R. Moldova consolidează parteneriatul moldo-german în domeniul siguranței alimentare
Moldpres, 12 august 2025 12:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) găzduiește, în perioada 11–13 august 2025, vizita oficială a președintelui Institutului Federal German pentru Evaluarea Riscurilor (BfR), prof. Andreas Hensel, însoțit de dr. Majlinda Lahaniatis, dir...
Judecătoria Chișinău a venit cu mesaj de condoleanțe după moartea magistratului Mihail Diaconu # Moldpres
Judecătoria Chișinău anunță, cu profund regret, trecerea la cele veșnice a magistratului Mihail Diaconu, fost judecător în cadrul sediului Buiucani și, ulterior, la Curtea de Apel Centru. Mesaje de condoleanțe au fost transmise și de Consiliul Superior al Magistra...
Acum 2 ore
11:50
Doi bărbați au fost condamnați la închisoare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, în mai multe episoade, legate de obținerea cetățeniei române pentru cetățeni ruși, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Anticorupție și Centr...
11:50
Ultimele două zile în care alegătorii se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la scrutinul din această toamnă # Moldpres
Alegătorii mai au la dispoziție două zile în care se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025. Procedura este valabilă pentru cetățenii din Statele Unite ale Americii, Canada, Regatul Norvegiei, Regatul Su...
11:40
Ziua Internațională a Tineretului, marcată în Republica Moldova. Dan Perciun: „Felicitări tuturor celor care dau energie, valoare și direcție acestei țări” # Moldpres
Republica Moldova marchează astăzi Ziua Internațională a Tineretului. Cu această ocazie, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a transmis un mesaj de felicitare, în care a menționat că în ultimii ani, autoritățile și-au propus să transforme dom...
11:30
Avocat din Chișinău, anchetat pentru că ar fi cerut 3.000 de euro de la administratorul unei companii # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Bălți au efectuat astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență, în care este vizat un avocat din Chișinău. Acesta este bănuit că ar fi pretins 3.000 de ...
11:30
La Tighina (Bender) s-a deschis KidsLand – un centru modern de joacă și creativitate pentru copii de toate vârstele, fondat atât din pasiunea unui părinte, cât și dintr-o necesitate resimțită în comunitate. Proiectul a fost posibil datorită sp...
11:30
DOC // Publicat în Monitorul Oficial. Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării trece în subordinea directă a președintelui Republicii Moldova # Moldpres
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării trece în subordinea directă a Președintelui Republicii Moldova. Modificările legislative și decretul prezidențial de promulgare a acestora au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial al Re...
11:00
Se caută director al Biroului Național de Statistică. Cancelaria de Stat a lansat concursul # Moldpres
Comisia de selectare a lansat concursul pentru funcția de director general al Biroului Național de Statistică (BNS). Dosarele pot fi depuse prin email până pe 29 august, ora 17.00, informează MOLDPRES.Printre cerințele care trebuie să fie întrunite de candi...
11:00
Drumul de ocolire a satului Bahmut, raionul Călăraşi, cu o lungime totală de aproximativ 6 kilometri, a trecut de recepția finală a lucrărilor, marcând încheierea perioadei de garanție de 32 de luni prevăzută în contract. Traseul a fost dat în ex...
11:00
Peste 4700 de elevi participă la sesiunea suplimentară august 2025 a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, care a început astăzi și se va încheia pe 15 august, transmite MOLDPRES.Pentru sesiunea suplimentară, în 34 raioane/municipii a fost i...
11:00
Se pregătesc proteste în Anchorage, cel mai mare oraș din Alaska, cu privire la o posibilă întâlnire între președintele american Donald Trump și Vladimir Putin. Organizația politică Stand Up Alaska a programat o acțiune pentru joi, 14 august, cu o ...
Acum 4 ore
10:50
Un fost judecător, în vârstă de 52 de ani, a fost găsit decedat sub un pod din capitală. Pe acest caz, poliția a fost sesizată în această dimineață, în jurul orei 07:30, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP),...
10:30
Contingentul KFOR-23 participă la acțiuni de evacuare cu elicopterul și la exerciții de control al mulțimii # Moldpres
Contingentul KFOR-23 al Armatei Naționale a Republicii Moldova, detașat în misiunea internațională de menținere a păcii în Kosovo, desfășoară exerciții de instruire în colaborare cu militari din Italia, Ungaria, Croația și Statele Unite ale Americii,...
10:00
11 pacienți au necesitat, săptămâna trecută, intervenția echipajelor de ambulanță după ce au suferit șoc anafilactic cauzat de venin de albine și viespi, iar alte cinci persoane au reacționat sever la substanțe. Cazurile au fost înregistrate în ultim...
10:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat săptămâna trecută la bugetul public 982,9 milioane de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 4 august - 8 august 2025, angajații SFS au efectuat 272 vizite fiscale la 216 de contribuabili.Totodată...
10:00
Decretul privind numirea lui Viorel Ursu în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare, comunică MOLDPRES.Viorel Ursu este diplom...
10:00
Decizia prin care CC a declarat drept neconstituționale mai multe prevederi din Legea amnistiei, publicată în Monitorul Oficial # Moldpres
Decizia prin care Curtea Constituțională (CC) a declarat drept neconstituționale mai multe prevederi din Legea amnistiei a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Acestea vizează excluderea condiției privind lipsa riscului de recidivă pentr...
09:30
Agenția Servicii Publice (ASP) desfășoară, pe parcursul lunii august, o serie de instruiri pentru angajații Departamentului Înregistrare și Licențiere a Unităților de Drept, menite să îmbunătățească procesele interne și calitatea serviciilor publice, tr...
09:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat un concurs pentru suplinirea, prin transfer temporar, a trei posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord, comunică MOLDPRES.Potrivit CSM, cererile de participare pot fi depuse până la 20 august, la sediul C...
09:10
Liderii statelor UE declară că Ucraina ar trebui să aibă libertatea de a-și decide viitorul # Moldpres
Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul şi o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei şi ale Ucrainei, indică o declaraţie semnată de liderii statelor membre ale Uniunii Europene cu excepţia Ungariei, difuzată marţ...
Acum 6 ore
08:50
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar anunțate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, prețul euro scade cu doi bani și constituie 19 lei și 58 de bani. Totodată, dol...
08:40
Uniunea Europeană lucrează la introducerea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după reuniunea de ieri a miniștrilor de externe ai statelor membre, transmite MOLDPRES.Potrivit oficialei,...
Acum 24 ore
23:50
Poliţia Naţională va derula un amplu program de prevenire a corupţiei electorale, ce va ajunge în toate localităţile ţării # Moldpres
Procesele de contracare a coruperii electorale sunt în plină desfăşurare. Este vorba de acţiuni proactive care au început mult mai devreme, iar unele dintre ele nici nu au încetat, din considerentul că avem unele cauze penale care sunt încă în ...
23:20
Şeful IGP, Viorel Cernăuţeanu: „Suntem într-o avalanşă de procese de dezinformare, cu sute de canale care propagă falsuri” # Moldpres
Cetăţenii să fie foarte atenţi la informaţiile care apar în spaţiul public, or, cu regret, în prezent suntem într-o avalanşă de procese de dezinformare, potrivit lui Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), transmite MOLDP...
22:10
Șefa statului, Maia Sandu, s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, căruia i-a urat succes în exercitarea mandatului său în țara noastră.Șefa statului a exprim...
20:00
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Satul Ivancea, unul dintre cele mai pitorești și încărcate de istorie locuri # Moldpres
Descoperă Ivancea – inima verde a Codrilor MoldoveiSatul Ivancea este unul dintre cele mai pitorești și încărcate de istorie așezări din raionul Orhei, situat la aproximativ 40 km nord de Chișinău, pe drumul spre rezervația cultural-naturală Orheiul Vech...
19:30
Localitatea Molovata Nouă din raionul Dubăsari a găzduit astăzi o instruire dedicată surselor de finanțare pentru dezvoltarea afacerilor din sectorul turismului, organizată în cadrul programului Busola Eco-Turistică, transmite MOLDPRES.Evenimentul, desfășurat ...
19:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru intervalul 11 august, ora 21:00 – 12 august, ora 21:00, o vreme liniștită și plăcută în întreaga țară, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, în următoarele 24 de ore, cerul va fi v...
18:50
R. Moldova și Ucraina liberalizează transportul rutier de mărfuri până în 2027 și stabilesc noi reguli pentru rutele de pasageri # Moldpres
Operatorii de transport rutier din Republica Moldova și Ucraina vor beneficia de un regim liberalizat pentru transportul bilateral și tranzit de mărfuri până la 31 decembrie 2027, potrivit deciziilor adoptate la ședința Comisiei Mixte moldo-ucrainene în domeniul...
18:20
Trei localități din Republica Moldova – orașul Leova, comuna Copceac (UTA Găgăuzia) și comuna Sireți (raionul Strășeni) – au fost selectate de inițiativa Uniunii Europene pentru dezvoltare locală, „Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG), i...
18:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat, în perioada 4–8 august 2025, spre plată fermierilor subvenţii în sumă totală de 14,26 milioane de lei, din resursele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rur...
18:00
Două blocuri electorale și un partid au depus la CEC cerile de înregistrare a listelor de candidați pentru funcția de deputat # Moldpres
Pe parcursul zilei de luni, 11 august 2025, Comisia Electorală Centrală a recepționat cereri de înregistrare a listelor de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două blocuri electorale și un partid politic, transmite MOL...
17:50
Republica Moldova își consolidează poziția pe harta internațională în două sectoare strategice – turismul medical și educația în domeniul sănătății, înregistrând o creștere semnificativă a exporturilor și atrăgând un numă...
17:40
Comisia de evaluare dă undă verde pentru doi procurori ai Procuraturii Anticorupție. Decizia finală va fi luată de CSP # Moldpres
Comisia de evaluare a procurorilor anunță că a finalizat procesul de verificare a integrității etice și financiare pentru doi membri ai Procuraturii Anticorupție: Victor Muntean și Gheorghe Caragia, comunică MOLDPRES.Potrivit sursei citate, membrii comisiei au consta...
17:40
Un val de căldură 'excepțională' prin intensitatea sa lovește o mare parte a Europei, cu temperaturi care depășesc 42 de grade în unele zone din Franța, Portugalia, Balcani și Spania, ceea ce a determinat emiterea unor alerte de risc extrem de incendii &ici...
17:30
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, s-a sesizat din oficiu în legătură cu accidentul produs în seara de 10 august, în localitatea Costești, raionul Ialoveni, unde un carusel s-a prăbușit, rănind șapte copii. Cinci dintre aceștia...
17:30
Ministerul Justiției cere dizolvarea a patru partide bănuite că au preluat structura Partidului „Șor” # Moldpres
Ministerul Justiției anunță că a depus, luni, 11 august, la Curtea de Apel Centru, o cerere prin care solicită constatarea că Partidul „Renaștere”, Partidul „Șansă”, Partidul „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Parti...
17:10
IGP atenționează despre tentativele lui Ilan Șor de a implica cetățenii în activități ilegale: „Participarea la protest pentru promisiuni de plată reprezintă o încălcare gravă a legii” # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției (IGP) atenționează cetățenii despre tentativele lui Ilan Șor de a-i implica în activități ilegale care incită la violență. Astfel, oamenii legii avertizează că nu vor permite „atragerea grupărilor criminale în prot...
16:40
16:30
Lucrările la Podul de Flori de la Ungheni avansează, șantierul fiind sincronizat pe ambele maluri ale Prutului # Moldpres
Pe șantierul Podului de Flori din zona Zagarancea, raionul Ungheni, lucrările se desfășoară conform graficului stabilit, cu activitate intensă pe ambele maluri ale Prutului. Acest lucru a fost constatat de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii şi Dezvol...
16:20
Peste 10.000 de candidați s-au înscris în prima etapă a admiterii la învățământul profesional tehnic. Peste 1.000 de locuri disponibile în turul II # Moldpres
În prima etapă a admiterii în învățământul profesional tehnic, peste 10.000 de candidați și-au depus dosarele pentru cele 35 de colegii și 13 centre de excelență din țară, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Înscrierile s-au de...
15:20
Micuții care au căzut din caruselul de la Costești au fost consultați de medici și trimiși pentru tratament la domiciliu. Poliția a inițiat un proces penal # Moldpres
Cinci copii, cu vârste cuprinse între trei și 12 ani, au ajuns ieri la Institutul Mamei și Copilului cu diverse traumatisme, după ce un carusel dintr-un parc din Costești, raionul Ialoveni, s-a prăbușit. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de Maxim Ca...
15:20
VIDEO // A doua rundă de admitere la Institutul de Educație Fizică și Sport. Tinerii au o nouă oportunitate în luna august # Moldpres
Tinerii care își doresc o carieră în domeniul sportului și al educației fizice mai au o șansă de a deveni studenți la Institutul de Educație Fizică și Sport (IEFS) al Universității de Stat din Moldova. Cea de-a doua etapă de admitere este programată &ici...
14:50
FOTO // Pompierii moldoveni luptă alături de greci pentru stingerea incendiilor în regiunea Chelidoni # Moldpres
Pompierii din Republica Moldova detașați în Grecia continuă să intervină pentru stingerea incendiilor forestiere care afectează grav mai multe regiuni ale țării. Autoritățile elene au raportat 114 noi incendii doar în ultimele 48 de ore, comunică MOLDPRES....
14:30
Avertizare hidrologică actualizată: Cod roșu, portocaliu și galben pentru scurgeri mici de apă în majoritatea râurilor din R. Moldova # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis astăzi o nouă avertizare hidrologică privind fenomenele de ape mici care vor persista în perioada 12 – 15 august 2025, transmite MOLDPRES.Conform prognozei, majoritatea râurilor mici din Republica Moldova vor &ic...
14:30
Investiții de 100.000 de euro pentru educație și incluziune prin sport. Rezultatele proiectului „Moldova în Mișcare” # Moldpres
Zece instructori locali formați, trei centre de tineret sprijinite financiar, șase activități sportive pentru tineri din grupuri vulnerabile și un ghid practic pentru lucrătorii de tineret – acestea sunt doar câteva dintre rezultatele proiectului „Moldova ...
14:30
Atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale: autoritățile investighează implicarea unor angajați # Moldpres
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) din Republica Moldova a lansat o investigație privind un incident de securitate cibernetică atribuit unui actor străin, care a vizat infrastructura guvernamentală a țării, transmite MOLDPRES.Potrivit ...
14:10
Incident grav la un parc de distracții din Costești. Șapte copii au fost răniți după prăbușirea unui carusel # Moldpres
Două ambulanțe au intervenit aseară în satul Costești, raionul Ialoveni, după ce un carusel pe lanțuri destinat copiilor s-a defectat și s-a prăbușit. Șapte copii au fost răniți, iar cinci au ajuns la spital, comunică MOLDPRES.Potrivit Centrului Național d...
14:00
CEC respinge campaniile rusești de dezinformare: „Sunt menită să afecteze încrederea în procesul electoral și să denigreze rolul cetățenilor moldoveni din afara țării” # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) respinge ferm declarațiile recente ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora alegerile parlamentare din Republica Moldova ar urma să fie falsificate prin implicarea diasporei. Instituția a subliniat că „aceste afirmații fac ...
