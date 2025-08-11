Un angajat al unei spălătorii auto va sta trei la închisoare după ce a furat o mașină
Moldpres, 11 august 2025 10:30
Un bărbat de 34 de ani, originar din Orhei, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru răpirea unui automobil și pentru furt, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, în noaptea de 31 mai 2025, inculpatul, angajat la o spălătorie...
Acum 5 minute
10:30
Acum 15 minute
10:20
În perioada 4 – 10 august 2025, Serviciul Vamal a încasat la bugetul de stat peste 791,16 milioane de lei. De la începutul anului, totalul sumelor colectate a ajuns la circa 23,6 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 100,6% din cifra de control stabilită, ...
10:20
Sportivul moldovean Artiom Livadari a cucerit medalia de aur la Jocurile Mondiale 2025, desfășurate în perioada 6–10 august la Chengdu, China, în cadrul competiției de Muaythai. Evenimentul a reunit cei mai buni opt sportivi din lume, calificați în urm...
Acum 30 minute
10:10
Australia a anunţat un plan de recunoaştere a statului palestinian, urmând exemplul Regatului Unit, Franţei şi Canadei, relatează BBC.Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat că această măsură va fi luată în cadrul Adunării Generale a ONU d...
Acum o oră
10:00
Aproape 5000 de șoferi au fost amendați în zilele de odihnă pentru încălcări în traficul rutier # Moldpres
În zilele de odihnă, polițiștii au identificat peste 4 960 de încălcări rutiere comise de către șoferi, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 73 de șoferi au fost înlăturați de la volanul mașinii după ce au fost...
09:40
09:40
Specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și experți ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), au participat la un atelier de instruire dedicat îmbun...
Acum 2 ore
09:30
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi populației din raionul Hâncești consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), comunică MOLDPR...
09:10
O persoană a murit, iar alte câteva zeci au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea 6,1 care s-a produs duminică în provincia Balikesir din vestul Turciei, a anunțat ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, relatează luni agențiile DPA și Reuter...
Acum 12 ore
22:50
FOTO// Președintele României, Nicușor Dan, a vizitat împreună cu familia mai multe localități din R. Moldova # Moldpres
Acest sfârșit de săptămână a adus în Republica Moldova oaspeți de seamă. Președintele României, Nicușor Dan, aflat cu familia în țara noastră, a petrecut câteva zile alături de gazda sa, preşedinta Maia Sandu, participând la m...
22:30
Cel puțin zece clădiri s-au prăbușit și un număr neprecizat de persoane sunt rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a avut loc duminică seară în vestul Turciei, au anunțat autoritățile, transmit agențiile AFP și EFE.Un cutremur cu ma...
22:00
Acum 24 ore
18:10
18:10
Trei înotători, uciși în explozii provocate aparent de mine pe țărmul regiunii ucrainene Odesa # Moldpres
Trei înotători au murit în două explozii separate survenite în apele Mării Negre pe coasta regiunii ucrainene Odesa, a anunțat duminică un oficial ucrainean citat de agenția DPA, AGERPRES și MOLDPRES.Potrivit guvernatorului regional Oleg Kiper, cele t...
17:20
17:20
Festivalul „Prea curată-i fața pâinii” a adunat oameni din toată țara la Taraclia, Căușeni. Igor Grosu: „Un prilej de a ne bucura de cântec, dans și port popular – elemente autentice care ne definesc” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la Festivalul „Prea curată-i fața pâinii”, desfășurat astăzi în satul Taraclia, raionul Căușeni, alături de localnici, autorități și oaspeți veniți din diferite regiuni ale țării, transmi...
13:30
Oamenii legii investighează un omor în raionul Telenești: suspectul reținut pentru 72 de ore # Moldpres
Poliția investighează circumstanțele unui omor comis pe 8 august în raionul Telenești, unde o femeie de 50 de ani din Chișinău și-a pierdut viața în urma unei altercații cu un coleg de muncă. Suspectul, un bărbat de 46 de ani, a fost reținut pentru 72 de o...
13:20
Poliția documentează încălcări grave la protestul din apropierea Penitenciarului 13 din capitală # Moldpres
Poliția a înregistrat o serie de încălcări în timpul protestului organizat în adiacentul Penitenciarului 13, conform comunicatului emis astăzi de Inspectoratul General al Poliției (IGP), transmite MOLDPRES.Potrivit IGP, zeci de persoane au f...
13:10
Explozibil aruncat în grădina primarului PAS din Stăuceni: Partidul condamnă ferm tentativa de intimidare # Moldpres
În noaptea trecută, în grădina casei primarului din orașul Stăuceni, membru al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a fost aruncat un explozibil. Incidentul a fost condamnat ferm de către PAS, care îl consideră un act josnic și barbar, menit să in...
12:00
CEC a aprobat listele candidaților unui partid și alte decizii pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a luat o serie de hotărâri esențiale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite MOLDPRES.CEC a înregistrat oficial lista de 54 de can...
11:50
Importanți lideri europeni au declarat sâmbătă că 'drumul către pace' în Ucraina nu poate fi decis fără Kiev și că negocierile pot avea loc doar în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților, relatează Reuters, citat de AGERPRE...
11:50
Principalii lideri europeni și-au exprimat convingerea că 'doar o abordare care combină o diplomație activă, un sprijin pentru Ucraina și o presiune asupra Federației Ruse' poate reuși să pună capăt războiului dintre Ucraina și Rusia, potrivit unui comunicat ...
11:20
Ieri
10:10
FOTO// Festivalul Lupilor a transformat Orheiul Vechi într-o scenă a tradițiilor și muzicii autentice # Moldpres
Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” a găzduit, în perioada 8–10 august, Festivalul Lupilor, un eveniment de anvergură ce a reunit cultura, tradițiile autentice și frumusețea muzicii, atrăgând vizitatori din întreaga țară și ...
09:50
Întâlnire constructivă la Londra între consilierii pentru securitate națională ai Ucrainei și aliaților săi # Moldpres
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă că reuniunea consilierilor pentru securitate națională din Ucraina și din țările partenere, desfășurată în Marea Britanie, a fost „constructivă”, subliniind că argumentele Kievulu...
09:50
„Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”, declară președintele Franței, Emmanuel Macron # Moldpres
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a afirmat că Ucraina trebuie să fie implicată direct în orice discuții privind viitorul său, subliniind că poporul ucrainean luptă pentru libertatea și securitatea sa de peste trei ani. Declarația a fost făcută pe platform...
09:40
UE sprijină restaurarea monumentelor istorice din R. Moldova, inclusiv Mănăstirea Țipova, pentru conservarea patrimoniului cultural # Moldpres
Uniunea Europeană investește în protejarea și valorificarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova, finanțând lucrări de restaurare la mai multe monumente istorice de importanță națională. Printre acestea se numără și Mănăstirea rupestră de la Ți...
09:30
Dansatorii moldoveni Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au cucerit medalia de aur la competițiile de dans sportiv din cadrul Jocurilor Mondiale 2025, desfășurate în orașul Chengdu, China, transmite MOLDPRES.Pe locul al doilea s-a clasat perechea din România...
9 august 2025
20:10
IGSU, mesaje de condoleanțe pentru familiile celor doi salvatori decedaţi în accidentul de la Telenești # Moldpres
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță cu profund regret trecerea în eternitate a doi salvatori din cadrul Unității de Salvatori și Pompieri Telenești, care și-au pierdut astăzi viața în timp ce se aflau în misiune, transmite ...
18:20
Doi salvatori și-au pierdut viața într-un accident rutier la Telenești, produs în timp ce se aflau în misiune # Moldpres
Doi angajaţi din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au murit astăzi în urma unui grav accident rutier, produs în timp ce se aflau în misiune, transmite MOLDPRES.Potrivit informațiilor actualizate, impactul a avut loc &icir...
16:00
Prim-ministrul Dorin Recean: „Din punct de vedere strategic nu mai putem să fim șantajați de Federația Rusă” # Moldpres
Din punct de vedere strategic nu mai putem să fim șantajați de Federația Rusă. Noi acum suntem liberi să alegem de unde cumpărăm gaze naturale, de unde cumpărăm energie electrică, susţine prim-ministrul Dorin Recean în cadrul Podcast ZdCe, transmite MOLDPRES....
14:20
Un accident rutier deosebit de grav s-a produs, în această după-amiază, în raionul Telenești, implicând un camion și o autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), aflată în misiune, transmite MOLDPRES.În ur...
13:20
În satul Valea Perjei, raionul Cimișlia a fost iniţiată reproiectarea în vederea finalizării sistemului local de canalizare, transmite MOLDPRES.Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, prin acest demers, finanțat din Fondul Național pentru Dezv...
13:00
FOTO// Cultura şi cooperarea intercomunitară, promovate prin turul fluvial „Patrimoniu, Dialog, Identitate” pe Nistru # Moldpres
„Patrimoniu, Dialog, Identitate” a fost genericul unui tur informativ pe râul Nistru, ce a avut loc ieri în cadrul unui proiect dedicat valorificării bogatului patrimoniu cultural și natural al regiunii, precum și consolidării dialogului între co...
12:40
Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) a găzduit în această săptămână o ședință de lucru cu experți internaționali, în special din partea Consorțiului HYDROPHIL GmbH (Austria) și SKAT Consulting (Elveția), care contribuie la elaborare...
11:30
Preşedintele american, Donald Trump a declarat vineri că „vor exista schimburi de teritorii în beneficiul tuturor”, fără a da detalii. Aceste comentarii au fost criticate sâmbătă de Volodimir Zelenski, informează MOLDPRES.Preşedintele ucrainean...
11:10
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Cu această ocazie, în toate lăcașurile sfinte din țară sunt oficiate servicii divine. În popor, sfântul mai este numit și Pin...
11:10
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare în Alaska pentru discuţii privind Ucraina # Moldpres
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni la 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina, transmite MOLDPRES, cu referire la news.ro.Trump a anunţat întâlnirea din 1...
11:10
Premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump, transmite Reuters, citat de AGERPRES şi MOLDPRES.Trump a declarat că Armenia...
10:50
Autorităţile din Râșcani au aprobat proiectul pentru un nou sistem regional de alimentare cu apă potabilă din râul Prut # Moldpres
Consiliul raional Râșcani a aprobat versiunea finală a proiectului de execuție pentru construcția sistemului regional de alimentare cu apă în clusterul Prut, un pas important pentru asigurarea accesului la apă potabilă a circa 9.000 de locuitori din mai multe l...
10:40
Proiecte majore pentru nordul R. Moldova: 20 de inițiative de dezvoltare regională, aprobate la Bălţi # Moldpres
Regiunea de Dezvoltare Nord se pregătește pentru investiții semnificative în infrastructură, turism, apă și canalizare, după ce Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord a aprobat ieri lista celor 20 de proiecte care vor fi propuse spre finanțare din Fondul Na...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
O grădiniță din Hâncești va începe noul an educaţional într-o clădire renovată, parte a unui program european de revitalizare urbană # Moldpres
Cei 160 de copii care frecventează grădinița „Albinuța” din Hâncești vor începe în această toamnă noul an educațional într-un spațiu modernizat din temelii. Datorită unei investiții de peste 3,8 milioane de lei din partea Uniunii Eur...
10:10
Drumarii au finalizat lucrări esențiale pe traseul național M5, ce vor asigura stabilitate și siguranță pentru șoferi # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat finalizarea unor lucrări importante pe drumul național M5 frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, la kilometrul 182,0 – 182,4, parte st&ac...
09:50
Tineri din R. Moldova, sprijiniți de profesioniști din diasporă prin programul de mentorat „Busola Tineretului” # Moldpres
Asociația Obștească „FĂCLIA”, cu sprijinul Guvernului Germaniei și al GIZ Moldova, lansează programul de mentorat „Busola Tineretului”, o inițiativă-pilot menită să conecteze tinerii din Republica Moldova cu profesioniști moldoveni stabiliți pe...
09:10
Prima Asociație a Cadrelor Didactice Debutante, fondată de tineri profesori în cadrul unei tabere de vară # Moldpres
Un grup de tineri profesori din Republica Moldova, în perioada 5–8 august 2025, a pus bazele primei Asociații a Cadrelor Didactice Debutante, o structură care își propune să devină o platformă națională de colaborare între profesori aflați l...
09:00
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală va edita un buletin informativ lunar pentru fermieri # Moldpres
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR) anunță lansarea unui buletin informativ lunar dedicat fermierilor, menit să ofere informații utile, recomandări practice și oportunități de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor din domeniul agricol, transmite MOLDPRES....
8 august 2025
19:10
FOTO // Cristina Gherasimov a discutat cu copiii din diaspora participanți la tabăra DOR despre parcursul european al Moldovei # Moldpres
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, s-a întâlnit astăzi cu cei peste 100 de copii și adolescenți din diaspora care participă la ediția din acest an a taberei guvernamentale DOR – DiasporaOriginiReveniri, organizată de Biroul...
18:40
Producătorii de mere din Republica Moldova vor înregistra în acest an o recoltă estimată la 277 de mii de tone, cu 31,5% mai mică decât în 2024, când au fost obținute 404,6 mii de tone. Datele preliminare au fost prezentate de Asociația „...
18:40
VIDEO // Doi cetățeni străini au fost reținuți la Chișinău pentru afișe cu mesaje de ură și suspiciuni de implicare în perturbarea procesului electoral # Moldpres
Doi bărbați, cetățeni străini, au fost reținuți astăzi în jurul orei 16:00 în capitală, după ce au fost surprinși lipind afișe cu mesaje ce incitau la ură socială, interetnică și religioasă, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, cei doi, în...
18:10
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că România se alătură Declaraţiei Comune privind Securitatea şi Rezilienţa Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală, în coordonare cu SUA şi partenerii din UE, transmite MOLDPRES, cu referire a D...
