Antreprenorii au fost rambursați pentru „cheltuieli comune”

Recent a izbucnit o discuție aprinsă cu privire la necesitatea modificării normelor de impozitare a comenzilor online de pe marile platforme comerciale internaționale. S-a afirmat chiar că Ministerul de Finanțe intenționează să schimbe aceste norme în momentul în care elaborează bugetul și politica fiscală pentru anul viitor. Ulterior, purtătorul de cuvânt al guvernului a emis propria sa declarație pe această temă, adoptând un punct de vedere diferit. Au existat, de asemenea, persoane care au încercat să mute problema în plan politic, legând-o de viitoarele alegeri parlamentare.