Două blocuri electorale și un partid au depus la CEC cerile de înregistrare a listelor de candidați pentru funcția de deputat
Moldpres, 11 august 2025 18:00
Pe parcursul zilei de luni, 11 august 2025, Comisia Electorală Centrală a recepționat cereri de înregistrare a listelor de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două blocuri electorale și un partid politic, transmite MOL...
18:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat, în perioada 4–8 august 2025, spre plată fermierilor subvenţii în sumă totală de 14,26 milioane de lei, din resursele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rur...
18:00
17:50
Republica Moldova își consolidează poziția pe harta internațională în două sectoare strategice – turismul medical și educația în domeniul sănătății, înregistrând o creștere semnificativă a exporturilor și atrăgând un numă...
17:40
Comisia de evaluare dă undă verde pentru doi procurori ai Procuraturii Anticorupție. Decizia finală va fi luată de CSP # Moldpres
Comisia de evaluare a procurorilor anunță că a finalizat procesul de verificare a integrității etice și financiare pentru doi membri ai Procuraturii Anticorupție: Victor Muntean și Gheorghe Caragia, comunică MOLDPRES.Potrivit sursei citate, membrii comisiei au consta...
17:40
Un val de căldură 'excepțională' prin intensitatea sa lovește o mare parte a Europei, cu temperaturi care depășesc 42 de grade în unele zone din Franța, Portugalia, Balcani și Spania, ceea ce a determinat emiterea unor alerte de risc extrem de incendii &ici...
17:30
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, s-a sesizat din oficiu în legătură cu accidentul produs în seara de 10 august, în localitatea Costești, raionul Ialoveni, unde un carusel s-a prăbușit, rănind șapte copii. Cinci dintre aceștia...
17:30
Ministerul Justiției cere dizolvarea a patru partide bănuite că au preluat structura Partidului „Șor” # Moldpres
Ministerul Justiției anunță că a depus, luni, 11 august, la Curtea de Apel Centru, o cerere prin care solicită constatarea că Partidul „Renaștere”, Partidul „Șansă”, Partidul „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Parti...
17:10
IGP atenționează despre tentativele lui Ilan Șor de a implica cetățenii în activități ilegale: „Participarea la protest pentru promisiuni de plată reprezintă o încălcare gravă a legii” # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției (IGP) atenționează cetățenii despre tentativele lui Ilan Șor de a-i implica în activități ilegale care incită la violență. Astfel, oamenii legii avertizează că nu vor permite „atragerea grupărilor criminale în prot...
16:40
16:30
Lucrările la Podul de Flori de la Ungheni avansează, șantierul fiind sincronizat pe ambele maluri ale Prutului # Moldpres
Pe șantierul Podului de Flori din zona Zagarancea, raionul Ungheni, lucrările se desfășoară conform graficului stabilit, cu activitate intensă pe ambele maluri ale Prutului. Acest lucru a fost constatat de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii şi Dezvol...
16:20
Peste 10.000 de candidați s-au înscris în prima etapă a admiterii la învățământul profesional tehnic. Peste 1.000 de locuri disponibile în turul II # Moldpres
În prima etapă a admiterii în învățământul profesional tehnic, peste 10.000 de candidați și-au depus dosarele pentru cele 35 de colegii și 13 centre de excelență din țară, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Înscrierile s-au de...
15:20
Micuții care au căzut din caruselul de la Costești au fost consultați de medici și trimiși pentru tratament la domiciliu. Poliția a inițiat un proces penal # Moldpres
Cinci copii, cu vârste cuprinse între trei și 12 ani, au ajuns ieri la Institutul Mamei și Copilului cu diverse traumatisme, după ce un carusel dintr-un parc din Costești, raionul Ialoveni, s-a prăbușit. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de Maxim Ca...
15:20
VIDEO // A doua rundă de admitere la Institutul de Educație Fizică și Sport. Tinerii au o nouă oportunitate în luna august # Moldpres
Tinerii care își doresc o carieră în domeniul sportului și al educației fizice mai au o șansă de a deveni studenți la Institutul de Educație Fizică și Sport (IEFS) al Universității de Stat din Moldova. Cea de-a doua etapă de admitere este programată &ici...
14:50
FOTO // Pompierii moldoveni luptă alături de greci pentru stingerea incendiilor în regiunea Chelidoni # Moldpres
Pompierii din Republica Moldova detașați în Grecia continuă să intervină pentru stingerea incendiilor forestiere care afectează grav mai multe regiuni ale țării. Autoritățile elene au raportat 114 noi incendii doar în ultimele 48 de ore, comunică MOLDPRES....
14:30
Avertizare hidrologică actualizată: Cod roșu, portocaliu și galben pentru scurgeri mici de apă în majoritatea râurilor din R. Moldova # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis astăzi o nouă avertizare hidrologică privind fenomenele de ape mici care vor persista în perioada 12 – 15 august 2025, transmite MOLDPRES.Conform prognozei, majoritatea râurilor mici din Republica Moldova vor &ic...
14:30
Investiții de 100.000 de euro pentru educație și incluziune prin sport. Rezultatele proiectului „Moldova în Mișcare” # Moldpres
Zece instructori locali formați, trei centre de tineret sprijinite financiar, șase activități sportive pentru tineri din grupuri vulnerabile și un ghid practic pentru lucrătorii de tineret – acestea sunt doar câteva dintre rezultatele proiectului „Moldova ...
14:30
Atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale: autoritățile investighează implicarea unor angajați # Moldpres
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) din Republica Moldova a lansat o investigație privind un incident de securitate cibernetică atribuit unui actor străin, care a vizat infrastructura guvernamentală a țării, transmite MOLDPRES.Potrivit ...
14:10
Incident grav la un parc de distracții din Costești. Șapte copii au fost răniți după prăbușirea unui carusel # Moldpres
Două ambulanțe au intervenit aseară în satul Costești, raionul Ialoveni, după ce un carusel pe lanțuri destinat copiilor s-a defectat și s-a prăbușit. Șapte copii au fost răniți, iar cinci au ajuns la spital, comunică MOLDPRES.Potrivit Centrului Național d...
14:00
CEC respinge campaniile rusești de dezinformare: „Sunt menită să afecteze încrederea în procesul electoral și să denigreze rolul cetățenilor moldoveni din afara țării” # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) respinge ferm declarațiile recente ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora alegerile parlamentare din Republica Moldova ar urma să fie falsificate prin implicarea diasporei. Instituția a subliniat că „aceste afirmații fac ...
13:40
Locuitorii satului Mateuți beneficiază de un stadion multifuncțional nou, construit prin Programul „Satul European Express”. Complexul sportiv include teren de joacă pentru copii, terenuri de baschet și volei, echipamente pentru tenis de masă și de câmp, ...
13:20
Cetățenii moldoveni din Italia sunt invitați la discuții despre aplicarea Acordului în domeniul securității sociale # Moldpres
Cetățenii moldoveni din Italia sunt invitați la discuții cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS). Dialogul este organizat în contextul intrării în vigoare, la data de 1 septembrie 2025, a Acordului în domeniul securității sociale ...
13:20
FOTO // Podul și pasajul de pe drumul M5, în plin proces de reparație, cu mai mult de jumătate din lucrări efectuate # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că lucrările de reparație a podului și pasajului situate pe drumul public M5 (Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina), la kilometrii 289,130 res...
12:50
12:40
Marți, 12 august, motorina va costa cu șapte bani mai mult, iar benzina va fi comercializată la același preț, informează MOLDPRES.Potrivit prețurilor-plafon stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, un litru de motorină va fi vâ...
12:30
MAE condamnă declarațiile oficialilor ruși ce vizează o posibilă falsificare a votului prin intermediul diasporei: „R. Moldova respinge orice tentativă externă de subminare a proceselor electorale” # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă ferm recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora la alegerile din Republica Moldova s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei. Instituția califică afirmațiile drept „o nouă in...
12:20
PG: Un tânăr bănuit de omorul unui adolescentul din Andrușul de Sus va sta 30 de zile în arest # Moldpres
Un adolescent de 17 ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuit de omorul cu deosebită cruzime al unui băiat de 15 ani, comis în localitatea Andrușul de Sus, raionul Cahul, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, adolescentu...
12:10
Procuratura Anticorupție a anunțat că a trimis în judecată, prin procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, un nou inculpat acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidului politic „ALDE”, comunică MOLDPRES.Potrivit procuraturii, &i...
12:10
Premierul Dorin Recean: „Moldovenii sunt o mare familie, oriunde ar locui”. Guvernul sprijină revenirea și implicarea diasporei # Moldpres
Luna august este dedicată moldovenilor din străinătate, care revin acasă pentru a-și revedea familia și locurile natale, a declarat premierul Dorin Recean, subliniind că „moldovenii sunt o mare familie, oriunde ar locui, munci sau învăța”, transmite MOL...
12:00
Localnicii din Belgorod spun că avioanele de război rusești au bombardat zone civile. „Am fost atacați chiar de către propria armată” # Moldpres
Localnicii din regiunea Belgorod, aflată în Rusia, sunt revoltați după ce un avion rusesc de război ar fi aruncat o bombă asupra unei proprietăți civile, potrivit unei presupuse convorbiri telefonice interceptate, care a fost publicată de serviciul de informații mi...
11:30
Biroul Național de Statistică anunță că, în luna iulie 2025, prețurile medii de consum au crescut nesemnificativ față de luna precedentă – cu 0,02%. Comparativ cu decembrie 2024, acestea au fost mai mari cu 5,1%, iar față de iulie 2024 – cu 7,9%, rela...
11:30
O femeie de 71 de ani și-a pierdut viața, în această dimineață, după ce a fost lovită de un automobil în apropierea satului Corlăteni, raionul Râșcani, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 08:30, cân...
11:30
30 de clădiri publice din R. Moldova vor fi eficientizate energetic cu ajutorul partenerilor de dezvoltare # Moldpres
Spitale raionale și cămine studențești din întreaga țară vor fi modernizate în cadrul unui amplu proiect de eficiență energetică, susținut de parteneri internaționali. Este vorba de 30 de clădiri publice – dintre care 14 aparțin rețelei spitaliceș...
11:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat demararea procesului de modificare a Regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe Portalul național al instanțelor și pe pagina web a Curții Supreme de Justiție, comunică MOLDPRES....
11:20
Trafic record pe Aeroportul Internațional Chișinău în iulie 2025: peste 703.000 de pasageri și creștere de 45% față de anul trecut # Moldpres
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” a înregistrat în luna iulie 2025 cel mai ridicat nivel de trafic de până acum în acest an, confirmând tendința ascendentă a sezonului estival. Potrivit datelor oficiale, au fost procesa...
11:10
Sectorul zootehnic din R. Moldova, în creștere: subvenții-record pentru crescătorii de animale și noi oportunități de finanțare # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a anunțat astăzi rezultate-record în cadrul ultimului apel de subvenționare pentru crescătorii de ovine și caprine, marcate de o creștere semnificativă a numărului de cereri și a sumelor solicitate. În ...
10:30
Un bărbat de 34 de ani, originar din Orhei, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru răpirea unui automobil și pentru furt, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, în noaptea de 31 mai 2025, inculpatul, angajat la o spălătorie...
10:20
În perioada 4 – 10 august 2025, Serviciul Vamal a încasat la bugetul de stat peste 791,16 milioane de lei. De la începutul anului, totalul sumelor colectate a ajuns la circa 23,6 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 100,6% din cifra de control stabilită, ...
10:20
Sportivul moldovean Artiom Livadari a cucerit medalia de aur la Jocurile Mondiale 2025, desfășurate în perioada 6–10 august la Chengdu, China, în cadrul competiției de Muaythai. Evenimentul a reunit cei mai buni opt sportivi din lume, calificați în urm...
10:10
Australia a anunţat un plan de recunoaştere a statului palestinian, urmând exemplul Regatului Unit, Franţei şi Canadei, relatează BBC.Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat că această măsură va fi luată în cadrul Adunării Generale a ONU d...
10:00
Aproape 5000 de șoferi au fost amendați în zilele de odihnă pentru încălcări în traficul rutier # Moldpres
În zilele de odihnă, polițiștii au identificat peste 4 960 de încălcări rutiere comise de către șoferi, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 73 de șoferi au fost înlăturați de la volanul mașinii după ce au fost...
09:40
09:40
Specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și experți ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), au participat la un atelier de instruire dedicat îmbun...
09:30
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi populației din raionul Hâncești consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), comunică MOLDPR...
09:10
O persoană a murit, iar alte câteva zeci au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea 6,1 care s-a produs duminică în provincia Balikesir din vestul Turciei, a anunțat ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, relatează luni agențiile DPA și Reuter...
22:50
FOTO// Președintele României, Nicușor Dan, a vizitat împreună cu familia mai multe localități din R. Moldova # Moldpres
Acest sfârșit de săptămână a adus în Republica Moldova oaspeți de seamă. Președintele României, Nicușor Dan, aflat cu familia în țara noastră, a petrecut câteva zile alături de gazda sa, preşedinta Maia Sandu, participând la m...
22:30
Cel puțin zece clădiri s-au prăbușit și un număr neprecizat de persoane sunt rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a avut loc duminică seară în vestul Turciei, au anunțat autoritățile, transmit agențiile AFP și EFE.Un cutremur cu ma...
22:00
18:10
Ucraina: Șefa diplomației europene convoacă o reuniune a miniștrilor de externe și protestează față de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane # Moldpres
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declarație transmisă duminică presei, că orice acord între SUA și Rusia pentru încheierea războiului în Ucraina trebuie să includă această țară și de asemenea UE, anunțând că a...
18:10
Trei înotători, uciși în explozii provocate aparent de mine pe țărmul regiunii ucrainene Odesa # Moldpres
Trei înotători au murit în două explozii separate survenite în apele Mării Negre pe coasta regiunii ucrainene Odesa, a anunțat duminică un oficial ucrainean citat de agenția DPA, AGERPRES și MOLDPRES.Potrivit guvernatorului regional Oleg Kiper, cele t...
17:20
FOTO// La Hâncești prinde contur proiectul de amenajare a zonelor de agrement și prevenire a inundațiilor pe râul Cogâlnic # Moldpres
Oraşul Hâncești se apropie de finalizarea unui important proiect de revitalizare urbană, intitulat „Valorificarea luncii râului Cogîlnic prin amenajarea zonelor de agrement și excluderea riscului de inundație”. Inițiativa este implementată de ...
