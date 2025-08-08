Cupa Lunetiștilor: R. Moldova, România și Polonia, în aceeași linie de tragere
Moldova1, 8 august 2025 21:20
Poligonul de la Bulboaca a devenit punctul de întâlnire a lunetiștilor din Republica Moldova, România și Polonia, care și-au testat limitele în cadrul competiției internaționale „Cupa Lunetiștilor”.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
21:30
Lunetiști din R. Moldova, România și Polonia, reuniți la Bulboaca: Șase probe complexe, inspirate din scenarii reale de intervenție # Moldova1
Poligonul de la Bulboaca a devenit punctul de întâlnire a lunetiștilor din Republica Moldova, România și Polonia, care și-au testat limitele în cadrul competiției internaționale „Cupa Lunetiștilor”.
21:30
O nouă tranșă de ajutor din partea Uniunii Europene în cadrul mecanismului Ukraine Facility va fi acordat Kievului într-o formă redusă, deoarece nu toate condițiile au fost îndeplinite, relatează Deutsche Welle.
21:30
Concurs încheiat: Sergiu Spoială, desemnat administrator al Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” # Moldova1
Actualul administrator interimar al Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, Sergiu Spoială, a câștigat vineri, 8 august, concursul pentru funcția de administrator al întreprinderii.
Acum 15 minute
21:20
Poligonul de la Bulboaca a devenit punctul de întâlnire a lunetiștilor din Republica Moldova, România și Polonia, care și-au testat limitele în cadrul competiției internaționale „Cupa Lunetiștilor”.
Acum 30 minute
21:10
Doi cetățeni străini, reținuți la Chișinău în timp ce lipeau afișe instigatoare la ură: Unul a participat la instruiri privind organizarea dezordinilor în masă # Moldova1
Polițiștii au reținut doi cetățeni străini care lipeau, vineri după-amiază, în locuri publice din capitală, afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă. Administrația Prezidențială precizează că, la tipărirea afișelor, a fost folosit „în mod abuziv și fals numele președintei Maia Sandu și al Mitropoliei Basarabiei”. Ulterior, în cadrul audierilor, unul dintre făptași, vorbitor de limbă rusă, a recunoscut participarea sa la taberele organizate anul trecut în Serbia, Bosnia și Herțegovina, unde a fost instruit cum să provoace dezordini în masă.
Acum o oră
20:50
Un incendiu de vegetație a ucis cel puțin o persoană și a mistuit case și terenuri agricole într-o localitate de lângă Atena, vineri, în timp ce pompierii greci se străduiau să stingă o serie de incendii la începutul a ceea ce se prognozează a fi câteva zile de vânturi puternice, relatează hotnews.ro, cu referire la Reuters.
Acum 2 ore
19:50
Polițiștii au reținut vineri, în jurul orei 16:00, doi cetățeni străini care lipeau, în capitală, afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă. Aceștia au fost conduși la Inspectoratul de Poliție pentru documentare. Referitor la acest caz, administrația prezidențială precizează că la tipărirea afișelor a fost „în mod abuziv și fals numele președintei Maia Sandu și al Mitropoliei Basarabiei”.
Acum 4 ore
19:20
Armenia și Azerbaidjan ar putea semna un acord de pace la Washington. Iulian Chifu: Erevanul are șansa de a recăpăta controlul asupra propriului stat # Moldova1
Prim-ministrul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev se vor întâlni vineri, 8 august, la Washington, la inițiativa președintelui american Donald Trump, unde sunt așteptați să semneze un acord de pace care ar putea pune capăt unor decenii de conflict, a declarat Donald Trump, citat de Associated Press. Este așteptată și semnarea unor acorduri de colaborare economică între cele două state din Caucazul de Sud și Statele Unite ale Americii, care, potrivit aceleiași surse, ar putea pregăti terenul pentru redeschiderea unor coridoare-cheie de transport din Caucazul de Sud, închise încă de la începutul anilor 1990.
19:00
Alegerile din Găgăuzia, în impas: autoritatea electorală nu există, mandatul Adunării Populare expiră, iar bașcana e condamnată de prima instanță # Moldova1
Autonomia Găgăuză se confruntă cu un blocaj instituțional major, în condițiile în care, în scurt timp, expiră mandatul actualei Adunări Populare, iar bașcana Evghenia Guțul a fost condamnată în primă instanță la șapte ani de închisoare. Lipsa unei autorități electorale funcționale în regiune alimentează incertitudinea politică din Găgăuzia.
18:40
Acord de pace semnat de Armenia și Azerbaidjan, la Washington. Iulian Chifu: Erevanul are șansa de a recăpăta controlul asupra propriului stat # Moldova1
Prim-ministrul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev se vor întâlni vineri, 8 august, la Washington, la inițiativa președintelui american Donald Trump, unde sunt așteptați să semneze un acord de pace care ar putea pune capăt unor decenii de conflict, a declarat Donald Trump, citat de Associated Press. Este așteptată și semnarea unor acorduri de colaborare economică între cele două state din Caucazul de Sud și Statele Unite ale Americii, care, potrivit aceleiași surse, ar putea pregăti terenul pentru redeschiderea unor coridoare-cheie de transport din Caucazul de Sud, închise încă de la începutul anilor 1990.
18:10
Chișinău continues to operate without an approved budget for the current year.
18:10
Colegiul specializat anticorupție: Cum vor fi protejați magistrații care vor examina cazurilor de corupție mare # Moldova1
Colegiul specializat anticorupție, care va examina dosarele de corupție la nivel înalt, va fi funcțional până în ianuarie 2026, conform planului aprobat recent de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Format din 15 judecători și activând pe lângă Judecătoria Chișinău, Colegiul va judeca și cazuri legate de securitate națională, corupție electorală și finanțare ilegală a partidelor. În același timp, magistrații vor beneficia de garanții legale și de securitate, iar sediul în care vor activa va fi dotat cu echipamente de protecție.
17:40
„Gravitate deosebită”: Încă o cerere de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc, transmisă în Grecia. Precizările Procuraturii Generale # Moldova1
Procuratura Generală a R. Moldova a transmis vineri, 8 august, autorităților din Grecia încă o cerere de extrădare pe numele fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc. Oligarhul a fost reținut la Atena pe 22 iulie și este deținut în cea mai mare închisoare elenă.
Acum 6 ore
17:20
BNM și Autoritatea de Supraveghere Financiară din România își consolidează relațiile de cooperare # Moldova1
Banca Națională a Moldovei (BNM) și Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) au încheiat vineri un acord de cooperare bilaterală pentru consolidarea capacităților în domeniul licențierii, reglementării și supravegherii societăților de asigurare din Republica Moldova, semnat de guvernatoarea BNM, Anca Dragu, și președintele ASF, Alexandru Petrescu.
17:20
Interes sporit pentru subvențiile per cap de animal: Câți fermieri au solicitat bani de la stat # Moldova1
Tot mai mulți crescători de oi și capre din R. Moldova solicită subvenții de la stat per cap de animal. Până vineri, 8 august, au fost recepționate 324 de cereri, în creștere cu 12% față de anul 2023, susține directoarea adjunctă a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), Diana Coșalîc. Astăzi a fost ultima zi în care fermierii au avut posibilitatea să depună cereri pentru a obține subvenții.
17:10
Arest preventiv de 30 de zile pentru două persoane vizate în dosarul coruperii alegătorilor și finanțării ilegale # Moldova1
Două persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, după ce au fost reținute de ofițerii de investigație pe 7 august, în urma celor 78 de percheziții desfășurate în diferite regiuni ale Republicii Moldova. Măsura a fost dispusă de Judecătoria Soroca, în cadrul unei cauze penale pentru corupere electorală.
16:50
ELECTORALA 2025 // Blocul „Împreună”, înregistrat de CEC pentru participare la alegerile din 28 septembrie # Moldova1
Comisia Electorală Centrală a înregistrat vineri, 8 august, Blocul Electoral „Împreună” pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
16:20
„Fără tehnologii, fără uzine, fără ingineri”. În Rusia, în jumătate de an s-a reușit asamblarea unui singur avion de pasageri, în ciuda cerinței lui Putin de a reînvia industria aviatică după modelul URSS, relatează serviciul rus al publicației The Moscow Times.
16:20
Cu mai puțin de o săptămână rămasă până la meciul din Supercupa UEFA, Tottenham Hotspur a înregistrat o înfrângere usturătoare într-un amical de lux. Trupa lui Thomas Frank a cedat cu 0:4 în fața lui Bayern Munchen.
16:00
A solo exhibition by sculptor Dumitru Verdianu, a native of Chișinău who has been based in Vienna, Austria, for over 30 years, has opened at the National Museum of Art of Moldova.
16:00
ELECTORALA 2025 // PCRM, parte a Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, la alegerile din 28 septembrie # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat vineri, 8 august, cererea de aderare a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova la Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, înregistrat pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
15:40
Reuniune trilaterală R. Moldova – Ucraina – România: „Pacea pentru Ucraina înseamnă pace și pentru R. Moldova” # Moldova1
R. Moldova, România și Ucraina vor coopera mai strâns pentru a contracara amenințările hibride ale Rusiei și a avansa parcursul european al Chișinăului și Kievului. Totodată, cele trei state fac apel la partenerii internaționali să depună eforturi pentru o obține „pace credibilă și durabilă” în Ucraina, se arată în Declarația comună semnată vineri, 8 august, de miniștrii de Externe de la Chișinău, București și Kiev, în cadrul celei de-a patra Trilaterale desfășurate la Cernăuți.
Acum 8 ore
15:20
Meteorologii au emis Cod galben de caniculă în sudul țării. Avertizarea meteorologică este valabilă pentru zilele de 9 și 10 august. În această perioadă, în zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33°C.
14:50
„Există anumite semnale”: O pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape, susține Donald Tusk # Moldova1
Premierul polonez Donald Tusk a declarat, vineri, 8 august, după o discuție cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, că o pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape, relatează Reuters.
14:30
Senzaționala Victoria Mboko a devenit campioana turneului WTA de la Montreal. În finală, tenismena de 18 ani, deținătoare a unui wild-card, a învins-o pe nipona Naomi Osaka, fostă număr 1 mondial, scor 2-6, 6-4, 6-1.
14:00
O nouă informație falsă, diseminată în R. Moldova: Poliția de Frontieră neagă o pretinsă permisiune acordată grănicerilor ucraineni # Moldova1
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră respinge informațiile „false” și „tendențioase” apărute în spațiul public, potrivit cărora grănicerii din Ucraina ar avea permisiunea de a intra pe teritoriul Republicii Moldova, pe o distanță de până la 1,5 km, pentru a urmări persoane care evită controlul de frontieră.
13:40
Multe intervenții și antrenamente zilnice - așa arată rutina salvamarilor din parcul „La Izvor”, care sunt mereu pregătiți să salveze vieți. În plin sezon estival, aceștia spun că nu trece o zi fără cel puțin o situație de risc, iar echipele sunt active, inclusiv, noaptea, pentru a preveni tragediile.
13:40
Chișinăul, fără buget în luna august. PAS cere reluarea dialogului, PSRM acuză Primăria de acțiuni electorale # Moldova1
Chișinăul continuă să funcționeze fără un buget aprobat pentru anul curent. În timp ce conducerea Primăriei capitalei acuză un blocaj politic din partea consilierilor locali, fracțiunile PAS și PSRM din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) spun că actualul proiect de buget nu răspunde nevoilor cetățenilor și este folosit în scopuri electorale.
Acum 12 ore
13:00
Putin intenționează să-i ceară lui Trump recunoașterea teritoriilor ocupate ale Ucrainei în schimbul retragerii trupelor din alte regiuni # Moldova1
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, ar putea cere, în cadrul viitorului summit cu Donald Trump, recunoașterea oficială a teritoriilor ucrainene ocupate, relatează The Moscow Times cu referire la The Wall Street Journal, care citează diplomați europeni și ucraineni.
12:40
Sheriff Tiraspol a suferit o nouă înfrângere usturătoare în prima manșă a Turului 3 preliminar al Ligii Conferințelor. „Viespile” au fost învinse clar, scor 0:3, în meciul din deplasare cu Anderlecht Bruxelles, jucat pe stadionul Constant Vanden Stock din capitala Belgiei.
12:40
Stații moderne pentru Serviciul Hidrometeorologic de Stat: prognoze meteo mai precise și sprijin sporit pentru agricultori # Moldova1
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a fost dotat cu echipamente moderne care vor permite monitorizarea mai precisă a vremii, nivelului apelor și a condițiilor solului din Republica Moldova. Noile tehnologii presupun colectarea, în timp real, a datelor privind temperatura aerului și a solului, cantitatea de precipitații, umiditatea și nivelurile râurilor.
12:40
Și FCSB și-a câștigat Cu mare greu meciul din Liga Europei. După ce au fost conduși cu 0:2 bucureștenii au smuls victoria pe finalul partidei cu formația kosovară FC Drita Gjilane, în prima manșă a Turului 3 preliminar.
12:20
Un bărbat de 33 de ani, aflat la volanul unei motociclete, a decedat vineri, 8 august, după ce a fost accidentat mortal pe strada Liviu Deleanu din Chișinău.
12:10
Rezoluție: Adunarea Populară cere „eliberarea imediată” a bașcanei Guțul. Expert: „Este o sfidare a ordinii constituționale” # Moldova1
Adunarea Populară și Comitetul Executiv din Găgăuzia consideră „ilegală” și „motivată politic” sentința de condamnare a bașcanei Evghenia Guțul în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”. În Rezoluția publicată la două zile după anunțarea sentinței, autoritățile din autonomie solicită eliberarea imediată a bașcanei, invocând „încălcarea” statutului special al regiunii și a voinței alegătorilor. Expertul WatchDog, Ștefan Bejan, califică acest demers ca fiind „o sfidare a Constituției și legislației Republicii Moldova”, afirmând că Adunarea Populară încearcă să exercite presiune asupra justiției.
11:40
Ziua Limbii Române ar putea fi sărbătorită și în Ucraina: Inițiativa, salutată de ministra de Externe de la București # Moldova1
Autoritățile din Ucraina intenționează să celebreze Ziua Limbii Române pe 31 august, exact ca în R. Moldova și România. Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor de Externe de la București, Oana Țoiu, care s-a aflat joi, 7 august, într-o vizită la Kiev, unde a discutat cu omologul său ucrainean, Andrii Sybiha, despre drepturile românilor care locuiesc în Ucraina.
11:10
Utilizarea incorectă a aparatelor de aer condiționat ne poate îmbolnăvi: risc de pneumonii # Moldova1
Infecțiile respiratorii nu dispar nici în perioada sezonului cald. Potrivit Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, săptămâna trecută au fost recepționate peste 1.600 de adresări în acest sens. Situația poate fi explicată prin condițiile favorabile multiplicării virușilor, dar și prin faptul că populația călătorește mai mult, inclusiv peste hotare. De asemenea, există riscul de pneumonii din cauza utilizării incorecte a aparatelor de aer condiționat.
11:00
U.S. President Donald Trump confirmed Friday he will host Azerbaijani President Ilham Aliyev and Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan for a "historic peace summit" aimed at ending the long-standing conflict between the two countries.
10:40
Președintele SUA, Donal Trump, a confirmat că vineri îi va primi pe președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, și pe prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, în cadrul unui „summit istoric pentru pace”, al cărui scop este de a pune capăt conflictului de lungă durată dintre cele două țări. Ambii lideri „se vor alătura mie la Casa Albă pentru ceremonia oficială de semnare a acordului de pace”*, a scris Donald Trump, relatează Deutsche Welle.
10:20
„Moldovagaz rămâne cu multe afaceri”: Experții demontează acuzațiile „Gazprom”-ului privind „distrugerea” companiei-fiice de la Chișinău # Moldova1
Concernul rus „Gazprom”, acționarul majoritar al SA „Moldovagaz” acuză autoritățile R. Moldova că ar „distruge deliberat” compania sa fiică de la Chișinău, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis, pe 4 august, să-i retragă acesteia licența de furnizare a gazelor naturale. Experții susțin, însă, că „Moldovagaz” își va continua activitatea economică pe teritoriul R. Moldova.
10:00
Două persoane reținute și arme ridicate în urma a 78 de percheziții legate de corupere electorală și finanțare ilegală # Moldova1
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar mai multe arme deținute ilegal, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare și alte obiecte relevante au fost ridicate în urma a 78 de percheziții efectuate pe 7 august în diferite regiuni ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pentru corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani, care vizează activitatea organizației criminale „Șor”.
09:40
Cumpărături de peste jumătate de milion de euro: Percheziții la un chișinăuian care s-ar fi îmbogățit fără să plătească taxe la stat # Moldova1
Ar fi desfășurat activități economice ilegale, iar veniturile obținute le-ar fi investit în mașini de lux, apartamente și terenuri din Chișinău. Oamenii legii anunță percheziții la un bărbat din capitală, bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani.
09:10
Circulația rutieră pe strada principală din Bubuieci, restricționată timp de o lună: Autobuzul de pe ruta nr.21 va avea un itinerar modificat # Moldova1
Circulația rutieră pe strada pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt din comuna Bubuieci, suburbie a capitalei, tronsonul cuprins între str. Gospodarilor și str. Mihail Frunze, va fi restricționată pentru o perioadă de 30 de zile.
09:00
La Muzeul Național de Artă din Chișinău a fost inaugurată expoziția personală a sculptorului Dumitru Verdianu, stabilit de peste 30 de ani în orașul Viena, Austria. Vizitatorii au posibilitatea să admire lucrări care au fost expuse și în muzee prestigioase din întreaga Europă.
Acum 24 ore
08:30
Israelul aprobă planul de distrugere a Hamas și preluare a controlului asupra orașului Gaza # Moldova1
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan care prevede distrugerea mișcării islamiste radicale Hamas și preluarea controlului asupra orașului Gaza, au anunțat vineri, 8 august, agențiile internaționale AP și Reuters. Decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni nocturne a conducerii israeliene, în pofida apelurilor internaționale tot mai insistente pentru încetarea ostilităților și a protestelor din Israel față de soarta ostaticilor deținuți de Hamas.
08:30
Giurgiuleștiul, sat „domnesc”: Cum se numea localitatea în anul 1593 și de la cine ar fi cumpărat-o Ștefan cel Mare # Moldova1
Cel mai sudic sat din Republica Moldova, Giurgiulești, se mândrește cu o istorie de secole. Aflat astăzi la granița dintre România și Ucraina, satul Giurgiulești a fost o localitate domnească, arată documentele de arhivă.
08:20
Corespondență Dan Alexe // Intrarea în vigoare a tarifelor SUA: zi de doliu pentru economia UE # Moldova1
Joi, 7 august, a fost o zi de doliu pentru industrie, întreprinderi și producătorii europeni, a fost ziua care a marcat intrarea în vigoare a taxei vamale unice de 15%, impusă de Donald Trump pentru majoritatea produselor din Uniunea Europeană care sunt importate în Statele Unite.
08:00
Tot mai aproape de ținta globală: 49% dintre nou-născuții din R. Moldova sunt alăptați exclusiv la sân # Moldova1
Circa 49% dintre copiii care s-au născut anul trecut în Republica Moldova au fost alăptați exclusiv la sân, în primele șase luni de viață. Sunt datele unui studiu realizat de UNICEF Moldova. Astfel, după un progres semnificativ făcut în ultimii 13 ani, ne apropiem de ținta globală de 50 la sută. În fiecare an, în prima săptămână a lunii august, Republica Moldova și alte peste 170 de țări se alătură Săptămânii mondiale a alăptării. Mamele spun că sunt conștiente de avantajele laptelui matern.
00:20
Trump lasă deschisă ușa pentru întrevederea cu Putin, și insistă asupra unui armistițiu în Ucraina # Moldova1
Președintele american Donald Trump a declarat că termenul-limită impus președintelui rus Vladimir Putin pentru acceptarea unui armistițiu în Ucraina rămâne incert. Liderul de la Washington a precizat joi, 7 august, la o conferință de presă de la Casa Albă, că decizia depinde de Putin.
00:10
Trump lasă deschisă ușa pentru întreverea cu Putin, și insistă asupra unui armistițiu în Ucraina # Moldova1
Președintele american Donald Trump a declarat joi, 7 august, la o conferință de presă la Casa Albă, că termenul-limită impus președintelui rus Vladimir Putin pentru acceptarea unui armistițiu în Ucraina rămâne incert. Liderul de la Washington a precizat că decizia depinde de Vladimir Putin.
7 august 2025
23:30
Cererea de extrădare a lui Plahotniuc în R. Moldova, examinată săptămâna viitoare de Curtea de Apel Atena # Moldova1
Curtea de Apel Atena va examina, pe 13 august, cererea de extrădare a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, expediată autorităților elene de Procuratura Generală a R. Moldova pe 24 iulie curent.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.