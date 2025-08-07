Percheziții de amploare în mai multe localități, într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală

13:10

Comisiile permanente ale Parlamentului de legislatura a XI-a s-au convocat, pe parcursul celor patru ani de activitate, în 1 888 de ședințe. Potrivit datelor statistice, cele mai multe ședințe, 255, au fost organizate de Comisia juridică, numiri și imunități. De asemenea, membrii Comisiei economie, buget și finanțe s-au convocat în 224 de ședințe, iar cei […]