Antreprenorii din turism, instruiţi cum să atragă finanțare pentru afacerile lor

15:20

Cinci copii, cu vârste cuprinse între trei și 12 ani, au ajuns ieri la Institutul Mamei și Copilului cu diverse traumatisme, după ce un carusel dintr-un parc din Costești, raionul Ialoveni, s-a prăbușit. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de Maxim Ca...