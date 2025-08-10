Producătorii moldoveni de textile vor merge la Paris
Logos-Press, 10 august 2025 12:15
Grupul Moldova Textile Export s-a impus pe piața internațională: în acest an va participa la Săptămânile Modei de la Paris și Milano.
• • •
Alte ştiri de Logos-Press
Acum 15 minute
12:15
Acum 4 ore
10:15
SE Ranking, o companie fondată de antreprenori din Belarus, a achiziționat Planable, un start-up moldovenesc cu o cifră de afaceri de 22 de milioane de lei (1,1 milioane de euro).
Acum 24 ore
14:15
Justice For Players, o organizație cu sediul în Țările de Jos, a dat în judecată Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA) și federațiile naționale de fotbal din Germania, Franța, Țările de Jos, Danemarca și Belgia din cauza nemulțumirii față de normele actuale care reglementează transferurile, informează Logos Press.
Ieri
12:15
Mai mult de 7 000 de copii, dintre care 169 din Ucraina, au primit plăți.
10:15
De-a lungul campionatului, echipa Universității Tehnice din Moldova nu a suferit nicio înfrângere în nouă meciuri, – informează Logos Press.
8 august 2025
19:15
Un total de 97 de milioane de lei pentru 90 de proiecte vor fi alocate din fondurile de asigurări de sănătate pentru finanțarea proiectelor de modernizare a instituțiilor medicale în 2025. Unii câștigători au fost deja identificați, informează Logos Press.
18:15
În primul trimestru al anului 2025, rata înregistrărilor de noi întreprinderi în UE a scăzut cu 5,1 %, a raportat Logos Press.
17:15
Ieri, 7 august, fostul președinte al Bursei de Valori a Moldovei, economistul și antreprenorul Corneliu Dodu a murit subit la vârsta de 58 de ani.
17:00
Efes Vitanta Moldova Brewery va aloca aproximativ 170 de milioane de lei pentru plata dividendelor. Aceasta reprezintă 95% din profitul net al anului trecut, informează Logos Press.
16:15
Muzeul Național de Artă prezintă opera sculptorului de renume mondial Dumitru Verdianu până pe 26 august, informează Logos Press.
15:30
Date mai exacte privind vremea și nivelul apei vor fi furnizate de Hidrometria de Stat din Moldova, datorită dotării cu stații meteorologice și hidrologice moderne, precum și 14 senzori pentru monitorizarea temperaturii și umidității solului”, informează Logos Press.
15:15
Ministerul Educației a aprobat Planul-cadru pentru învățământul preșcolar pentru anul școlar 2025-2026, care introduce pentru prima dată educația digitală pentru grupele terminale și pregătitoare (copii cu vârste cuprinse între 5 și 7 ani), informează Logos Press.
14:15
O instalație în construcție pentru gestionarea durabilă a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman va funcționa fără a afecta mediul sau sănătatea umană, a informat Logos Press.
13:15
După o creștere semnificativă a activelor oficiale de rezervă în iunie, când conturile externe au primit o cantitate semnificativă de resurse împrumutate, acestea au scăzut la 5,044 miliarde EUR, sau cu 26,72 milioane EUR, în iulie 2025, a raportat Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:15
În plus, școlile moldovenești intenționează să introducă predarea disciplinelor teatrale, a relatat Logos Press.
11:00
Cabinetul de Miniștri a aprobat un program de stat pentru crearea și dezvoltarea parcurilor industriale în valoare de 250 de milioane de lei, din care 50 de milioane de lei pentru anul 2025″, informează Logos Press.
10:15
Constructorul auto japonez Honda Motor și-a redus profitul net în primul trimestru fiscal aproape la jumătate, la 1,33 miliarde de dolari, informează Logos Press.
09:15
Direcția Generală de Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare (DGAURF) din cadrul Primăriei a lansat sistemul informatic eSuperficia, care a devenit principalul instrument de organizare și gestionare a terenurilor municipale, – informează Logos Press.
08:15
În Moldova, a fost descoperită o schemă infracțională care implica furnizarea de mașini din SUA # Logos-Press
O schemă frauduloasă, ai cărei organizatori promiteau să livreze mașini din SUA în Ucraina, a fost lichidată în Moldova, a raportat Logos Press.
7 august 2025
19:15
Dinamica de promovare a examenelor de bacalaureat în Republica Moldova rămâne ridicată. Din 2014, când 65,31% dintre candidați au promovat examenul, rezultatele absolvenților arată o îmbunătățire constantă în fiecare an. În acest an, rata generală de promovare a examenului național de bacalaureat a fost de 79,17%.
18:15
Expertiza FMI confirmă imaginea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) drept o „instituție avansată și transparentă”, cu o abordare modernă a managementului sistemului financiar al țării, transmite Logos Press.
17:15
Valoarea compensațiilor acordate antreprenorilor pentru energia electrică de la începutul anului se ridică la 81,1 milioane de lei. Termenul de acordare a compensațiilor a fost prelungit, informează Logos Press.
16:45
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), la ședința din 7 august, a redus în unanimitate rata dobânzii preferențiale aplicată la principalele operațiuni pe termen scurt ale politicii monetare la 6,25% pe an, menținând rezervele obligatorii pentru bănci la nivelul actual de 22% din baza de calcul – pentru lei moldovenești și 31% – pentru valută convertibilă, – transmite Logos Press.
16:00
Achizițiile pentru organizarea Zilei Independenței vor avea loc fără licitație deschisă # Logos-Press
Autoritățile au anulat o procedură de licitație deschisă pentru organizarea de evenimente cu ocazia Zilei Independenței din 27 august, a informat Logos Press.
15:15
Aproximativ 3 milioane de lei vor fi trimise din fondul de garantare al guvernului către regiunile afectate de dezastre naturale, conform deciziei Comisiei pentru Situații de Urgență (CES), potrivit Logos Press.
14:15
Cabinetul de Miniștri a aprobat o creștere de la 20% la 70% a valorii rambursărilor de TVA și a simplificat procedura de obținere a acestora fără un audit fiscal, a raportat Logos Press.
13:15
Maspex România a finalizat săptămâna aceasta procedura de subscriere a acțiunilor Purcari Wineries prin intermediul unei oferte publice de preluare voluntară. La finalizarea acestei tranzacții de 118,95 milioane de euro, Maspex va deține peste 72% din acțiunile Purcari (luând în considerare participația de 1,62% deținută de Maspex înainte de subscriere). În același timp, Victor Bostan a vândut 5% din acțiuni și două fonduri de investiții au ieșit din afacere – informează Logos Press.
12:00
Pierderile din distribuția de periodice pe bază de abonament pentru anul 2025 s-au ridicat la 16,6 milioane de lei, a anunțat Logos Press.
11:15
SUA se așteaptă la un flux de miliarde de euro ca urmare a intrării în vigoare a taxelor # Logos-Press
Președintele american Donald Trump a anunțat intrarea în vigoare a unor tarife reciproce cuprinse între 10 și 41% împotriva a 69 de țări și teritorii, precum și împotriva Uniunii Europene, a informat Logos Press, citând RBC.
10:15
Cabinetul de Miniștri a aprobat rezultatele licitațiilor pentru acordarea statutului de mare producător calificat investitorilor care dezvoltă centrale fotovoltaice și eoliene, informează Logos Press.
09:00
Guvernul a actualizat sistemul de indemnizații prin modificarea legii „Cu privire la remunerarea unificată a muncii”, în ceea ce privește funcționarii publici debutanți și forțele de ordine, luând în considerare specificul funcțiilor acestora, – informează Logos Press.
08:15
Cetățenii moldoveni care locuiesc în Franța vor putea beneficia de prestații sociale din partea acestui stat, indiferent de țara lor de reședință, relatează Logos Press.
6 august 2025
19:15
Luptătorul moldovean de lupte greco-romane Vadim Tarelunga a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de Lupte Olimpice (U-17), desfășurat la Atena (Grecia), – informează Logos Press.
18:00
Atacul Rusiei asupra infrastructurii de gaze de lângă Orlovka (Ucraina) nu a afectat aprovizionarea cu gaze a Moldovei. Inclusiv pe malul stâng al Nistrului.
17:15
În cadrul ședinței de astăzi, Guvernul a aprobat un program național care prevede plata unei indemnizații lunare de 3.000 de lei tinerilor specialiști care sunt angajați pentru prima dată în sectoare de importanță strategică pentru economia țării, informează Logos Press.
16:15
Cabinetul de Miniștri a aprobat achiziționarea de către Ministerul Culturii a drepturilor de utilizare a filmului „Șacalii” regizat de Igor Cobileanski.
15:30
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va acorda Republicii Moldova un împrumut de 25 de milioane de euro pentru dezvoltarea energiei verzi. Semnarea acestui acord a fost aprobată de Cabinetul de Miniștri astăzi, 6 august, informează Logos Press.
15:00
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a aprobat subvenții în valoare de 13,68 milioane de leva pentru punerea în aplicare a 216 proiecte de dezvoltare locală”, informează Logos Press.
14:15
Perioada în care pot fi primite prestațiile sociale nerevendicate a fost redusă de la 12 la 3 luni. După aceea, acestea sunt suspendate, dar pot fi reluate la cerere. O astfel de decizie a fost luată de guvern miercuri.
13:30
Vasile Șaramet a demisionat din funcția de director al Autorității Aeronautice Civile (AAC) din Republica Moldova. Demisia a fost înaintată și acceptată începând cu data de 6 august 2025, informează Logos Press.
12:00
UE a înghețat taxele comerciale de retorsiune împotriva SUA după acordul dintre Trump și von der Leyen, dar le poate reactiva oricând, relatează Logos Press, citând DW.
11:15
Peste 43 de milioane de lei a încasat primăria capitalei în urma unei licitații de terenuri organizate la Chișinău, informează Logos Press.
10:15
În ultimii patru ani, investițiile în sportul moldovenesc au crescut de la 381 de milioane la 686 de milioane de lei, informează Logos Press.
09:15
Rusia ia în considerare un armistițiu aerian limitat cu Ucraina, a raportat Logos Press, citând Bloomberg.
08:15
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a propus utilizarea mecanismului garanțiilor vamale pentru a permite mărfurilor importate să intre în liberă circulație înainte de completarea tuturor documentelor, a raportat Logos Press.
5 august 2025
19:15
Jucătorul moldovean de tenis Ilija Snitari demonstrează o performanță de invidiat, câștigând un trofeu de tenis pentru a treia săptămână la rând – de data aceasta, el a făcut pereche cu partenerul său uruguayan Franco Roncadelli pentru a câștiga turneul de la Pitești (România), desfășurat sub auspiciile ITF (Federația Internațională de Tenis), – informează Logos Press.
18:15
În luna iulie, datoria publică internă și-a continuat trendul descendent, totalizând 46,205 miliarde lei la sfârșitul lunii, față de 48,5 miliarde lei la sfârșitul lunii iunie, informează Logos Press.
17:00
Execuția bugetului de stat pentru sfârșitul primului semestru al anului 2025 s-a încheiat cu un deficit de 7,7 milioane de lei, în timp ce la sfârșitul lunii mai acesta era de 5,6 milioane de lei, informează Logos Press.
16:15
În structura comerțului cu fasole pe piața moldovenească, importurile reprezintă 98%, în timp ce exporturile reprezintă doar 2%”, informează Logos Press.
15:15
Moldova a devenit cel de-al 107-lea membru al Alianței Solare Internaționale, relatează Logos Press.
