„Îi urăm succes”. Zimbru Chișinău anunță despărțirea de un fotbalist din echipă. Despre cine este vorba
UNIMEDIA, 8 august 2025 20:00
F.C. Zimbru Chișinău anunță oficial despărțirea de fundașul central, Josep Gaya. Jucătorul din Spania, în vârstă de 25 de ani, s-a alăturat clubului în februarie 2025, semnând din postura de agent liber de contract.
• • •
Acum 10 minute
20:00
Acum 30 minute
19:40
19:40
Narendra Modi a avut o discuţie cu Vladimir Putin. Ce planuri are premierul Indiei cu „prietenul” său # UNIMEDIA
Premierul indian Narendra Modi a avut vineri o discuţie cu preşedintele rus Vladimir Putin, pe care spune că se va bucura să îl primească „mai târziu anul acesta” în India, transmite AFP, citat de digi24.ro.
Acum o oră
19:20
Acum 2 ore
18:50
(video) Doi străini, reținuți în capitală cu afișe de incitare la ură: Aceștia ar fi fost instruiți în taberele din Serbia, Bosnia și Herțegovina # UNIMEDIA
Pe data de 8 august în jurul orei 16:00, polițiștii au reținut doi cetățeni străini care lipeau, în capitală, afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă.
18:30
(video) Cu sens: Al Shaheen, Kirsanov și Antohe Mihai. Cum arată identitățile false ale lui Vladimir Plahotniuc # UNIMEDIA
De la Al Shaheen la Antohe Mihai. Cu sens a publicat imagini cu identitățile false ale lui Vladimir Plahotniuc.
Acum 4 ore
18:00
Cum arată harta teritoriilor ce ar putea fi schimbate între Ucraina și Rusia, la negocierile cu Trump # UNIMEDIA
Negocierile dintre Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin ar putea avea loc în zilele următoare. Presa internațională dezvăluie o hartă care ar prezenta posibile scenarii de schimb de teritorii între cele două țări, scrie adevărul.ro.
17:40
Ultima oră! Încă o cerere de extrădare, transmisă de PG autorităților din Grecia: Plahotniuc ar fi vizat în 3 cauze penale de o deosebită gravitate # UNIMEDIA
Procuratura informează că, la 8 august 2025, a transmis autorităților elene o cerere de extrădare suplimentară referitoare la Vladimir Plahotniuc, adițional la cea expediată anterior, la 24 iulie.
17:30
Vladimir Putin l-a sunat pe Xi Jinping pentru a-l informa în privința discuțiilor cu SUA: Ce i-a transmis președintele Chinei # UNIMEDIA
Președintele rus Vladimir Putin l-a sunat pe omologul său chinez, Xi Jinping, pentru a-l informa cu privire la cele mai recente discuții dintre Moscova și Washington în privința conflictului din Ucraina, a anunțat Kremlinul vineri, potrivit Reuters, citat de hotnews.ro.
17:10
Blocul „ÎMPREUNĂ”, înregistrat de CEC pentru alegerile parlamentare din toamnă: Ce formațiuni fac parte # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrt astăzi Blocul Electoral „ÎMPREUNĂ” pentru participarea la alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie 2025.
17:00
Putin s-a răzgândit și a spus că vrea să se întâlnească cu Trump în Europa. Țara aleasă în locul Emiratelor Arabe Unite # UNIMEDIA
Președintele rus Vladimir Putin se pare că s-a răzgândit în privința locației în care s-ar putea întâlni cu omologul său american Donald Trump, scrie știrileprotv.ro.
17:00
„Curaj, Demnitate, Credință!”: Mai puțini miniștri, deputați și consilieri, procuror ales de popor, pedepse dure pentru corupție. Vezi propunerile candidatului independent Andrei Năstase # UNIMEDIA
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Andei Năstase, va merge în campania electorală cu sloganul „Curaj, Demnitate, Credință!”. UNIMEDIA vă prezintă mai jos principalele propuneri pentru dezvoltarea țării ale candidatului Andrei Năstase.
16:50
„Această aventură criminală va costa scump”. Hamas acuză Israelul că „sacrifică” ostaticii prin planul de ocupare a orașului Gaza # UNIMEDIA
Hamas denunță planul Israelului de a prelua controlul orașului Gaza, acuzând „o nouă crimă de război” și amenințând că acțiunea va avea consecințe grave, transmite adevarul.ro.
16:50
Persoanele reținute ieri, după perchezițiile de la 6 dimineața, sunt deja judecate pe un alt dosar similar: Instanța le-a plasat în arest preventiv pe o lună # UNIMEDIA
Cele două persoane, reținute ieri de ofițerii de investigație în cadrul perchezițiilor desfășurate, au primit astăzi mandate de arest pentru 30 de zile, anunță Poliția.
16:50
Partidul AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană a partidului AUR din România. Este declarația liderului formațiunii, Boris Volosatîi, care a reacționat public la zvonurile și speculațiile apărute în spațiul mediatic și pe rețelele sociale.
16:40
Comuniștii intră „în joc”: CEC i-a inclus oficial în Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, pentru parlamentare # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat modificările la Acordul de constituire a Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei”. În urma deciziei, în componența blocului se alătură și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova.
16:30
(video) Grigore Manoli, în lacrimi la harbuzărie: „Mi i-au distrus pe toți, dobitocii. Ce le spun acum copiilor? Și-au bătut joc de munca lor” # UNIMEDIA
Activistul și omul de afaceri Grigore Manoli s-a întristat până la lacrimi, după ce a văzut că persoane necunoscute i-au distrus toți pepenii verzi din harbuzăria pe care o îngrijise împreună cu copiii săi. „200 de mii de lei dau celui care îmi spune cine și-a bătut joc de harbujii mei”, a spus activistul, într-un clip video postat pe rețele.
16:20
(video) Dodon, întrebat cine ar putea fi viitorul premier al RM, dacă opoziția câștigă parlamentarele: „Să nu vindem blana ursului din pădure” # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, fost șef de stat, spune că nu este gata să se dea cu părerea despre cine ar putea ocupa funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, dacă alegerile parlamentare din 28 septembrie vor fi câștigate de partidele din opoziție, care ulterior vor crea o majoritate parlamentară. Totuși, politicianul declară că nu râvnește la funcția de șef de Guvern.
Acum 6 ore
16:00
15:40
Transportatorii, cu frâna trasă în fața ANTA: Anunță al 3-lea protest și acuză Agenția de „incompetență și corupție până în măduva oaselor” # UNIMEDIA
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) informează că următorul protest al transportatorilor va avea loc pe 14 august 2025, în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), pe strada Piața Gării din capitală. Potrivit organizatorilor, manifestația are la bază trei revendicări principale înaintate Guvernului și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
15:30
Concurs fără surprize la Aeroport: Șeful interimar, despre care s-au făcut mai multe scurgeri pe Telegram, Sergiu Spoială, a ocupat fotoliul de director # UNIMEDIA
Sergiu Spoială a câștigat concursul pentru funcția de administrator al Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”. Anunțul a fost făcut de AIC, într-un comunicat de presă.
15:20
Jaf de aproape 1 milion € în Saint Tropez. Turiste, lăsate fără genți Birkin, bijuterii și bani în vacanță. Cum acţionau hoții # UNIMEDIA
Două turiste britanice au fost jefuite de genți Birkin, bijuterii și bani în valoare de un milion de euro din camera lor de hotel în timpul unei vacanțe în Saint Tropez, scrie The Telegraph, citat de observatornews.ro.
15:20
Mărgineanu, despre „compromatul” lui Plahotniuc împotriva unor exponenți ai PAS: El îi hrănea ca pe vrăbiuțe, ei ciuguleau, iar tot asta se documenta # UNIMEDIA
„Plahotniuc are mult material compromițător despre unii reprezentanți ai actualei puteri, de aceea, prezența lui aici ar crea mari emoții în rândul guvernării”. Cel puțin asta susține avocatul Iurie Mărgineanu, care face trimitere la „surse sigure”. În același timp, spune el, fostul lider al PDM, deși avea grijă să documenteze totul, avea și niște linii roșii pe care nu le trecea – nu se lua de familiile celor vizați, spre deosebire de cei din PAS.
15:10
UNInterviu cu Renato Usatîi, despre lista PN, scandalul cu Recean, 128 de moldoveni în vizită la Plahotniuc, Nina Crețu și când se însoară: Doamne ferește de coaliție cu „двоечники și негодяи” # UNIMEDIA
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi va fi cap de listă a candidaților formațiunii pentru alegerile parlamentare din septembrie 2025, iar alături de el se vor găsi nume cunoscute, inclusiv din administrația locală. De ce primarul de Bălți nu va fi printre candidați, ce a stat în spatele scandalului legat de concertele din Piața Marii Adunări Naționale, pelerinajul de moldoveni în Grecia, care l-a dat de gol pe Plahotniuc, de ce PAS „nu vrea extrădarea” acestuia, de ce se plimbă cu o mașină de lux a surorii sale, dar și când se însoară Renato Usatîi, aflați din UNInterviu pentru UNIMEDIA.
14:50
„Acum vei fi cu mama”. Cine este motociclistul decedat în accidentul de pe Liviu Deleanu: A lăsat în urma sa 2 copii # UNIMEDIA
Petru Tutunaru este motociclistul de 33 de ani decedat astăzi în accidentul de pe strada Liviu Deleanu din capitală. Tânărul era originar din satul Vorniceni, raionul Strășeni și a lăsat în urma sa doi copilași și o familie îndurerată. „Scumpul meu frate, nu pot să cred! Acum vei fi cu mama împreună!”, a scris sora bărbatului pe rețele.
14:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou Cod galben de caniculă. Avertizarea este valabilă pentru 9-10 august, în sudul și parțial centrul țării.
14:40
„E un fals.” PAS susține că sesizarea prin care a cerut CEC să interzică folosirea denumirii partidului la proteste „a fost interpretată incorect” # UNIMEDIA
Partidul Acțiune și Solidaritate califică drept „falsă” interpretarea contestației pe care a înaintat-o la Comisia Electorală Centrală, solicitând CEC să interzică Partidului „Inima Moldovei” să utilizeze numele și simbolurile PAS „într-un mod negativ, atât în campania electorală, cât și în timpul protestelor”.
14:30
Ziua Limbii Române va fi sărbătorită și în Ucraina, pe 31 august. Despre acest lucru a ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu, în urma mai multor întrevederi cu oficialii ucraineni.
Acum 8 ore
14:10
(video) „De la bombonica” la „greșeala vieții” sau cum dragostea lui Hanganu și Nichitina s-a transformat într-un tărăboi adevărat scos în public # UNIMEDIA
Relația dintre Patric Hanganu și Svetlana Nichitina a fost marcată de controverse și scandaluri. După despărțire, cei doi și-au aruncat replici acide unul altuia. În cea mai recentă ediție a proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, interpretul a vorbit deschis despre cum se înțeleg acum după perioada de conflicte și a oferit detalii din fosta relație - de ce îi spunea Svetlanei „bombonica” și dacă a fost vreodată violent.
14:00
(video) Dealer în sutană: Un preot din Strășeni ar fi livrat droguri unui cuplu, care ulterior le vindea prin Telegram. Suspecții, plasați în arest pe 30 de zile # UNIMEDIA
O grupare de traficanți de droguri, care vindea substanțe narcotice prin Telegram, a fost destructurată de ofițerii antidrog din cadrul INI și procurorii din Strășeni. Printre suspecți se numără un cuplu tânăr și un bărbat de 46 de ani, identificat ca fiind preot.
13:50
Jennifer Lopez nu a fost lăsată să intre într-un magazin Chanel din Istanbul. Reacţia vedetei # UNIMEDIA
Situaţie neplăcută pentru Jennifer Lopez. Artista, în vârstă de 56 de ani, s-a trezit că îi este refuzat accesul într-un magazin Chanel, din Istabul, după ce agenţii de pază nu au recunoscut-o, scrie observatornews.ro.
13:40
(stop cadru) „Eu nu deschid” a rămas fără ușă: Mascații au smuls-o din perete, ca să intre cu perchezițiile # UNIMEDIA
Femeia vizată în dosarul privind finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor, care a refuzat să deschidă ușa oamenilor legii, în timpul perhezițiilor din 5 august, a rămas fără ea. Mascații de la „Fulger” au smuls-o din perete, pentru a intra în apartament.
13:40
Un armistițiu, și nu un acord de pace? Detalii ale ofertei de pace făcută Rusiei de către SUA # UNIMEDIA
Trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a prezentat cu ocazia vizitei recente la Moscova o propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a relatat publicația poloneză Onet, citată de presa ucraineană și adevarul.ro.
13:30
(galerie foto) Apogeul exclusivismului: Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat, construit pentru un client special # UNIMEDIA
Bugatti Brouillard este primul model ce a luat naștere prin programul Solitaire al producătorului francez. Un singur exemplar va fi construit pentru un client special, scrie promotor.ro.
13:20
(foto) Călătorie „low-cost” spre Moldova: Un ucrainean și-a cumpărat o parapantă și a vrut să treacă granița, fără acte. Grănicerii i-au tăiat „aripile” # UNIMEDIA
Un ucrainean de 48 de ani din regiunea Hmelnîțkîi a încercat să treacă frontiera cu o parapantă cumpărată de pe internet cu 500 de euro. Pentru „decolare”, el a ales un câmp din apropierea graniței de stat și plănuia să zboare fără documente și fără niciun sistem de navigație.
12:50
Tragedie în familia lui Brad Pitt: Celebrul actor a suferit o pierdere profundă, odată cu moartea mamei sale # UNIMEDIA
Familia lui Brad Pitt este în doliu după moartea mamei celebrului actor, Jane Etta Pitt. Anunțul a fost făcut de nepoata actorului din Fight Club, Sydney Pitt, într-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare. Mama actorului avea 84 de ani, scrie Can Can.
12:50
(video) Momentul în care un pod suspendat se rupe într-o destinație turistică populară din China: Cel puțin 5 morți și 24 de răniți # UNIMEDIA
Un accident produs la un pod suspendat, într-o zonă turistică populară din Xinjiang, China, s-a soldat cu moartea a cinci persoane și rănirea altor 24. Tragedia ar fi fost provocată de ruperea unui cablu de susținere, scrie adevarul.ro.
12:40
„Idioți!” Dodon, după ce PAS a sesizat la CEC să nu permită folosirea denumirii partidului la proteste: Poate veți interzice și să votăm contra voastră? # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, a criticat PAS, pentru sesizarea depusă la CEC, în care partidul de la guvernare cere Comisiei Electorale Centrale să interzică altor formațiuni politice folosirea mărcii /pas/ la proteste. „Poate veți interzice și să votăm contra voastră?”, a spus fostul șef de stat.
12:30
(foto/video) Accident grav în capitală: Un motociclist a murit pe loc după ce a fost lovit de un microbuz. Șoferul urmează a fi reținut # UNIMEDIA
Un motociclist de 33 de ani a murit într-un accident produs pe strada Liviu Deleanu din capitală. Potrivit Poliției, un șofer de 41 de ani, aflat la volanul unui Ford, nu s-ar fi asigurat în timpul unei manevre de întoarcere și a intrat în coliziune cu motocicleta victimei.
12:20
Povestea celei mai neașteptate imagini cu Ion Iliescu: În papuci, lângă Marilyn Monroe. Cum a ajuns în Playboy # UNIMEDIA
În 2006, Ion Iliescu a surprins România acordând un interviu revistei „Playboy”. Apărut chiar în ediția de Crăciun, materialul a fost ilustrat cu o fotografie memorabilă: fostul președinte, în papuci, lângă un portret al lui Marilyn Monroe, transmite adevarul.ro.
Acum 12 ore
12:10
Motorina se ieftinește, iar prețul benzinei crește ușor, în weekend: Cât vor achita șoferii pentru carburanți # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat noile prețuri plafon pentru perioada 9–11 august 2025. Potrivit datelor, benzina se sumpește cu 1 ban, în timp ce prețul motorinei scade cu 7 bani per litru.
12:00
Armenia şi Azerbaidjanul semnează vineri acordul de pace la Washington. Anunțul, făcut de Trump: „Acest lucru se întâmplă datorită mie” # UNIMEDIA
Liderii Armeniei şi Azerbaidjanului vor semna vineri la Washington un acord de pace „istoric", mediat de Statele Unite, pentru a pune capăt conflictului teritorial de zeci de ani dintre cele două foste republici sovietice, a declarat joi preşedintele american Donald Trump, relatează Agerpres, citată de antena3.ro.
12:00
(video) Dodon: Întrevederea Putin - Trump poate pune punct războiului din Ucraina. Maia Grigorievna și PAS, cu ce veți merge în alegeri? # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, susține că întrevederea dintre președintele SUA, Donald Trump și cel al Rusiei, Vladimir Putin, preconizată pentru perioada imediat următoare, ar putea pune punct războiului din Ucraina, fapt ce va avea repercusiuni pozitive și asupra Republicii Moldova, dar nu și pentru partidul de la guvernare. „Maia Grigorievna și PAS, cu ce veți merge în alegeri, dacă se termină războiul din Ucraina? Nu aveți ce povesti oamenilor”, a menționat Dodon.
12:00
11:50
(stop cadru) Patric Hanganu: „Svetlana mi-a dăruit un inel, mi l-a luat și l-a dus apoi la lombard” # UNIMEDIA
După ce Svetlana Nichitina a susținut că i-a oferit un inel lui Patric Hanganu și că acesta ar fi dorit să fie cerut în căsătorie, interpretul a reacționat, calificând aceste declarații drept „aberații”. „Ce înseamnă că am vrut să fiu cerut? Mi-a dat acel cadou, l-a luat și l-a dus apoi la lombard”, a povestit artistul în cadrul proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA.
11:50
(video) „Wau, galbenii s-au supărat pe lozincile noastre”. Irina Vlah despre sesizarea PAS la CEC: Moldova poate deveni singura țară din lume în care va fi interzisă critica guvernării # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, își exprimă indignarea în raport cu sesizarea depusă la Comisia Electorală Centrală (CEC) de către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).
11:40
Partidul „NOI” vrea un Program naţional de stabilizare şi relansare economică: „Situația e complicată” # UNIMEDIA
Partidul Politic „NOI - Noua Opţiune Istorică”, ținând cont de „situaţia complicată ce s-a creat în Republica Moldova (scăderea dramatică a exporturilor, situaţia complicată din domeniul construcţiilor, deficitul bugetar de proporţii, creşterea continuă a datoriei de stat etc.)”, anunţă că demarează elaborarea unui Program naţional de stabilizare şi relansare economică, implementarea căruia va începe imediat după alegerile parlamentare.
11:20
(video 18+) Claxoane și injurii în mijlocul parcării. Două femei s-au luat la harță în fața unui market din capitală: „- Uite ce mi-ai făcut?! - Тварь молдавская!” # UNIMEDIA
Un incident cu claxoane și insulte a avut loc într-o parcare din Chișinău: o șoferiță s-a luat la harță cu o femeie, după ce prima ar fi lovit automobilul cu piciorul. Potrivit celor care au publicat imaginile, totul s-a întâmplat în timp ce aceștia încercau să parcheze regulamentar cu spatele.
11:00
BBC: O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat” # UNIMEDIA
Armata rusă și-a dublat numărul de drone și rachete lansate asupra Ucrainei, de când președintele american Donald Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie, în ciuda apelurilor sale pentru încetarea focului, arată o analiză realizată de BBC. Oficiali și experți au explicat ce decizii luate de Trump l-au determinat pe Vladimir Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei, scrie digi24.ro.
10:40
Cancerul de cap și gât ar putea fi prevenit cu ajutorul unui vaccin revoluţionar: Urmează să fie testat în Anglia # UNIMEDIA
Un nou vaccin care foloseşte tehnologia ARNm pentru a ajuta sistemul imunitar sa combată celule canceroase va fi testat pe 100 de pacienţi din Anglia, scrie observatornews.ro.
