Un proces de 5 miliarde de euro a fost intentat împotriva FIFA

Logos-Press, 9 august 2025 14:15

Justice For Players, o organizație cu sediul în Țările de Jos, a dat în judecată Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA) și federațiile naționale de fotbal din Germania, Franța, Țările de Jos, Danemarca și Belgia din cauza nemulțumirii față de normele actuale care reglementează transferurile, informează Logos Press.

Acum 30 minute
14:15
Acum 4 ore
12:15
„Banii copiilor”. Logos-Press
Mai mult de 7 000 de copii, dintre care 169 din Ucraina, au primit plăți.
Acum 6 ore
10:15
Echipa UTM – campioana Moldovei la rugby pe plajă Logos-Press
De-a lungul campionatului, echipa Universității Tehnice din Moldova nu a suferit nicio înfrângere în nouă meciuri, – informează Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Centrele medicale vor fi „tratate” pe cheltuiala fondurilor de asigurări Logos-Press
Un total de 97 de milioane de lei pentru 90 de proiecte vor fi alocate din fondurile de asigurări de sănătate pentru finanțarea proiectelor de modernizare a instituțiilor medicale în 2025. Unii câștigători au fost deja identificați, informează Logos Press.
18:15
Eurostat înregistrează o scădere a activității economice Logos-Press
În primul trimestru al anului 2025, rata înregistrărilor de noi întreprinderi în UE a scăzut cu 5,1 %, a raportat Logos Press.
17:15
Corneliu Dodu sa stins din viața Logos-Press
Ieri, 7 august, fostul președinte al Bursei de Valori a Moldovei, economistul și antreprenorul Corneliu Dodu a murit subit la vârsta de 58 de ani.
17:00
Efes Vitanta va aloca 95% din profituri pentru dividende Logos-Press
Efes Vitanta Moldova Brewery va aloca aproximativ 170 de milioane de lei pentru plata dividendelor. Aceasta reprezintă 95% din profitul net al anului trecut, informează Logos Press.
16:15
Sculptorul mondial Verdianu este prezentat la Muzeul de Artă Logos-Press
Muzeul Național de Artă prezintă opera sculptorului de renume mondial Dumitru Verdianu până pe 26 august, informează Logos Press.
15:30
Hydromet finanțat: previziunile meteorologice vor deveni mai bune Logos-Press
Date mai exacte privind vremea și nivelul apei vor fi furnizate de Hidrometria de Stat din Moldova, datorită dotării cu stații meteorologice și hidrologice moderne, precum și 14 senzori pentru monitorizarea temperaturii și umidității solului”, informează Logos Press.
15:15
Grădinițele vor preda competențe digitale Logos-Press
Ministerul Educației a aprobat Planul-cadru pentru învățământul preșcolar pentru anul școlar 2025-2026, care introduce pentru prima dată educația digitală pentru grupele terminale și pregătitoare (copii cu vârste cuprinse între 5 și 7 ani), informează Logos Press.
Ieri
14:15
Instalația de reciclare a deșeurilor animaliere promite să fie ecologică Logos-Press
O instalație în construcție pentru gestionarea durabilă a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman va funcționa fără a afecta mediul sau sănătatea umană, a informat Logos Press.
13:15
Iulie „înfometată” a redus rezervele valutare Logos-Press
După o creștere semnificativă a activelor oficiale de rezervă în iunie, când conturile externe au primit o cantitate semnificativă de resurse împrumutate, acestea au scăzut la 5,044 miliarde EUR, sau cu 26,72 milioane EUR, în iulie 2025, a raportat Logos Press.
12:15
Vor exista noi specialități la Academia de Arte Logos-Press
În plus, școlile moldovenești intenționează să introducă predarea disciplinelor teatrale, a relatat Logos Press.
11:00
8 noi parcuri industriale vor apărea în Moldova Logos-Press
Cabinetul de Miniștri a aprobat un program de stat pentru crearea și dezvoltarea parcurilor industriale în valoare de 250 de milioane de lei, din care 50 de milioane de lei pentru anul 2025″, informează Logos Press.
10:15
Industria auto japoneză și-a înjumătățit profiturile Logos-Press
Constructorul auto japonez Honda Motor și-a redus profitul net în primul trimestru fiscal aproape la jumătate, la 1,33 miliarde de dolari, informează Logos Press.
09:15
Gestionarea terenurilor municipale a devenit digitală Logos-Press
Direcția Generală de Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare (DGAURF) din cadrul Primăriei a lansat sistemul informatic eSuperficia, care a devenit principalul instrument de organizare și gestionare a terenurilor municipale, – informează Logos Press.
08:15
În Moldova, a fost descoperită o schemă infracțională care implica furnizarea de mașini din SUA Logos-Press
O schemă frauduloasă, ai cărei organizatori promiteau să livreze mașini din SUA în Ucraina, a fost lichidată în Moldova, a raportat Logos Press.
7 august 2025
19:15
Rezultate BAC-2025: niveluri ridicate în licee și performanțe slabe la reluări Logos-Press
Dinamica de promovare a examenelor de bacalaureat în Republica Moldova rămâne ridicată. Din 2014, când 65,31% dintre candidați au promovat examenul, rezultatele absolvenților arată o îmbunătățire constantă în fiecare an. În acest an, rata generală de promovare a examenului național de bacalaureat a fost de 79,17%.
18:15
FMI a evaluat performanța Băncii Naționale Logos-Press
Expertiza FMI confirmă imaginea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) drept o „instituție avansată și transparentă”, cu o abordare modernă a managementului sistemului financiar al țării, transmite Logos Press.
17:15
Antreprenorii au fost rambursați pentru „cheltuieli comune” Logos-Press
Valoarea compensațiilor acordate antreprenorilor pentru energia electrică de la începutul anului se ridică la 81,1 milioane de lei. Termenul de acordare a compensațiilor a fost prelungit, informează Logos Press.
16:45
BNM a redus rata dobânzii de bază de la 6,5% la 6,25% pe an Logos-Press
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), la ședința din 7 august, a redus în unanimitate rata dobânzii preferențiale aplicată la principalele operațiuni pe termen scurt ale politicii monetare la 6,25% pe an, menținând rezervele obligatorii pentru bănci la nivelul actual de 22% din baza de calcul – pentru lei moldovenești și 31% – pentru valută convertibilă, – transmite Logos Press.
16:00
Achizițiile pentru organizarea Zilei Independenței vor avea loc fără licitație deschisă Logos-Press
Autoritățile au anulat o procedură de licitație deschisă pentru organizarea de evenimente cu ocazia Zilei Independenței din 27 august, a informat Logos Press.
15:15
Banii sunt destinați drumurilor locale de „importanță urgentă” Logos-Press
Aproximativ 3 milioane de lei vor fi trimise din fondul de garantare al guvernului către regiunile afectate de dezastre naturale, conform deciziei Comisiei pentru Situații de Urgență (CES), potrivit Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:15
Pragul de rambursare a TVA va crește la 70 Logos-Press
Cabinetul de Miniștri a aprobat o creștere de la 20% la 70% a valorii rambursărilor de TVA și a simplificat procedura de obținere a acestora fără un audit fiscal, a raportat Logos Press.
13:15
Au fost dezvăluite detaliile preluării Purcari de către Maspex Logos-Press
Maspex România a finalizat săptămâna aceasta procedura de subscriere a acțiunilor Purcari Wineries prin intermediul unei oferte publice de preluare voluntară. La finalizarea acestei tranzacții de 118,95 milioane de euro, Maspex va deține peste 72% din acțiunile Purcari (luând în considerare participația de 1,62% deținută de Maspex înainte de subscriere). În același timp, Victor Bostan a vândut 5% din acțiuni și două fonduri de investiții au ieșit din afacere – informează Logos Press.
12:00
Pierderile din distribuția de ziare și reviste au depășit 16 milioane de lei Logos-Press
Pierderile din distribuția de periodice pe bază de abonament pentru anul 2025 s-au ridicat la 16,6 milioane de lei, a anunțat Logos Press.
11:15
SUA se așteaptă la un flux de miliarde de euro ca urmare a intrării în vigoare a taxelor Logos-Press
Președintele american Donald Trump a anunțat intrarea în vigoare a unor tarife reciproce cuprinse între 10 și 41% împotriva a 69 de țări și teritorii, precum și împotriva Uniunii Europene, a informat Logos Press, citând RBC.
10:15
Statutul de mare producător este atribuit investitorilor speciali Logos-Press
Cabinetul de Miniștri a aprobat rezultatele licitațiilor pentru acordarea statutului de mare producător calificat investitorilor care dezvoltă centrale fotovoltaice și eoliene, informează Logos Press.
09:00
Funcționarii publici și forțele de ordine vor primi bonusuri Logos-Press
Guvernul a actualizat sistemul de indemnizații prin modificarea legii „Cu privire la remunerarea unificată a muncii”, în ceea ce privește funcționarii publici debutanți și forțele de ordine, luând în considerare specificul funcțiilor acestora, – informează Logos Press.
08:15
Moldovenii vor putea primi pensii franceze Logos-Press
Cetățenii moldoveni care locuiesc în Franța vor putea beneficia de prestații sociale din partea acestui stat, indiferent de țara lor de reședință, relatează Logos Press.
6 august 2025
19:15
Moldova a luat bronz la Campionatul Mondial de Lupte Logos-Press
Luptătorul moldovean de lupte greco-romane Vadim Tarelunga a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de Lupte Olimpice (U-17), desfășurat la Atena (Grecia), – informează Logos Press.
18:00
Ministerul Energiei: Atentatul de la Orlovka nu a afectat sectorul gazelor Logos-Press
Atacul Rusiei asupra infrastructurii de gaze de lângă Orlovka (Ucraina) nu a afectat aprovizionarea cu gaze a Moldovei. Inclusiv pe malul stâng al Nistrului.
17:15
Tinerilor specialiști li se va acorda „ajutor material” Logos-Press
În cadrul ședinței de astăzi, Guvernul a aprobat un program național care prevede plata unei indemnizații lunare de 3.000 de lei tinerilor specialiști care sunt angajați pentru prima dată în sectoare de importanță strategică pentru economia țării, informează Logos Press.
16:15
Ministerul Culturii a achiziționat drepturile pentru filmul „Șacalii” Logos-Press
Cabinetul de Miniștri a aprobat achiziționarea de către Ministerul Culturii a drepturilor de utilizare a filmului „Șacalii” regizat de Igor Cobileanski.
15:30
Împrumut francez: 25 de milioane de euro pentru energie verde Logos-Press
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va acorda Republicii Moldova un împrumut de 25 de milioane de euro pentru dezvoltarea energiei verzi. Semnarea acestui acord a fost aprobată de Cabinetul de Miniștri astăzi, 6 august, informează Logos Press.
15:00
AIPA a alocat 13 milioane LE pentru „proiecte locale” Logos-Press
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a aprobat subvenții în valoare de 13,68 milioane de leva pentru punerea în aplicare a 216 proiecte de dezvoltare locală”, informează Logos Press.
14:15
Perioada de primire a prestațiilor nerevendicate este redusă Logos-Press
Perioada în care pot fi primite prestațiile sociale nerevendicate a fost redusă de la 12 la 3 luni. După aceea, acestea sunt suspendate, dar pot fi reluate la cerere. O astfel de decizie a fost luată de guvern miercuri.
13:30
Schimbări de personal în cadrul Autorității Aviației Civile Logos-Press
Vasile Șaramet a demisionat din funcția de director al Autorității Aeronautice Civile (AAC) din Republica Moldova. Demisia a fost înaintată și acceptată începând cu data de 6 august 2025, informează Logos Press.
12:00
UE a înghețat taxele de retorsiune, dar se poate răzgândi oricând Logos-Press
UE a înghețat taxele comerciale de retorsiune împotriva SUA după acordul dintre Trump și von der Leyen, dar le poate reactiva oricând, relatează Logos Press, citând DW.
11:15
Cât a primit Primăria Chișinău pentru vânzarea parcelelor de teren? Logos-Press
Peste 43 de milioane de lei a încasat primăria capitalei în urma unei licitații de terenuri organizate la Chișinău, informează Logos Press.
10:15
Ministerul Educației: investițiile în sport s-au dublat Logos-Press
În ultimii patru ani, investițiile în sportul moldovenesc au crescut de la 381 de milioane la 686 de milioane de lei, informează Logos Press.
09:15
Bloomberg: Rusia ar putea fi de acord cu un armistițiu aerian cu Ucraina Logos-Press
Rusia ia în considerare un armistițiu aerian limitat cu Ucraina, a raportat Logos Press, citând Bloomberg.
08:15
Admiterea pe piață a importurilor a devenit mai ușoară și mai rapidă Logos-Press
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a propus utilizarea mecanismului garanțiilor vamale pentru a permite mărfurilor importate să intre în liberă circulație înainte de completarea tuturor documentelor, a raportat Logos Press.
5 august 2025
19:15
Jucătoarea moldoveană de tenis a câștigat al treilea trofeu într-o lună Logos-Press
Jucătorul moldovean de tenis Ilija Snitari demonstrează o performanță de invidiat, câștigând un trofeu de tenis pentru a treia săptămână la rând – de data aceasta, el a făcut pereche cu partenerul său uruguayan Franco Roncadelli pentru a câștiga turneul de la Pitești (România), desfășurat sub auspiciile ITF (Federația Internațională de Tenis), – informează Logos Press.
18:15
Datoria publică internă scade pentru a doua lună consecutiv Logos-Press
În luna iulie, datoria publică internă și-a continuat trendul descendent, totalizând 46,205 miliarde lei la sfârșitul lunii, față de 48,5 miliarde lei la sfârșitul lunii iunie, informează Logos Press.
17:00
Deficitul bugetului de stat a crescut cu 2 miliarde de lei Logos-Press
Execuția bugetului de stat pentru sfârșitul primului semestru al anului 2025 s-a încheiat cu un deficit de 7,7 milioane de lei, în timp ce la sfârșitul lunii mai acesta era de 5,6 milioane de lei, informează Logos Press.
16:15
Piața moldovenească de fasole: un dezechilibru radical Logos-Press
În structura comerțului cu fasole pe piața moldovenească, importurile reprezintă 98%, în timp ce exporturile reprezintă doar 2%”, informează Logos Press.
15:15
Moldova a aderat la Alianța solară internațională Logos-Press
Moldova a devenit cel de-al 107-lea membru al Alianței Solare Internaționale, relatează Logos Press.
14:30
Aproximativ 90 % din amenzile STS sunt aplicate comerțului cu amănuntul Logos-Press
Serviciul Fiscal de Stat a aplicat în luna iulie sancțiuni fiscale în valoare de 1,1 milioane de lei și amenzi administrative de 440.000 de lei, informează Logos Press.
14:15
Olanda va fi prima țară din NATO care va furniza Ucrainei arme americane Logos-Press
Ministrul olandez al apărării, Ruben Brekelmans, a declarat că țara sa va fi prima dintre aliații NATO care va începe să furnizeze Ucrainei ajutor militar din partea SUA. Pachetul se va ridica la 500 de milioane de euro și va include rachete și componente pentru Patriot, a raportat Logos Press citând DW.
