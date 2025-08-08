Colegiul anticorupție își va începe activitatea în câteva luni: Ce măsuri de protecție sunt prevăzute pentru magistrații care vor examina cauzele de corupție mare

11:10

Infecțiile respiratorii nu dispar nici în perioada sezonului cald. Potrivit Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, săptămâna trecută au fost recepționate peste 1.600 de adresări în acest sens. Situația poate fi explicată prin condițiile favorabile multiplicării virușilor, dar și prin faptul că populația călătorește mai mult, inclusiv peste hotare. De asemenea, există riscul de pneumonii din cauza utilizării incorecte a aparatelor de aer condiționat.