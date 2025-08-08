Ultimele plantații de tutun din Moldova

15:00

Lidia Tofan, în vârstă de 65 de ani, este medic de familie pentru patru sate din raionul Drochia: Cotova, Măcăreuca, Palanca și Șalvirii Noi, având în evidență peste 3.000 de pacienți. Locul ei de muncă de bază e în localitatea mai mare – Cotova, iar în celelalte ajunge doar câte o dată pe lună....