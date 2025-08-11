Poliţia Naţională va derula un amplu program de prevenire a corupţiei electorale, ce va ajunge în toate localităţile ţării

Procesele de contracare a coruperii electorale sunt în plină desfăşurare. Este vorba de acţiuni proactive care au început mult mai devreme, iar unele dintre ele nici nu au încetat, din considerentul că avem unele cauze penale care sunt încă în ...

