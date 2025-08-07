Percheziții de amploare în mai multe localități, într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală
Curentul.md, 7 august 2025 09:40
Ofițerii INI și polițiştii din BPDS “Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor PCCOCS, desfășoară în această dimineață 78 de percheziții, în mai multe localități ale țării, într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale. Cu detalii vom reveni.
• • •
Alte ştiri de Curentul.md
Acum 10 minute
09:40
Percheziții de amploare în mai multe localități, într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală # Curentul.md
Ofițerii INI și polițiştii din BPDS “Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor PCCOCS, desfășoară în această dimineață 78 de percheziții, în mai multe localități ale țării, într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale. Cu detalii vom reveni.
Acum o oră
09:10
Pierderile de gaze naturale în rețelele „Moldovagaz” – 14,9 milioane metri cubi în prima jumătate a anului 2025 # Curentul.md
Volumul consumului tehnologic și pierderilor de gaze naturale în prima jumătate a anului 2025 în rețelele de distribuție a gazelor naturale ale întreprinderilor de distribuție din grupul „Moldovagaz”, precum și măsurile necesare pentru reducerea în continuare a acestui indicator au fost discutate într-o ședință de lucru cu participarea membrilor Consiliului de Administrație și a șefilor […]
Acum 24 ore
17:40
Circa 2 000 de inițiative legislative au fost înaintate Parlamentului de legislatura a XI-a # Curentul.md
1 967 de inițiative legislative au fost înaintate Parlamentului în ultimii patru ani de activitate. Potrivit datelor statistice de bilanț al activității Parlamentului de legislatura a XI-a, cele mai multe dintre ele, aproape 55 %, aparțin deputaților. De asemenea, Guvernul a înaintat 668 de inițiative legislative, iar Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat 168 […]
17:20
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, liderul Mișcării Alternativa Națională, a anunțat că a inițiat procedura de contestare și suspendare „a deciziei politice cu privire la „vestita” interdicție” a României, urmare a căreia nu mai poate intra pe teritoriul României și respectiv în spațiul Schengen. Edilul a reiterat că interdicția e una politică și că […]
17:10
Guvernul va oferi indemnizații lunare de 3.000 de lei tinerilor angajați în industrii de importanță strategică # Curentul.md
Tinerii care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică vor beneficia de o indemnizație lunară, neimpozabilă, în valoare de 3000 de lei, timp de 12 luni. Guvernul a aprobat instituirea Programului național privind acordarea indemnizațiilor lunare tinerilor angajați. Programul vizează tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, cu o calificare profesională, angajați […]
17:10
Andrei Năstase – înregistrat în cursa electorală: Mă angajez să lupt pentru o Moldova mai dreaptă, mai prosperă și mai unită # Curentul.md
Astăzi, Comisia Electorală Centrală (CEC) a validat candidatura lui Andrei Năstase la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Politicianul vine în alegeri „Cu un mesaj clar – „Curaj, Demnitate, Credință!” și se angajează să lupte pentru o Moldova mai dreaptă, mai prosperă și mai unită. Andrei Năstase vine cu un plan concret de reforme, axat pe […]
17:10
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Alternativa, spune că situația catastrofală care s-a creat în economie necesită mai mult decât o gestionare competentă. Potrivit spuselor sale, economia necesită măsuri extraordinare și foarte curajoase. Ea necesită atât echilibru, cât și gândire profundă a tuturor pașilor viitori și, în același timp, curaj și determinare. „Trebuie să renunțăm, în […]
16:40
Om de afaceri, la masa rotundă organizată de Alianța „MOLDOVENII”: Putem produce în țară. Avem nevoie de un plan clar și de voință politică # Curentul.md
Mediul de afaceri așteaptă din partea autorităților o simplificare a sistemului fiscal și intensificarea dezvoltării industriale. Reprezentanții mediului de afaceri și-au prezentat propunerile în cadrul celei de-a treia Mese rotunde naționale, organizată de partidul Alianța „MOLDOVENII”, care desfășoară consultări publice pentru perfecționarea programului său electoral. Participanții la întâlnire au criticat dur modelul actual de guvernare. […]
16:20
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) a fost înregistrat de către Comisia Electorală Centrală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, 2025. „Este un moment important, care marchează startul unei competiții electorale cruciale pentru viitorul țării noastre. In această cursă politică, Partidul CUB intră cu încrederea deplină că Republica Moldova depune eforturi pentru a-și construi […]
16:10
Ministra Agriculturii, în vizită la o gospodărie-model: Agricultură integrată și practici moderne pentru recolte durabile # Curentul.md
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga a mers ieri, în satul Sărata Galbenă, unde a vizitat gospodăria agricolă a fermierului Ștefan Vlas. Cu o suprafață gestionată de peste 3700 de hectare și o moară proprie, Ștefan Vlas este unul dintre agricultorii care practică o formă integrată de agricultură, începând de la lucrările solului până […]
15:40
Moldova primește 25 de milioane de euro de la Agenția Franceză pentru Dezvoltare pentru tranziția energetică verde # Curentul.md
Creșterea utilizării energiei verzi în Republica Moldova va fi susținută de resurse oferite de Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD), în valoare de 25 de milioane de euro. Semnarea unui acord în acest scop a fost aprobată în ședința Cabinetului de miniștri. Acordul prevede realizarea Programului pentru tranziția energetică verde, care susține reforme majore în domeniul […]
15:10
În perioada 11 iulie – 4 august, au fost inaugurate cinci puncte farmaceutice în mai multe localități rurale, în cadrul proiectului „Farmacie în satul tău”, implementat de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Noile farmacii au fost deschise în Săseni (raionul Călărași), Unțești (raionul Ungheni), Vălcineț (raionul Ocnița), Cuhnești (raionul Glodeni) și Recea (raionul Strășeni). Prin […]
14:40
O femeie în vârstă de 63 de ani a fost salvată de pompieri, după ce a căzut într-o fântână cu apă, în localitatea Grimăncăuți, raionul Briceni. Incidentul a avut loc în amiaza zilei de 5 august, într-o gospodărie din localitate. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 12:29. La fața locului a intervenit […]
14:10
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA”, a veni cu un apel către cei din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Politicianul i-a îndemnat „să nu se ocupe de „răket””. „Vă chem să vă luați labele murdare și să fiți, în primul rând, oameni. Nu distrugeți oameni, familii, businessuri, democrația, libera […]
14:00
Președintele PAS, Igor Grosu, a încălcat în mod repetat legislația electorală, ceea ce obligă CEC-ul să elimine acest partid din cursa electorală. Această solicitare a fost exprimată în timpul unui protest organizat la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate de către reprezentanții Partidului Republican „Inima Moldovei”. Participanții la acțiune și-au exprimat convingerea că, după 28 septembrie, […]
13:40
Cetățenii moldoveni din Franța vor primi pensii: Guvernul a aprobat Aranjamentul pentru aplicarea Acordului bilateral # Curentul.md
Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze în domeniul securității sociale, semnat la Paris la 10 martie 2025 – un pas important pentru ca drepturile prevăzute în acord să poată fi puse în practică, informează CURENTUL. Pentru prima dată, cetățenii Republicii Moldova stabiliți […]
13:10
Wizz Air lansează o nouă rută aeriană directă între Republica Moldova și Bulgaria. Începând cu 26 octombrie 2025, pasagerii Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău vor putea călători direct spre capitala bulgară, Sofia. Zborurile vor fi operate de patru ori pe săptămână, în zilele de marți, joi, sâmbătă și duminică. Sofia este o destinație care combină […]
12:40
Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne și potențial candidat independent la funcția de deputat, își sărbătorește ziua de naștere – împlinește 50 de ani. Politicianul, în cadrul unui live pe Facebook, a spus că astăzi e „o zi frumoasă, dată de la Dumnezeu” și gândurile sale, în primul rând, se îndreaptă către părinții săi.â […]
12:10
Guvernul a aprobat noi numiri în funcții-cheie: Ambasadori, directori de instituții și rechemări din funcție # Curentul.md
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat o serie de numiri, informează CURENTUL. Viorel Ursu a fost numit Ambasador al Republicii Moldova în Suedia. Mihail Barbulat, Ambasador al Republicii Moldova în Ungaria, a fost numit, prin cumul, în funcția de Ambasador în Republica Croaţia, Bosnia şi Herzegovina, Slovenia, Comisia Dunării. Totodată, Ana Taban a fost rechemată […]
12:10
Vlad Plahotniuc: Vă îndemn să trecem de la așteptări și de la intenții la coeziune și la fapte! Iar partea mea de implicare și de contribuție politică se va simți tot mai mult # Curentul.md
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, într-o nouă postare pe rețelele de socializare, și-a anunțat anunțat revenirea în politică și cheamă foștii săi colegi să formeze din nou o echipă, cu care să scoată țara de sub guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate. „În economie e un adevărat prăpăd, e dezastru! Prețurile și tarifele la gaz, la […]
11:30
Trei candidați, selectați pentru etapa interviului la funcția de administrator al Aeroportului Chișinău # Curentul.md
Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” anunță finalizarea etapei de depunere a dosarelor pentru concursul de ocupare a funcției de administrator, în conformitate cu decizia fondatorului – Agenția Proprietății Publice. Până la termenul-limită stabilit pentru 5 august 2025, ora 16:00, au fost înregistrate 11 dosare. În urma evaluării efectuate de comisia de concurs, trei candidați […]
11:10
Guvernul alocă fonduri pentru satele lovite de vijelii și ploi torențiale în mai–iunie # Curentul.md
Premierul Dorin Recean a anunțat că tocmai s-a încheiat ședința Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE). Oficialul a precizat că, anumite regiuni au fost afectate de calamitățile naturale din mai – iunie, iar Guvernul vine în ajutor – aproape 3 milioane de lei vor fi direcționate spre regiunile care au avut de suferit. „Din fondul de […]
11:00
Publicarea zilnică a structurii importurilor, astfel încât orice antreprenor moldovean să vadă ce poate produce pentru piața locală — este una dintre propunerile Alianței „MOLDOVENII” # Curentul.md
Publicarea zilnică a structurii importurilor, astfel încât orice antreprenor moldovean să vadă ce poate produce pentru piața locală — este una dintre propunerile lansate de președintele Partidului Politic Alianța „MOLDOVENII”, economistul Denis Roșca. În cadrul celei de-a treia Mese Rotunde Naționale, dedicată dezvoltării economice, substituției de importuri, stimulării exporturilor și dezvoltării regiunilor, Denis Roșca a […]
10:40
Igor Dodon a discutat cu Ambasadoarea Marii Britanii despre situația politică din Moldova # Curentul.md
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord la Chișinău, E.S. Fern Horine. În cadrul discuției, părțile au abordat o serie de subiecte de actualitate ce țin de situația politică din țară, relațiile dintre Republica Moldova și Regatul Unit, […]
10:10
Premierul Dorin Recean s-a întâlnit cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova. Dialogul s-a axat pe beneficiile aduse de Legea cu privire la veteranii de război, adoptată în anul 2024, dar și pe prioritățile de viitor, în vederea protecției drepturilor veteranilor. Prim-ministrul a subliniat că autoritățile vor continua să sprijine veteranii de război, […]
Ieri
09:40
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, care și-a început misiunea în țara noastră, informează CURENTUL. Oficialii au accentuat importanța menținerii dialogului strategic moldo-american pentru promovarea valorilor comune și dezvoltarea țării noastre. La final, premierul Dorin Recean i-a urat însărcinatului cu afaceri […]
09:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță înregistrarea unor focare de Pestă porcină africană (PPA) și de rabie pe teritoriul Republicii Moldova. Au fost confirmate trei focare de pestă porcină la porci domestici în localitatea Cărpineni, raionul Hîncești, și un focar la mistreț în apropierea localității Criva, raionul Briceni. De asemenea, a fost depistat un […]
5 august 2025
17:40
Cu prilejul Zilelor Diasporei 2025, publicul este invitat să descopere cele mai recente apariții editoriale ale scriitorilor originari din Republica Moldova, stabiliți peste hotare, reunite în cadrul expoziției tematice „Autori basarabeni în lume”. Evenimentul este organizat în contextul Zilelor Diasporei, marcate anual în luna august sub egida Guvernului Republicii Moldova, cu scopul de a consolida […]
17:20
Alianța „MOLDOVENII” și mediul de afaceri au găsit răspunsuri la întrebarea „de unde să luăm bani pentru modernizarea țării?” # Curentul.md
Cea de-a treia Masă rotundă națională organizată de Alianța „MOLDOVENII” a devenit un exemplu de comunicare eficientă între reprezentanții mediului de afaceri și politicieni. La eveniment au participat șefi de întreprinderi mari, oameni de știință și funcționari publici. Discuția de două ore s-a încheiat cu opinia generală că Moldova încă dispune de potențial pentru relansarea […]
17:10
Fistic ascuns prin diferite locuri ale unui automobil, depistat de vameșii de la Leușeni # Curentul.md
Un lot comercial de fistic, disimulat în diverse spații ale unui automobil, a fost depistat de funcționarii vamali în urma unui control fizic detaliat, în pofida declarațiilor ferme ale șoferului că nu transportă bunuri supuse declarării. Pe sensul de intrare în Republica Moldova, un Nissan Qashqai condus de un cetățean moldovean de 32 de ani […]
17:00
Moroșan, despre cazul Guțul: Regimul nu cruță „infractorii deosebit de periculoși” și lasă să se pună frâne în cazurile adevăraților criminali și tâlhari # Curentul.md
Maxim Moroșan, președintele Organizației Teritoriale Bălți a PSRM, consilier municipal, în contextul sentinței pronunțată pentru Evghenia Guțul, bașcanului Găgăuziei, a venit cu o adresare către găgăuzi, asigurându-i de suportul Bălțiului: „Bălți este cu voi – nordul este cu voi!”. Totodată, politicianul a cerut stoparea „genocidului politic”. „Astăzi nu mă adresez vouă în calitate de politician. […]
16:40
Alertă de călătorie: Portugalia declară stare de alertă națională din cauza incendiilor de vegetație # Curentul.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Portugalia că autoritățile locale au declarat stare de alertă națională în perioada 4–7 august 2025, din cauza riscului major de incendii de vegetație, generat de condițiile meteorologice severe. În această perioadă, autoritățile portugheze aplică măsuri speciale de prevenire, […]
16:40
„Inima Moldovei”: PAS a comis mai multe încălcări în contextul alegerilor parlamentare # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” a lansat o declarație în care acuză Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) că a comis mai multe încălcări în contextul alegerilor parlamentare. „La concret, în ultima perioadă, în spaţiul public au apărut mai multe informaţii şi secvenţe video de la întrevederile unor oficiali din Republica Moldova cu cetăţenii din diasporă. Caracterul […]
16:40
Blocul ALTERNATIVA a prezentat patru piloni fundamentali pentru consolidarea Republicii Moldova # Curentul.md
Liderii Blocului ALTERNATIVA au susținut azi, 5 august, o conferință de presă, în cadrul căreia au fost prezentați patru piloni pentru consolidarea Republicii Moldova. Președintele MAN, Ion Ceban, a precizat că această conferință este o adresare către viitorii participanți la competiția electorală – partide și blocuri politice, iar ideea de a veni cu acest mesaj […]
16:10
Transportul produselor agricole este permis și pe timp de caniculă. MAIA reamintește excepția de la restricțiile rutiere # Curentul.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare amintește că, pe durata campaniei de recoltare a culturilor din grupa I, transportul produselor agricole este permis, inclusiv în condiții de temperaturi extreme. Potrivit Ordinului comun al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și al Ministerului Afacerilor Interne nr. OMIDR 103/2025 din 06.06.2025, restricțiile de circulație pentru vehiculele cu masa totală […]
15:40
CSM a aprobat Planul de acțiuni pentru implementarea Legii nr. 192/2025 privind instanțele anticorupție # Curentul.md
Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat, în cadrul ședinței plenare, Hotărârea privind aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Legii nr.192 din 10 iulie 2025, cu privire la mecanismul de judecare a cauzelor de corupție și a celor conexe corupției. Legea nr.192/2025 prevede instituirea unui cadru judecătoresc specializat anticorupție, care va funcționa prin intermediul Colegiului specializat […]
15:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează producătorii și exportatorii din Republica Moldova despre acceptul oficial al Israelului de a importa castraveți în stare proaspătă și bulbi uscați de ceapă din țara noastră. Decizia vine după ce ANSA a confirmat statutul fitosanitar favorabil al Republicii Moldova și nivelul corespunzător de protecție sanitară și fitosanitară împotriva […]
14:50
PSRM, indignat de sentința împotriva bașcanului UTA Găgăuzia: Un act de răzbunare politică # Curentul.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) își exprimă indignarea profundă și protestul ferm față de sentința pronunțată de instanță împotriva bașcanului UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul. „Șapte ani de închisoare nu reprezintă justiție, ci un act de răzbunare politică. Actuala guvernare a recurs în mod conștient la o răfuială directă cu conducerea Autonomiei. Nu este doar […]
14:30
Au fost publicate rezultatele concursului intermediar de admitere la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” # Curentul.md
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a făcut publice rezultatele concursului intermediar de admitere pe site-ul Universității. În perioada 6-10 august, va avea loc depunerea în original a actelor de către candidații la studii care optează pentru programe în domeniul general 091.Sănătate. Candidații la studii care nu au promovat […]
14:20
Igor Dodon: Tot ce a putut realiza justiția reformată e să condamne la 7 ani cu executare o femeie, o mamă # Curentul.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a comentat sentința pentru bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul. „Tot ce a putut realiza justiția reformată a Maiei Sandu e să condamne la 7 ani cu executare o femeie, o mamă, un lider de administrație locală, ales de popor. Tot ce a putut realiza justiția reformată și poliția […]
14:10
În perioada 28 iulie – 01 august 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1,1 miliarde lei. În detrimentul activităților de control, autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada […]
14:00
Partidul „Inima Moldovei”: Dosarul Evgheniei Guţul este motivat politic, iar întregul proces a fost o farsă # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” afirmă că decizia în dosarul Evgheniei Guţul, Başcanul Autonomiei Găgăuze, este una motivată politic, iar întregul proces a fost o farsă, care a arătat încă o dată adevărata atitudine a guvernării faţă de justiţie, care a devenit o bâtă politică în mâinile PAS. Potrivit formațiunii, cazul Başcanului Găgăuziei arată şi atitudinea […]
13:50
Evghenia Guțul, bașcanul Găgăuziei, a fost condamnată astăzi la 7 ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Totodată, instanța a decis confiscarea a 40 de milioane de lei în folosul statului de la bașcan. Svetlana Popan, fostă secretară în oficiul central al fostului Partid „Șor”, la 6 ani de închisoare. […]
13:40
Proiect regional de 50 milioane euro: Stația de captare a apei din Vadul lui Vodă va fi modernizată # Curentul.md
Stația de captare a apei din Vadul lui Vodă (raionul Chișinău) va fi modernizată în cadrul unui proiect care prevede și extinderea rețelei de alimentare cu apă în raioanele Călărași și Strășeni. Proiectul are o valoare de 50 de milioane de euro, dintre care 14 milioane reprezintă un grant nerambursabil oferit de Guvernul Germaniei (prin […]
13:30
Consiliul Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova a examinat solicitarea Partidului Comuniștilor și a decis să accepte PCRM în componența blocului politic unificat. Denumirea: Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP). Astăzi, 5 august, reprezentații celor patru partide care fac parte din bloc vor depune documentele corespunzătoare la Comisia Electorală […]
13:10
Comisiile permanente ale Parlamentului de legislatura a XI-a s-au convocat, pe parcursul celor patru ani de activitate, în 1 888 de ședințe. Potrivit datelor statistice, cele mai multe ședințe, 255, au fost organizate de Comisia juridică, numiri și imunități. De asemenea, membrii Comisiei economie, buget și finanțe s-au convocat în 224 de ședințe, iar cei […]
12:30
Agenția Proprietății Publice a lansat concursul public pentru ocuparea funcției de director general al Societății pe Acțiuni „CET-Nord”. Viitorul director va fi responsabil de asigurarea conducerii profesioniste a întreprinderii, în scopul producerii, furnizării și livrării fiabile și eficiente a energiei termice și electrice, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, politicile statului în domeniul energetic și […]
12:10
Prima licitație pentru infrastructura modernă de gestionare a deșeurilor, lansată de BERD # Curentul.md
Premieră națională în domeniul gestionării deșeurilor. A fost lansată prima licitație pentru proiectarea și construcția infrastructurii de gestionare a deșeurilor în zona de management RMD5, care include raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni. După o perioadă extinsă de pregătiri, proiectul intră în faza de implementare. Locuitorii din aceste raioane vor beneficia de un sistem modern de […]
11:30
Ion Ceban s-a adresat Ministerului de interne: „Spațiile dintre blocuri au devenit nesigure, iar intervențiile poliției sunt întârziate sau inexistente” # Curentul.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a lansat un apel către Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Potrivit oficialului, cetățenii se plâng tot mai des de adunările zgomotoase și consumul de alcool și substanțe interzise în curțile blocurilor, mai ales noaptea târziu. „Spațiile dintre blocuri au devenit nesigure, iar intervențiile poliției sunt întârziate sau inexistente. Fac […]
11:10
Un avocat, reținut pentru trafic de influență și primirea de mită în proporții deosebit de mari # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Bălți, efectuează urmărirea penală într-o cauză privind suspiciuni de comitere a infracțiunii de trafic de influență, inclusiv cu primirea de bunuri în proporții deosebit de mari. Potrivit materialelor cauzei, un avocat este bănuit că ar fi pretins și primit suma de 50 000 euro, în mai multe tranșe, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.