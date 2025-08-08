Instanța de la Atena va examina săptămâna viitoare extrădarea lui Plahotniuc. Ce dosare are în Moldova
Europa Libera Moldova, 8 august 2025 10:40
Instanța de la Atena va examina săptămâna viitoare extrădarea lui Plahotniuc. Ce dosare are în Moldova
Agricultura sub asediu: drone rusești atacă câmpurile de pepeni din regiunea Herson, Ucraina # Europa Libera Moldova
Cea mai mare parte a regiunii Herson, cunoscută pentru terenurile agricole fertile, a fost ocupată de forțele rusești în 2022, dar Ucraina a recucerit teritoriul de la nord de râul Nipru în același an. Fermierii din teritoriile eliberate au reluat cultivarea plantelor pentru care zona este renumită, dar câmpurile de pepeni verzi sunt încă periculoase din cauza atacurilor cu drone rusești....
Înainte de începerea campaniei electorale, partidele politice par să-și fi intensificat activitățile de promovare și întâlnirile cu cetățenii. În capitală, dar și în alte orașe, partidele politice își amplasează corturi și desfășoară “sesiuni de informare”. Aceste acțiuni văzute ca promovare politică sunt în limita legii, doar că partidele nu ar trebui să facă îndemnuri să fie votați....
O bază de submarine a Rusiei a fost avariată de tsunami, arată imagini din satelit # Europa Libera Moldova
Imagini din satelit confirmă că baza Rîbacii din Kamciatka, care găzduiește submarinele cu propulsie nucleară ale Rusiei la Pacific, a fost avariată de valuri tsunami în urma cutremurului de pământ, din 30 iulie. Cutremurul a cauzat și erupția unui vulcan, pentru prima dată în cel puțin 400 de ani....
Lidia Tofan, în vârstă de 65 de ani, este medic de familie pentru patru sate din raionul Drochia: Cotova, Măcăreuca, Palanca și Șalvirii Noi, având în evidență peste 3.000 de pacienți. Locul ei de muncă de bază e în localitatea mai mare – Cotova, iar în celelalte ajunge doar câte o dată pe lună....
