmică? # Observatorul de Nord
Plânsul din senin nu este o slăbiciune. Este o inițiere. Este felul în care sufletul tău îți spune că e pregătit să meargă mai departe fără greutăți vechi. Este dovada că te transformi. Fără să știi. Fără să vrei. Dar exact când trebuie. Sunt momente în care lacrimile apar pe neașteptate. Nu e nimeni care […] Post-ul Știai că atunci când îți vine să plângi din senin e semn că ai început o vindecare karmică? apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
În satul Stoicani din raionul Soroca, ziua de 9 august a fost una de sărbătoare și voie bună. Localnicii și oaspeții au marcat hramul satului, care coincide cu ziua de pomenire a Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, cunoscut în popor și drept Pentelei Călătorul. În centrul localității, la estrada de vară, atmosfera a fost […] Post-ul Tradiție și veselie la hramul satului Stoicani / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
De la clasica Margherita până la combinații îndrăznețe cu fructe de mare sau legume proaspete, pizza făcută în casă îți oferă libertatea de a alege ingredientele preferate și de a savura un preparat autentic, chiar la tine în bucătărie. Pizza nu mai este de mult un preparat rezervat doar pizzeriilor. Cu puțină imaginație și câteva […] Post-ul 7 rețete de pizza delicioase pe care le poți prepara acasă apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Cheesecake din doar trei ingrediente. Este perfect pentru slăbit şi se face în 5 minute # Observatorul de Nord
Ușor, rapid și ideal pentru cei care vor să slăbească fără să renunțe la deserturi – așa arată cheesecake-ul proteic cu ciocolată, fără zahăr adăugat. Se prepară cu doar trei ingrediente de bază și este bogat în proteine, având doar 205 kcal per porție. În plus, este gata de pus la cuptor în cinci minute. […] Post-ul Cheesecake din doar trei ingrediente. Este perfect pentru slăbit şi se face în 5 minute apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Curs valutar, 10 august 2025: euro costă 19 lei și 63 de bani, iar dolarul valorează 16 lei și 82 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de banca națională a Moldovei pentru astăzi, 10 august, euro vare valoarea de 19 lei și 63 de bani, iar dolarul american valoreză 16 lei și 82 de bani. Leul românesc are valoarea de 3 lei și 87 de bani, iar hrivna ucraineană rămâne la valoarea de 40 […] Post-ul Curs valutar, 10 august 2025: euro costă 19 lei și 63 de bani, iar dolarul valorează 16 lei și 82 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Cum să transformi 1.000 de euro în 10.000 într-un singur an: strategii cu potențial # Observatorul de Nord
Creșterea de zece ori a capitalului inițial într-un singur an nu este un obiectiv pentru cei cu inimă slabă. Specialiștii avertizează că un astfel de randament implică risc ridicat, dar și oportunități reale pentru cei care își asumă muncă intensă, decizii calculate și o strategie adaptată pieței. Exemple reale arată că, deși dificil, obiectivul este […] Post-ul Cum să transformi 1.000 de euro în 10.000 într-un singur an: strategii cu potențial apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 10 august 2025, vom avea o zi călduroasă, fără precipitații și cu valori termice ridicate. Astfel, temperatura aerului va oscila între +19 și +29 de grade Celsius, probabilitatea unor ploi este zero, umiditatea aerului va fi de 39 la sută, iar vântul va sufla […] Post-ul Meteo, 10 august 2025: fără precipitații și cu valori termice ridicate apare prima dată în Observatorul de Nord.
9 august 2025
19:30
Dmitri Gudkov: „Alegerea europeană nu este împotriva Rusiei, ci împotriva dictaturii” / VIDEO # Observatorul de Nord
Politicianul rus de opoziție Dmitri Gudkov a transmis un apel direct cetățenilor Republicii Moldova, cu o lună înainte de alegerile parlamentare, îndemnându-i să opteze pentru integrarea europeană. În mesajul său, Gudkov a subliniat că această opțiune nu înseamnă ostilitate față de Rusia, ci respingerea dictaturii și alegerea unui model democratic autentic. Într-un mesaj video publicat […] Post-ul Dmitri Gudkov: „Alegerea europeană nu este împotriva Rusiei, ci împotriva dictaturii” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:10
Alimente nutritive în august. Ce poți să mănânci în ultima lună de vară ca să-ți menții sănătatea # Observatorul de Nord
Ultima lună de vară oferă o paletă de culori extrem de interesantă. Vezi care sunt acele alimente nutritive în august și ce poți să mănânci ca să-ți menții sănătatea. De la morcovi, la ceapă aromată și zucchini, există mai multe stadii ale felului în care ne obișnuim să abordăm gastronomia. În primul rând, e […] Post-ul Alimente nutritive în august. Ce poți să mănânci în ultima lună de vară ca să-ți menții sănătatea apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:30
SURSA: Facebook Post-ul Ce se întâmplă când mergi pe jos timp de o oră apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:30
Ordinea nașterii influențează semnificativ felul în care copiii își trăiesc copilăria și își formează personalitatea. Un nou studiu scoate însă la iveală dezavantajul de a fi primul născut sau copilul unic. Acesta arată cum presiunile și stilurile parentale aplicate primilor copii pot avea efecte importante asupra sănătății lor mentale. De-a lungul timpului, cercetătorii au observat […] Post-ul Dezavantajul de a fi primul născut sau copilul unic – ce spun studiile apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
Nativii își potrivesc personalitatea astfel. Vezi zeitatea egipteană care te reprezintă, în funcție de zodie. Ce arată astrele și unde se poziționează fiecare. Conceptul de zeu sau zeiță este printre cele mai vechi idei din istorie. În timp ce reprezintă un lucru în parte pentru fiecare, rădăcinile sale vin din verbul „a invoca”. Denumirea este […] Post-ul Zeitatea egipteană care te reprezintă, în funcție de zodie. Ce arată astrele apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
August 2025 – luna în care patru zodii rup lanțurile trecutului și își schimbă viața # Observatorul de Nord
August 2025 vine cu o energie aparte, pe care mulți o vor simți ca pe o gură de aer proaspăt după ani de încercări și blocaje. Este luna în care, potrivit mărturiilor și previziunilor astrologice, se încheie un ciclu karmic greu, iar pentru patru zodii începe o etapă nouă, plină de lumină, curaj și oportunități. […] Post-ul August 2025 – luna în care patru zodii rup lanțurile trecutului și își schimbă viața apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Aureliu Lozanu a lansat cartea „LA BRAȚ CU MOARTEA sau RĂZBOIUL DIN TRANSNISTRIA: așa cum l-am văzut, așa cum l-am trăit” / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi, la Soroca a avut loc lansarea cărții „LA BRAȚ CU MOARTEA sau RĂZBOIUL DIN TRANSNISTRIA: așa cum l-am văzut, așa cum l-am trăit”, scrisă de Aureliu Lozanu. Evenimentul a făcut parte din ședința comună a Uniunii Naționale a Veteranilor Războiului pentru Independența Republicii Moldova și Consiliul Director al Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu […] Post-ul Aureliu Lozanu a lansat cartea „LA BRAȚ CU MOARTEA sau RĂZBOIUL DIN TRANSNISTRIA: așa cum l-am văzut, așa cum l-am trăit” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Fisticul reprezintă semințele comestibile ale arborelui Pistacia vera. Acesta reprezintă o sursă importantă de: grăsimi sănătoase, proteine, fibre și antioxidanți. Are un conținut bogat în substanțe nutritive esențiale și îți poate susține sănătatea generală pe termen lung. Află care sunt beneficiile consumului de fistic. Fisticul poate susține sănătatea intestinală și a inimii și poate avea […] Post-ul Beneficiile consumului de fistic. Ce efecte poate avea consumul excesiv apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
206 oase, 639 de mușchi, 33 de vertebre, râul vieții…și multe altele, despre corpul uman # Observatorul de Nord
CORPUL UMAN: 1: Număr de oase: 206 2: Număr de mușchi: 639 3: Număr de rinichi: 2 4: Numărul de dinți de lapte: 20 5: Număr de coaste: 24 (12 perechi) 6: Numărul camerei cardiace: 4 7: Artera cea mai mare: Aorta 8: Tensiune arterială normală: 120/80 Mmhg 9: Ph de sânge: 7.4 10: Numărul […] Post-ul 206 oase, 639 de mușchi, 33 de vertebre, râul vieții…și multe altele, despre corpul uman apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii când aleargă. Te poți accidenta grav când faci jogging # Observatorul de Nord
Află care este cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii când aleargă și vezi de ce te poți accidenta grav când faci jogging. Deși acest obicei ar trebui să fie unul natural pentru corp, mulți nu realizează că accidentările pot apărea foarte ușor dacă nu sunt luate anumite măsuri de prevenție. Suprapașirea în […] Post-ul Cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii când aleargă. Te poți accidenta grav când faci jogging apare prima dată în Observatorul de Nord.
