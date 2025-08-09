Un proces de 5 miliarde de euro a fost intentat împotriva FIFA

13:15

Maspex România a finalizat săptămâna aceasta procedura de subscriere a acțiunilor Purcari Wineries prin intermediul unei oferte publice de preluare voluntară. La finalizarea acestei tranzacții de 118,95 milioane de euro, Maspex va deține peste 72% din acțiunile Purcari (luând în considerare participația de 1,62% deținută de Maspex înainte de subscriere). În același timp, Victor Bostan a vândut 5% din acțiuni și două fonduri de investiții au ieșit din afacere – informează Logos Press.