Cod Galben de caniculă: În sudul țării, temperaturi de până la +33°C pe 9 și 10 august
Moldova1, 8 august 2025 15:20
Meteorologii au emis Cod galben de caniculă în sudul țării. Avertizarea meteorologică este valabilă pentru zilele de 9 și 10 august. În această perioadă, în zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33°C.
• • •
14:50
„Există anumite semnale”: O pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape, susține Donald Tusk # Moldova1
Premierul polonez Donald Tusk a declarat, vineri, 8 august, după o discuție cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, că o pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape, relatează Reuters.
14:30
Senzaționala Victoria Mboko a devenit campioana turneului WTA de la Montreal. În finală, tenismena de 18 ani, deținătoare a unui wild-card, a învins-o pe nipona Naomi Osaka, fostă număr 1 mondial, scor 2-6, 6-4, 6-1.
14:00
O nouă informație falsă, diseminată în R. Moldova: Poliția de Frontieră neagă o pretinsă permisiune acordată grănicerilor ucraineni # Moldova1
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră respinge informațiile „false” și „tendențioase” apărute în spațiul public, potrivit cărora grănicerii din Ucraina ar avea permisiunea de a intra pe teritoriul Republicii Moldova, pe o distanță de până la 1,5 km, pentru a urmări persoane care evită controlul de frontieră.
13:40
Multe intervenții și antrenamente zilnice - așa arată rutina salvamarilor din parcul „La Izvor”, care sunt mereu pregătiți să salveze vieți. În plin sezon estival, aceștia spun că nu trece o zi fără cel puțin o situație de risc, iar echipele sunt active, inclusiv, noaptea, pentru a preveni tragediile.
13:40
Chișinăul, fără buget în luna august. PAS cere reluarea dialogului, PSRM acuză Primăria de acțiuni electorale # Moldova1
Chișinăul continuă să funcționeze fără un buget aprobat pentru anul curent. În timp ce conducerea Primăriei capitalei acuză un blocaj politic din partea consilierilor locali, fracțiunile PAS și PSRM din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) spun că actualul proiect de buget nu răspunde nevoilor cetățenilor și este folosit în scopuri electorale.
13:00
Putin intenționează să-i ceară lui Trump recunoașterea teritoriilor ocupate ale Ucrainei în schimbul retragerii trupelor din alte regiuni # Moldova1
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, ar putea cere, în cadrul viitorului summit cu Donald Trump, recunoașterea oficială a teritoriilor ucrainene ocupate, relatează The Moscow Times cu referire la The Wall Street Journal, care citează diplomați europeni și ucraineni.
12:40
Sheriff Tiraspol a suferit o nouă înfrângere usturătoare în prima manșă a Turului 3 preliminar al Ligii Conferințelor. „Viespile” au fost învinse clar, scor 0:3, în meciul din deplasare cu Anderlecht Bruxelles, jucat pe stadionul Constant Vanden Stock din capitala Belgiei.
12:40
Stații moderne pentru Serviciul Hidrometeorologic de Stat: prognoze meteo mai precise și sprijin sporit pentru agricultori # Moldova1
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a fost dotat cu echipamente moderne care vor permite monitorizarea mai precisă a vremii, nivelului apelor și a condițiilor solului din Republica Moldova. Noile tehnologii presupun colectarea, în timp real, a datelor privind temperatura aerului și a solului, cantitatea de precipitații, umiditatea și nivelurile râurilor.
12:40
Și FCSB și-a câștigat Cu mare greu meciul din Liga Europei. După ce au fost conduși cu 0:2 bucureștenii au smuls victoria pe finalul partidei cu formația kosovară FC Drita Gjilane, în prima manșă a Turului 3 preliminar.
12:20
Un bărbat de 33 de ani, aflat la volanul unei motociclete, a decedat vineri, 8 august, după ce a fost accidentat mortal pe strada Liviu Deleanu din Chișinău.
12:10
Rezoluție: Adunarea Populară cere „eliberarea imediată” a bașcanei Guțul. Expert: „Este o sfidare a ordinii constituționale” # Moldova1
Adunarea Populară și Comitetul Executiv din Găgăuzia consideră „ilegală” și „motivată politic” sentința de condamnare a bașcanei Evghenia Guțul în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului Partid „Șor”. În Rezoluția publicată la două zile după anunțarea sentinței, autoritățile din autonomie solicită eliberarea imediată a bașcanei, invocând „încălcarea” statutului special al regiunii și a voinței alegătorilor. Expertul WatchDog, Ștefan Bejan, califică acest demers ca fiind „o sfidare a Constituției și legislației Republicii Moldova”, afirmând că Adunarea Populară încearcă să exercite presiune asupra justiției.
11:40
Ziua Limbii Române ar putea fi sărbătorită și în Ucraina: Inițiativa, salutată de ministra de Externe de la București # Moldova1
Autoritățile din Ucraina intenționează să celebreze Ziua Limbii Române pe 31 august, exact ca în R. Moldova și România. Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor de Externe de la București, Oana Țoiu, care s-a aflat joi, 7 august, într-o vizită la Kiev, unde a discutat cu omologul său ucrainean, Andrii Sybiha, despre drepturile românilor care locuiesc în Ucraina.
11:10
Utilizarea incorectă a aparatelor de aer condiționat ne poate îmbolnăvi: risc de pneumonii # Moldova1
Infecțiile respiratorii nu dispar nici în perioada sezonului cald. Potrivit Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, săptămâna trecută au fost recepționate peste 1.600 de adresări în acest sens. Situația poate fi explicată prin condițiile favorabile multiplicării virușilor, dar și prin faptul că populația călătorește mai mult, inclusiv peste hotare. De asemenea, există riscul de pneumonii din cauza utilizării incorecte a aparatelor de aer condiționat.
11:00
U.S. President Donald Trump confirmed Friday he will host Azerbaijani President Ilham Aliyev and Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan for a "historic peace summit" aimed at ending the long-standing conflict between the two countries.
10:40
Președintele SUA, Donal Trump, a confirmat că vineri îi va primi pe președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, și pe prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, în cadrul unui „summit istoric pentru pace”, al cărui scop este de a pune capăt conflictului de lungă durată dintre cele două țări. Ambii lideri „se vor alătura mie la Casa Albă pentru ceremonia oficială de semnare a acordului de pace”*, a scris Donald Trump, relatează Deutsche Welle.
10:20
„Moldovagaz rămâne cu multe afaceri”: Experții demontează acuzațiile „Gazprom”-ului privind „distrugerea” companiei-fiice de la Chișinău # Moldova1
Concernul rus „Gazprom”, acționarul majoritar al SA „Moldovagaz” acuză autoritățile R. Moldova că ar „distruge deliberat” compania sa fiică de la Chișinău, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis, pe 4 august, să-i retragă acesteia licența de furnizare a gazelor naturale. Experții susțin, însă, că „Moldovagaz” își va continua activitatea economică pe teritoriul R. Moldova.
10:00
Două persoane reținute și arme ridicate în urma a 78 de percheziții legate de corupere electorală și finanțare ilegală # Moldova1
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar mai multe arme deținute ilegal, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare și alte obiecte relevante au fost ridicate în urma a 78 de percheziții efectuate pe 7 august în diferite regiuni ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pentru corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani, care vizează activitatea organizației criminale „Șor”.
09:40
Cumpărături de peste jumătate de milion de euro: Percheziții la un chișinăuian care s-ar fi îmbogățit fără să plătească taxe la stat # Moldova1
Ar fi desfășurat activități economice ilegale, iar veniturile obținute le-ar fi investit în mașini de lux, apartamente și terenuri din Chișinău. Oamenii legii anunță percheziții la un bărbat din capitală, bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani.
09:10
Circulația rutieră pe strada principală din Bubuieci, restricționată timp de o lună: Autobuzul de pe ruta nr.21 va avea un itinerar modificat # Moldova1
Circulația rutieră pe strada pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt din comuna Bubuieci, suburbie a capitalei, tronsonul cuprins între str. Gospodarilor și str. Mihail Frunze, va fi restricționată pentru o perioadă de 30 de zile.
09:00
La Muzeul Național de Artă din Chișinău a fost inaugurată expoziția personală a sculptorului Dumitru Verdianu, stabilit de peste 30 de ani în orașul Viena, Austria. Vizitatorii au posibilitatea să admire lucrări care au fost expuse și în muzee prestigioase din întreaga Europă.
08:30
Israelul aprobă planul de distrugere a Hamas și preluare a controlului asupra orașului Gaza # Moldova1
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan care prevede distrugerea mișcării islamiste radicale Hamas și preluarea controlului asupra orașului Gaza, au anunțat vineri, 8 august, agențiile internaționale AP și Reuters. Decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni nocturne a conducerii israeliene, în pofida apelurilor internaționale tot mai insistente pentru încetarea ostilităților și a protestelor din Israel față de soarta ostaticilor deținuți de Hamas.
08:30
Giurgiuleștiul, sat „domnesc”: Cum se numea localitatea în anul 1593 și de la cine ar fi cumpărat-o Ștefan cel Mare # Moldova1
Cel mai sudic sat din Republica Moldova, Giurgiulești, se mândrește cu o istorie de secole. Aflat astăzi la granița dintre România și Ucraina, satul Giurgiulești a fost o localitate domnească, arată documentele de arhivă.
08:20
Corespondență Dan Alexe // Intrarea în vigoare a tarifelor SUA: zi de doliu pentru economia UE # Moldova1
Joi, 7 august, a fost o zi de doliu pentru industrie, întreprinderi și producătorii europeni, a fost ziua care a marcat intrarea în vigoare a taxei vamale unice de 15%, impusă de Donald Trump pentru majoritatea produselor din Uniunea Europeană care sunt importate în Statele Unite.
08:00
Tot mai aproape de ținta globală: 49% dintre nou-născuții din R. Moldova sunt alăptați exclusiv la sân # Moldova1
Circa 49% dintre copiii care s-au născut anul trecut în Republica Moldova au fost alăptați exclusiv la sân, în primele șase luni de viață. Sunt datele unui studiu realizat de UNICEF Moldova. Astfel, după un progres semnificativ făcut în ultimii 13 ani, ne apropiem de ținta globală de 50 la sută. În fiecare an, în prima săptămână a lunii august, Republica Moldova și alte peste 170 de țări se alătură Săptămânii mondiale a alăptării. Mamele spun că sunt conștiente de avantajele laptelui matern.
00:20
00:10
7 august 2025
23:30
Cererea de extrădare a lui Plahotniuc în R. Moldova, examinată săptămâna viitoare de Curtea de Apel Atena # Moldova1
Curtea de Apel Atena va examina, pe 13 august, cererea de extrădare a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, expediată autorităților elene de Procuratura Generală a R. Moldova pe 24 iulie curent.
21:50
Franța luptă cu cel mai mare incendiu de vegetație din ultimele decenii. Cel puțin un om a murit și 13 au fost răniți. Victimele sunt localnici și pompieri. Vâlvătaia se răspândește rapid din cauza secetei severe și a vântului uscat. În doar 24 de ore, focul a mistuit 16 mii de hectare de pădure și vegetație.
21:30
Plăți instant între firme: MIA „Business-to-Business”, lansată în scurt timp pe piața din R. Moldova # Moldova1
R. Moldova va lansa, în decurs de câteva luni, un nou serviciu de plăți digitale MIA între companii – „de la bussines la bussines”. Anunțul a fost făcut în seara zilei de joi, 7 august, de guvernatoarea Băncii Naționale, Anca Dragu, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
21:20
21:10
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu: „Ne așteptăm la o scădere a inflației sub 6%, până la sfârșitul anului” # Moldova1
Inflația va continua să scadă în lunile următoare, iar costurile de finanțare se vor reduce, în urma deciziei Băncii Naționale a Moldovei (BNM) de diminuare a ratei de politică monetară. Asigurarea vine din partea guvernatoarei BNM, Anca Dragu, care a oferit mai multe explicații la emisiunea ÎN CONTEXT de la postul de televiziune Moldova 1.
21:10
„Conflictul va continua în viitorul previzibil”. Ce spun experții despre viitoarele negocieri Putin - Trump # Moldova1
Rusia va încerca, cel mai probabil, să folosească viitorul summit dintre Vladimir Putin și Donald Trump pentru a-l convinge pe președintele SUA de bunele sale intenții de pace, continuând însă să urmărească obiective maximaliste - capitularea totală a Ucrainei, consideră mai mulți experți, citați de către serviciul rus al The Moscow Times.
21:00
Prețuri mai mari pentru fructe și legume: pomușoarele, de două ori mai scumpe decât în 2024 # Moldova1
În prima jumătate a acestui an, prețurile la produsele agricole au crescut în medie cu peste 28%, această evoluție fiind determinată în special de scumpirea fructelor și legumelor. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS). Cele mai mari prețuri s-au înregistrat la pomușoare, acestea s-au dublat față de anul 2024.
21:00
Milsami s-a chinuit cu amatorii din San Marino! Campioana Republicii Moldova, victorie in extremis cu AC Virtus # Moldova1
Milsami Orhei a învins forrmația AC Virtus cu scorul de 3-2 în meciul primei manșe a turului trei preliminar al Ligii Conferințelor. În partida jucată pe stadionul Zimbru, "vulturii roșii" au deschis scorul în minutul 31 prin Christopher Nwaeze. Înainte de pauză, Milsami a rămas inferioritate numerică. Andrei Cobeț a fost eliminat direct pentru comportament nesportiv.
20:30
20:20
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu: „Ne așteptăm la o scădere a inflației sub 6% până la sfârșitul anului” # Moldova1
20:00
Discuții Nosatîi - Pietrowicz: R. Moldova și SUA vor aprofunda colaborarea în domeniul apărării # Moldova1
R. Moldova și SUA vor aprofunda relațiile de colaborare în domeniul apărării. Angajamentul a fost reiterat joi, 7 august, la întrevederea ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, și Însărcinatul cu Afaceri la Ambasada SUA în R. Moldova, Nick Pietrowicz, aflat la început de mandat. Întrevederea a avut loc la sediul Ministerului Apărării.
19:30
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că Israelul intenționează să preia controlul militar asupra întregii Fâșii Gaza și că, în cele din urmă, o va preda forțelor armate care o vor guverna în mod corespunzător, relatează news.ro, cu referire la Reuters.
18:50
France Football și L'Equipe au anunțat lista celor 30 de candidați la "Balonul de Aur" 2025, cu Dembele și Yamal printre favoriți # Moldova1
Lista celor 30 de candidați la "Balonul de Aur" a fost anunțață. Ousmane Dembele și Lamine Yamal sunt printre marii favoriți, iar Paris Saint-Germain este echipa cu cei mai mulți jucători nominalizați - 9 la număr.
18:40
Modernizarea Armatei Naționale, subiectul discuțiilor dintre ministrul Apărării și noul diplomat american la Chișinău # Moldova1
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și însărcinatul cu afaceri la Ambasada SUA în R. Moldova, Nick Pietrowicz, aflat la început de mandat, au discutat despre stadiul actual al cooperării bilaterale în domeniul apărării, dar și despre proiectele comune derulate în contextul modernizării Armatei Naționale.
18:20
Membra CSM, amenințată cu moartea, interviu în exclusivitate la Moldova 1: „La ușa mea au început a suna la ora două noaptea” # Moldova1
Livia Mitrofan, membra Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), amenințată cu moartea la fel ca judecătoarea Ana Cucerescu, dezvăluie, într-un interviu oferit în exclusivitate postului Moldova 1, detalii despre intimidările la care a fost supusă.
18:00
Sprijin financiar pentru apărare: Cinci giganți transatlantici susțin o nouă bancă europeană # Moldova1
Cinci instituții financiare transatlantice majore și-au manifestat sprijinul de a crea o nouă bancă de apărare la nivel european, pentru a stimula cheltuielile în domeniul securității în întreaga regiune, potrivit grupului de dezvoltare care coordonează crearea acesteia, relatează portalul economedia.ro.
17:20
ULTIMA ORĂ // Cererea de extrădare a lui Plahotniuc în R. Moldova, examinată săptămâna viitoare de Curtea de Apel Atena # Moldova1
17:10
Ilan Șor, pion-cheie într-o rețea globală de ocolire a sancțiunilor impuse Rusiei. Investigație IPN: companii, criptomonede și bănci paravan în Asia Centrală și Orientul Mijlociu # Moldova1
Fugarul moldovean Ilan Șor, condamnat în dosarul „furtul miliardului”, reapare în centrul unei rețele internaționale cu implicații financiare și geopolitice. Potrivit unei investigații publicate de IPN, politicianul joacă un rol central într-o schemă complexă de ocolire a sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse, printr-o rețea de companii, bănci, monede digitale și filiere comerciale active în Kârgâzstan, Uzbekistan, Emiratele Arabe Unite, Mongolia, Egipt și alte state.
16:50
Prima pădure comunitară, pe un teren care anterior risca să devină groapă de gunoi, a fost plantată la Roșcani, raionul Anenii Noi.
16:30
Trump: Putin ar putea accepta negocieri pentru încetarea focului dacă se discută schimbul de teritorii # Moldova1
Liderul american Donald Trump ia în calcul că președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar fi dispus să înceapă negocieri privind încetarea focului în Ucraina, în cazul în care va fi „discutată problema unui schimb teritorial”, transmite rbc.ru cu referire la Bloomberg.
16:30
Amenzile ar putea descuraja corupția electorală: „Când îți asumi un beneficiu de 10.000 de lei, dar ai de plătit 40.000 amendă, te vei gândi de patru ori” # Moldova1
Coruperea alegătorilor rămâne una dintre cele mai mari vulnerabilități ale procesului electoral din Republica Moldova, constată expertul comunității WatchDog, Alexandru Bot, după zecile de percheziții efectuate de oamenii legii joi, 7 august, într-un dosar care vizează noua schemă aplicată la scară largă, prin intermediul aplicației „Taito”. Într-un interviu pentru Moldova 1, Bot a spus că acțiunile procesuale, inclusiv perchezițiile și contracararea instrumentelor digitale de influențare a votului, „se înscriu în șirul măsurilor de prevenție”, care trebuie întreprinse în mod constant de autorități.
16:10
16:00
În locul unei râpi pline de gunoi va fi construit un parc modern cu piste pentru bicicliști. În satul Onișcani, raionul Călărași, muncitorii lucrează de zor. Proiectul, deși unul foarte important, a fost tărăgănat ani la rând. Acum, autoritățile promit să ducă lucrările la capăt, mai ales că au primit și sprijin financiar de la Fondul pentru Mediu.
