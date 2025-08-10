WSJ: Ucraina și aliații săi europeni i-au prezentat lui Trump planul lor pentru negocierile cu Putin. Varianta rusă, respinsă
UNIMEDIA, 10 august 2025 09:20
Țările europene și Ucraina au răspuns la „planul rus de încetare a focului” cu o contrapropunere care, în opinia lor, ar trebui să constituie baza negocierilor viitoare dintre Donald Trump și Vladimir Putin, transmite stirileprotv.ro.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru astăzi în Moldova o zi cu vreme predominant frumoasă, cu cer senin și temperaturi plăcute pe parcursul întregii zile.
Pe 10 august, Japonia a capitulat, marcând sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, și jandarmii au intervenit la protestele din București.
În timp ce aliniamentele planetare de astăzi ne îndeamnă la introspecție și curaj, fiecare semn zodiacal va descoperi că universul are mesaje ascunse pregătite pentru el. Cum vor răspunde arhetipurile astrologice la aceste provocări? Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii valoroase pentru cei care caută să-și alinieze pașii cu dansul cosmic al stelelor.
„O fumigenă electorală.” Mariana Durleșteanu critică reducerea ratei de bază a creditelor înainte de alegeri: Ce contează cifrele, când vine scrutinul # UNIMEDIA
Fosta candidată la funcția de prim-ministru și ex-ministra Finanțelor, Mariana Durleșteanu, califică drept „fumigenă electorală” decizia BNM de a diminua nesemnificativ rata de bază a creditelor de la 6,5% la 6,25 la sută anual. „Nu cred ca ratele dobânzilor pentru creditarea economiei se vor reduce, e doar o fumigenă electorală. Moldovenii sunt deja experți în dezamăgiri electorale — așa că urmează doar o altă rundă de „același film, alt scenariu”. Promisiuni mari, realizări mici și multă răbdare din partea noastră”, a scris Durleșteanu.
(foto/video) Un BMW și un microbuz, distruse după ce s-au lovit violent la o intersecție din capitală: Un pasager din automobil, transportat la spital # UNIMEDIA
Un accident grav s-a produs, astăzi, la intersecția străzilor Alecsandri și Romană din capitală. Un BMW și un microbuz de model Mercedes s-au ciocnit violent. Imagini de la locul impactului au fost distribuite pe rețele.
„Cică nu poți organiza ca lumea cu numai 6 mil. lei”. Tofilat, după ce Cancelaria de stat a anulat licitația pentru festivități în PMAN: Vor contracta vreo firmă de-a galbenilor cu 9 milioane # UNIMEDIA
Fostul șef al Căii Ferate din Moldova, Oleg Tofilat, critică dur decizia Cancelariei de Stat de a anula licitația de 8,3 milioane pentru evenimentele din 27 și 31 august, în pofida faptului că trei companii au propus oferte, două dintre ele mult mai ieftine decât suma preconizată de autorități. „Cică nu poți organiza ca lumea cu numai 6 milioane lei. Ce contează că ofertanții sunt companii cu experiență vastă și echipament propriu? O oarecare Tatiana Cucuietu știe mult mai bine cât costă organizarea evenimentelor. Să îndemnăm semidocții galbeni să fure mai cu spor, că prinde bine la integrat în Europa”, a scris Tofilat, pe rețele.
(video) Noi imagini de la accidentul fatal din Telenești, soldat cu decesul a doi pompieri: Autospeciala IGSU, făcută zob după impactul cu TIR-ul # UNIMEDIA
Noi imagini de la accidentul fatal din Telenești, în care a murit un pompier, iar alte trei persoane au fost transportate la spital, arată gravitatea impactului. Autospeciala IGSU a fost făcut zob după lovitura violentă cu TIR-ul, care s-a răsturnat.
Cine este al doilea pompier care s-a stins din viață la spital, după accidentul de la Telenești: Avea 37 de ani și era plutonier major # UNIMEDIA
Cel de-al doilea pompier, decedat în urma accidentului tragic din raionul Telenești, este Damir Igor Nicolai, plutonier major al s/intern, în vârstă de 37 de ani, șef gardă în cadrul Unității de Salvatori și Pompieri Telenești. Salvatorul s-a stins din viață în spital, în ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viața.
Ultima oră! Încă un pompier, transportat în stare gravă la spital după accidentul din Telenești, a murit: Medicii nu l-au putut salva # UNIMEDIA
Încă un pompier, preluat de medici în stare gravă după accidentul din Telenești, a murit. Acesta nu a mai putut fi salvat, deși a fost transportat la spital. Anunțul a fost făcut de Poliție.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu ameninţă Libanul cu „distrugeri ca în Gaza”: Ce le-a cerut cetățenilor acestei țări, într-un mesaj video # UNIMEDIA
Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, le-a transmis libanezilor un mesaj în care le-a cerut „să-şi salveze ţara” şi să o „elibereze” de gruparea Hezbollah, pentru că, în caz contrar, vor avea parte de distrugeri şi suferinţe ca cele pe care le vedem în Fâşia Gaza, scrie adevărul.ro.
„Transparență made in RM”. Producător, după ce Cancelaria de Stat a anulat licitația de 8,3 mil. lei pentru evenimentele din 27 și 31 august: O simulare regizată de un deputat și fratele său muzician # UNIMEDIA
Decizia Cancelariei de Stat de a anula licitația de 8,3 milioane pentru evenimentele din 27 și 31 august, în pofida faptului că trei companii au propus oferte, două dintre ele mult mai ieftine decât suma preconizată de autorități, a provocat critici în mediul cultural. „În 2025, scenariul de anul trecut nu doar că se repetă — e mai bine regizat. S-a imitat o licitație, fără intenția reală de a alege cea mai bună ofertă. Mai multe surse indică faptul că în spatele acestei simulări stă un deputat și fratele său muzician, care ar folosi un SRL marionetă, înregistrat în 2022”, a scris Vlad Costandoi, producător, director Sens Music, membru al juriului Eurovision din acest an.
Topul celor 7 ţări care produc cel mai mult plastic din lume: Una dintre ele se află în Europa # UNIMEDIA
Şapte ţări, în frunte cu China, Statele Unite şi Arabia Saudită, au produs două treimi (66%) din cele mai comune patru tipuri de plastic din lume în 2024, potrivit companiei britanice de consultanţă pentru mediu Eunomia şi grupului de cercetare Zero Carbon Analytics, informează AFP, citată de digi24.ro.
(video) Un tânăr de 17 ani a împușcat mai multe persoane, în Times Square: Momentul de panică, în care oamenii fug pe străzi # UNIMEDIA
Un tânăr de 17 ani a deschis focul, sâmbătă, într-o zonă aglomerată din Times Square, New York. Trei persoane au fost rănite, anunță autoritățile americane, care au precizat că atacatorul a fost prins, potrivit The NY Post, scrie HotNews.ro.
„Eroismul și devotamentul său ne vor rămâne veșnic în memorie.” Cine este pompierul decedat în tragicul accident de la Telenești: Avea doar 43 de ani # UNIMEDIA
Pompierul decedat în urma tragicului accident de la Telenești, produs astăzi, este Rotari Vasile Ion, în vârstă de 43 de ani. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI a transmis un mesaj de condoleanțe rudelor și apropiaților răposatului: „Prin devotamentul, curajul și profesionalismul său, Vasile a demonstrat onoarea meseriei, punând mereu binele și siguranța cetățenilor mai presus de propria viață. Eroismul și devotamentul său vor rămâne veșnic în memoria Inspectoratului”.
(video) „Un război nuclear bate la ușă”. Experții avertizează, la 80 de ani de la Hiroshima și Nagasaki # UNIMEDIA
În timp ce lumea marchează cea de-a 80-a aniversare a primei utilizări a unei arme nucleare, în orașul japonez Hiroshima, experții avertizează că lumea se află mai aproape ca niciodată de o nouă utilizare a armelor nucleare. Tensiunile internaționale și modernizarea arsenalelor nucleare au crescut semnificativ riscul unui conflict atomic, scrie adevărul.ro.
(video) Cum le răspunde Recean moldovenilor care se plâng de tarifele mari: În schimb nu ne mai poate șantaja Rusia # UNIMEDIA
Premierul Dorin Recean le răspunde moldovenilor nemulțumiți de prețurile majorate la produse, servicii și resurse energetice, în ultimii ani. „Este o discuție dureroasă, dar noi, Guvernul, nu am stat cu mâinile în sân, am mobilizat resurse financiare, inclusiv din exterior. Acum, din punct de vedere strategic, nu mai putem să fim șantajați de Federația Rusă”, a spus șeful Guvernului, numărul doi pe lista PAS la parlamentare din 28 septembrie, la un Podcast ZdCe.
Liderii PSRM, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei, întrevedere cu membrii activi din Ștefan Vodă și Căușeni: „O alternativă reală la guvernarea PAS” # UNIMEDIA
Astăzi, Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Irina Vlah, președintele Partidului „Inima Moldovei”, și Vasile Tarlev, președintele Partidului „Viitorul Moldovei”, au avut o întrevedere comună cu membrii activi ale celor trei formațiuni politice din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni.
Ultima oră! Un pompier a murit într-un accident tragic, la Telenești: Un camion și o autospecială aflată în misiune s-au lovit violent # UNIMEDIA
Un pompier a decedat într-un grav accident produs, cu puțin timp în urmă, în raionul Telenești. Impactul s-a produs între un camion și o autospecială a Inspectoratului general pentru situații de urgență (IGSU).
(video) Lunetiști din Moldova, România și Polonia s-au întrecut la Cupa de la Bulboaca: Echipe de elită din structurile de forță și-au testat limitele # UNIMEDIA
Poligonul de la Bulboaca a devenit punctul de întâlnire a lunetiștilor din Republica Moldova, România și Polonia, care și-au testat limitele în cadrul competiției internaționale „Cupa Lunetiștilor”.
Ucraina și aliații săi, întâlnire în Marea Britanie înaintea summitului Trump-Putin. Planul care i-a alarmat pe oficialii europeni: „Ar putea stimula Rusia să atace din nou” # UNIMEDIA
Înalți oficiali ucraineni, americani și europeni vor căuta o poziție comună în contextul întâlnirii planificate între Trump și Putin, urmând să aibă o întrevedere în Marea Britanie înainte de 15 august, scrie publicația americană Axios, citând trei surse familiare cu aceste planuri, transmite hotnews.ro.
(video) De ce Renato Usatii vrea ca Partidul Nostru să fie ultimul în buletinul de vot la parlamentare # UNIMEDIA
Până astăzi, Partidul Nostru încă nu și-a prezentat actele la CEC. În acest context, președintele formațiunii, Renato Usatîi, a explicat la UNInterviu pentru UNIMEDIA, care este motivul tărăgănării și de ce vrea ca partidul pe care îl conduce să fie pe ultima poziție în buletinul de vot.
Preţul aurului a atins un nou record istoric: Tarifele impuse de Donald Trump ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase # UNIMEDIA
Aurul a atins, vineri, un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse de SUA asupra lingourilor de aur importate, în special din Elveţia, cel mai mare rafinator de aur din lume, transmite CNBC, potrivit News.ro.
(video) Eminem, dezvăluiri despre dependenţa sa de droguri, într-un film documentar: „A trebuit să învăţ să merg, să vorbesc şi să fac rap din nou” # UNIMEDIA
Rapperul american Eminem, al cărui nume real este Marshall Bruce Mathers, a lansat un film documentar autobiografic într-o proiecţie unică în cinema. Intitulat „Stans”, filmul reconstituie diferitele etape ale carierei sale, care a început la sfârşitul anilor 1980, folosind imagini rare de arhivă, reconstituiri stilizate şi interviuri exclusive. Printre diferitele subiecte abordate se numără consumul de droguri, de care artistul din Missouri a fost dependent până în 2007, scrie news.ro.
Igor Dodon: Știți de ce Nicușor Dan nu vine la Chișinău pe 27 august, ci pe 31? Nu recunoaște independența RM # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, susține că vizita președintelui României, Nicușor Dan, planificată pentru data de 31 august, are o explicație. „Nu vă puneți întrebarea de ce Nicușor Dan nu vrea să vină la Chișinău pe 27 august, dar vine pe 31? Pentru că 27 august este ziua Independenței Republicii Moldova. Actualul președinte al României nu vrea să recunoască independența RM”, a spus fostul șef de stat.
(foto) Incendiu în centrul capitalei, ieri noapte: Un apartament dintr-o casă la sol a fost mistuit de flăcări # UNIMEDIA
Un incendiu izbucnit ieri noapte a făcut scrum un apartament dintr-o casă la sol din centrul capitalei. A ars și acoperișul, parțial. Trei echipaje de pompieri au intervenit, pentru a lupta cu flăcările.
(video) Panică în Turcia, după ce rechinii au venit aproape de țărm: Turiștii au fost evacuați # UNIMEDIA
Clipe de panică pe litoralul turcesc, după ce oamenii au fost scoși de urgență din apă. Se pare că autoritățile din Bodrum au semnalat prezența unor rechini. Can Can a aflat ce s-a întâmplat în stațiunea frecventată de mulți turiști.
Prima întâlnire comună în cadrul Blocului Electoral Patriotic. Irina Vlah: Vom reda Moldovei dezvoltarea și stabilitatea # UNIMEDIA
Liderii Blocului Electoral Patriotic, ieri, au dat startul întâlnirilor, la Ștefan Vodă, cu echipele partidelor. Irina Vlah, unul dintre liderii Blocului, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a declarat că „partidele de opoziție au răspuns apelului poporului și au creat Blocul Electoral Patriotic”.
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare, în Alaska, pentru discuţii privind Ucraina: Anunțul făcut de președintele SUA # UNIMEDIA
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni la 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina, scrie news.ro. Este prima întrevedere dintre cei doi lideri de la revenirea lui Trump la Casa Albă.
Creștinii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, doctor „fără de arginți”. Igor Dodon: Sănătate, pace și putere tuturor celor care se confruntă cu diverse încercări # UNIMEDIA
Astăzi, creștinii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, doctor „fără de arginți” și tămăduitor al celor bolnavi. Cu acest prilej, liderul PSRM, Igor Dodon, a adresat un mesaj de felicitare moldovenilor.
(video) Cine este milionarul cu două soții, care a făcut scandal monstru într-un avion: A amenințat o stewardesă că o va „viola în grup și îi va da foc” # UNIMEDIA
Scandalagiul care a amenințat o stewardesă la bordul unui avion este un cunoscut om de afaceri. El conduce o companie de recrutare cu sediul în Londra, care oferă training pentru companii ce activează în domeniul serviciilor pentru clienți și al producției, scrie adevărul.ro.
(video) Un alt accident grav cu implicarea unui motociclist, în capitală: Tânărul, pus pe targă și dus cu ambulanța la spital # UNIMEDIA
Un alt accident cu implicarea unui polițist s-a produs, ieri, în sectorul Botanica al capitalei. Din fericire, tânărul de la ghidonul motocicletei a rămas în viață, dar s-a ales cu traumatisme, fiind transportat la spital.
Lukașenko neagă că va mai candida la președinția Belarusului, cu o glumă despre Trump. Ce a spus despre zvonurile că va fi urmat de fiul său # UNIMEDIA
Președintele bielorus Aleksandr Lukașenko a declarat într-un interviu publicat vineri că nu intenționează să candideze pentru încă un mandat, negând totodată că îl vede pe fiul său drept succesor, relatează HotNews.ro citând Reuters.
Astăzi, vremea în Moldova se va menține stabilă, fără precipitații semnificative, cu temperaturi ridicate și cer predominant senin, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
Pe 9 august, istoria a fost marcată de evenimente cu impact global.
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de introspecție și decizii importante pentru toate semnele zodiacale. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin alegeri curajoase și momente de revelație. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate care vă vor ghida pașii într-o zi plină de potențial și transformare.
(video) Usatîi, despre reținerea și extrădarea lui Plahotniuc în țară: „El s-a lăsat prins, lui îi era deja indiferent. Acum dacă se întoarce și rămâne liber, PAS pierde” # UNIMEDIA
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, susține că dacă Vladimir Plahotniuc revine în țară atunci Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pierde. „El vrea înapoi acasă, pentru că, în opinia lui, țara este condusă de niște obosiți” a declarat Renato Usatîi la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
Fostul director al SPPS, Iaroslav Martin, condamnat pentru fals în acte: Ce sentință i-au dictat magistrații # UNIMEDIA
La 8 august 2025, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare a fostului director al SPPS, Iaroslav Martin pentru comiterea infracțiunii de organizare a falsului în acte publice, constând în înscrierea, de către o persoană cu funcție de demnitate publică, în documente oficiale, a unor date vădit false, din interes material și personal.
(stop cadru) Tarlev califică interdicția României pentru Ceban drept „anormală”: Zic că suntem frați, dar eu cred că verișori # UNIMEDIA
Liderului Partidului Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev, califică interdicția României pentru Ion Ceban drept „anormală”. „Românii vorbesc că noi suntem frați, deși eu cred că suntem verișori”.
Una dintre cele mai aglomerate intersecții din sectorul Rîșcani, dotată cu semafoare noi: „Vor contribui la siguranța pietonilor și la fluidizarea traficului rutier” # UNIMEDIA
Pentru sporirea siguranței pietonilor care traversează bd. Moscova, în zona CC „Soiuz” și McDonald's, au fost instalate 2 semafoare pietonale LED, dotate cu timer și butoane pentru semnal sonor, dar și 4 semafoare destinate transportului, la fel cu LED cu timer.
„Îi urăm succes”. Zimbru Chișinău anunță despărțirea de un fotbalist din echipă. Despre cine este vorba # UNIMEDIA
F.C. Zimbru Chișinău anunță oficial despărțirea de fundașul central, Josep Gaya. Jucătorul din Spania, în vârstă de 25 de ani, s-a alăturat clubului în februarie 2025, semnând din postura de agent liber de contract.
Accidentul fatal de pe Liviu Deleanu, surprins de camere: Momentul în care motociclistul se izbește violent de un Ford # UNIMEDIA
Momentul impactului fatal de pe strada Liviu Deleanu, în urma căruia un motociclist de 33 de ani, a murit, a fost surprins de o cameră de supraveghere.
Narendra Modi a avut o discuţie cu Vladimir Putin. Ce planuri are premierul Indiei cu „prietenul” său # UNIMEDIA
Premierul indian Narendra Modi a avut vineri o discuţie cu preşedintele rus Vladimir Putin, pe care spune că se va bucura să îl primească „mai târziu anul acesta” în India, transmite AFP, citat de digi24.ro.
Accidentul fatal de pe Liviu Deleanu, surprins de camere: Momentul în care motociclistul frânează, dar nu reușește să evite impactul # UNIMEDIA
Momentul impactului fatal de pe strada Liviu Deleanu, în urma căruia un motociclist de 33 de ani, a murit, a fost surprins de o cameră de supraveghere.
(video) Doi străini, reținuți în capitală cu afișe de incitare la ură: Aceștia ar fi fost instruiți în taberele din Serbia, Bosnia și Herțegovina # UNIMEDIA
Pe data de 8 august în jurul orei 16:00, polițiștii au reținut doi cetățeni străini care lipeau, în capitală, afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă.
(video) Cu sens: Al Shaheen, Kirsanov și Antohe Mihai. Cum arată identitățile false ale lui Vladimir Plahotniuc # UNIMEDIA
De la Al Shaheen la Antohe Mihai. Cu sens a publicat imagini cu identitățile false ale lui Vladimir Plahotniuc.
Cum arată harta teritoriilor ce ar putea fi schimbate între Ucraina și Rusia, la negocierile cu Trump # UNIMEDIA
Negocierile dintre Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin ar putea avea loc în zilele următoare. Presa internațională dezvăluie o hartă care ar prezenta posibile scenarii de schimb de teritorii între cele două țări, scrie adevărul.ro.
Ultima oră! Încă o cerere de extrădare, transmisă de PG autorităților din Grecia: Plahotniuc ar fi vizat în 3 cauze penale de o deosebită gravitate # UNIMEDIA
Procuratura informează că, la 8 august 2025, a transmis autorităților elene o cerere de extrădare suplimentară referitoare la Vladimir Plahotniuc, adițional la cea expediată anterior, la 24 iulie.
