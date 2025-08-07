Antreprenorii au fost rambursați pentru „cheltuieli comune”
Logos-Press, 7 august 2025
Valoarea compensațiilor acordate antreprenorilor pentru energia electrică de la începutul anului se ridică la 81,1 milioane de lei. Termenul de acordare a compensațiilor a fost prelungit, informează Logos Press.
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), la ședința din 7 august, a redus în unanimitate rata dobânzii preferențiale aplicată la principalele operațiuni pe termen scurt ale politicii monetare la 6,25% pe an, menținând rezervele obligatorii pentru bănci la nivelul actual de 22% din baza de calcul – pentru lei moldovenești și 31% – pentru valută convertibilă, – transmite Logos Press.
Achizițiile pentru organizarea Zilei Independenței vor avea loc fără licitație deschisă # Logos-Press
Autoritățile au anulat o procedură de licitație deschisă pentru organizarea de evenimente cu ocazia Zilei Independenței din 27 august, a informat Logos Press.
Aproximativ 3 milioane de lei vor fi trimise din fondul de garantare al guvernului către regiunile afectate de dezastre naturale, conform deciziei Comisiei pentru Situații de Urgență (CES), potrivit Logos Press.
Cabinetul de Miniștri a aprobat o creștere de la 20% la 70% a valorii rambursărilor de TVA și a simplificat procedura de obținere a acestora fără un audit fiscal, a raportat Logos Press.
Maspex România a finalizat săptămâna aceasta procedura de subscriere a acțiunilor Purcari Wineries prin intermediul unei oferte publice de preluare voluntară. La finalizarea acestei tranzacții de 118,95 milioane de euro, Maspex va deține peste 72% din acțiunile Purcari (luând în considerare participația de 1,62% deținută de Maspex înainte de subscriere). În același timp, Victor Bostan a vândut 5% din acțiuni și două fonduri de investiții au ieșit din afacere – informează Logos Press.
Pierderile din distribuția de periodice pe bază de abonament pentru anul 2025 s-au ridicat la 16,6 milioane de lei, a anunțat Logos Press.
SUA se așteaptă la un flux de miliarde de euro ca urmare a intrării în vigoare a taxelor # Logos-Press
Președintele american Donald Trump a anunțat intrarea în vigoare a unor tarife reciproce cuprinse între 10 și 41% împotriva a 69 de țări și teritorii, precum și împotriva Uniunii Europene, a informat Logos Press, citând RBC.
Cabinetul de Miniștri a aprobat rezultatele licitațiilor pentru acordarea statutului de mare producător calificat investitorilor care dezvoltă centrale fotovoltaice și eoliene, informează Logos Press.
Guvernul a actualizat sistemul de indemnizații prin modificarea legii „Cu privire la remunerarea unificată a muncii”, în ceea ce privește funcționarii publici debutanți și forțele de ordine, luând în considerare specificul funcțiilor acestora, – informează Logos Press.
Cetățenii moldoveni care locuiesc în Franța vor putea beneficia de prestații sociale din partea acestui stat, indiferent de țara lor de reședință, relatează Logos Press.
Luptătorul moldovean de lupte greco-romane Vadim Tarelunga a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de Lupte Olimpice (U-17), desfășurat la Atena (Grecia), – informează Logos Press.
Atacul Rusiei asupra infrastructurii de gaze de lângă Orlovka (Ucraina) nu a afectat aprovizionarea cu gaze a Moldovei. Inclusiv pe malul stâng al Nistrului.
În cadrul ședinței de astăzi, Guvernul a aprobat un program național care prevede plata unei indemnizații lunare de 3.000 de lei tinerilor specialiști care sunt angajați pentru prima dată în sectoare de importanță strategică pentru economia țării, informează Logos Press.
Cabinetul de Miniștri a aprobat achiziționarea de către Ministerul Culturii a drepturilor de utilizare a filmului „Șacalii” regizat de Igor Cobileanski.
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va acorda Republicii Moldova un împrumut de 25 de milioane de euro pentru dezvoltarea energiei verzi. Semnarea acestui acord a fost aprobată de Cabinetul de Miniștri astăzi, 6 august, informează Logos Press.
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a aprobat subvenții în valoare de 13,68 milioane de leva pentru punerea în aplicare a 216 proiecte de dezvoltare locală”, informează Logos Press.
Perioada în care pot fi primite prestațiile sociale nerevendicate a fost redusă de la 12 la 3 luni. După aceea, acestea sunt suspendate, dar pot fi reluate la cerere. O astfel de decizie a fost luată de guvern miercuri.
Vasile Șaramet a demisionat din funcția de director al Autorității Aeronautice Civile (AAC) din Republica Moldova. Demisia a fost înaintată și acceptată începând cu data de 6 august 2025, informează Logos Press.
UE a înghețat taxele comerciale de retorsiune împotriva SUA după acordul dintre Trump și von der Leyen, dar le poate reactiva oricând, relatează Logos Press, citând DW.
Peste 43 de milioane de lei a încasat primăria capitalei în urma unei licitații de terenuri organizate la Chișinău, informează Logos Press.
În ultimii patru ani, investițiile în sportul moldovenesc au crescut de la 381 de milioane la 686 de milioane de lei, informează Logos Press.
Rusia ia în considerare un armistițiu aerian limitat cu Ucraina, a raportat Logos Press, citând Bloomberg.
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a propus utilizarea mecanismului garanțiilor vamale pentru a permite mărfurilor importate să intre în liberă circulație înainte de completarea tuturor documentelor, a raportat Logos Press.
Jucătorul moldovean de tenis Ilija Snitari demonstrează o performanță de invidiat, câștigând un trofeu de tenis pentru a treia săptămână la rând – de data aceasta, el a făcut pereche cu partenerul său uruguayan Franco Roncadelli pentru a câștiga turneul de la Pitești (România), desfășurat sub auspiciile ITF (Federația Internațională de Tenis), – informează Logos Press.
În luna iulie, datoria publică internă și-a continuat trendul descendent, totalizând 46,205 miliarde lei la sfârșitul lunii, față de 48,5 miliarde lei la sfârșitul lunii iunie, informează Logos Press.
Execuția bugetului de stat pentru sfârșitul primului semestru al anului 2025 s-a încheiat cu un deficit de 7,7 milioane de lei, în timp ce la sfârșitul lunii mai acesta era de 5,6 milioane de lei, informează Logos Press.
În structura comerțului cu fasole pe piața moldovenească, importurile reprezintă 98%, în timp ce exporturile reprezintă doar 2%”, informează Logos Press.
Moldova a devenit cel de-al 107-lea membru al Alianței Solare Internaționale, relatează Logos Press.
Serviciul Fiscal de Stat a aplicat în luna iulie sancțiuni fiscale în valoare de 1,1 milioane de lei și amenzi administrative de 440.000 de lei, informează Logos Press.
Ministrul olandez al apărării, Ruben Brekelmans, a declarat că țara sa va fi prima dintre aliații NATO care va începe să furnizeze Ucrainei ajutor militar din partea SUA. Pachetul se va ridica la 500 de milioane de euro și va include rachete și componente pentru Patriot, a raportat Logos Press citând DW.
Proiectul „Sănătate fără frontiere”, un parteneriat transfrontalier între județul Galați și raionul Hîncești (Moldova), a demarat oficial la 4 august, informează Logos Press.
Șase instituții din Republica Moldova, printre care licee, un centru cultural și spitale, au început deja să utilizeze centrale solare instalate de societățile UAB Solet și SRL Oguzenergy.
Primăria Chișinău va rezolva problema alimentării cu apă pentru 50 de milioane de euro # Logos-Press
Peste 50 de milioane de euro – acesta este costul total al proiectului de îmbunătățire a aprovizionării cu apă a locuitorilor municipiului Chișinău, precum și a raioanelor Călărași și Strășeni, relatează Logos Press.
Ministerul Energiei din România a declarat stare de urgență din cauza primirii de petrol contaminat din Azerbaidjan, relatează Logos Press citând RBC.
Parlamentul prezintă statisticile celei de-a XI-a convocări: muncesc din greu pentru a-și îndeplini mandatele # Logos-Press
Cea de-a XI-a legislatură a Parlamentului a organizat 172 de sesiuni plenare, totalizând aproape 1.100 de ore. În convocarea anterioară, acestea au fost organizate la jumătate – 81 de ședințe, ținând cont de faptul că Parlamentul a fost dizolvat prematur la doi ani de la alegerea sa.
Banii sunt banii proprii ai aeroportului, pe care îi va folosi pentru extinderea terminalului de pasageri, a relatat Logos Press.
Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite intenționează să elimine regimul de vize pentru deținătorii de pașapoarte obișnuite, informează Logos Press. Memorandumul de înțelegere urmează să fie semnat în cadrul unei vizite de lucru la Abu Dhabi a viceprim-ministrului și ministrului moldovean de Externe, Mihai Popșoi.
Clubul de fotbal Sheriff (Tiraspol) va continua să joace în Liga Conferinței (LC) după ce a pierdut în fața echipei Utrecht (Olanda) în turul doi preliminar al Europa League cu scorul total de 2:7, – informează Logos Press.
Cluburile Zimbru (Chișinău) și Petrocub (Hîncești) nu au reușit să depășească turul doi preliminar al Ligii Conferințelor (CL) și au părăsit competiția europeană, – informează Logos Press.
Se închide contingentul scutit de taxe vamale pentru importurile de carne de porc congelată în Moldova # Logos-Press
Ultimele loturi de mărfuri au sosit ieri, în același timp în care site-ul contingente.trade.gov.md a postat informații despre închiderea acestui contingent, a relatat Logos Press.
Compania românească Kronaero a intrat pe piața serviciilor de handling (deservire la sol) la aeroportul din Chișinău, investind aproximativ 6 milioane de euro în extindere, informează Logos Press.
Comisia Electorală Centrală (CEC) solicită tuturor organizațiilor implicate în monitorizarea alegerilor parlamentare să fie responsabile în raportarea și comunicarea publică a observațiilor.
La 1 ianuarie 2026, conceptul de publicitate de stat va intra în vigoare”, relatează Logos Press.
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a decis să revoce licența eliberată Moldovagaz pentru furnizarea de gaze naturale, informează Logos Press.
Partea de venituri a fondurilor de asigurări de sănătate în perioada ianuarie-iulie 2025 a totalizat peste 8,3 miliarde de lei, iar partea de cheltuieli – aproximativ 9,5 miliarde de lei, din care aproximativ 9,4 miliarde de lei au fost transferate furnizorilor de servicii medicale și farmaceutice, informează Logos Press.
Previziuni: recolta de floarea-soarelui din Moldova va fi mai mare decât cea de anul trecut # Logos-Press
În acest an, fermierii moldoveni vor recolta cel puțin 800 de mii de tone de produse din 414 mii de hectare de floarea-soarelui, – informează Logos Press.
Recent a izbucnit o discuție aprinsă cu privire la necesitatea modificării normelor de impozitare a comenzilor online de pe marile platforme comerciale internaționale. S-a afirmat chiar că Ministerul de Finanțe intenționează să schimbe aceste norme în momentul în care elaborează bugetul și politica fiscală pentru anul viitor. Ulterior, purtătorul de cuvânt al guvernului a emis propria sa declarație pe această temă, adoptând un punct de vedere diferit. Au existat, de asemenea, persoane care au încercat să mute problema în plan politic, legând-o de viitoarele alegeri parlamentare.
Comisia Europeană a prezentat o propunere TEDOR ca parte a noului buget pe termen lung al UE de 2.000 de miliarde de euro, a informat Logos Press, citând Euronews.
Republica Cehă este al cincilea cel mai mare partener comercial al Moldovei după volum # Logos-Press
Republica Cehă se află pe locul cinci în topul principalilor parteneri economici ai Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene în 2024, cu un comerț bilateral de 389,1 milioane de dolari, în creștere cu 19,2%, informează Logos Press.
