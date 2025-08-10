Producătorii moldoveni de textile vor merge la Paris

19:15

Jucătorul moldovean de tenis Ilija Snitari demonstrează o performanță de invidiat, câștigând un trofeu de tenis pentru a treia săptămână la rând – de data aceasta, el a făcut pereche cu partenerul său uruguayan Franco Roncadelli pentru a câștiga turneul de la Pitești (România), desfășurat sub auspiciile ITF (Federația Internațională de Tenis), – informează Logos Press.