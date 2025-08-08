Motociclist de 33 de ani, accidentat moral în Chișinău

14:20

Deși veniturile mici îi împiedică pe mulți moldoveni să pună bani deoparte, unii dintre ei reușesc să facă, totuși, economii. Cei mai mulți dintre aceștia aleg să păstreze banii fie acasă, fie în „conturi moarte” de la bănci, iar acest lucru nu le aduce niciun profit. În aceste condiții, cetățenii pierd anual peste 150 de milioane de euro.