Atenție, șoferi! Se anunță restricții de circulație pe strada Calea Orheiului pentru de o săptămână

17:30

Decizia Cancelariei de Stat de a anula licitația de 8,3 milioane pentru evenimentele din 27 și 31 august, în pofida faptului că trei companii au propus oferte, două dintre ele mult mai ieftine decât suma preconizată de autorități, a provocat critici în mediul cultural. „În 2025, scenariul de anul trecut nu doar că se repetă — e mai bine regizat. S-a imitat o licitație, fără intenția reală de a alege cea mai bună ofertă. Mai multe surse indică faptul că în spatele acestei simulări stă un deputat și fratele său muzician, care ar folosi un SRL marionetă, înregistrat în 2022”, a scris Vlad Costandoi, producător, director Sens Music, membru al juriului Eurovision din acest an.