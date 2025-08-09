Scorpionii întâlnesc suflete pereche: Află cum se transformă relațiile tale

15:10

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi va fi cap de listă a candidaților formațiunii pentru alegerile parlamentare din septembrie 2025, iar alături de el se vor găsi nume cunoscute, inclusiv din administrația locală. De ce primarul de Bălți nu va fi printre candidați, ce a stat în spatele scandalului legat de concertele din Piața Marii Adunări Naționale, pelerinajul de moldoveni în Grecia, care l-a dat de gol pe Plahotniuc, de ce PAS „nu vrea extrădarea” acestuia, de ce se plimbă cu o mașină de lux a surorii sale, dar și când se însoară Renato Usatîi, aflați din UNInterviu pentru UNIMEDIA.